Опубликованы ядра Linux 4.4.256 и 4.9.256 для тестирования переполнения 8-битового номера версии

2.3 , Аноним ( 1 ), 20:57, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – жди, а вот меня лично бесит такая версионность, ибо не люблю слово смузи

3.10 , Аноним ( 8 ), 21:27, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – less 487 (GNU regular expressions)

Copyright (C) 1984-2016 Mark Nudelman

4.11 , Аноним ( 11 ), 22:18, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Какой-то старевший у вас лесс: $ less --version

less 563 (PCRE regular expressions)

Copyright (C) 1984-2020 Mark Nudelman

3.12 , Аноним ( 12 ), 22:42, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давно это server стал синонимом смузи?

4.13 , Аноним ( 12 ), 22:42, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *semver

2.18 , анонн ( ok ), 00:45, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надо быть модными

> Что бы версси были как у хрома

> Жду ядро 519 grep _version /usr/include/sys/param.h

#define __FreeBSD_version 1202505 /* Master, propagated to newvers */