Из Firefox 86 будет убрана функция открытия сайтов как отдельных приложений

Компания Mozilla прекратит в настольной версии Firefox 86 поддержку экспериментального режима SSB (Site Specific Browser), позволявшего создать для сайта отдельный ярлык для запуска без элементов интерфейса браузера, с отдельным значком на панели задач, подобно полноценным приложениям ОС. Режим поддерживался, начиная с Firеfox 75, но позиционировался как экспериментальный и требовал отдельной активации в about:config.

Функция будет отключена в выпуске Firefox 86. В качестве причины прекращения разработки функции представители Mozilla называют наличие нерешённых проблем, сомнительная польза для пользователей настольных систем, ограниченность ресурсов и желание направить их на развитие основных продуктов.

Подобная функция для обособленного запуска приложений PWA (Progressive Web Apps) продолжает поддерживается в Chromium и браузерах на его основе. Поддержка PWA также будет сохранена в версии Firefox для Android. Инструментарий для создания сайтов-приложений также развивается в рамках проекта Web App Manager разработчиками Linux Mint.



