Обновление Firefox 86.0.1

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|2.57, Аноним (57), 21:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут сразу вопросы:
- почему в расте надо руками проверять вхождение индекса в массив и руками вызывать крах программы?
- если растаман забудет это сделать, что произойдёт?!
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|3.66, Аноним (-), 22:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тут сразу вопросы:
> - почему в расте надо руками проверять вхождение индекса в массив и
> руками вызывать крах программы?
> - если растаман забудет это сделать, что произойдёт?!
Мне вот интересно - местные "знатоки" не только код не смотрели, но новость-то дальше заголовка прочесть не осилили? Или это перепись никогда не писавших ничего кроме хелловрота?
Намекну: размер данных, указанный в хидере файла и размер реальный - могут сильно отличаться.
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|4.70, Аноним (57), 22:44, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ясный и понятный ответ от растамана... Растаманы сами не знают, что случилось бы, выйди оффсет за пределы блока, ведь тогда бы их "if" не сработал...
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|1.3, Аноним (3), 19:57, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Проблема была вызвана неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.
Это пять, я считаю
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|4.39, Owlet (?), 20:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что, дырка в безопасности и падение - это одно и то же?
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|5.42, Аноним (42), 20:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что, дырка в безопасности и падение - это одно и то же?
Технически, там даже не "падение", а вызов panic!("OOM") после проверки.
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|6.58, Аноним (57), 21:41, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему в расте надо самому проверять индекс массива? А если растаман забудет это сделать?
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|7.71, Аноним (-), 22:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему в расте надо самому проверять индекс массива?
Потому что ты не умеешь в чтение кода или не писал ничего сложнее хелловрота?
Иначе бы знал, что читаемые сторонние данные желательно проверять, особенно указанные в заголовке размеры.
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|6.82, Школота (?), 23:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоесть до исправления, все случаи когда вызов panic не срабатывал это что было? Так надо было? А почему исправили?) Так не надо было?)
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|3.33, Аноним (33), 20:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Растаманы: "Так падение это нормально"...
Смотрите дети - ламерье опеннетное, обыкновенное ...
panic!("OOB");
https://doc.rust-lang.org/std/macro.panic.html
> ... allows a program to terminate immediately and provide feedback to the caller of the program. panic! should be used when a program reaches an unrecoverable state.
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|4.49, Аноним (57), 21:17, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И сколько таких ошибок в коде растаманов... Проги будут падать, а ёжики - грызть кактус.
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|5.69, Аноним (69), 22:43, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вот именно, доколе!
Надо же что б прога тихо предоставляла рут через дырени.
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|6.72, Аноним (57), 22:47, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А она и предоставляла... Обрати внимание, что было бы в старом коде, если офсет выйдет за мем... if просто не срабатывал!
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|2.15, Аноним (42), 20:14, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>> Проблема была вызвана неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.
> Это пять, я считаю
Смотрим оригинал:
> It doesn't seem like this should be a security bug as it is just a rust panic on startup.
Исправление в коде
pub fn write_u32(mem: &mut [u8], offset: usize, value: u32) {
- if offset <= mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
+ if offset > mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
panic!("OOB");
}
В общем, обычный опеннетный ламеризм - когда даже не ходят по ссылкам, а придумывают "как оно там" читая кривой перевод.
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|4.22, llolik (ok), 20:23, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну знак кто-то перепутал. Экая невидаль и безотносительно Раста.
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|5.36, Школота (?), 20:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну забыли освободить память, экая невидаль... ;-Р
Похоже пора делать список, как с илоном маском, и надписью "вв находитесь тут".
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|6.44, llolik (ok), 20:55, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну забыли освободить память
В смысле?
Не сказать, что я прям знаю rust, но panic! же ЕМНИП раскручивает стэк и терминирует программу. Он и используется когда , упрощённо говоря, "случилась какая-то фигня, я ХЗ как это полчилось и как это править - чистимся и завершаем процесс".
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|7.46, Школота (?), 21:00, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это я уже на редокс ссылался, с их фейлом и армией растофанатиков, оправдывающих свои комплексы.))
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|4.24, Аноним (-), 20:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А дальше че не цитируешь про unsafe?)
А че там дальше исправляли, шkолота?
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|5.28, Школота (?), 20:29, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и этот кусок не исправляли, пока петух не клюнул. А как клюнул, руками сделали, и давай друг друга спрашивать: норм? Чо? Так надо было?)) Хз, отвечают, вроде задействуется unsafe функция, но хз, не падает зато уже.
Раст as is. :-D
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|6.30, Аноним (33), 20:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> panic!("OOB");
> но хз, не падает зато уже.
Пытаешься соответствовать своему нику?
https://doc.rust-lang.org/std/macro.panic.html
> ... allows a program to terminate immediately and provide feedback to the caller of the program. panic! should be used when a program reaches an unrecoverable state.
...
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|4.25, Аноним (57), 20:25, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> про unsafe
Боится показать, какой падающий текущий буллшит пишут растаманы.
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|5.27, Аноним (33), 20:29, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> про unsafe
> Боится показать, какой падающий текущий буллшит пишут растаманы.
Так покажи, не стесняйся ... или балабол?
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|6.29, Школота (?), 20:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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важнее тут то, как ты поскипал процитировать дальше про unsafe, боясь заляпать свою священную корову :-Р
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|7.35, Аноним (-), 20:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>> про unsafe
>>> Боится показать, какой падающий текущий буллшит пишут растаманы.
>> Так покажи, не стесняйся ... или балабол?
> FF падает, ресдох течёт... Или ты не в курсе?
А анонимные балаболы, как обычно, балаболят и переводят стрелки ...
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|2.8, еуые (?), 20:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так падение это нормально. В этом то и была идея,
что программа при выходе за пределы массива будет падать,
а не давать перезаписать стек и выполнить код на вашем устройстве.
В чем оправдываться?
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|3.11, Аноним (57), 20:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так падение это нормально.
Пипеец отмазы пошли... А что, растаманы не умеют в обработку исключений?!
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|4.18, Аноним (-), 20:20, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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pub fn write_u32(mem: &mut [u8], offset: usize, value: u32) {
- if offset <= mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
+ if offset > mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
panic!("OOB");
}
> Пипеец отмазы пошли... А что, растаманы не умеют в обработку исключений?!
>> Out of Bounds
> обработку исключений?!
Знатоки-питонисты в треде - все в сад!
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|4.61, НяшМяш (ok), 21:51, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в расте исключения и не приветствуются. Как в С. Для "обрабатываемых" ошибок есть трейт Result. Но для особых случаев (типа жутко медленного кода и профессиональных анонимусов опеннета) есть std::panic::catch_unwind.
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|5.73, Аноним (57), 22:50, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> исключения и не приветствуются... Для "обрабатываемых" ошибок есть трейт Result.
Как видно из приведённого кода, растаманы не любят использовать ни то, ни другое. Они ручками проверяют индекс и ручками дёргают паник.
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|2.10, Аноним (57), 20:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сейчас набегут растаманы с объяснениями, что то был безопасный крах.
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|3.20, Аноним (-), 20:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сейчас набегут растаманы с объяснениями, что то был безопасный крах.
Питонисты не поверят, но
pub fn write_u32(mem: &mut [u8], offset: usize, value: u32) {
- if offset <= mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
+ if offset > mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
panic!("OOB");
}
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|4.56, Аноним (56), 21:32, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сишники не поверят. Условие было неверное, а значит при большом offset ожидаемой паники не было бы, а была бы запись в память по левому смещению. Обычная дырень. А паника - дело десятое.
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|5.59, Аноним (57), 21:44, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а была бы запись в память по левому смещению
Раст - "безопасность" :) Всё, что надо знать про раст. Если руками индекс не проверил - можно всё обрушить.
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|5.78, Аноним (-), 23:02, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Сишники может и не поверят, но анонимы то тут причем Только аноним скромно умол... большой текст свёрнут, показать
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|6.81, Аноним (57), 23:07, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это показало, что растаманы сначала кодят, не проверяя, потом вываливают релиз, и лишь потом юзвери натыкаются на ошибку. Удачи растаманам, и побольше пишите кода:
if кривое условие { user = root; }
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|4.64, Аноним (41), 22:30, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правильно, когда нечем крыть - время тронуть то, что отредактировать анониму нельзя
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|5.74, Аноним (57), 22:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты спросил: "Что делать?", тебе ответили. Никто не должен разбирать перед этим безграмотную речь и пытаться понять, что ты имел ввиду.
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|2.6, еуые (?), 20:08, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Firefox безнадежно потерян.
А какие у него альтернативы то собственно?
Chrome уже с нейросетью поставляется (или скоро будет поставляться)
которая анализирует содержимое каждого посещаемого сайта,
а потом все желающим сообщает о том что она о вас думает.
А больше альтернатив то и нет. Так что по сути firefox это единственный браузер.
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|3.21, Аноним (-), 20:22, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абсолютно точно. Есть, конечно, сильный PaleMoon, но он не умеет в многопоточность, а веб-макаки выдают продукты, требующие суперкомпьютеры для парсинга страницы и отрисовки картинки. Есть ещё Chromium CBP, но скот Гугл движется в сторону грязной диктатуры. Только Firefox.
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|1.7, Fracta1L (ok), 20:08, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> - if offset <= mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
> + if offset > mem.len() - std::mem::size_of_val(&value) {
Супер
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|2.54, Аноним (-), 21:27, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> После переписывания кода на раст появились дичайшие ошибки.
> Аноним(12): 14 сообщений, 2 удаленных
Подрыв анонимного пукана - не ошибка.
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|3.60, Аноним (57), 21:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У растаманов подгорает - то ли ещё будет... Оказывается, в расте надо руками (!) проверять вхождение индекса в массив...
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|1.63, Аноним (63), 22:27, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В общем после весии 84 крашится firefox очень много. На многих вэб сайтах что я использую годами, определенные страницы вызывают крах ... У меня есть подозрение в более строгой работы с пирожками и в общем ... Я даже выучил что есть about:crashes :) - нигокда не знал этого. Так что если есть какаято критическая работа - перехожу на EDGE. он мне стал больше нравится чем Firefox, в особенности работы с памятью при фактичестий таких же наборов add-ons.
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|2.77, Аноним (57), 23:00, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> после весии 84 крашится firefox очень много
Последствия допуска растаманов в код FF.
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|1.67, Аноним (68), 22:40, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.
УУУбогагага. Новость на стенку
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|1.75, Аноним (68), 22:52, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> неверной проверкой размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.
Это ФИАСКО брата.
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