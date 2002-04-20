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Названы обладатели премии KDE Akademy Awards

14.09.2020 11:47

На прошедшей конференции KDE Akademy 2020 названы обладатели премии KDE Akademy Awards, присуждаемой наиболее выдающимся участникам сообщества KDE.

  • В номинации "Лучшее приложение" награду получил Bhushan Shah за разработку платформы Plasma Mobile. В прошлом году премия была присуждена Marco Martin за разработку фреймворка Kirigami.
  • Премия за вклад, не связанный с разработкой приложений, присуждена Carl Schwan за работу по модернизации сайтов KDE. В прошлому году премию получил Nate Graham за ведение блога о ходе разработки KDE.
  • Специальный приз от жюри присуждён Ligi Toscano за деятельность по локализации KDE. В прошлом году премию получил Volker Krause за участие в разработке различных приложений и фреймворков, включая KDE PIM и KDE Itinerary.
  • Специальный приз от организации KDE e.V. получили Kenny Coyle, Kenny Duffus, Allyson Alexandrou и Bhavisha Dhruve за работу по проведению конференции KDE Akademy.

    1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2020/09/11...)
    2. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.08
    3. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 20.04
    4. OpenNews: Уязвимость в KDE Ark, позволяющая перезаписать файлы при открытии архива
    5. OpenNews: Проект KDE представил третье поколение ноутбуков KDE Slimbook
    6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.19
    Лицензия: CC-BY
    Тип: К сведению
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/53708-kde
    Ключевые слова: kde, award
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
    Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, jfdbngh (?), 11:51, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Оно собственный файловый менеджер научилось в фоновом режиме держать или он все так же открывается по 3 секунды?
     
     
  • 2.3, InuYasha (??), 11:54, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было бы борьбой с симптомами. Лучше оптимизировать )
     
  • 2.4, Григорий (??), 11:54, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    И как ваш вопрос связан с темой новости?
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:07, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так же,как и ваш ответ с темой треда
     
     
  • 4.59, КО (?), 15:18, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты тут тред увидел?
    Тоже мне тематист рачный, го на борды к себе обратно.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:55, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем измерял, если не секрет, и на какой конфе? УМВР без таких лагов.
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 13:12, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмпирически.
    Неналичие демона ФМ в списке процессов не зависит от конфы. Версия кед была 4ка, если это имеет значение. Отсюда и вопрос, научился ли ФМ висеть в памяти.
    УМВР - что именно? Открытие долфина (или что там сейчас) происходит мгновенно, хотя бы как в гноме?
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:46, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В памяти не висит, первый запуск ~2 секунды, последующие мгновенно.
    Как в гноме префетч делать не нужно, лучше пускай запускается(и жрет ресурсы) по требованию (я например могу другой файловый менеджер предпочитать).
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 14:04, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде есть переменная окружения KDE_IS_PRELINKED -- можно выставить её перед запуском кед. Но лично по мне времени и ресурсов намного больше на прелинк уходит, чем потенциально экономится потом. Dolphin запучкается примерно за 0.3-0.4с, на границе восприятия по сути. Сколько там первый запуск не знаю, он всегда в памяти висит хотя бы одна копия (с кучей табов, да). Но я бы наверно не простил, если его по типу konqueror или explorer насильно в памяти держали (первый, впрочем, опционально). Странные хотелки.
     
  • 2.46, Денис (??), 14:26, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если держать в памяти, обзовут виндоподходом.
     
     
  • 3.47, Денис (??), 14:29, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато PcManFM в LXDE действительно запускается моментально. На втором месте Thunar GTK2. Ну а дальше тормозня GTK3, Qt5...
    Потому что новые технологии. Не legacy какие-нибудь.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:53, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Слишком тусовочная новость. Ничего из этого не видел и никогда не увижу :)
     
     
  • 2.15, Odalist (?), 12:19, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я надеюсь, Фрактала наградили?
     
     
  • 3.23, iPony129412 (?), 12:37, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебя наградят
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121811.html#25
     
     
  • 4.67, Odalist (?), 18:59, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >тебя наградят

    Меня пусть награждают, я заслужил.

     
  • 3.32, Корец (?), 12:55, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что выдающегося он сделал?
     
     
  • 4.37, iPony129412 (?), 13:48, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он специалист по дырам 🍩
     
  • 4.42, Аноним (42), 14:09, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вызвал сильную форму неприятия по отношению к себе. Мало кто может так сделать ради ничего
     

  • 1.6, m.makhno (ok), 11:55, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    видимо, не зря шутят что кеды - для домохозяек - тут и своя красная ковровая дорожка имеется
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:05, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > шутят

    Кто шутит? Кеды для вантузятников, следствием чего является также и то, что васяно-дистры, позиционирующие себя как "первый шаг в линукс для вантузятников", выбирают именно вантузокеды с вантузокнопкопуском, вантузодесктопом и вантузотреем. А какой вой подняли вантузятники-кедеры-домохозяйки, когда в гноме удалили возможность привычного вантузостайл-дабл-клика по бинарнику в папке?

    Кеды - это, так сказать, буферная среда, чистилище для новичков, после которого уже освоившиеся в линуксе уходят либо в гном (что чаще), либо в другую среду/WM.

     
     
  • 3.9, iPony129412 (?), 12:07, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть ещё анимешники, и они уже остаются... такими вот.
     
  • 3.12, m.makhno (ok), 12:16, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зря Вы так про трей, ведь это стандартный элемент
    https://specifications.freedesktop.org/systemtray-spec/systemtray-spec-0.2.htm
     
     
  • 4.20, iPony129412 (?), 12:34, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего стандартный элемент?

    Version 0.1, 20 April 2002, Havoc Pennington.
    > Version 0.2, 23 November 2004, Mark McLoughlin.

    Это вообще ерунда какая-то двумя людьми созданная по быстрому и с никому до этого дела нет

     
     
  • 5.29, m.makhno (ok), 12:46, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну там есть ещё и 0.3 версия, но... хм... я думал что это стандартный элемент именно что иксов - как тогда у отдельно взятого абстрактного оконного приложения под, допустим, пингвина реализована поддержка системного трея, да так, что без разницы, из чего оно слеплено и под чем работает?
     
     
  • 6.31, iPony129412 (?), 12:54, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да так, что без разницы, из чего оно слеплено и под чем работает?

    Такого под линуксами не бывает

    https://blog.martin-graesslin.com/blog/tag/systray/

    Ну и это всё Legacy и устаревшие технологии

     
  • 4.28, Аноним (8), 12:45, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты ссылаешься на легаси-формат, вот замена https people gnome org mccann doc... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.30, m.makhno (ok), 12:48, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, вопрос выше отпал сам собой :D вот та же спека на freedesktop
    https://specifications.freedesktop.org/notification-spec/notification-spec-lat
     
  • 3.13, Аноним (2), 12:16, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Кеды - это, так сказать, буферная среда, чистилище для новичков

    Да любое DE, не только кеды. Ну может кроме LXDE (из-за крайней простоты последнего).

     
  • 3.19, шутит (?), 12:32, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кстати, подпишусь и соглашусь, прошел такой-же путь.

    Но кеды не всегда были таким виндовс7-подобным серым гoвнищем как сейчас. До сих пор помню толи 4.1, толи 4.2 - кеды в мадриве! Охренеть, как же красивы были сочные синие цвета и дизайн в целом!!!! Невероятные ощущения. Да, плазма падала, но зато вау-эффект покрывал все. И свалить c венды стоило вполне ради этого.

    Потом выкатили v5, и я свалил на awesome, потом на гнум. Кедам РЕАЛЬНО нужны 2-3 проф дизайнера, иначе они так и останутся серым клоном венды навсегда.

     
     
  • 4.26, Аноним (40), 12:39, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ща реально оцениваешь что-то по шкуркам? Лол. Нынешнее оформление напоминает 10 и это лучшее оформление за всё время, при чём тут 7 на которую они никогда не были похожи? Прозрачности появились из-за висты, это наверно всё что у них общего было. В принципе, дефолтное мне тоже не нравится, но тёмный дефолт вполне ничего.
     
     
  • 5.39, Блабла (?), 14:03, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подпишусь, отличная DE, пользуюсь либо i3, либо KDE, Plasma Desktop и настраивается легко и глубоко, и зрелая, и очень шустрая, и насколько бы ни любил i3 когда сижу не на слабом железе или экране с разрешением от 720p и ниже всё-таки предпочитаю KDE
     
  • 5.49, Nme (?), 14:38, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Нынешнее оформление напоминает 10 и это лучшее оформление

    ХАХАХ, чуть не упал с кресла. ШТА?? Шиндавс 10 это лучшее оформление? Лал, вылезай уже со скреп и пойди посмотри на современный UI. Хотя я даром трачу время, имхо людей с идеалами в виде интерфейсов венды надо изолировать.

     
     
  • 6.52, Аноним (40), 14:46, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не нравится интерфейс 10, я сказал что это лучший интерфейс кед. Особенно учитывая, что его можно в значительной мере конфигурировать без труда. Ты даже цитировать не можешь нормально, что может стоить время такого человека?

    Что касается венды, если выкинуть метро, у неё вполне прекрасный интерфейс в последних версиях. Несколько разрозненных тулкитов с совершенно различными оформлениями понятно что никуда не годятся. Оформление окон мне больше в 8 нравилось, но к сожалению, в итоге пришли к тому же что и у геос и всех прочих конкурентов.

     
     
  • 7.53, Аноним (40), 14:47, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт лень в процессе запятые расставлять стало и я прекратил, но выглядит удручающе. Надо попроще предложения строить учиться.
     
  • 7.69, Денис (??), 19:32, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Метро было неплохой революционной идеей. Если бы оставили на уровне 8 и не стали внедрять телеметрию, может быть винда была бы съедобной.
     
     
  • 8.70, Денис (??), 19:35, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся проблема винды в закрытости и тяге legacy Давно надо было переделать систем... текст свёрнут, показать
     
  • 6.66, Тёмная сторона Её (?), 18:08, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От кого их изолировать? То есть, изолировать человеческое общество от вас? А точно, что не наоборот? Это было бы логичней, разве нет?
     
  • 3.43, Аноним (36), 14:15, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так гном принципиально не отличается от кде, только более наркоманский и кеды более кастомизируемые.
    Твой гном при желании еще больше похож на вантуз https://149366088.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2017/04/gnome-shell-w
     
     
  • 4.45, Nme (?), 14:26, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  гном принципиально не отличается от кде

    Отличается от слова совсем. Абсолютно другой стиль, максимализм против минимализма. Не проходили в школе еще?

    > гном при желании еще больше похож на вантуз

    Похож тем что тоже черный? :D

     
     
  • 5.48, Аноним (40), 14:31, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь будто сложно навести минимализм в кедах.
     
     
  • 6.50, my_name_is_Mud (ok), 14:40, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внешне - вполне возможно. Но стоит открыть настройки...
     
     
  • 7.55, Аноним (40), 15:04, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Внешне - вполне возможно. Но стоит открыть настройки...

    А что настройки? Как часто ты заглядываешь в настройки? Лично я -- в среднем 1 раз в жизни. У программы есть ровно одно состояние, которое меня удовлетворит, и менять его нет никакого смысла. Если же чего-то необходимого к изменению не окажется в меню (которое в основном подсказка по хоткеям и никак не используется в работе), то такая программа будет просто неспособна решать задачи.

     
     
  • 8.58, Денис (??), 15:09, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Xfce тоже много настроек Но многие выпиливаются после удаления питона ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.7, Anonn (?), 12:04, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kwin-lowlatency? KwinFT? Не, не слышал. KDE стагнирует, к сожалению, несмотря на всю внешнюю релизную активность.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:11, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда в последний раз они решили делать ИННОВАЦИИ пришлось пожрать гумна с аконади и прочей безусловной нужной хернёй. Спасибо, хватит.
     
     
  • 3.18, Аноним (40), 12:28, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако по факту семантик десктоп это сегодня киллер фича кед. Спасибо, что отключается, но без неё это просто интегрированный набор программ не демонстрирующий явное превосходство.
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:14, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Активити, очень нужная вещь. Разрабы даже для этого юзкейс придумали. Спустя несколько лет после того, как запилили, лол. Ну очень нужная штука: висеть в памяти и жрат память, не добавляя ничего. Зато кто-то сэкономил несколько кликов, когда "переключался" с одного набора программ на другие. Ну норм, конечно.
     
  • 2.16, Аноним (40), 12:19, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты же в курсе, что kwin-lowlatency это кучка овнокода от "странного" автора? Я вполне принимаю аргументацию апстрима, и лучше пусть вейланд допиливают активней, а то там всё через задницу https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121767.html#186 (в принципе они в каждой версии что-то поезное делают, и в кутях тоже этим занимаются).

    Но я бы не назвал это стагнацией, по сравнению с альтернативами продукты весьма качественные в плане кода и движухи наоборот слишком много -- изменения ради изменений, забывают про юзабилити в процессе и штампуют дерьмо (лучше бы сосредоточились на исправлении багов висящих десятилетиями).

     
     
  • 3.25, шутит (?), 12:38, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > это кучка овнокода от "странного" автора?

    ты ему чтоли собственноручно жoпу зондировал?

    Плевать странный он или нет, оптимизировал по скорости - почет. РХ тоже долго морозился, но таки начал принимать патчи в gnome shell от разраба канониклов, и результат - гнум работает НАМНОГО быстрее теперь.

     
     
  • 4.27, Аноним (40), 12:44, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего он не оптимизировал. Грязно поменял метод синхронизации на худший, который для кого-то показывает лучший результат (и то не всегда и не во всех приложениях). Не плевать, потому что ты собираешься использовать код неадеквашки 24/7, а это чревато.
     
  • 2.41, Блабла (?), 14:06, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошёл уже почти год с того времени, как они переписали загрузочные скрипты на C++ но до сих пор кайф ловлю с ускорения, не вижу стагнации
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:17, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бгг... У кед оказывается свой "Оскар" существует... Лимиты на представителей меньшинств в каждом проекте тоже присутствуют, как в Голливуде?
     
     
  • 2.17, Аноним (40), 12:21, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оскары для меньшинств это ЕМНИП у Гнома. Почему вас именно Кеды возбудили?
     
     
  • 3.21, iPony129412 (?), 12:35, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спокойно, не ссорьтесь - везде есть.
     

  • 1.22, бедный буратино (ok), 12:36, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Названы обладатели премии KDE Akademy Awards

    Гном в числе победителей есть? :)

     
     
  • 2.54, Аноним (10), 14:53, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Лучший засланец во фрисофтваре»?
     
  • 2.62, Sluggard (ok), 15:29, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гном в числе победителей есть? :)

    Если б была номинация «Вклад в продвижение KDE» — был бы. :D

     

  • 1.51, Аноним (51), 14:43, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравления ребятам! Колоссальная благодарность всем участникам! И вообще всем, кто к opensource хоть чуточку "причастен")
     
     
  • 2.56, Аноним (51), 15:08, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, был найден досадный недостаток в Okular при открытии сложного/перегруженного (хотя не очень - на мой взгляд, Мама работает информатиком - где-то раздобыла) pdf (очень много времени), который в evince открывался без задержек. К сожалению было не до этого, если найду ту pdf'ку - обязательно оформлю репорт.
     
     
  • 3.65, Аноним (40), 18:03, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В xpdf открой плиз, если найдёшь. У меня конечно есть вопросы к Okular, но это не один из них. Я, например, открывал качественный цветной артбук в 4к (в стиме преордер бонус, не помню что за игра), и у Okular возникли проблемы. Foxit вроде норм был. Насчёт гнома не знаю, нет возможности проверить.
     

  • 1.57, Аноним (57), 15:08, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >KDE Akademy

    традиционный лгбт-ужин уже был?
    https://www.linux.org.ru/forum/talks/14452384

     
     
  • 2.60, Sluggard (ok), 15:27, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ужин ужином, а премии все чота дали за какие-то дела: разработка, сайты, локализация, проведение конфы... И в лауреатах, что в нынешних, что в прошлых, засилье мужиков. Херня какая-то. )
     

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