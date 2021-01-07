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Обновление Chrome 87.0.4280.141 с исправлением уязвимостей

07.01.2021 05:04

Доступен корректирующий выпуск web-браузера Chrome 87.0.4280.141, в котором устранено 16 уязвимостей. 12 проблем помечены как опасные. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено.

Обновление примечательно существенным увеличением денежных вознаграждений за выявление уязвимостей. За обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 13 премий на сумму 111 тысяч долларов США (три премии по $20000, две премии $15000, две премии $7500 и одна премия $6000). Размер 5 вознаграждений пока не определён. Наибольшие вознаграждения выплачены за обнаружение use-after-free уязвимостей в коде, связанном с автозаполнением полей, механизмом drag&drop и обработкой мультимедийных данных. Награда в $15000 назначена за use-after-free уязвимости в API для проведения платежей и режиме SafeBrowsing.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS
  3. OpenNews: В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане
  4. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  5. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
  6. OpenNews: Релиз Chrome 87
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним999
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54367-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Самый лучший браузер!
     
     
  • 2.2, Гимли (?), 09:38, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    nope, just another yet google product
     
  • 2.5, Арагорн (?), 09:48, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый жирный браузер! Под стать создателю.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:08, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самая лучшая заготовка для браузера.
     

  • 1.3, Гэндальф (?), 09:41, 07/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 09:45, 07/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.6, Моргенштерн (?), 09:49, 07/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.8, Аноним (8), 09:57, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Google выплатила 13 премий на сумму 111 тысяч долларов

    Неплохо. Ещё есть вопросы почему этот браузер доминирует?

     
     
  • 2.11, MasterSlave (?), 10:36, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык их и не было, сэр
     

  • 1.10, Wilem82 (?), 10:32, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    16 уязвимостей - это фигня. В последней версии 9.х дебиана при небольшом количестве установленных пакетов - 384 уязвимости. В 10.х - всего 125 уязвимостей. На вопрос «а чё так много» дебиановоды говорят «а в других линуксах ситуация не лучше, так что всё норм». Не то, что эта ваша дырявая винда.
     
     
  • 2.14, Арагорн (?), 11:23, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какие щас открытые дыры в винде есть?
     

  • 1.12, Fracta1L (ok), 10:38, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > use-after-free

    Ахахаха, классика!

     
     
  • 2.13, Леголас (ok), 11:21, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    _Не произнося ни слова, натягиваю тетиву и ..._
     

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