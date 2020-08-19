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Mozilla расширила программу выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей

19.08.2020 08:51

Компания Mozilla объявила о расширении инициативы по выплате денежных вознаграждений за выявление проблем с безопасностью в Firefox. Помимо непосредственно уязвимостей, программа Bug Bounty теперь будет охватывать и методы обхода имеющихся в браузере механизмов, препятствующих работе эксплоитов.

В число подобных механизмов входит система чистки фрагментов HTML перед использованием в привилегированном контексте, разделение памяти для узлов DOM и строк/ArrayBuffers, запрет eval() в системном контексте и родительском процессе, применение жёстких ограничений CSP (Content Security Policy) к служебным страницам "about:", запрет загрузки в родительском процессе страниц, отличных от "chrome://", "resource://" и "about:", запрет выполнения внешнего JavaScript-кода в родительском процессе, обход механизмов разделения привилегированного (используется для построения интерфейса браузера) и непривилегированного кода JavaScript. В качестве примера ошибки, подпадающей под выплату нового вознаграждения, приводится забытая проверка на eval() в потоках Web Worker-ов.

При выявлении уязвимости и обходе механизмов защиты от эксплоитов исследователь сможет получить дополнительно 50% от базового вознаграждения, присуждаемого за выявленную уязвимость (например, за UXSS-уязвимость, обходящую механизм HTML Sanitizer, можно будет получить $7000 плюс надбавку в $3500). Примечательно, что расширение программы выплаты вознаграждений независимым исследователем проведено на фоне недавнего увольнения 250 сотрудников Mozilla, под которое попала вся команда реагирования на угрозы (Threat management team), занимавшаяся выявлением и разбором инцидентов, а также часть команды Security team.

Кроме того, сообщается об изменении правил применении программы выплаты вознаграждений к уязвимостям, выявляемым в ночных сборках. Отмечается, что подобные уязвимости часто сразу обнаруживаются в процессе внутренних автоматизированных проверок и fuzzing-тестирования. Сообщения о подобных ошибках не приводят к улучшению безопасности Firefox и усовершенствованию механизмов fuzzing-тестирования, поэтому вознаграждения за уязвимости в ночных сборках будут выплачиваться только если проблема присутствует в основном репозитории более 4 дней и осталась не выявлена внутренними проверками и сотрудниками Mozilla.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/attac...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  3. OpenNews: Инициатива по выплате вознаграждений за поиск уязвимостей на сайтах Mozilla
  4. OpenNews: Началось формирование ASan-сборок Firefox для выявления проблем при работе с памятью
  5. OpenNews: Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  6. OpenNews: Mozilla расширяет программу выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53567-mozilla
Ключевые слова: mozilla
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:30, 19/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну да. После того как уволили все жареный петух клюнул - «кому нужен современный браузер без безопасности и реагирования на уязвимости».

    Вот только новость не говорит что выплата на усмотрение компании. То есть они деньгами помахали, а могут и не платить тебе

     
  • 2, helgi (??), 09:46, 19/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Что-то мозиллу лихорадит. Людей увольняет, раст отделяет...
     
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