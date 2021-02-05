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Обновление Firefox 85.0.1 c устранением уязвимости. Начало активации Fission в ночных сборках

05.02.2021 19:39

Доступны корректирующие выпуски Firefox 85.0.1 и Firefox ESR 78.7.1, в которых устранена критическая уязвимость, которая может привести к выполнению кода в системе при открытии определённым образом оформленного содержимого. Проблема вызвана переполнением буфера в библиотеке Angle с реализацией OpenGL ES, которая развивается проектом Chromium и выполняет функцию прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Из-за неверного расчёта размера параметров глубины для сжатых текстур, возникают условия обращения к области за границей выделенного буфера. Детали о проблеме пока не раскрываются.

Из не связанных с безопасностью исправлений в Firefox 85.0.1 отмечаются:

  • Запрещён доступ к специальным путям NTFS, манипуляции с которыми могут привести к повреждению ФС.
  • Устранён крах при аутентификации на сайтах, использующих SPNEGO (Simple and Protected GSSAPI Negotiation Mechanism) на устройствах macOS с CPU на базе новых ARM-чипов M1.
  • Убран вывод на печать дополнительной пустой странницы в конце некоторых документов.
  • Устранён крах, проявляющийся при манипуляциях с Cache API.
  • Налажена работа внешних обработчиков схем URL при запуске Firefox из пакета flatpak.

Дополнительно можно отметить включение для 1/4 пользователей ночных сборок Firefox режима Fission с реализацией модернизированной многопроцессной архитектуры для более строгой изоляции страниц. При активации Fission страницы разных сайтов всегда размещаются в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется своя изолированная песочница (sandbox). При этом разделение по процессам осуществляется не по вкладкам, а по доменам, что позволяет дополнительно изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков. Включить режим Fission вручную можно на странице about:preferences#experimental или через переменную "fission.autostart=true" в about:config.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 85
  3. OpenNews: Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox
  4. OpenNews: Проект Iceweasle Mobile начал развитие форка нового Firefox для Android
  5. OpenNews: Представлен Firefox Reality PC Preview для устройств виртуальной реальности
  6. OpenNews: В Firefox 85 появится дополнительная защита от отслеживания, основанная на сегментировании сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54539-firefox
Ключевые слова: firefox, angle
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Посылатель нахер (?), 20:41, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Доколе?
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1425650
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:52, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока совсем не издохнут. Скоро.
     
  • 2.4, Леголас (ok), 20:56, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 86 уберут обработчик backspace вне форм ввода, может это косвенно решит проблему
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:54, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Запрещён доступ к специальным путям NTFS, манипуляции с которыми могут привести к повреждению ФС.

    А вот этого я не понял. Это как, в вантузе можно записью в файл ушатать фс?

     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 21:11, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в принципе - да, еси поломать C:\$MFT или нагадить в альтернативный поток данных
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 21:02, 05/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Проблема вызвана переполнением буфера

    Никогда такого не было

     
  • 1.7, Аноним (7), 21:13, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    В сид когда завезут? Или они там решили ждать ХХ.0.3 чтобы по 2 раза в день после релиза не перепаковывать?)
     
  • 1.8, zzz (??), 21:18, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Сколько смотрю - эксплоиты есть для кучи багов, для недостаточной изоляции страниц в песочницах не видел ни одного. Это действительно так важно и опасно, что мозилла с хромом продолжают в это играться?
     
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