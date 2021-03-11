Обновление Firefox 86.0.1

2.12 , Аноним ( 57 ), 20:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Растаманы: "Так падение это нормально"...

3.14 , Аноним ( 14 ), 20:14, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не понимаешь! Это - ДРУГОЕ!

4.39 , Owlet ( ? ), 20:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что, дырка в безопасности и падение - это одно и то же?

5.42 , Аноним ( 42 ), 20:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что, дырка в безопасности и падение - это одно и то же? Технически, там даже не "падение", а вызов panic!("OOM") после проверки. 6.58 , Аноним ( 57 ), 21:41, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Почему в расте надо самому проверять индекс массива? А если растаман забудет это сделать?

7.71 , Аноним ( - ), 22:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему в расте надо самому проверять индекс массива? Потому что ты не умеешь в чтение кода или не писал ничего сложнее хелловрота?

Иначе бы знал, что читаемые сторонние данные желательно проверять, особенно указанные в заголовке размеры. 6.82 , Школота ( ? ), 23:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоесть до исправления, все случаи когда вызов panic не срабатывал это что было? Так надо было? А почему исправили?) Так не надо было?)

3.32 , Аноним ( - ), 20:35, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это безопасное падение

3.33 , Аноним ( 33 ), 20:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Растаманы: "Так падение это нормально"... Смотрите дети - ламерье опеннетное, обыкновенное ... panic!("OOB");

https://doc.rust-lang.org/std/macro.panic.html

> ... allows a program to terminate immediately and provide feedback to the caller of the program. panic! should be used when a program reaches an unrecoverable state. 4.49 , Аноним ( 57 ), 21:17, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И сколько таких ошибок в коде растаманов... Проги будут падать, а ёжики - грызть кактус.

5.69 , Аноним ( 69 ), 22:43, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – вот именно, доколе! Надо же что б прога тихо предоставляла рут через дырени.

6.72 , Аноним ( 57 ), 22:47, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А она и предоставляла... Обрати внимание, что было бы в старом коде, если офсет выйдет за мем... if просто не срабатывал!

2.15 , Аноним ( 42 ), 20:14, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >> Проблема была вызвана неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.

> Это пять, я считаю Смотрим оригинал:

> It doesn't seem like this should be a security bug as it is just a rust panic on startup. Исправление в коде







pub fn write_u32(mem: &mut [u8], offset: usize, value: u32) {

- if offset <= mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {

+ if offset > mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {

panic!("OOB");

}





В общем, обычный опеннетный ламеризм - когда даже не ходят по ссылкам, а придумывают "как оно там" читая кривой перевод.

3.16 , Аноним ( 57 ), 20:17, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Такой треш только растаманы могли написать.

4.22 , llolik ( ok ), 20:23, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну знак кто-то перепутал. Экая невидаль и безотносительно Раста.

5.36 , Школота ( ? ), 20:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну забыли освободить память, экая невидаль... ;-Р Похоже пора делать список, как с илоном маском, и надписью "вв находитесь тут".

6.44 , llolik ( ok ), 20:55, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну забыли освободить память В смысле?

Не сказать, что я прям знаю rust, но panic! же ЕМНИП раскручивает стэк и терминирует программу. Он и используется когда , упрощённо говоря, "случилась какая-то фигня, я ХЗ как это полчилось и как это править - чистимся и завершаем процесс".

7.46 , Школота ( ? ), 21:00, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это я уже на редокс ссылался, с их фейлом и армией растофанатиков, оправдывающих свои комплексы.))

8.48 , Аноним ( - ), 21:07, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну посмотрим, что там Пока что фейл у отчаянно юлящих горе-набрасывателей ... 9.80 , Школота ( ? ), 23:05, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так а что текло тогда Или не текло ... 10.83 , Аноним ( - ), 23:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Какое неуклюжее переобувание в прыжке ... 3.19 , Школота ( ? ), 20:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А дальше че не цитируешь про unsafe?)

4.24 , Аноним ( - ), 20:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А дальше че не цитируешь про unsafe?) А че там дальше исправляли, шkолота?

5.28 , Школота ( ? ), 20:29, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так и этот кусок не исправляли, пока петух не клюнул. А как клюнул, руками сделали, и давай друг друга спрашивать: норм? Чо? Так надо было?)) Хз, отвечают, вроде задействуется unsafe функция, но хз, не падает зато уже. Раст as is. :-D

6.30 , Аноним ( 33 ), 20:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> panic!("OOB");

> но хз, не падает зато уже. Пытаешься соответствовать своему нику? https://doc.rust-lang.org/std/macro.panic.html

> ... allows a program to terminate immediately and provide feedback to the caller of the program. panic! should be used when a program reaches an unrecoverable state. ...

7.34 , Школота ( ? ), 20:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки продолжает падать несмотря на рандомный фикс?))

8.38 , Аноним ( - ), 20:43, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так и продолжаешь пустозвонить и уходить от ответа ... 9.45 , Школота ( ? ), 20:57, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Всегда так делал, но и ты с unsafe недалеко ушел -Р... 4.25 , Аноним ( 57 ), 20:25, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > про unsafe Боится показать, какой падающий текущий буллшит пишут растаманы.

5.27 , Аноним ( 33 ), 20:29, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> про unsafe

> Боится показать, какой падающий текущий буллшит пишут растаманы. Так покажи, не стесняйся ... или балабол? 6.29 , Школота ( ? ), 20:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – важнее тут то, как ты поскипал процитировать дальше про unsafe, боясь заляпать свою священную корову :-Р

6.31 , Аноним ( 57 ), 20:35, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – FF падает, ресдох течёт... Или ты не в курсе?

7.35 , Аноним ( - ), 20:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>> про unsafe

>>> Боится показать, какой падающий текущий буллшит пишут растаманы.

>> Так покажи, не стесняйся ... или балабол?

> FF падает, ресдох течёт... Или ты не в курсе? А анонимные балаболы, как обычно, балаболят и переводят стрелки ...

6.47 , Аноним ( 47 ), 21:01, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > negative = false; // bogus