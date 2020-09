Названы обладатели премии KDE Akademy Awards

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:05, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > шутят Кто шутит? Кеды для вантузятников, следствием чего является также и то, что васяно-дистры, позиционирующие себя как "первый шаг в линукс для вантузятников", выбирают именно вантузокеды с вантузокнопкопуском, вантузодесктопом и вантузотреем. А какой вой подняли вантузятники-кедеры-домохозяйки, когда в гноме удалили возможность привычного вантузостайл-дабл-клика по бинарнику в папке? Кеды - это, так сказать, буферная среда, чистилище для новичков, после которого уже освоившиеся в линуксе уходят либо в гном (что чаще), либо в другую среду/WM.

3.9 , iPony129412 ( ? ), 12:07, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Есть ещё анимешники, и они уже остаются... такими вот.

3.12 , m.makhno ( ok ), 12:16, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зря Вы так про трей, ведь это стандартный элемент

https://specifications.freedesktop.org/systemtray-spec/systemtray-spec-0.2.htm

4.20 , iPony129412 ( ? ), 12:34, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чего стандартный элемент? Version 0.1, 20 April 2002, Havoc Pennington.

> Version 0.2, 23 November 2004, Mark McLoughlin. Это вообще ерунда какая-то двумя людьми созданная по быстрому и с никому до этого дела нет

5.29 , m.makhno ( ok ), 12:46, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну там есть ещё и 0.3 версия, но... хм... я думал что это стандартный элемент именно что иксов - как тогда у отдельно взятого абстрактного оконного приложения под, допустим, пингвина реализована поддержка системного трея, да так, что без разницы, из чего оно слеплено и под чем работает?

6.31 , iPony129412 ( ? ), 12:54, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > да так, что без разницы, из чего оно слеплено и под чем работает? Такого под линуксами не бывает https://blog.martin-graesslin.com/blog/tag/systray/ Ну и это всё Legacy и устаревшие технологии

4.28 , Аноним ( 8 ), 12:45, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать Ты ссылаешься на легаси-формат, вот замена https people gnome org mccann doc... 5.30 , m.makhno ( ok ), 12:48, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – спасибо, вопрос выше отпал сам собой :D вот та же спека на freedesktop

https://specifications.freedesktop.org/notification-spec/notification-spec-lat

3.13 , Аноним ( 2 ), 12:16, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Кеды - это, так сказать, буферная среда, чистилище для новичков Да любое DE, не только кеды. Ну может кроме LXDE (из-за крайней простоты последнего).

3.19 , шутит ( ? ), 12:32, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кстати, подпишусь и соглашусь, прошел такой-же путь. Но кеды не всегда были таким виндовс7-подобным серым гoвнищем как сейчас. До сих пор помню толи 4.1, толи 4.2 - кеды в мадриве! Охренеть, как же красивы были сочные синие цвета и дизайн в целом!!!! Невероятные ощущения. Да, плазма падала, но зато вау-эффект покрывал все. И свалить c венды стоило вполне ради этого. Потом выкатили v5, и я свалил на awesome, потом на гнум. Кедам РЕАЛЬНО нужны 2-3 проф дизайнера, иначе они так и останутся серым клоном венды навсегда.

4.26 , Аноним ( 40 ), 12:39, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты ща реально оцениваешь что-то по шкуркам? Лол. Нынешнее оформление напоминает 10 и это лучшее оформление за всё время, при чём тут 7 на которую они никогда не были похожи? Прозрачности появились из-за висты, это наверно всё что у них общего было. В принципе, дефолтное мне тоже не нравится, но тёмный дефолт вполне ничего.

5.39 , Блабла ( ? ), 14:03, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подпишусь, отличная DE, пользуюсь либо i3, либо KDE, Plasma Desktop и настраивается легко и глубоко, и зрелая, и очень шустрая, и насколько бы ни любил i3 когда сижу не на слабом железе или экране с разрешением от 720p и ниже всё-таки предпочитаю KDE

5.49 , Nme ( ? ), 14:38, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Нынешнее оформление напоминает 10 и это лучшее оформление ХАХАХ, чуть не упал с кресла. ШТА?? Шиндавс 10 это лучшее оформление? Лал, вылезай уже со скреп и пойди посмотри на современный UI. Хотя я даром трачу время, имхо людей с идеалами в виде интерфейсов венды надо изолировать.

6.52 , Аноним ( 40 ), 14:46, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне не нравится интерфейс 10, я сказал что это лучший интерфейс кед. Особенно учитывая, что его можно в значительной мере конфигурировать без труда. Ты даже цитировать не можешь нормально, что может стоить время такого человека? Что касается венды, если выкинуть метро, у неё вполне прекрасный интерфейс в последних версиях. Несколько разрозненных тулкитов с совершенно различными оформлениями понятно что никуда не годятся. Оформление окон мне больше в 8 нравилось, но к сожалению, в итоге пришли к тому же что и у геос и всех прочих конкурентов.

7.53 , Аноним ( 40 ), 14:47, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чёт лень в процессе запятые расставлять стало и я прекратил, но выглядит удручающе. Надо попроще предложения строить учиться.

7.69 , Денис ( ?? ), 19:32, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Метро было неплохой революционной идеей. Если бы оставили на уровне 8 и не стали внедрять телеметрию, может быть винда была бы съедобной.

8.70 , Денис ( ?? ), 19:35, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вся проблема винды в закрытости и тяге legacy Давно надо было переделать систем... 6.66 , Тёмная сторона Её ( ? ), 18:08, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От кого их изолировать? То есть, изолировать человеческое общество от вас? А точно, что не наоборот? Это было бы логичней, разве нет?

3.43 , Аноним ( 36 ), 14:15, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так гном принципиально не отличается от кде, только более наркоманский и кеды более кастомизируемые.

Твой гном при желании еще больше похож на вантуз https://149366088.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2017/04/gnome-shell-w

4.45 , Nme ( ? ), 14:26, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > гном принципиально не отличается от кде Отличается от слова совсем. Абсолютно другой стиль, максимализм против минимализма. Не проходили в школе еще? > гном при желании еще больше похож на вантуз Похож тем что тоже черный? :D

5.48 , Аноним ( 40 ), 14:31, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь будто сложно навести минимализм в кедах.

6.50 , my_name_is_Mud ( ok ), 14:40, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внешне - вполне возможно. Но стоит открыть настройки...

7.55 , Аноним ( 40 ), 15:04, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Внешне - вполне возможно. Но стоит открыть настройки... А что настройки? Как часто ты заглядываешь в настройки? Лично я -- в среднем 1 раз в жизни. У программы есть ровно одно состояние, которое меня удовлетворит, и менять его нет никакого смысла. Если же чего-то необходимого к изменению не окажется в меню (которое в основном подсказка по хоткеям и никак не используется в работе), то такая программа будет просто неспособна решать задачи.

8.58 , Денис ( ?? ), 15:09, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В Xfce тоже много настроек Но многие выпиливаются после удаления питона ...