Названы обладатели премии KDE Akademy Awards

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|1.1, jfdbngh (?), 11:51, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Оно собственный файловый менеджер научилось в фоновом режиме держать или он все так же открывается по 3 секунды?
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|4.59, КО (?), 15:18, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где ты тут тред увидел?
Тоже мне тематист рачный, го на борды к себе обратно.
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|2.5, Аноним (5), 11:55, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем измерял, если не секрет, и на какой конфе? УМВР без таких лагов.
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|3.34, Аноним (33), 13:12, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эмпирически.
Неналичие демона ФМ в списке процессов не зависит от конфы. Версия кед была 4ка, если это имеет значение. Отсюда и вопрос, научился ли ФМ висеть в памяти.
УМВР - что именно? Открытие долфина (или что там сейчас) происходит мгновенно, хотя бы как в гноме?
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|4.36, Аноним (36), 13:46, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В памяти не висит, первый запуск ~2 секунды, последующие мгновенно.
Как в гноме префетч делать не нужно, лучше пускай запускается(и жрет ресурсы) по требованию (я например могу другой файловый менеджер предпочитать).
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|5.40, Аноним (40), 14:04, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде есть переменная окружения KDE_IS_PRELINKED -- можно выставить её перед запуском кед. Но лично по мне времени и ресурсов намного больше на прелинк уходит, чем потенциально экономится потом. Dolphin запучкается примерно за 0.3-0.4с, на границе восприятия по сути. Сколько там первый запуск не знаю, он всегда в памяти висит хотя бы одна копия (с кучей табов, да). Но я бы наверно не простил, если его по типу konqueror или explorer насильно в памяти держали (первый, впрочем, опционально). Странные хотелки.
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|3.47, Денис (??), 14:29, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато PcManFM в LXDE действительно запускается моментально. На втором месте Thunar GTK2. Ну а дальше тормозня GTK3, Qt5...
Потому что новые технологии. Не legacy какие-нибудь.
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|1.2, Аноним (2), 11:53, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Слишком тусовочная новость. Ничего из этого не видел и никогда не увижу :)
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|4.42, Аноним (42), 14:09, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вызвал сильную форму неприятия по отношению к себе. Мало кто может так сделать ради ничего
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|1.6, m.makhno (ok), 11:55, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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видимо, не зря шутят что кеды - для домохозяек - тут и своя красная ковровая дорожка имеется
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|2.8, Аноним (8), 12:05, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> шутят
Кто шутит? Кеды для вантузятников, следствием чего является также и то, что васяно-дистры, позиционирующие себя как "первый шаг в линукс для вантузятников", выбирают именно вантузокеды с вантузокнопкопуском, вантузодесктопом и вантузотреем. А какой вой подняли вантузятники-кедеры-домохозяйки, когда в гноме удалили возможность привычного вантузостайл-дабл-клика по бинарнику в папке?
Кеды - это, так сказать, буферная среда, чистилище для новичков, после которого уже освоившиеся в линуксе уходят либо в гном (что чаще), либо в другую среду/WM.
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|4.20, iPony129412 (?), 12:34, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чего стандартный элемент?
Version 0.1, 20 April 2002, Havoc Pennington.
> Version 0.2, 23 November 2004, Mark McLoughlin.
Это вообще ерунда какая-то двумя людьми созданная по быстрому и с никому до этого дела нет
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|5.29, m.makhno (ok), 12:46, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну там есть ещё и 0.3 версия, но... хм... я думал что это стандартный элемент именно что иксов - как тогда у отдельно взятого абстрактного оконного приложения под, допустим, пингвина реализована поддержка системного трея, да так, что без разницы, из чего оно слеплено и под чем работает?
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|4.28, Аноним (8), 12:45, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ты ссылаешься на легаси-формат, вот замена https people gnome org mccann doc... большой текст свёрнут, показать
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|3.13, Аноним (2), 12:16, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Кеды - это, так сказать, буферная среда, чистилище для новичков
Да любое DE, не только кеды. Ну может кроме LXDE (из-за крайней простоты последнего).
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|3.19, шутит (?), 12:32, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кстати, подпишусь и соглашусь, прошел такой-же путь.
Но кеды не всегда были таким виндовс7-подобным серым гoвнищем как сейчас. До сих пор помню толи 4.1, толи 4.2 - кеды в мадриве! Охренеть, как же красивы были сочные синие цвета и дизайн в целом!!!! Невероятные ощущения. Да, плазма падала, но зато вау-эффект покрывал все. И свалить c венды стоило вполне ради этого.
Потом выкатили v5, и я свалил на awesome, потом на гнум. Кедам РЕАЛЬНО нужны 2-3 проф дизайнера, иначе они так и останутся серым клоном венды навсегда.
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|4.26, Аноним (40), 12:39, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ща реально оцениваешь что-то по шкуркам? Лол. Нынешнее оформление напоминает 10 и это лучшее оформление за всё время, при чём тут 7 на которую они никогда не были похожи? Прозрачности появились из-за висты, это наверно всё что у них общего было. В принципе, дефолтное мне тоже не нравится, но тёмный дефолт вполне ничего.
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|5.39, Блабла (?), 14:03, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подпишусь, отличная DE, пользуюсь либо i3, либо KDE, Plasma Desktop и настраивается легко и глубоко, и зрелая, и очень шустрая, и насколько бы ни любил i3 когда сижу не на слабом железе или экране с разрешением от 720p и ниже всё-таки предпочитаю KDE
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|5.49, Nme (?), 14:38, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Нынешнее оформление напоминает 10 и это лучшее оформление
ХАХАХ, чуть не упал с кресла. ШТА?? Шиндавс 10 это лучшее оформление? Лал, вылезай уже со скреп и пойди посмотри на современный UI. Хотя я даром трачу время, имхо людей с идеалами в виде интерфейсов венды надо изолировать.
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|6.52, Аноним (40), 14:46, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне не нравится интерфейс 10, я сказал что это лучший интерфейс кед. Особенно учитывая, что его можно в значительной мере конфигурировать без труда. Ты даже цитировать не можешь нормально, что может стоить время такого человека?
Что касается венды, если выкинуть метро, у неё вполне прекрасный интерфейс в последних версиях. Несколько разрозненных тулкитов с совершенно различными оформлениями понятно что никуда не годятся. Оформление окон мне больше в 8 нравилось, но к сожалению, в итоге пришли к тому же что и у геос и всех прочих конкурентов.
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|7.53, Аноним (40), 14:47, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёт лень в процессе запятые расставлять стало и я прекратил, но выглядит удручающе. Надо попроще предложения строить учиться.
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|7.69, Денис (??), 19:32, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Метро было неплохой революционной идеей. Если бы оставили на уровне 8 и не стали внедрять телеметрию, может быть винда была бы съедобной.
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|8.70, Денис (??), 19:35, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся проблема винды в закрытости и тяге legacy Давно надо было переделать систем... текст свёрнут, показать
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|6.66, Тёмная сторона Её (?), 18:08, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От кого их изолировать? То есть, изолировать человеческое общество от вас? А точно, что не наоборот? Это было бы логичней, разве нет?
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|4.45, Nme (?), 14:26, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гном принципиально не отличается от кде
Отличается от слова совсем. Абсолютно другой стиль, максимализм против минимализма. Не проходили в школе еще?
> гном при желании еще больше похож на вантуз
Похож тем что тоже черный? :D
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|7.55, Аноним (40), 15:04, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Внешне - вполне возможно. Но стоит открыть настройки...
А что настройки? Как часто ты заглядываешь в настройки? Лично я -- в среднем 1 раз в жизни. У программы есть ровно одно состояние, которое меня удовлетворит, и менять его нет никакого смысла. Если же чего-то необходимого к изменению не окажется в меню (которое в основном подсказка по хоткеям и никак не используется в работе), то такая программа будет просто неспособна решать задачи.
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|1.7, Anonn (?), 12:04, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Kwin-lowlatency? KwinFT? Не, не слышал. KDE стагнирует, к сожалению, несмотря на всю внешнюю релизную активность.
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|2.10, Аноним (10), 12:11, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда в последний раз они решили делать ИННОВАЦИИ пришлось пожрать гумна с аконади и прочей безусловной нужной хернёй. Спасибо, хватит.
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|3.18, Аноним (40), 12:28, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однако по факту семантик десктоп это сегодня киллер фича кед. Спасибо, что отключается, но без неё это просто интегрированный набор программ не демонстрирующий явное превосходство.
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|2.11, Аноним (10), 12:14, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Активити, очень нужная вещь. Разрабы даже для этого юзкейс придумали. Спустя несколько лет после того, как запилили, лол. Ну очень нужная штука: висеть в памяти и жрат память, не добавляя ничего. Зато кто-то сэкономил несколько кликов, когда "переключался" с одного набора программ на другие. Ну норм, конечно.
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|2.16, Аноним (40), 12:19, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты же в курсе, что kwin-lowlatency это кучка овнокода от "странного" автора? Я вполне принимаю аргументацию апстрима, и лучше пусть вейланд допиливают активней, а то там всё через задницу https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121767.html#186 (в принципе они в каждой версии что-то поезное делают, и в кутях тоже этим занимаются).
Но я бы не назвал это стагнацией, по сравнению с альтернативами продукты весьма качественные в плане кода и движухи наоборот слишком много -- изменения ради изменений, забывают про юзабилити в процессе и штампуют дерьмо (лучше бы сосредоточились на исправлении багов висящих десятилетиями).
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|3.25, шутит (?), 12:38, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это кучка овнокода от "странного" автора?
ты ему чтоли собственноручно жoпу зондировал?
Плевать странный он или нет, оптимизировал по скорости - почет. РХ тоже долго морозился, но таки начал принимать патчи в gnome shell от разраба канониклов, и результат - гнум работает НАМНОГО быстрее теперь.
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|4.27, Аноним (40), 12:44, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего он не оптимизировал. Грязно поменял метод синхронизации на худший, который для кого-то показывает лучший результат (и то не всегда и не во всех приложениях). Не плевать, потому что ты собираешься использовать код неадеквашки 24/7, а это чревато.
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|2.41, Блабла (?), 14:06, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прошёл уже почти год с того времени, как они переписали загрузочные скрипты на C++ но до сих пор кайф ловлю с ускорения, не вижу стагнации
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|1.14, Аноним (14), 12:17, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Бгг... У кед оказывается свой "Оскар" существует... Лимиты на представителей меньшинств в каждом проекте тоже присутствуют, как в Голливуде?
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|2.17, Аноним (40), 12:21, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оскары для меньшинств это ЕМНИП у Гнома. Почему вас именно Кеды возбудили?
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|2.62, Sluggard (ok), 15:29, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гном в числе победителей есть? :)
Если б была номинация «Вклад в продвижение KDE» — был бы. :D
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|1.51, Аноним (51), 14:43, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поздравления ребятам! Колоссальная благодарность всем участникам! И вообще всем, кто к opensource хоть чуточку "причастен")
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|2.56, Аноним (51), 15:08, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, был найден досадный недостаток в Okular при открытии сложного/перегруженного (хотя не очень - на мой взгляд, Мама работает информатиком - где-то раздобыла) pdf (очень много времени), который в evince открывался без задержек. К сожалению было не до этого, если найду ту pdf'ку - обязательно оформлю репорт.
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|3.65, Аноним (40), 18:03, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В xpdf открой плиз, если найдёшь. У меня конечно есть вопросы к Okular, но это не один из них. Я, например, открывал качественный цветной артбук в 4к (в стиме преордер бонус, не помню что за игра), и у Okular возникли проблемы. Foxit вроде норм был. Насчёт гнома не знаю, нет возможности проверить.
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|2.60, Sluggard (ok), 15:27, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ужин ужином, а премии все чота дали за какие-то дела: разработка, сайты, локализация, проведение конфы... И в лауреатах, что в нынешних, что в прошлых, засилье мужиков. Херня какая-то. )
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