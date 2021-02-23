Релиз Firefox 86

|
Состоялся релиз web-браузера Firefox 86. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.8.0. На стадию бета-тестирования в ближайшие часы будет переведена ветка Firefox 87, релиз которой намечен на 23 марта.
Основные новшества:
Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 86 устранено 25 уязвимостей, из которых 18 помечены как опасные. 15 уязвимостей (собраны под CVE-2021-23979 и CVE-2021-23978) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.