Mozilla расширяет программу выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей

Компания Mozilla объявила о расширении инициативы по выплате денежных вознаграждений за выявление проблем с безопасностью в элементах инфраструктуры, связанных с разработкой Firefox. Размер премий за выявление уязвимостей на сайтах и в сервисах Mozilla увеличен в два раза, а премия за выявление уязвимостей, которые могут привести к выполнению кода на ключевых сайтах, доведена до 15 тысяч долларов. За определение метода обхода аутентификации и подстановку SQL-кода можно получить вознаграждение в 6 тысяч долларов, а за межсайтовый скриптинг и CSRF - 5 тысяч долларов. К ключевым сайтам отнесены firefox.com/org, mozilla.com/org, addons.mozilla.org, getfirefox.com, bugzilla.mozilla.org, search.services.mozilla.com, archive.mozilla.org, download.mozilla.org и ещё несколько десятков сайтов, связанных с дополнениями, обновлениями, загрузкой, синхронизацией и статистикой. Для базовых сайтов размер премии примерно в два раза меньше. К базовым сайтам отнесены observatory.mozilla.org, getpocket.com, premium.firefox.com, hg.mozilla.org и некоторые внутренние сервисы для разработчиков. По сравнению с ранее действующими условиями, в число ключевых сайтов и сервисов добавлены: Autograph (сервис цифровых подписей),

Lando (сервис автоматического размещения кода из Phabricator в репозиториях),

Phabricator (инструментарий управления кодом, применяемый для рецензирования изменений),

Taskcluster (фреймворк для выполнения задач, поддерживающий систему непрерывной интеграции и процессы формирования релизов). Из новых базовых сайтов отмечены: Firefox Monitor (monitor.firefox.com),

Платформа локализации (l10n.mozilla.org),

Сервис Payment Subscription (обвязка над платёжной системой Stripe),

Firefox Private Network (дополнение с прокси для защиты трафика),

Ship It (система трансляции запросов на формирование релизов),

Speak To Me (система распознавания речи, лежащая в основе Speech Recognition API). Дополнительно можно отметить намерение активировать в намеченном на 7 января релизе Firefox 72 методы борьбы с назойливыми запросами на предоставление сайту дополнительных полномочий. Многие сайты злоупотребляют предоставляемой в браузерах возможностью запроса полномочий, главным образом путём периодического вывода запросов на получение push-уведомлений. Анализ телеметрии показал, что 97% подобных запросов отклоняются, в том числе в 19% случаях пользователь сразу закрывает страницу не нажимая кнопку согласия или отклонения. В Firefox 72 подобные запросы будут блокироваться, если не зафиксировано взаимодействие пользователя со страницей (клик мышью или нажатие клавиш). Из грядущих изменений в Firefox 72 также выделяется использование цвета фона текущей страницы для полосы прокрутки и удаление возможности привязки открытых ключей (PKP, Public Key Pinning), позволяющей при помощи HTTP-заголовка Public-Key-Pins явно определить сертификаты каких удостоверяющих центров допустимо использовать для заданного сайта. В качестве причины называется низкая востребованность данной функции, риск проблем с совместимостью (поддержка PKP прекращена в Chrome) и возможность заблокировать собственный сайт из-за привязки не тех ключей или утери ключей (например, случайное удаление или компрометация в результате взлома).