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Обновление Firefox 86.0.1

11.03.2021 19:53

Доступен корректирующий выпуск Firefox 86.0.1, в котором предложено несколько исправлений:

  • Устранён крах при запуске, проявляющийся в различных дистрибутивах Linux. Проблема была вызвана неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.
  • Исправлена проблема с зависанием Firefox после выхода macOS из спящего режима на системах с процессорами Apple M1.
  • Устранена ошибка, приводившая к потере фокуса в активном окне после изменения windowReference.location.href.
  • Исправлен выход за границу видимости данных в полях с датой и временем (<input type="date"> и <input type="time">) из-за неверного расчёта ширины поля.
  • Устранена ошибка, приводившая к неопределённому поведению в дополнениях, манипулирующих группами вкладок.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 86
  3. OpenNews: Из Firefox 86 будет убрана функция открытия сайтов как отдельных приложений
  4. OpenNews: Mozilla свернула разработку проектов Voice Fill и Firefox Voice
  5. OpenNews: В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане
  6. OpenNews: Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54741-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 19:57, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Раст
     
     
  • 2.55, Посылатель нахер (?), 21:29, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1425650
     
  • 2.57, Аноним (57), 21:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут сразу вопросы:
    - почему в расте надо руками проверять вхождение индекса в массив и руками вызывать крах программы?
    - если растаман забудет это сделать, что произойдёт?!
     
     
  • 3.66, Аноним (-), 22:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут сразу вопросы:
    > - почему в расте надо руками проверять вхождение индекса в массив и
    > руками вызывать крах программы?
    > - если растаман забудет это сделать, что произойдёт?!

    Мне вот интересно - местные "знатоки" не только код не смотрели, но новость-то дальше заголовка прочесть не осилили? Или это перепись никогда не писавших ничего кроме хелловрота?

    Намекну: размер данных, указанный в хидере файла и размер реальный - могут сильно отличаться.

     
     
  • 4.70, Аноним (57), 22:44, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясный и понятный ответ от растамана... Растаманы сами не знают, что случилось бы, выйди оффсет за пределы блока, ведь тогда бы их "if" не сработал...
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:57, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Проблема была вызвана неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.

    Это пять, я считаю

     
     
  • 2.12, Аноним (57), 20:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растаманы: "Так падение это нормально"...
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:14, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понимаешь! Это - ДРУГОЕ!
     
     
  • 4.39, Owlet (?), 20:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что, дырка в безопасности и падение - это одно и то же?
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 20:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что, дырка в безопасности и падение - это одно и то же?

    Технически, там даже не "падение", а вызов panic!("OOM") после проверки.

     
     
  • 6.58, Аноним (57), 21:41, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему в расте надо самому проверять индекс массива? А если растаман забудет это сделать?
     
     
  • 7.71, Аноним (-), 22:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему в расте надо самому проверять индекс массива?

    Потому что ты не умеешь в чтение кода или не писал ничего сложнее хелловрота?
    Иначе бы знал, что читаемые сторонние данные желательно проверять, особенно указанные в заголовке размеры.  

     
  • 6.82, Школота (?), 23:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоесть до исправления, все случаи когда вызов panic не срабатывал это что было? Так надо было? А почему исправили?) Так не надо было?)
     
  • 3.32, Аноним (-), 20:35, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это безопасное падение
     
  • 3.33, Аноним (33), 20:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Растаманы: "Так падение это нормально"...

    Смотрите дети - ламерье опеннетное, обыкновенное ...

    panic!("OOB");
    https://doc.rust-lang.org/std/macro.panic.html
    > ... allows a program to terminate immediately and provide feedback to the caller of the program. panic! should be used when a program reaches an unrecoverable state.

     
     
  • 4.49, Аноним (57), 21:17, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И сколько таких ошибок в коде растаманов... Проги будут падать, а ёжики - грызть кактус.
     
     
  • 5.69, Аноним (69), 22:43, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот именно, доколе!

    Надо же что б прога тихо предоставляла рут через дырени.

     
     
  • 6.72, Аноним (57), 22:47, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А она и предоставляла... Обрати внимание, что было бы в старом коде, если офсет выйдет за мем... if просто не срабатывал!
     
  • 2.15, Аноним (42), 20:14, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >> Проблема была вызвана неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.
    > Это пять, я считаю

    Смотрим оригинал:
    > It doesn't seem like this should be a security bug as it is just a rust panic on startup.

    Исправление в коде



    pub fn write_u32(mem: &mut [u8], offset: usize, value: u32) {
    -    if offset <= mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
    +    if offset > mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
             panic!("OOB");
         }


    В общем, обычный опеннетный ламеризм - когда даже не ходят по ссылкам, а придумывают "как оно там" читая кривой перевод.

     
     
  • 3.16, Аноним (57), 20:17, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такой треш только растаманы могли написать.
     
     
  • 4.22, llolik (ok), 20:23, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну знак кто-то перепутал. Экая невидаль и безотносительно Раста.
     
     
  • 5.36, Школота (?), 20:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну забыли освободить память, экая невидаль... ;-Р

    Похоже пора делать список, как с илоном маском, и надписью "вв находитесь тут".

     
     
  • 6.44, llolik (ok), 20:55, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну забыли освободить память

    В смысле?
    Не сказать, что я прям знаю rust, но panic! же ЕМНИП раскручивает стэк и терминирует программу. Он и используется когда , упрощённо говоря, "случилась какая-то фигня, я ХЗ как это полчилось и как это править - чистимся и завершаем процесс".

     
     
  • 7.46, Школота (?), 21:00, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я уже на редокс ссылался, с их фейлом и армией растофанатиков, оправдывающих свои комплексы.))
     
     
  • 8.48, Аноним (-), 21:07, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну посмотрим, что там Пока что фейл у отчаянно юлящих горе-набрасывателей ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, Школота (?), 23:05, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а что текло тогда Или не текло ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.83, Аноним (-), 23:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое неуклюжее переобувание в прыжке ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.19, Школота (?), 20:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дальше че не цитируешь про unsafe?)
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 20:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А дальше че не цитируешь про unsafe?)

    А че там дальше исправляли, шkолота?


     
     
  • 5.28, Школота (?), 20:29, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и этот кусок не исправляли, пока петух не клюнул. А как клюнул, руками сделали, и давай друг друга спрашивать: норм? Чо? Так надо было?)) Хз, отвечают, вроде задействуется unsafe функция, но хз, не падает зато уже.

    Раст as is. :-D

     
     
  • 6.30, Аноним (33), 20:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> panic!("OOB");
    > но хз, не падает зато уже.

    Пытаешься соответствовать своему нику?

    https://doc.rust-lang.org/std/macro.panic.html
    > ... allows a program to terminate immediately and provide feedback to the caller of the program. panic! should be used when a program reaches an unrecoverable state.

    ...

     
     
  • 7.34, Школота (?), 20:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки продолжает падать несмотря на рандомный фикс?))
     
     
  • 8.38, Аноним (-), 20:43, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и продолжаешь пустозвонить и уходить от ответа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.45, Школота (?), 20:57, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда так делал, но и ты с unsafe недалеко ушел -Р... текст свёрнут, показать
     
  • 4.25, Аноним (57), 20:25, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > про unsafe

    Боится показать, какой падающий текущий буллшит пишут растаманы.

     
     
  • 5.27, Аноним (33), 20:29, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> про unsafe
    > Боится показать, какой падающий текущий буллшит пишут растаманы.

    Так покажи, не стесняйся ... или балабол?

     
     
  • 6.29, Школота (?), 20:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    важнее тут то, как ты поскипал процитировать дальше про unsafe, боясь заляпать свою священную корову :-Р
     
  • 6.31, Аноним (57), 20:35, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FF падает, ресдох течёт... Или ты не в курсе?
     
     
  • 7.35, Аноним (-), 20:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>> про unsafe
    >>> Боится показать, какой падающий текущий буллшит пишут растаманы.
    >> Так покажи, не стесняйся ... или балабол?
    > FF падает, ресдох течёт... Или ты не в курсе?

    А анонимные балаболы, как обычно, балаболят и переводят стрелки ...


     
  • 6.47, Аноним (47), 21:01, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >        negative = false; // bogus
     

  • 1.4, pisyandrik (ok), 19:59, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду оправданий шизиков с растом
     
     
  • 2.8, еуые (?), 20:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так падение это нормально. В этом то и была идея,
    что программа при выходе за пределы массива будет падать,
    а не давать перезаписать стек и выполнить код на вашем устройстве.

    В чем оправдываться?

     
     
  • 3.11, Аноним (57), 20:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так падение это нормально.

    Пипеец отмазы пошли... А что, растаманы не умеют в обработку исключений?!

     
     
  • 4.18, Аноним (-), 20:20, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pub fn write_u32(mem: &mut [u8], offset: usize, value: u32) {
    -    if offset <= mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
    +    if offset > mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
             panic!("OOB");
         }

    > Пипеец отмазы пошли... А что, растаманы не умеют в обработку исключений?!
    >> Out of Bounds
    > обработку исключений?!

    Знатоки-питонисты в треде - все в сад!


     
  • 4.61, НяшМяш (ok), 21:51, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в расте исключения и не приветствуются. Как в С. Для "обрабатываемых" ошибок есть трейт Result. Но для особых случаев (типа жутко медленного кода и профессиональных анонимусов опеннета) есть std::panic::catch_unwind.
     
     
  • 5.73, Аноним (57), 22:50, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > исключения и не приветствуются... Для "обрабатываемых" ошибок есть трейт Result.

    Как видно из приведённого кода, растаманы не любят использовать ни то, ни другое. Они ручками проверяют индекс и ручками дёргают паник.

     
  • 3.40, pisyandrik (ok), 20:48, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Падения ненормальны вообще

     
     
  • 4.50, Аноним (57), 21:20, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У текущих растаманов падение - норма.
     
  • 2.10, Аноним (57), 20:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас набегут растаманы с объяснениями, что то был безопасный крах.
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 20:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сейчас набегут растаманы с объяснениями, что то был безопасный крах.

    Питонисты не поверят, но



    pub fn write_u32(mem: &mut [u8], offset: usize, value: u32) {
    -    if offset <= mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
    +    if offset > mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
             panic!("OOB");
         }



     
     
  • 4.56, Аноним (56), 21:32, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сишники не поверят. Условие было неверное, а значит при большом offset ожидаемой паники не было бы, а была бы запись в память по левому смещению. Обычная дырень. А паника - дело десятое.
     
     
  • 5.59, Аноним (57), 21:44, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а была бы запись в память по левому смещению

    Раст - "безопасность" :) Всё, что надо знать про раст. Если руками индекс не проверил - можно всё обрушить.

     
  • 5.78, Аноним (-), 23:02, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сишники может и не поверят, но анонимы то тут причем Только аноним скромно умол... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.81, Аноним (57), 23:07, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это показало, что растаманы сначала кодят, не проверяя, потом вываливают релиз, и лишь потом юзвери натыкаются на ошибку. Удачи растаманам, и побольше пишите кода:

    if кривое условие { user = root; }

     
  • 2.13, Total Anonimus (?), 20:14, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой язык програмирования не излечит непотребно произрастающих кривых ручёнок .
     
  • 2.41, Аноним (41), 20:51, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шизикам с C и UB в каждом строчке что делать?
     
     
  • 3.51, Аноним (57), 21:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в каждом строчке что делать?

    Выучи русский.

     
     
  • 4.64, Аноним (41), 22:30, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно, когда нечем крыть - время тронуть то, что отредактировать анониму нельзя
     
     
  • 5.74, Аноним (57), 22:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты спросил: "Что делать?", тебе ответили. Никто не должен разбирать перед этим безграмотную речь и пытаться понять, что ты имел ввиду.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:00, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Firefox безнадежно потерян. Новости даже не интересны.
     
     
  • 2.6, еуые (?), 20:08, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Firefox безнадежно потерян.

    А какие у него альтернативы то собственно?

    Chrome уже с нейросетью поставляется (или скоро будет поставляться)
    которая анализирует содержимое каждого посещаемого сайта,
    а потом все желающим сообщает о том что она о вас думает.

    А больше альтернатив то и нет. Так что по сути firefox это единственный браузер.

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 20:22, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно точно. Есть, конечно, сильный PaleMoon, но он не умеет в многопоточность, а веб-макаки выдают продукты, требующие суперкомпьютеры для парсинга страницы и отрисовки картинки. Есть ещё Chromium CBP, но скот Гугл движется в сторону грязной диктатуры. Только Firefox.
     
  • 3.53, Аноним (5), 21:27, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://t.me/opera_presto
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 20:08, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > -    if offset <= mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
    > +    if offset > mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {

    Супер

     
     
  • 2.23, Аноним (57), 20:23, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный пример, что в головах растаманов - одна каша.
     
     
  • 3.43, Аноним (41), 20:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа у сишников нет опечаток и кучи ub в коде?
     
  • 2.68, Аноним (68), 22:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обоcpалcя? :D
     
  • 2.76, WebRustUN (?), 22:53, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ФИАСКО братан!
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:10, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    для склеивания браузера жидкий  РАСТвор жизненно необходим
     
  • 1.37, Аноним (37), 20:43, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Have you considered Rewriting It In Rust?
     
  • 1.52, Аноним (57), 21:22, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После переписывания кода на раст появились дичайшие ошибки.
     
     
  • 2.54, Аноним (-), 21:27, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > После переписывания кода на раст появились дичайшие ошибки.
    > Аноним(12): 14 сообщений, 2 удаленных

    Подрыв анонимного пукана - не ошибка.


     
     
  • 3.60, Аноним (57), 21:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У растаманов подгорает - то ли ещё будет... Оказывается, в расте надо руками (!) проверять вхождение индекса в массив...
     

  • 1.62, Аноним (62), 22:24, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что сломали-откусили на этот раз?
     
  • 1.63, Аноним (63), 22:27, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В общем после весии 84 крашится firefox очень много. На многих вэб сайтах что я использую годами, определенные страницы вызывают крах ... У меня есть подозрение в более строгой работы с пирожками и в общем ... Я даже выучил что есть about:crashes :) - нигокда не знал этого. Так что если есть какаято критическая работа - перехожу на EDGE. он мне стал больше нравится чем Firefox, в особенности работы с памятью при фактичестий таких же наборов  add-ons.
     
     
  • 2.77, Аноним (57), 23:00, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > после весии 84 крашится firefox очень много

    Последствия допуска растаманов в код FF.

     

  • 1.65, Аноним (65), 22:36, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новой телеметрии добавили?
     
  • 1.67, Аноним (68), 22:40, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.

    УУУбогагага. Новость на стенку

     
  • 1.75, Аноним (68), 22:52, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.

    Это ФИАСКО брата.

     
  • 1.79, Аноним (57), 23:03, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    раст течёт
    раст падает
    <<< вы находитесь здесь >>>
    раст дырявый
     

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