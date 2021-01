Плачевная ситуация с безопасностью во внутренней сети РЖД

2.15 , Михрютка ( ok ), 09:06, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – сеть масштабов ржд. за 12 часов. да, конечно, уже все починили, и не сомневайтесь. и загадочных пользователей vpn.mythtime.xyz всех заблочили и даже ведут расследование, кто бы это мог быть.

2.18 , arachnid ( ok ), 09:08, 14/01/2021 ну да, всё устранено. проверены все устройства, пароли поменяны, закрыт доступ наружу, сеть разбита на vlan! охотно верю, что подоная работа легко и непринужденно делается за день!

3.30 , _hide_ ( ok ), 09:29, 14/01/2021 А почему не верите? Если все выключить и не пускать в ROOT intranet-а (через VPN) до устранения проблем отделения... Но, по хорошему, руководители должны были массово сложить полномочия (отделений+ИТ), причем именно руководители, потому что рядовые сотрудники в 30-40 случаев становятся заложниками ситуации.

4.39 , zzz ( ?? ), 09:46, 14/01/2021 И правильно делают, что не наказывают. Если создать атмосферу страха, то нечего будет защищать в итоге. Толковые айтишники уйдут к конкурентам. Те, что останутся, будут по 10 раз все перепроверять, и находить любые причины не делать сколько нибудь рискованные фичи в принципе. Клиенты уйдут к конкурентам, где готовы к факапам, и за счет этого быстро развиваются. Про яндекс писали, если чо - https://habr.com/ru/news/t/452238/. Но тут - совсем другое!

5.52 , _hide_ ( ok ), 10:10, 14/01/2021 Здесь не атмосфера страха, а не умение выстроить нормально процессы и выполнять руководящие функции (это нынче по другому называется, но мне так кажется понятнее). Нормальные люди, вступившие в должность, уже давно бы прикрыли бы зад бумажкой (о необходимости выявления и устранения/приведения к определенным критериям) вышестоящему начальству, на что бы получили добро (своими силами/с использованием подрядчиков/фрилансеров, с премиями/с перераспределением рабочей нагрузки/с почему опять косяки) или запретом/игнором. Старожилы бы просто не должны были допустить такой ситуации. По итогам пострадают от силы 5-10 человек (а это менее 1% руководителей этого уровня) и никакого страха выполнение своих рабочих обязанностей не должно вызывать или я чего-то не понимаю?

И да, спускать нагоняй на рабочих сотрудников я не советую, потому что их компетенция в ответственности непосредственных руководителей (если нет компетентного сотрудника – руководитель сам может все сделать).