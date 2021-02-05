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Из Firefox 86 будет убрана функция открытия сайтов как отдельных приложений

05.02.2021 17:56

Компания Mozilla прекратит в настольной версии Firefox 86 поддержку экспериментального режима SSB (Site Specific Browser), позволявшего создать для сайта отдельный ярлык для запуска без элементов интерфейса браузера, с отдельным значком на панели задач, подобно полноценным приложениям ОС. Режим поддерживался, начиная с Firеfox 75, но позиционировался как экспериментальный и требовал отдельной активации в about:config.

Функция будет отключена в выпуске Firefox 86. В качестве причины прекращения разработки функции представители Mozilla называют наличие нерешённых проблем, сомнительная польза для пользователей настольных систем, ограниченность ресурсов и желание направить их на развитие основных продуктов.

Подобная функция для обособленного запуска приложений PWA (Progressive Web Apps) продолжает поддерживается в Chromium и браузерах на его основе. Поддержка PWA также будет сохранена в версии Firefox для Android. Инструментарий для создания сайтов-приложений также развивается в рамках проекта Web App Manager разработчиками Linux Mint.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.xda-developers.com...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась возможность установки сайтов как приложений
  3. OpenNews: Релиз Firefox 75
  4. OpenNews: Проект Mozilla Prism закрыт в пользу Chromeless
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 20.1
  6. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска
Автор новости: Shevchuk
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54538-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 19:40, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    Mozilla такая Mozilla. Рассказывают про ограниченность ресурсов, сокращая штат. Основные продукты?.. А Firefox что? И ладно бы говорили про какую-то серьезную фичу, а тут...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:50, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рассказывают про ограниченность
    > сокращая штат

    Ну, всё правильно вроде.

     
  • 2.7, Total Anonimus (?), 20:16, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Независимо от серьёзности/фиговости фичи - её кто то должен сопровождать . Кто то , кто может сделать полезное дело , например запилить очередной жопобар .
     

  • 1.2, Аноним (3), 19:49, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильно. Пользователи мацылле не нужны.
    Телеметрию оставим и добавим ещё. А вот PWA - да, надо выкинуть.

    Жду криков типа "вивсё врётии!!"

     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 19:55, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вивсё врётии!!
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:10, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где твой гейский аватар?
     
     
  • 4.9, Леголас (ok), 20:21, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    здесь
     
  • 2.6, Total Anonimus (?), 20:11, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой то профит может быть только на мобилах с маленькими экранчиками . С десктопа лучше заходить полноценным браузером - с полным управлением .
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:16, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    > В качестве причины прекращения разработки функции представители Mozilla называют наличие нерешённых проблем, ..., ограниченность ресурсов и ...

    ...желание направить их на очередную переделку интерфейса

     
  • 1.10, Ssss (?), 20:25, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Это же ярлык просто вида
    firefox http://ya.ru

    Не?

     
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