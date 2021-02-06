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Опубликованы ядра Linux 4.4.256 и 4.9.256 для тестирования переполнения 8-битового номера версии

06.02.2021 20:42

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) опубликовал выпуски ядра Linux 4.4.256 и 4.9.256, которые сформированы специально для проверки корректности обработки значения цифры версии, не укладывающееся в однобайтовое значение. Изменения в опубликованных выпусках ограничиваются только увеличением номера версии в Makefile для того, чтобы проверить не возникнет ли проблем в пространстве пользователя.

Изначально под счётчик номера версии в ядре было выделено 8-битовое значение, что делает вызов макроса KERNEL_VERSION(4, 4, 256) эквивалентным KERNEL_VERSION(4, 5, 0). Значение макроса KERNEL_VERSION, вычисляемого как "(((a) << 16) + ((b) << 8) + (c))", экспортируется в пространство пользователя в форме константы LINUX_VERSION_CODE, которая используется при проверке текущей версии ядра. Для ядра подобное переполнение не вызывает проблем, но значение LINUX_VERSION_CODE проверяется и некоторыми компонентами в пространстве пользователя, такими как GCC и Glibc, что потенциально может привести к непредсказуемым проблемам.

Изначально разработчики ядра планировали перейти на 16-разрядный счётчик вместо 8-разрядного, но это оказалось невозможным так как константа LINUX_VERSION_CODE, вычисляемая с использованием 8-битного значения, экспортируется в пространство пользователя и замена типа приведёт к нарушению ABI. Поэтому решено оставить переполнение и посмотреть как это отразиться на пространство пользователя. Разработчикам дистрибутивов предлагается сформировать тестовые сборки для проверки не возникнет ли проблем в пространстве пользователя при полной пересборке.

  1. Главная ссылка к новости (http://kroah.com/log/blog/2021...)
  2. OpenNews: Срок поддержки LTS-ядер Linux 5.4 и 4.19 увеличен до шести лет
  3. OpenNews: Грег Кроа-Хартман перешёл на использование Arch Linux
  4. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
  5. OpenNews: В состав ядра Linux 5.8 приняты рекомендации по инклюзивной терминологии
  6. OpenNews: Ядро Linux 5.10 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54544-kernel
Ключевые слова: kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 20:54, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а просто строку сразу было сделать не судьба? на бедных хомах будут тестить
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:03, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В макросне в Си и крестах не проверишь строку на больше-меньше.

    Но вообще изначально надо было как-то более разумно использовать эту константу. Например major << 20 | minor << 10 | patch. 1024 хватило бы на патч и минор и 4096 на "будущее" линукса.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:26, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > major << 20

    Firefox и Chrome недоумевают над вами.

     
     
  • 4.14, Онаним (?), 22:46, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Этот ваш мажор вообще минор какой-то" (с)
     
  • 4.15, SchuHard (ok), 22:46, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Firefox и Chrome своими версиями за 2^7 не перевалили. Здесь же предлагается 2^14 на major, и по 2^10 на minor и patch. Для 32 битного беззнакового целого.
     
  • 3.9, Аноним (-), 21:27, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Строку не проверишь, но число, как в версии - таки можно. У них там для этого макрос есть, внезапно. Проверяет любой compile-time кондишн на трушность и валит билд если не прокатило. С ограничением что условие вычисляемo compile-time, конечно, но версия же и задается compile time.
     
  • 2.19, Неа (?), 01:25, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Богомерзкий яваскриптист детектед.
     

  • 1.2, anonymous (??), 20:55, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Надо быть модными
    Что бы версси были как у хрома
    Жду ядро 519
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 20:57, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    жди, а вот меня лично бесит такая версионность, ибо не люблю слово смузи
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 21:27, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    less 487 (GNU regular expressions)
    Copyright (C) 1984-2016  Mark Nudelman
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 22:18, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой-то старевший у вас лесс:

    $ less --version
    less 563 (PCRE regular expressions)
    Copyright (C) 1984-2020  Mark Nudelman

     
  • 3.12, Аноним (12), 22:42, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно это server стал синонимом смузи?
     
     
  • 4.13, Аноним (12), 22:42, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *semver
     
  • 2.18, анонн (ok), 00:45, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо быть модными
    > Что бы версси были как у хрома
    > Жду ядро 519

    grep _version /usr/include/sys/param.h
    #define __FreeBSD_version 1202505 /* Master, propagated to newvers */


     

  • 1.7, Аноним (-), 21:11, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо было 256.256.256 сразу выпускать.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:38, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем? Ты не доживёшь.
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:14, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо переходить на безверсионный роллинг без удаления старого кода
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 01:28, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без удаления старого кода

    расскажи это потерингам.

     

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