Плачевная ситуация с безопасностью во внутренней сети РЖД

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|2.25, _hide_ (ok), 09:26, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я бы сказал, что не смех, а слёзы: "для решения проблем поднимут цены на проезд".
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|4.40, _hide_ (ok), 09:48, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не знает. Но если у Вас есть машина времени и Вы можете это опровергнуть... В общем-то, ждем пруфов.
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|2.16, Аноним (16), 09:06, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая разница гос. или не гос.? Просто ленивые админы, хотят поставить центось за 5 минут, а потом год в танчики играть.
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|3.37, qweqwe (?), 09:45, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ещё как причем. При нормальной конкуренции такие предприятия сами по себе бы отваливались и банкротились.
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|2.36, zzz (??), 09:42, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в соседнем тредике про центос побратим плачется - "Я иногда даже начинаю завидовать этому умению пропхивать на технологическом ресурсе ядовитую лахтинскую методичку". П - последовательность.
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|1.3, Андрей (??), 08:47, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, успеют сделать что-то до того момента, когда Бидон начнёт наказывать нас атаками на «гражданскую инфраструктуру»? Если РЖД раком поставят - будет больно... На самом деле...
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|2.20, Аноним (20), 09:17, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то всерьёз верит в этот бред, но почему? Бидон же по сути этакий олдскульный Обама 2.0. По факту будет так: политика Трампа - это показная доброжелательная риторика и при этом реальные действия против 'врагов' США, тогда как политика Бидона - это максимально суровая риторика при полной политической импотенции, лол
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|2.32, Аноним (32), 09:30, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кому больно то будет? Бидону? Пока что раком его ставят и диктуют сверху что делать, а эта развалюха вякнуть ничего не может.
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|2.15, Михрютка (ok), 09:06, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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сеть масштабов ржд. за 12 часов. да, конечно, уже все починили, и не сомневайтесь.
и загадочных пользователей vpn.mythtime.xyz всех заблочили и даже ведут расследование, кто бы это мог быть.
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|2.18, arachnid (ok), 09:08, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну да, всё устранено. проверены все устройства, пароли поменяны, закрыт доступ наружу, сеть разбита на vlan! охотно верю, что подоная работа легко и непринужденно делается за день!
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|3.30, _hide_ (ok), 09:29, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А почему не верите? Если все выключить и не пускать в ROOT intranet-а (через VPN) до устранения проблем отделения... Но, по хорошему, руководители должны были массово сложить полномочия (отделений+ИТ), причем именно руководители, потому что рядовые сотрудники в 30-40 случаев становятся заложниками ситуации.
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|4.39, zzz (??), 09:46, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И правильно делают, что не наказывают. Если создать атмосферу страха, то нечего будет защищать в итоге. Толковые айтишники уйдут к конкурентам. Те, что останутся, будут по 10 раз все перепроверять, и находить любые причины не делать сколько нибудь рискованные фичи в принципе. Клиенты уйдут к конкурентам, где готовы к факапам, и за счет этого быстро развиваются.
Про яндекс писали, если чо - https://habr.com/ru/news/t/452238/. Но тут - совсем другое!
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|5.52, _hide_ (ok), 10:10, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь не атмосфера страха, а не умение выстроить нормально процессы и выполнять руководящие функции (это нынче по другому называется, но мне так кажется понятнее). Нормальные люди, вступившие в должность, уже давно бы прикрыли бы зад бумажкой (о необходимости выявления и устранения/приведения к определенным критериям) вышестоящему начальству, на что бы получили добро (своими силами/с использованием подрядчиков/фрилансеров, с премиями/с перераспределением рабочей нагрузки/с почему опять косяки) или запретом/игнором. Старожилы бы просто не должны были допустить такой ситуации. По итогам пострадают от силы 5-10 человек (а это менее 1% руководителей этого уровня) и никакого страха выполнение своих рабочих обязанностей не должно вызывать или я чего-то не понимаю?
И да, спускать нагоняй на рабочих сотрудников я не советую, потому что их компетенция в ответственности непосредственных руководителей (если нет компетентного сотрудника – руководитель сам может все сделать).
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|1.7, Аноним (7), 08:51, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Думал будет комментарий про дыру в безопасности, но видимо придется самому:
"Ну хоть что то там в безопасности."
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|1.8, Чиновник (?), 08:56, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Данная ситуация иллюстрирует практически полное отсутствие какой либо защиты информационной инфраструктуры РЖД.
Не такая большая беда, главное чтобы счёта акционеров были надёжно защищены в швейцарских банках.
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|1.9, Аноним (9), 08:59, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь его по классике посадят. ):
Хотя стоило бы навести порядок. Правда я не понимаю почему в этой конторе такая задница во всём, куда все деньги утекают?
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|2.24, псевдонимус (?), 09:25, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В карманы руководства утекают. Например после реализации бредовой затеи сделать пассажирские перевозки рентабельными ( а они всегда дотационныыми были), проще стало на самолёте летать. Работал больше года в этой структуре монтером пути в 12-13 годах. По третьему разряду с коэффициентом 1.3 выходило 23-25т.р в месяц
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|3.38, Антоон (?), 09:45, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да и грузовые таких конских денег стоят, что все что могут возят фурами
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|4.46, псевдонимус (?), 09:54, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да и грузовые таких конских денег стоят, что все что могут возят
> фурами
Именно так.
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|2.41, Lex (??), 09:48, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там энное время назад произошло разделение самих перевозок( т.е конечное получение денег ) в пользу частных компаний, но обеспечение функционирования системы( сети, рельсы и проч ) оставлено в ведении ржд( доверь частникам поддерживать работоспособность ЖД из своего кармана ога ).
Итогом стало то что ржд тратит кучу денег на поддержку работоспособности системы, тогда как основные деньги от работоспособности той системы получают получастные конторы( шутка про «эффективных частников» ).
Почти как с ГЛОНАСС - изготовление и вывод спутников на госгорбу, а монетизация в виде выпуска и продажи чипов работающих с ним - на стороне частников, нередко зарубежных.
Но вроде ситуация потихоньку меняется - даже до самых тормозных уже начинает доходить абсурдность такого положения дел + очень много устраиваются на норм посты «по знакомству». Без этого - скорее всего полжизни будешь по колёсам молотком стучать по 12ч / день в любую погоду и за смешную зп
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|1.10, Аноним (10), 09:00, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Удивительно, что против исследователя не завели уголовное дело, как у нас модно. Видимо все еще впереди.
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|2.11, Амоним (?), 09:03, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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УК РФ Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
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|3.12, Амоним (?), 09:04, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с "повинной", способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть "общественно опасным".
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|2.13, Аноним (13), 09:05, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Всё ещё впереди. Из пресс-релиза РЖД:
"Компания открыта и приветствует предложения по усовершенствованию собственной IT-инфраструктуры, при этом выступает против неправомерного доступа к информационным системам и публикации данных, связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках. Напоминаем, что неправомерный доступ к компьютерной информации является уголовным правонарушением"
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|2.19, Михрютка (ok), 09:10, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не переживайте, не ржд, так прокуратура подсуетится. это ж какое дело можно раскрутить, даже задницу от стула не отрывая.
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|1.14, Аноним (14), 09:05, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лет 25 когда были нормальные спецы была тама фряха и все такое, потом понаставили винды и все нормальные спецы из за з/п ушли.
Так что это нормальная ситуация.
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|2.35, Аноним (13), 09:39, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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25 лет назад там был интернет в интранете, со своими чатиками, форумами, анекдотами, варезом и даже порнухой. Были свои звёзды как в ФИДО. Каждый лепил как мог и запускал что хотел. Сеть представляла одно большое пространство 10.x.x.x на всю страну без разграничений и на всё отделение дороги одна большая локальная сеть, где бухгалтера были перемешаны с диспетчерами. Интересно, там до сих пор так.
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|1.21, Аноним (14), 09:17, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может кто может мне объяснить нахождения прокси (пусть даже закрытого) на компьютере имеющим роль гейта из корп-сети в инет ?
Просто интересно.
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|3.47, Аноним (14), 09:55, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А для чего придумали VPN ?
Даже дома в инет втыкается как правило раутер, чтобы воткнуть комп сразу в инет это нужно постараться.
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|4.50, Аноним (29), 10:01, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по оригинальной статье на хабре, там много о чем придуманном не имели ни малейшего понятия.
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|1.22, псевдонимус (?), 09:19, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>утечки не произошло
Да откуда вы это можете знать при таком раздолбайстве!
Якунин старательно и планомерно гробит железную дорогу.
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|3.45, псевдонимус (?), 09:53, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Якунин 5 лет как РЖД не управляет
Вообще это дичь какая-то: некротик на критичной инфраструктуре.
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|2.26, псевдонимус (?), 09:27, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость надо шире распространять. Будет много шума, может и не посадят.
А так отчаянный малый, я бы только анонимно такое сообщил.
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|1.33, Dzen Python (ok), 09:33, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Реакция знакомого айтишника РЖД просто умиляет:
"Я ломаю защиту ржд каждый рабочий день, когда втыкаю флешку в комп)"
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|1.43, Аноним (-), 09:50, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В сеть РЖД только ленивый не лазил. Покажу как можно без сканирования попасть во внутреннюю сеть. Едете на ЖД вокзал в своём городе, находите ближайшее здание служб или администрации РЖД, сканируте поблизости Wi-Fi сети и с большой вероятностью находите что-то типа nod-line23. Пару минут подбора паролей по базе и вы в сети. Обычно ставят пароли типа rzd12345.
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|1.51, Аноним (51), 10:03, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>утечки персональных данных клиентов не произошло.
Ну все норм тогда, расходимся
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|1.53, Аноним (54), 10:11, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня среди друзей и знакомых есть контактники и путейцы. Там главное бумага и отчётность, сначала пошлют срочно лезть на столб, а только потом выпишут наряд (если не "сам" сгорел); не успели закрутить гайки за 20 минут окна - все собираются на склоне и на готовности если что разбегаться. Но камни покрасить в белый цвет нужно обязательно, т.к. комиссия приедет.
Сейчас летаю самолётами, иногда даже дешевле.
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|1.56, Аноним (55), 10:28, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И ведь ничего не произошло. Что всполошились-то? Что-то случилось?
Все поезда одновременно сошли с рельс?
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