Notepad++ заблокирован в Китае

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|1.1, Аноним (1), 09:08, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
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Софт не должен участвовать в политике. Это как с тем софтом в поддержку возвращения Крыма Украине. Отвратительно. Файрфокс тоже зашкварился на этом уже. Но кстати теперь китайцы хотя бы защищены от американских вирусов в npp, это уже плюс.
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|5.266, fske (?), 13:29, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>за Единую Россию!
Такое возможно только у виндузятников из секты банального
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|3.154, ананим.orig (?), 11:10, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно. Это величайший политик всех времён и народов.
Сразу после среднего пальца Линуса.
Зыж
Даёшь майдан в Тасмании! Тасманийцы должны быть свободными от Китая.
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|3.26, naidlek (?), 09:26, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще косвенно таки да, так как спортсмен прославляет ту страну, под чьим флагом выступает.
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|4.270, fske (?), 13:35, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Страну, но не власть/строй/режим/и т.п. И политики тут никакой нет, до тех пор пока сам спортсмен не начинает её туда пихать.
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|2.7, Виталик (??), 09:11, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+33 +/–
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Ой, иди нафиг) Я делаю софт, я трачу свое время на это. И это МОЕ ДЕЛО в чем МОЙ СОФТ должен участвовать, а в чем не должен.
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|3.13, Аноним (1), 09:17, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Ну с Крымом хотя бы стало понятно что тот автор полнейшая неадеквашка, софтина оперативно загнулась емнип. Так что польза от таких действий несомненно есть, позволяет вас вычислять и изолировать такие поделки.
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|3.34, Аноним (34), 09:29, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Если у opensource-проекта вменяемая модель разработки, то есть принимаются изменения со стороны, то участвовать в политических акциях - это просто свинство.
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|4.64, Аноним (64), 09:47, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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+1
если у разраба начала протекать крыша и он начинает приплетать свой продукт к политике или тем же лгбт веяниям, то как разработчик он давно выдохся или ему в жизни не хватает садо-мазо
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|5.163, Следопыт (??), 11:20, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, у вас идеальная позиция труса. Вроде как и на людей плюнули, а вроде как и жопу власти лизнули. Такой себе миниполицайчик...
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|6.171, dimcha (??), 11:26, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У него идеальная позиция героя. И под власть не прогнулся, и на людей не плюнул. Такой себе идеальный программист.
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|3.133, YetAnotherOnanym (ok), 10:45, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> я трачу свое время на это
Как только твой софт пачкается политикой, сразу становится ясно, что время ты тратишь не на то. А значит - софту твоему место в помойке.
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|4.233, Заноним (?), 12:46, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот прикинь, забанят использование linux, всего opensource и всего проприетарного софта, что создан не на территории твоей страны, контролируемой кучкой автократов? Как ты тогда запоёшь?
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|5.262, минона (?), 13:21, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вот прикинь, забанят использование linux...
А зачем? Ну, в смысле, зачем делать такую глупость? Кому в 2020ом году от этого станет легче?
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|5.275, YetAnotherOnanym (ok), 13:45, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот прикинь, забанят использование linux, всего opensource и всего проприетарного софта,
> что создан не на территории твоей страны, контролируемой кучкой автократов? Как
> ты тогда запоёшь?
Во-првых, автократы, дорвавшиеся до власти, совершают такие идиотские поступки только в примитивных голливудских киноподелках. Бывают, конечно, исключения, вроде запрета на антивирус Касперского или Тикток, но это не в моей стране.
Во-вторых, когда забанят - тогда и буду думать как мне петь.
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|6.292, Аноним (292), 14:18, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Бывают, конечно, исключения, вроде запрета на антивирус Касперского или Тикток, но это не в моей стране.
Верно, в твоей стране под запретом криптография, анонимайзеры и мессенджеры.
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|7.323, YetAnotherOnanym (ok), 15:53, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> под запретом криптография
Чё, правда? А я вот "openssl enc" делаю и зашифрованный файл в майлрушное облако закидываю - до сих пор не посадили.
> анонимайзеры
Не пользуюсь, так что поверю тебе на слово.
> мессенджеры
Доооо... )))
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|3.243, КО (?), 13:05, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хей, за агитацию, провокацию и за ещё что-нибудь пойдешь...
Следующий!
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|3.273, fske (?), 13:38, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если у тебя снесло чердак, то это уже не твоё дело, а дело компетентных специалистов.
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|2.12, Аноним (12), 09:15, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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кому и что он должен, решает автор проекта. А так-то да, поддерживаю. Политика, расовые и гендерные заморочки - все это к ИТ отношения не имеет вообще. Жаль только, что в нашей говеной реальности все с точностью до наоборот.
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|5.28, Аноним (1), 09:27, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Mozilla
Компания, действующая в угоду всем возможным сжв, активно теряющая пользователей своего ПО, решила отработать заказ на полит. пропаганду, пока у неё осталось хотя бы 3% (в мире). Или работники там уж совсем дивёрсити поехавшее кукухой, или я не знаю. Но действительно, наверное не стоит мешать ей себя закапывать дальше, это выбор каждого.
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|6.39, Аноним (12), 09:32, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да пофиг на всю эту политику, бизнес и прочее говно. Я как пользовался фаерфоксом, так и продолжаю. И сменю его, только когда проект закроют. Либо появится более достойная альтернатива.
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|6.56, онаним (?), 09:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Сжв и прочая политота не радуют, но что делать, когда другие браузеры ещё большее говно?
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|3.93, Аноним (93), 10:05, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> кому и что он должен, решает автор проекта.
Помимо «автора проекта» там ещё 230 человек приложилось. Имеет ли он право решать и за них тоже?
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|4.144, iPony129412 (?), 11:01, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Имеет ли он право решать и за них тоже?
Можно примеры на GitHub от разрабочиков, что они как-то возмутились и написали "давайте без это"?
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|3.114, Аноним (114), 10:25, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебя никто не знает и вообще всем плевать кто ты. Ты тоже анонимус.
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|2.66, Аноним (66), 09:49, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Невозможно не участвовать в политике. Не хочешь участвовать против - будешь участвовать за. Заявление "я держу нейтралитет" в данном случае эквивалентно заявлению "я поддерживаю всегда того, кто сильнее, и выполню любые его требования в обмен на то, чтобы меня не трогали, но это только пока он сильнее, когда кто сильнее сменится - я поддержу его". Именно этого и добиваются те, кто приходят в баг-трекер и воняют там о нейтралитете - чтобы проект выполнил требования хозяев тех, кто приходит. При этом они зачастую используют в сообщениях китайский язык, заведомо зная, что большинство иностранных пользователей GitHub китайский не знает, тем самым они проявляют неуважение к ним.
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|3.127, Аноним (127), 10:39, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Заявление "я держу нейтралитет" в данном случае эквивалентно заявлению "я поддерживаю всегда того, кто сильнее, и выполню любые его требования в обмен на то, чтобы меня не трогали, но это только пока он сильнее, когда кто сильнее сменится - я поддержу его".
Вообще-то это эквивалентно заявлению "Я отказываюсь участвовать и поддерживать кого бы ты ни было в любых акциях, не связаных с функционнированием проекта напрямую. Независимо от того кто сильнее, кто мне лично больше нравится и кто какие требования предъявляет".
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|4.150, anonymous (??), 11:08, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нельзя отказаться поддерживать до тех пор, пока нельзя отказаться платить налоги.
Как говорится: no taxation without representation:)
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|5.387, user (??), 19:55, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Налоги - это не поддержка, а расходы на вымогателей. Кто финансирует цензуру без принуждения, тот фашист.
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|3.131, Dzen Python (ok), 10:41, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иногда нейтралитет - это просто нейтралитет.
Никто не хейтил бы автора NPP и не блокировал бы его, если бы он высирался у себя в бложиках.
> При этом они зачастую используют в сообщениях китайский язык, заведомо зная, что большинство иностранных пользователей GitHub китайский не знает, тем самым они проявляют неуважение к ним.
А я помню, как было до этого было:
> Почему у тебя ломаный английский? И что, что он у тебя не родной и даже не из близкой языковой семьи, собака! И что, что ты думаешь и строишь фразы заведомом по другому? Ты своим ингришем нас не уважаешь!
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|4.140, Аноним (66), 10:58, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Иногда нейтралитет - это просто нейтралитет.
Это ты крупно ошибся. Нейтралитет возможен тогда, когда ты сам - сверхдержава равной военной и экономической мощи с другими сверхдержавами. Тогда ты можешь смело объявить их всех врагами и сказать что их руководство тебе не указ, что ты срать на них хотел, и что ты будешь делать что хочешь, как хочешь и как можешь. А у нас на шарике только одна сверхдержава - КНР, которая, кстати именно так и делает (что значительную часть мира в общем, а автора и прочих разработчиков Notepad++ - в частности, и возмущает). Все остальные вынуждены формировать альянсы. А где есть альянс - уже ни о каком нейтралитете и речи быть не может.
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|3.218, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:20, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Невозможно не участвовать в политике.
Что-то я не видел поддержки программистами акции «оккупай», или права крымчан. Или это другое, понимать надо?
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|4.221, Dzen Python (ok), 12:28, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Об это в ИХ новостях в прайм-тайм НЕ рассказывают. Или подают так, что только откровенно поехавший будет верить в этот черно-белый гротеск. Или пихают "одной строкой" после рассказа, как покушал и пописял третий щенок от четвертой вязки пятого потомка любимой болонки Де Голля.
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|5.351, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:16, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и опеннет тоже ничего не публиковал.
Это не новость об СПО. Это новость о политике. А зачем это надо — вопрос к админам.
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|3.258, Аноним (258), 13:15, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Невозможно не участвовать в политике.
Может быть. Но и смешивать личную жизнь с общественной не нужно. Работа, семья и политическая позиция, то как их совместить друг с другом, это вопрос личной свободы каждого человека. Если смешать всё в одну кучу, можно легко превратить своих союзников во врагов.
Вот я, например, не верю в независимость Гонконга (мне безразлично, их всё равно скоро присоединят и т.д.). Значит выходит, что я против Гонконга? Против Notepad++? Получается, что многие разработчики, которые до этого годами работали на общее дело, улучшая Notepad++, в одночасье превратились во "вредителей", "безыдейных"? Причём превратились не по своей воле, а потому что кому-то попала вожжа под хвост - превратить их проект в политическую трибуну.
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|2.69, Crazy Alex (ok), 09:51, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Софт пишут люди. И они иногда хотят выразить своё отношение к чему-либо доступными им средствами. Не вижу принципиального отличия от тех же забастовок или вывешивания флагов и лозунгов в окнах.
P.S. Движение свободного софта - это политика от и до, и всегда ей было. "Базовые свободы" и так далее.
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|3.75, Аноним (75), 09:55, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тогда не надо удивляться что кто-то выразит своё отношение к вам доступными им средствами, например с помощью китайского файрвола.
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|4.97, Аноним (97), 10:06, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Автору NPP не привыкать - к нему уже пытались применить US файрвол, но он просто проигнорировал санкции.
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|4.147, Аноним (66), 11:05, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А это и неудивительно. Это закономерно. Не удивлюсь даже если до массовых помещений в концлагерь за использование Notepad++ дойдут.
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|4.155, anonymous (??), 11:11, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не удивительно, это просто неправильно. Политическая цензура ограничивает возможность поправлять политическую систему, когда она делает что-то не так.
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|4.247, Crazy Alex (ok), 13:08, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Разумеется удивляться тут нечему - китайцы вечно стараются рты кому-то заткнуть. Тем м плох их режим
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|3.129, Ztp (?), 10:39, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пишут люди. Но когда авторы позволяют свое отношение выражать на их продукт к этим самым отношениям не имеющим никакого касательства, то остальные люди начинают судить/обсуждать продукт не за его качества как продукта, а за личность и отношение автора к чему либо.
Ничем хорошим это не кончится.
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|2.72, Онаним (?), 09:52, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В чём участвует или не участвует софт - решают только его авторы и косвенно - через авторов - законодательство той страны/стран, в которой/которых этот софт разработан. Тчк.
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|2.79, Антон (??), 09:58, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Удваиваю. ИРЛ не нужен. Давно пора замутить какой-нибудь труъ анонимный СоС в духе code || gtfo.
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|3.187, Dzen Python (ok), 11:45, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто мешает сделать свой СоС в духе:
(code && debug && test && react on issue && translate && pack && deploy) || gtfo.
?
Можно даже однострочником с припиской "все остальное будет банится незамедлительно".
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|2.146, anonymous (??), 11:03, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Софт не должен участвовать в политике.
Ну а политики не должны заниматься цензурой.
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|2.267, mumu (ok), 13:30, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А софт и не участвует. Участвуют его разработчики. И они имеют право иметь и выражать свою гражданскую позицию. Как бы от этого не свербило у царьков и диктаторов.
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|3.278, Dzen Python (ok), 13:50, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А никто не говорит, что не имеют. Имеют. Вон прокуренная кухня, вон интернет-площадки, вон улицы, вон специальный танк на площади. Выражай - не хочу.
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|2.369, Аноним (369), 18:18, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Естественно - то что спижжено и отжато возвращать - отвратительно!
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|3.372, Аноним (1), 18:27, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну там это, "историческая справедливость", и всё такое, да и сами крымчане, несмотря на наложенные на них международные санкции, вполне довольны. Могло бы быть ещё лучше, если бы эти самые санкции не угрожали любому пришедшему туда бизнесу, но странно было бы обвинять в этом РФ. Местные "элитки", не теряя времени, вполне приспособились под новые условия.
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|2.16, A.Stahl (ok), 09:18, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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"Самоцензура -- счастье"
Кто-то явно слишком долго прожил на дне.
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|3.225, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:33, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Пафоса-то нагнал...
Ещё скажи что у тебя нет самоцензуры и ты беспределишь по полной. Балаболка.
За каждое действие нужно нести ответ. Поддержали Гонконг — получили бан. И сразу побежали мамочке (общественности) жаловаться. Хохляцкое «а нас за що» в действии.
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|5.281, Dzen Python (ok), 13:56, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По той же самой причине, по которой не осуждают закон всемирного тяготения. Или другую связку "причина-следствие". Удар-ответ. Выпад-выпад. Наезд-ответка.
А вообще всю новость можно свести к одной фразе: "ну не привыкли западные эльфики, что им могут ассиметрично ответить на их кукарекание те, кто судов по "ущемлению прав" не боится".
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|5.353, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:22, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я где-то написал «не надо осуждать бан»?
Хотите — осуждайте. Китаю плевать. И большинство жителей Китая за такую политику, ваше мнение им очень важно.
Не забудьте высказать своё осуждение, когда будете делать очередной заказ на али.
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|3.246, funny.falcon (?), 13:07, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Причём здесь «самоцензура»?
У тебя есть твой блог, пиши там, что захочешь. Можешь в приложуха ссылку на свой сайт оставить, как на сайт автора.
Но если ты внедряешь свою идеологию в приложение, то ты заставляешь пользователей читать это. И это не правильно. Приложение не должно быть средством навязывания твоего политического/религиозного/сексуального мировоззрения.
Так что, это не самоцензура. Это элементарное уважение пользователей твоего приложения.
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|3.336, Odalist (?), 16:14, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем он нужен если есть консоль? Куда мир катиться... Мой лесной повелитель, помоги мне...
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|2.23, Ан0ним (?), 09:23, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Более чем уверен, что разрабам вообще пофигу вся эта тема. Но так как редактор очень популярен их убедительно попросили об этой мелочи... Сейчас уже весь софт начинают наклонять к пропаганде... И у React и у Node и у Django и у прочих уже видел подобное на офсайтах...
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|3.53, Аноним (97), 09:38, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разраб как раз политически активен (в хорошем смысле) - почитайте про то, как он отнесся к US санкциям, и почему переехал с SourceForge на свой домен.
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|5.98, Аноним (97), 10:07, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем здесь разработка и возможность скачивать в странах из санкционного списка?
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|3.148, Xasd5 (?), 11:05, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> их убедительно попросили об этой мелочи...
ага, скажи ещё что заплатили. телевизора меньше смотреть надо (или общаться с людьми которые его смотрят).
вам там как раз и расскажут о том кто кому якобы заплатил, и попросил, и дережирует кто/кем по чъей указке.
всё что угодно нарассказывают для того чтобы сформировать мнение "политика грязное дело, не надо в ней учавствовать". при этом учавствовать вы в ней всёравно будете продолжать (даже с таким-то мнением) но в пассивной форме (но соответственно без возможности выбрать правильную сторону).
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|4.179, онанизм (?), 11:34, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Интересно, каким образом люди, не смотрящие телевизор, всегда знают, что именно по нему рассказывают?
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|6.235, онанизм (?), 12:52, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Смотреть по ютубу телевизионную пропаганду - это какой-то новый уровень оппозиционного сознания. Или просто избыток свободного времени.
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|6.282, EnemyOfDemocracy (?), 13:58, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ютуб -- тагретированная пропаганда либерально-цифрового фашизма с базисом западного национал-капитализма. Там такая "собода", такая "свобода", даже покакать некогда.
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|3.160, anonymous (??), 11:15, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Но так как редактор очень популярен их убедительно попросили об этой мелочи... Сейчас уже весь софт начинают наклонять к пропаганде...
Всё куда проще и менее конспирологично: авторам на самом деле просто не плевать, что происходит с миров вокруг. That's it.
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|4.311, iLex (ok), 15:16, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда почему же их так удивило, что китайским властям вдруг тоже оказалось не плевать, что там вокруг них происходит?
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|3.170, Xasd5 (?), 11:25, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
сказал с таким видом будто бы тут что-то не так то есть пропоганда уважению к ... большой текст свёрнут, показать
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|4.181, Annoynymous (ok), 11:39, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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вот есть например для источника пропаганды:
телевизор -- предположим по нему пропагандируют идеи фашизма.
сарафанное-радио (в том числе через СПО от разработчика к разработчику) -- по нему пропагандируется идеи фашизма.
и вот ты например говоришь "ребята! давайте не будем участвовать в политике! пожалуйста НЕ пропагандируйте ни какие идеи. вообще. ничего! политика это грязное дело!"
после этого тебе (предположим послушало твоё окружение) и вокруг тебе осталась только:
телевизор -- с пропагандой идей фашизма.
то есть по сути ты этим своим призывом к "не участвовать к политике" -- перестал участвовать в пропаганде фашизма.
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|5.186, Xasd5 (?), 11:44, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> то есть по сути ты этим своим призывом к "не участвовать к политике" -- перестал участвовать в пропаганде фашизма.
неверно.
убрав другую повестку (которая протеворечит единственно оставшейся повестке -- фашизм) ты тем самым увеличил количетсво пропаганды фашизма (на единицу часа каждого человеко).
так что слово "перестал" здесь явно не проходит
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|5.194, Xasd5 (?), 11:50, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сарафанное-радио (в том числе через СПО от разработчика к разработчику) -- по нему пропагандируется идеи фашизма.
нет. я не так написал :-)
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|6.211, Annoynymous (ok), 12:13, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я знаю, что ты не так написал.
То ты писал не об обсуждаемой ситуации, очевидно, потому что автор npp повторяет телевизионную о ложь об Уйгурах, выдуманную госдепом. А значит, занимается пропагандой телевизора.
И чем меньше он будет этим заниматься, тем лучше.
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|2.25, Аноним (25), 09:25, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Полагаю, автор сам разберется, что ему надо, а что не надо, и как ему счастливее живется.
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|4.200, Аноним (200), 11:56, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, они разобрались с пользователями Notepad++ в Китае. Автору плюс-минус фиолетово на их проблемы.
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|5.204, Dzen Python (ok), 12:02, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну-ну. Минус миллиард пользователей, минус фидбек, минус патчи от рукастых китайских ребят в апстрим...Да только выйграли же!
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|6.279, prokoudine (ok), 13:51, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Минус миллиард пользователей
А чего так мало? Врать так врать. Три миллиарда! Пять! Двенадцать! :)
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|3.132, Dzen Python (ok), 10:44, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Самое смешное - они-то пользоваться и будут, но уже без профита для материнского проекта в виде фидбека, вечного непрерывного бета-тестинга и внесение фич форка обратно в апстрим.
Только выйграли, да же?
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|4.157, Аноним (66), 11:11, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1. От пользователей и так проку почти не бывает, основная разработка всегда ведётся самим автором проекта, пользователи в основном free-riderы. Даже если нельзя будет бекпортировать изменения из форка, проект не пострадает.
2. Изменения можно бекпортировать, но зная как китайцы любят вставлять бэкдоры, я бы не стал. Пусть сами свой форк и используют.
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|5.205, Dzen Python (ok), 12:04, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Ну, глядя на базу плагинов и историю тикетов, то не такие уже и фрирайдеры
2. s/китайцы/кпк/
|
|1.8, Аноним (12), 09:12, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+35 +/–
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> редактор Notepad++ пользуется большой популярностью у пользователей Ubuntu и занимает 5 место среди самых популярных snap-пакетов для разработчиков (запускается через Wine)
вот же извращенцы
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|2.350, trdm (ok), 17:05, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вот же извращенцы
Наоборот, умеют выбирать. Нужно быть в тренде и понимать запросы юзеров...
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|1.9, Аноним (9), 09:12, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
То есть все комментаторы выше поддерживают концлагеря для уйгуров и прочие дискриминации?
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|2.17, Аноним (12), 09:19, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Я, как комментатор выше, не поддерживаю любую дискриминацию, основанную на идиотских предрассудках.
Но при этом воевать за этих уйгуров не пойду: во-первых, я также против насилия в любом виде, а во-вторых, даже не знаю, кто такие эти уйгуры и за что их так не любят китайцы.
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|3.24, онаним (?), 09:24, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> любую дискриминацию, основанную на идиотских предрассудках
Типа как не пускать детей в школу, потому что там коммуняки плохому научат?
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|3.357, Аноним (368), 17:29, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лагеря для Уйгуров это как и мифические лагеря для Албанцев в Косово
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|4.405, Аноним (405), 21:18, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>мифические лагеря для Албанцев в Косово
Правильно, там лагеря для сербов.
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|2.18, A.Stahl (ok), 09:19, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Патрик^WПутин -- бог! Конечно поддерживают. Кто не поддерживает свой дом, тот будет спать на улице.
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|2.30, Annoynymous (ok), 09:28, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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То есть вы считаете нормальным вмешиваться во внутренние дела других государств?
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|3.49, A.Stahl (ok), 09:37, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Не вмешиваться, а иметь мнение и озвучивать его. Да, это нормально.
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|4.60, Аноним (34), 09:44, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот пусть озвучивает в каком-нибудь своем уютном бложике, а не использует для этого проект, в который вкладываются разные люди.
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|4.63, Annoynymous (ok), 09:47, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как-то так случайно получается, что собственное мнение у него совпадает с мнением госдепа США.
Или есть ссылки, где он протестует против дискриминации русских на Украине? Негров в США? Поддерживает жилетов в Париже?
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|5.76, A.Stahl (ok), 09:55, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>собственное мнение у него совпадает с мнением
Нет, это мнение "госдепа" на этот раз совпадает со мнением гуманистически настроенных людей.
>есть ссылки, где он протестует против
Ты действтельно считаешь что ежели уж взялся протестовать, то нужно протестовать против всего и прямо сейчас?
>дискриминации русских на Украине?
А эти самые русские в курсе? Или это знают только те россияне, которые Украину и на карте-то хрен найдут?
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|6.83, Аноним (75), 10:01, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А с чего это "гуманистически настроенных людей" вдруг так озаботили страдания исламистов в Китае ?
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|7.88, Annoynymous (ok), 10:03, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выдуманные страдания исламистов в Китае, надо заметить. См. доклад ООН, например.
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|8.224, Аноним (224), 12:31, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Какой доклад ООН Посмотри любое видео туристов из Синдзяня, посмотри оифициальн... текст свёрнут, показать
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|11.192, aa (?), 11:49, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
потому что их посылают делать это в каком-нибудь своем уютном бложике , а не в ... текст свёрнут, показать
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|6.113, Аноним (64), 10:24, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А эти самые русские в курсе? Или это знают только те россияне, которые Украину и на карте-то хрен найдут?
зато мы на Украине в курсе как тут огнем и мечем искореняют всё русское подменяя историю и культуру, русские школы уже тюту, теперь через детей начинают постепенно стирать язык, в быту тока и можно пользоваться да и то если не нарвёшся на какого нибуть "кугута" доказывающего что мова понад усе.
Можете конечно рвать жопу за тех кого никогда не видел и не знаешь, языка чьих ты не понимаешь, но при этом когда происходит подобное намного ближе и рядом ты сидишь засунув язык в одно место.
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|7.139, A.Stahl (ok), 10:58, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебя удивляет что в Украине образование предоставляется на государственном языке? Что в этом странного-то? Для нац.меньшинств тоже есть классы в школах где преподают на русском, венгерском и других языках. Учитывая распространённость русского языка, классов с преподаванием на русском значительно больше чем на венгерском или румынском.
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|9.314, Аноним (1), 15:30, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Во всех всех странах-сателлитах разграбляют советское наследие и активно насажда... текст свёрнут, показать
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|5.99, Аноним (64), 10:07, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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возможно у него просто узкий кругозор, а по телевизору, ленте новостей и т.п. его мнение формируют корпоративные СМИ, и вот такие вот разработчики освоив "Политика за 24 часа" начинают нести "добро"
печально всё это
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|5.103, Аноним (97), 10:13, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Автор - француз и он не любит мнение госдепа, и в 2010 выступил против экстерриториальных санкций.
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|2.108, Аноним (114), 10:19, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть концлагеря придумали американцы, которые сейчас в них держат коренных жителей Америки и при этом диктуют другим как нужно жить.
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|3.173, Аноним (9), 11:27, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лагеря перевоспитания это не навести порядок. А скан просто так не попасть, интересно, почему это?)
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|3.188, Zenitur (ok), 11:46, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я смотрю, у вас поменяли "методичку". Раньше вы писали, что уйгуры - кровожадные монстры, и что так им и надо. А тут - коммент как-то хитро написан. "Нет, они конечно не звери, но так им и надо".
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|2.14, Аноним (14), 09:17, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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А вы гей из чечни? Извинитесь и немедленно смените ориентацию.
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|1.11, Ан0ним (?), 09:13, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Ну и правыильно сделали. Еще г@вноредакторы политичской пропагандой не занимались... Вообще уже маразм...
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|1.32, Firecat (ok), 09:29, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Подерживаю. Это недопустимо: "Любой американец или европеец, который выступает за Гонконг в США или Европе, нарушает этот закон, может быть арестован в Гонконге, даже на промежуточном рейсе в Гонконге"
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|2.58, Аноним (66), 09:41, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А не надо кому либо кроме <вырезано цензурой> летать в/транзитом через КНР и оккупированные ей территории. Это как еврею прилететь в/транзитом через третий рейх.
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|3.274, Атон (?), 13:44, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, насколько я помню историю, евреи "транзитом через третий рейх" путешествовали свободно. Проблемы были у евреев с паспортами Польши и Украины.
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|2.67, Annoynymous (ok), 09:49, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Ну да, когда в Грузии снимают с транзитного рейса и выдают в США — это торжество закона и справедливости.
Это_другое.jpg
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|2.62, онаним (?), 09:45, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот любопытно: если vim начнёт поддерживать, скажем, геев из Чечни, как его выпиливать будут? Блокировать репозитории всех известных дистров?
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|3.104, Аноним (93), 10:14, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> если vim начнёт поддерживать, скажем, геев из Чечни, как его выпиливать будут?
Он поддерживает детей из Уганды. Начинай выпиливать.
Поддерживает, кстати, не дурацкими лозунгами, а материально.
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|4.175, iPony129412 (?), 11:28, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Он поддерживает детей из Уганды... Поддерживает, кстати, не дурацкими лозунгами, а материально.
И это хорошо. Поэтому в VIM доначу. А если бы по незнанию бы в Notеpаd++ бы задонатил (хотя не пользуюсь), то бы деньги назад бы захотелось.
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|1.48, Аноним (66), 09:36, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Автор NPP всё правильно сделал. Надеюсь теперь в баг-трекере будет меньше сообщений по типу "ваша политота огорчает наших хозяев."
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|3.321, Аноним (321), 15:46, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как твоя уже не совсем узенькая дырочка радует твоего куратора?
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|1.59, Dzen Python (ok), 09:42, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Инструкция: как про**ать миллиард пользователей из-за подросткового политического шила в анусе
Алсо ждем форка от тенсент, который как бы будет на тех же исходниках, но другой.
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|2.319, Аноним (321), 15:43, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Инструкция: как про**ать миллиард пользователей из-за подросткового политического шила в анусе
70% населения Китая нужен Notepad++?
> подросткового политического шила в анусе
Сильно у тебя oчкo растрескивается под Евгением Викторовичем?
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|2.84, Dzen Python (ok), 10:02, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Такое бывает, когда изначально проект делали крутые парни: крутые парни понимают, умеют и пользуются чистым винапи вокруг жирной библиотеки сцинтиллы, поэтому их софт точно так же быстр, клёв и многофункционален. А лишь потом пришло понимание, что чистую GDI+ так просто не портируешь заменой имен функций или оберткой-прослойкой в виде .so. И таки да, формат снап как раз созданный для проприентари, очень удобен, чтобы нести в себе виндовой пакет с бутылкой.
Ну сифозная жопа, да, не учли крутые парни, про портируемость, зато сейчас крутые парни ушли, а остался один шлак, подпиливающий на легаси-архитектуру, и лезущий в политику.
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|3.122, Аноним (97), 10:34, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Крутой парень никуда не делся - он все тот же автор и разработчик проекта. Да и npp ни разу не проприентарен. Ох уж, эти комментаторы на каникулах.
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|4.134, Dzen Python (ok), 10:51, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Первоначальная команда, чувак, первоначальная команда.
Автор то же, да, остальные крутые парни постепенно ушли. Можешь полуркать кредитсы, можешь потыкать старые рассылки.
> Да и npp ни разу не проприентарен.
И? Я говорил про проприентарность? Исходники открыты, да. Бери и заменяй винапи на портируемые аналоги. ВОт только почему-то никто этого не делает. Хотя 100% опенсорц.
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|3.172, iPony129412 (?), 11:26, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Такое бывает, когда изначально проект делали крутые парни: крутые парни понимают, умеют и пользуются чистым винапи вокруг жирной библиотеки
> не учли крутые парни, про портируемость, зато сейчас крутые парни ушли
Ну и правильно сделали. Портируемость - это вещь зачастую из анекдота "работает везде... везде одинаково плохо".
А так "порт" под линукс в вайн бутылке сделан совсем левым контрибьюткром. https://github.com/mmtrt
Лицензия позволяет. На оф сайте нет о нём упоминаний.
Популярность 100% за счёт околонубов дуалбутчиков, которые открывают магазин приложений в Ubuntu и видят знакомое название.
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|3.107, Аноним (34), 10:18, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не может. Коммиты уже выложены под GPL.
Пользователи еще могут отказаться, ломая свои привычки, а вот разработчикам деваться некуда.
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|4.116, Онаним (?), 10:28, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что значит "деваться некуда"?
Просто прекращаешь писать код / пушить коммиты, и всё.
Ну а то, что выложено - уже выложено, никакого отношения к изменению ситуации не имеет.
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|5.143, cheater (?), 11:00, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну збс, вкладывался в редактор, отдавал ему личное время, пилил фичи, строил планы, а потом кто-то говорит "ну уйди из проекта, если не согласен с автором".
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|6.309, Ненавижу SJW (?), 15:14, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> строил планы
Строил планы на чужой проект? Он же не твой. То что ты коммитил -- молодец. Но тебя же не заставляли это делать.
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|7.385, Аноним (385), 19:36, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так он и не проект основного разработчика в полной мере. Однако он берет совместную площадку для разработки и делает ее площадкой для своего политического мнения. Все-таки совместные вещи строятся на каком-то доверии и люди ожидают от других адекватного поведения.
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|2.325, prokoudine (ok), 15:59, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если так хочется высказываться - заведи себе бложик и пиши там, что угодно.
Фашиков корёжит — отличный результат. Но расслабляться рано, концентрационные лагеря ещё не закрыты.
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|3.337, Школьник (ok), 16:15, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Но расслабляться рано, концентрационные лагеря ещё не закрыты.
Они, вероятнее всего, еще даже и не открыты.
Или ты про Гуантанамо?
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|4.373, Аноним (224), 18:28, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гуантанамо прогремело на весь мир и большинство добрых исламистов было выпущены на свободу, совершать добрые дела по миру.
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|4.376, prokoudine (ok), 18:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Они, вероятнее всего, еще даже и не открыты.
Существование этих лагерей подтверждается китайской стороной.
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|5.397, Аноним (75), 20:39, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что ? Система исполнения наказаний существует во всех нормальных государствах.
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|1.78, Агл (?), 09:57, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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а начиналось как комедия - шапка рождественская у ярлыка vlc кого-то оскорбила, он завозмущался и вдруг оказалось что так можно
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|2.125, zurapa (ok), 10:37, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Есть третий вариант - терпеть. Хавать решение властей. Они это успешно делают. Вы это успешно делаете. Просто терпеть. Они могут.
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|1.85, Соня Мармеладова (?), 10:02, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рубрика "рептилоид": А если то же самое завтра сделает Линус, то я правильно понимаю, что Red flag Linux аннигилирует?
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|1.95, Аноним (95), 10:05, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот на мгновение представьте что весь софт станет занимать вместо нейтрального положения, политическим? Может они тогда закроются сами сразу, пока их пользователи не закрыли? Вообще очень стыдно смотреть когда разработчики такими «засранками» себя марают. В политике всегда была и есть во все времена грязь. Так и будет, пока она не исчезнет вместе с государствами. Всему должно быть своё место. Любой человек находясь в здравом уме не пойдёт готовить завтрак или обед в сартир.
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|2.117, zurapa (ok), 10:30, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Почитай определение слова политика Может тогда ты поймёшь, что твоё отношение к... большой текст свёрнут, показать
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|3.141, Аноним (95), 10:58, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как много написал и всё ни о чём. Если увлекаешься политикой так и иди туда. Не путай котлеты с мухами.
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|3.265, Аноним (265), 13:25, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень надеюсь, что вы никогда не будете занимать сколь значимый общ.пост.
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|2.209, Аноним (200), 12:10, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот на мгновение представьте что весь софт станет занимать вместо нейтрального положения, политическим?
Может тогда аноним, наконец, научится игнорировать политику?
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|1.96, бедный буратино (ok), 10:05, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Версии только для Windows угнетают пользователей Linux-говорящих меньшинств. Это дискриминация. Linux Lives Matters. Пора громить онлайн-магазины софта для Windows.
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|1.102, Аноним (114), 10:12, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Значит и я его удалю. Терпеть не могу когда разрабы софта приплетают к нему свои убеждения.
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|2.178, anonymous (??), 11:34, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Терпеть не могу когда разрабы софта приплетают к нему свои убеждения, которые отличаются от моих.
Я тебя поправил.
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|3.406, Аноним (406), 21:26, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты знаешь мои убеждения чтобы так поправлять? Я о них ничего не говорил.
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|2.203, Аноним (12), 12:01, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По каким взглядам ты отбираешь устройства и ПО, если все они так или иначе заявляют свой взгляд, убеждения?
это какие такие идиоты отбирают софт по взглядам и убеждениям? Софт - это инструмент и отбирается он прежде всего по функционалу, необходимому для решения прикладных задач, и юзабилити. А уже потом в дело вступают личные предпочтения.
Или вы из тех, кто ездит на жигуле, потому что горячо любит Родину?
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|3.216, iPony129412 (?), 12:17, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это какие такие идиоты отбирают софт по взглядам и убеждениям? Софт - это инструмент и отбирается он прежде всего по функционал
Так эти убеждения и на продукт влияют.
Если оно лезет, то зачем оно тебе надо?
Одно дело, что если продукт сильно крутой. А если есть два равных продуктов, и один вот с таким, а другой без. То лучше второе выбрать.
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|3.402, Аноним (393), 21:05, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только вместо юзабилити и качества софта-инструмента разработчик занимается политикой.
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|1.135, Аноним (135), 10:53, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> редактор Notepad++ пользуется большой популярностью у пользователей Ubuntu и занимает 5 место среди самых популярных snap-пакетов для разработчиков (запускается через Wine)
Но как же notepadqq? https://notepadqq.com/wp/
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|2.166, Dzen Python (ok), 11:23, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну блин - как клон Kate скорее, чем npp. При этом кейт таки более фичастый, несмотря на разную базу плагинов.
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|1.138, Zenitur (ok), 10:57, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Notepad++ - почёт и уважение. Близзарду - позор. Они должны были бороться с Менгском, а не примкнуть к нему.
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|2.197, iPony129412 (?), 11:53, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Свободу тем-то тем-то возле Китая!" прозвучал писклявый крик откуда-то из Томской области РФ.
Крик был услышан - "спасибо за поддержку!" хором азиатским басом донеслось в ответ.
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|2.158, ss (??), 11:13, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом опусе отсутствует момент заливки исправленной базы назад в ripe.
Иначе все труды пропадут в туне... :)
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|2.164, онанизм (?), 11:21, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Заблокируй лучше Китай как производителя используемой тобой электроники. Ну так, ради целостности взглядов.
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|4.190, ss (??), 11:48, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То есть? Вы же недовольны действиями Китая...Откажитесь от их продукции... СОВСЕМ!!!
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|3.229, пох. (?), 12:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Заблокируй лучше Китай как производителя используемой тобой электроники.
я бы с удовольствием - но где взять не-китайскую?
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|5.363, пох. (?), 18:04, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты издеваешься? Там половина даже не откровенного хлама - продаваны из Гонконга а то и похуже.
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|3.301, onanim (?), 15:01, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мой ноутбук сделан в тайване (clevo), телефон в корее (samsung), фотоаппарат в таиланде (fujifilm), часы в финляндии (suunto), и так далее, так что иди <deleted>.
а вот челлендж для тебя: заблокируй китай как производителя своих продуктов.
да-да, смотри внимательно на ценники, откуда импортированы фрукты-овощи и поддерживай отечественного производителя.
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|4.304, пох. (?), 15:07, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а вот челлендж для тебя: заблокируй китай как производителя своих продуктов.
э... это ты челендж с элементарным выживанием не попутал? Вот уж что-что, а жрать произведенную китаезами еду - это надо очень себя не любить. И, к счастью, знаменитые во всем мире плантации белорусских креветок по прежнему дают урожай, не смотря на идиотские запреты.
В отличие от грошовой электроники, которую, увы, без китайцев не собрать уже даже из японских компонент.
> да-да, смотри внимательно на ценники, откуда импортированы фрукты-овощи
смотрю: яблоки - Бразилия (если вы не собираетесь употребить их в яблочный пирог - не покупайте) - вроде, все ок, можно дальше кушать?
(да, е6...лись. Ну так польские-то запрещены, от них у великороссов сразу расстройство желудка, а так и до майдана недалеко!)
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|5.315, onanim (?), 15:32, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по поводу "себя не любить" - а вы часто проверяете страну-экспортёра продуктов питания и производителя сырья для полуфабрикатов? так-то китайские консервы вполне себе продаются под этикетками "сделано в России", ведь по банкам-то оно действительно в России расфасовано.
> Китай входит в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия по нескольким категориям продуктов, это в первую очередь овощи, цитрусовые и морепродукты, говорит исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
> По овощам Китай занимает первое место: по данным Руспродсоюза, за 11 месяцев 2019 года Россия завезла более 453 тыс. т китайских овощей на $370 млн. Китай входит в тройку лидеров по поставкам в Россию томатов, огурцов, баклажанов и яблок, добавляет партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Кроме того, Китай, как подсчитал РБК на основе данных Федеральной таможенной службы, в прошлом году поставил в Россию 69% всего импортного чеснока (или 33,7 тыс. т), а также 28% репчатого лука и лука-шалота (всего 54,4 тыс. т).
> За 11 месяцев 2019 года из Китая в Россию были завезены 256 тыс. т фруктов на $267 млн. Больше половины импорта приходится на цитрусовые: за весь прошлый год из Китая, который был четвертым по объему поставок среди всех стран, их было ввезено 146,9 тыс. т, свидетельствуют расчеты РБК.
> В третьей продуктовой категории — рыба и морепродукты — Китай уступает только Фарерским островам, отмечает Востриков. По его данным, в январе—ноябре 2019 года Россия импортировала из Китая 90 тыс. т рыбы и морепродуктов на $243 млн.
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|6.364, пох. (?), 18:08, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> по поводу "себя не любить" - а вы часто проверяете страну-экспортёра продуктов питания и
> производителя сырья для полуфабрикатов?
каждый раз как на вкус дерьмо - и да, как правило это оказывается хапнутый сослепу китайский протухт.
Все же, следует иметь в виду, что некоторое количество жратвы таки производится еще в пределах эрефии, поэтому проценты от импорта не вполне отражают засилье китайской жратвы на прилавках - ее не так много, во всяком случае, в default city (на востоке - говорят, сильно хужее с этим. Ну, собственно, что вы хотели от земель вечной мерзоты? Тюленя-оленя на всех не хватит. Зачем там жить - другой вопрос.)
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|7.378, Аноним (1), 18:57, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это неправда, китайские продукты обычно выше качеством чем "сербские"(? не уверен, что это не по принципу белорусского моря) или российские (очень часто, у российских фруктов/овощей серьёзные проблемы с цена/качество). Я живу на границе с европой, и таки китайские продукты (любые овощи) всё ещё дешевле и очень распространены. Понятно, что можно найти продукты любого качества, но в самом китае нормальная еда весьма недешёва, и глупо было бы рассчитывать купить за дёшево что-либо съедобное, импортированное из другой страны (тем более через весь материк).
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|8.380, пох. (?), 19:13, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в этом и проблема Через эту границу высочайше велено жратву не возить, бухло - ... текст свёрнут, показать
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|2.228, пох. (?), 12:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> заблокируй китай на своих серверах, сделай мир чуточку лучше.
мир-не мир, но твоим серверам точно сделаешь лучше - такого количества попыток взлома, как ломится из узкоглазии, нет больше ниоткуда в мире.
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|3.306, onanim (?), 15:08, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нидерланды, делающие вид, что они - белиз, панама, сейшеллы или антарктида :)
но там надо конкретные AS блокировать, доставая их подсети из анонсов BGP.
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|4.365, пох. (?), 18:10, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меньше - именно потому что число этих конкретно-as под управлением конкретных пацанов (очень часто из под этих "нидерландов" с панамским акцентом торчит то валенок, то ушанка) не так чтоб велико. А в китае куча /12, причем гарантированно - ни одного нормального пользователя ко мне оттуда не заглянет.
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|5.377, Аноним (1), 18:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>ни одного нормального пользователя ко мне оттуда не заглянет
Да, я примерно так же хожу по китайским сайтам (через прокси). Это откровенный фашизм с твой стороны -- китайцы такие же бротишки.
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|6.381, пох. (?), 19:15, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>ни одного нормального пользователя ко мне оттуда не заглянет
> Да, я примерно так же хожу по китайским сайтам (через прокси).
Но зачем - там же одни квадратики?
> Это откровенный фашизм с твой стороны -- китайцы такие же бротишки.
они, в силу географических и экономических причин - все равно ничего мне полезного на те сайты не принесут, даже если б хотели. Ну это не считая того, что для них все эти закорючки, разумеется, тоже выглядят совершенно бессмысленными.
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|7.403, Аноним (1), 21:08, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если так. Скажем, в Китае много русскоговорящих китайцев, больше чем в России китаеговорящих. В китае много иностранцев. Многие люди используют китайские прокси в повседневной жизни -- китайцев, как это ни странно, в мире блокируют меньше, чем россиян.
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|1.156, ss (??), 11:11, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я и раньше то на эту поделку не обращал внимания, так что не жалко.
А китайцы сделали правильно.
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|2.184, онанизм (?), 11:42, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда раньше не ходил редактировать файлы, но в этот раз точно скачаю Notepad++. Редактор от наррода!
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|1.183, Аноним (265), 11:41, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Политика - это всегда грязь и нормальные люди в этом болоте не участвуют. Поддерживаю адекватную ответную меру Китая. Надеюсь на как можно более скорое осуществление проекта суверенного интернета.
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|3.223, Аноним (265), 12:30, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да любой из... Главное чтобы как можно дальше от толерантности и вообще влияния чуждой нам культуры. Оградить детей от порно и повального увлечения играми - регистрация аккаунта по документам. Все неудобства того стоят. Сегодня дети, а завтра народ. Да и среди взрослого населения неадекватны станет меньше. Люди уже в конец оскотинились. Анонимность. Свобода. Все извратили.
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|4.227, онанизм (?), 12:39, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Оградить детей от порно и повального увлечения играми - регистрация аккаунта по документам.
А что если просто заниматься своими детьми, их воспитанием? Несмотря на то, что отдать их на откуп интернетам - энергоэффективнее.
> Люди уже в конец оскотинились. Анонимность. Свобода. Все извратили.
Интересные тут иногда мысли проскакивают от анонимных аккаунтов. =)
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|5.242, Аноним (265), 13:04, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вместо тысячи слов, позвольте привести пример. Допустим вы - анонимный добропорядочный гражданин. И вот педофил или продавец дури - так же анонимный. Вы смотрите порно, а он толкает дурь. Вас ничего не смущает?
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|6.312, Аноним (200), 15:23, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты анонимно оставляешь комменты на опеннете. Начни с себя, придурок. Ораничивать других все горазды, а вот себя - нет.
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|7.317, Аноним (265), 15:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как можно из 4 коротких предложений вообще ничего не понять? А впрочем, чему удивляться.
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|2.191, Мира (ok), 11:49, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сажать людей в место, похожее на тюрьму за национальность, блокировать сайты - адекватные меры Китая.
Быть против этого - грязь и нормальные люди в этом болоте не участвуют.
Запомните это, главное не перепутать.
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|3.196, ss (??), 11:53, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы еще не видели что с Киргизии суниты вытворяют...
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|1.210, Аноним (207), 12:13, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не поддерживаю ислам. Пойду поудаляю notepad++ со всех компьютеров.
На что можно адекватное заменить, чтобы можно было большие файлы открывать быстро?
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|2.226, Аноним (224), 12:34, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Русскую культуру китайцы тоже "перевоспитают", только дай им волю.
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|3.232, онанизм (?), 12:43, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно им надо - ехать морозить задницы в Сибирь, чтобы научить кого-то быть китайцами? Не того боитесь. Китайцы будут доминировать экономически - это там любят и умеют.
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|6.260, Gemorroj (ok), 13:20, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где именно? Друг просил, с китаянкой познакомиться.
не спорь, ему из жмеринки виднее
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|5.286, EnemyOfDemocracy (?), 14:00, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Америке китайцев ещё больше -- там цельные китайские кварталы в городах! Всё, хана америке, ща их китайцы перевоспитают.
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|1.236, Аноним (236), 12:55, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое удивительное, что никто из комментаторов ни разу не был у этих уйгуров и знать ничего не знает про них, как и автор npp, которому это совершенно не мешает делать резкие заявления, руководствуясь принипом хайли-лайкли
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|3.264, Аноним (236), 13:23, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В отличие от тебя, я ничего не утверждал и никаких выводов не делал, поскольку реальное состояние дел мне неизвестно, это невежественно
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|5.295, Аноним (236), 14:27, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне в кроватке хорошо, а ты мучайся и страдай, но мне нет дела до тебя, ведь это всего лишь сон
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|1.237, Аноним (207), 12:57, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В скачивание программы Notepad++ добавили призыв для всех людей США, Европы встать на защиту Гонконга с требованием дать автономою (отделить Гонконг Китая). Добавили кровавую нарисованную картинку и меняется цвет сайта на чёрный.
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|2.394, Аноним (392), 20:34, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А они не хотят дать автономию Техасу? А за что в Штатах так южан угнетают?
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|2.290, Аноним (321), 14:05, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Старое направление в программировании и не только - "Ничего не знаю, моя хата с краю, в какой концлагерь меня везут, не интересовался, я код пишу, отстаньте"
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|3.329, Аноним (385), 16:06, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Где возмущение автора по поводу действий США в Югославии, Ираке, Ливии? А, это, наверное, давно было. То ли дело уйгуры - очень актуальная проблема мирового масштаба.
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|4.382, пох. (?), 19:18, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Где возмущение автора по поводу действий США в Югославии, Ираке, Ливии?
а с чего он должен возмущатья тем, что убивавшие людей (на минуточку) обезьяны получили по заслугам?
Может ему еще повозмущатья страданиями палестинских неграждан?
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|5.386, Аноним (385), 19:44, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, влезть и убить на порядок больше - отличный подход. Зато по заслугам там кто-то получил.
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|1.244, Gogi (??), 13:07, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Косноязычный и явно безграмотный аффтар новости не мог бы писать нормальным языком, что означает "Разработчики ... сообщили о введении блокировки проекта на территории Китая"?
Это означает
1) Разрабы нотепада модифицировали код, что китайцы не могут им пользоваться (т.е. программа блокирована на территории Китая)
или
2) Власти Китая блокировали использование нотепада (т.е. программа блокирована на территории Китая)
Сам-то понимаешь, о чём ты пишешь??
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|2.360, Аноним (360), 17:44, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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именно это и произошло - разработчики заблокировали доступ на территории Китая - далее написано как именно
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|1.245, Аноним (-), 13:07, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все приличне проекты уже обозначили свою позицию по важнейшим политическим вопросам: от расовой дескриминации до китайской диктатуры. И только opennet продолжает упорно позиционировать себя "вне политики", полностью игнорируя политические события в с транах с русскоговорящим населением.
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|2.256, онанизм (?), 13:13, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну если какая-нибудь медуза будет постить новости опенсорса, я не против сделать опеннет политическим ресурсом.
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|2.269, ss (??), 13:34, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы, прежде чем болтать о политическом позиционировании, поняли что происходит в Гонконге?
Там хотели ввести закон, который позволит посадить бандитов. Поскольку сейчас это юридически невозможно (они скрываются там откуда нет экстрадиции). И начались массовые беспорядки.
То есть поддерживая протестующих - вы поддерживаете бандитов, и те структуры (криминальные, или спецслужбы стран которым Китай наступил на хвост в своих торговых отношениях ) которые манипулируя балбесами с улиц пытаются повлиять на совершенно законные и адекватные требования властей.
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|3.277, онанизм (?), 13:49, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не только бандиты, были и обычные воришки. Например, намайнить биткойнов на ворованном с завода электричестве, и сбежать в Гонконг с криками "помогите, меня преследуют злые коммунисты!"
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|3.328, Аноним (-), 16:04, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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блэр с олбрайт уже всё порешали за гонконг, теперь это просто попоболь в составе китая
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|3.341, Аноним (224), 16:21, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хаха, как все по доброму. Нарисовал Винни-Пуха, экстрадировали.
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|2.293, Аноним (321), 14:20, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И только opennet продолжает упорно позиционировать себя "вне политики"
Какое "вне политики"?
Если внимательно почитать комментарии и лог мoдeрации, позиция опеннета очень чётко обозначена.
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|2.409, fske (?), 21:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Все приличне проекты
Если проекты учавствуют в политике, то они уже НЕприличные.
>от расовой дескриминации
Я надеюсь, ты уже становишься на колени каждый перед неграми, открывая свои любимые "приличные" проекты?
>игнорируя политические события в с транах с русскоговорящим населением
Когда русскоговорящее стадо из секты банального прочих сект территорий снг будет нести ответственность(настоящую, так чтобы коленки тряслись за неправильный выбор) перед другими гражданами за свой идиотский выбор, тогда и приходите со своей политической пропагандой.
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|2.326, Аноним (385), 16:00, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что же получается, всякие твиттеры, фейсбуки и ютьюбы - это инструменты диктаторов и оккупантов?
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|1.261, Ingener (??), 13:20, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Файрфокс тоже зашкварился на этом уже. Но кстати теперь китайцы хотя бы защищены от американских вирусов в npp, это уже плюс."- Но кстати США теперь не сможет просто так прочитать данные с дисков в Китае. Это минус. ..... Извините.
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|2.399, Ага (?), 20:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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..ну да, когда Сноуден про нотепад рассказал я тоже в шоке был небольшом. Неприятная история. Так что уйгуры просто повод наверное, в свете последних тёрок США и Китая. Хороший повод забанить шпионское ПО у себя дома.
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|1.268, mumu (ok), 13:32, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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КНР привыкло иметь дело с бессловестным скотом. Ему тяжело и больно от того, что кто-то может быть не согласен с солнцеликой партией. Жили бы разработчики на территории Китая, их бы просто убили или посадили. А так приходится лишь сайт блокировать.
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|3.318, Аноним (-), 15:42, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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150 лет не было экстрадиции, экономический хаб, инвестиции, права и свободы, но китай работает в этом направлении, там и конституция в 2047 истекает, это как с крымом, но по восточному тонко.
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|4.367, пох. (?), 18:14, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там, собственно, один из приколов в том, что товарищ Си решил что плод достаточно созрел, и можно на международные обязательства (под которые ему вообще-то эту территорию и отдали) положить, не дожидаясь 2047го.
Да-да, бандиты кругом. Точно! Надо защитить от них население! У него ж ни полиции, ни собственного уголовного кодекса без старших китайских товарищей нет!
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|5.396, Аноним (392), 20:37, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эту территорию и отдали
жесть :) Китаю... отдали... Кто отдал?! На сколько он младше Китая?
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|1.272, Arbichev (ok), 13:38, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наблюдаю двойные стандарты. Когда дальнобойщик демонстрирует всем свои политические пристрастия, вешая на лобовое стекло трака портрет Сталина - это нормально. Когда разработчик софта тоже демонстрирует свои пристрастия, протестуя против угнетения уйгуров в Китае - это порицается.
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|2.276, ss (??), 13:49, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вот в Неньке пошли на уступку протестующим.. и че, легче стало? Ездите без визы в Европу? Нравится кто сейчас у власти?
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|2.322, Аноним (-), 15:48, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какая разница что тут порицается, и водила и разраб сказали что хотели, и их услышали (и опеннет донёс боль уйгуров)
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|1.280, prokoudine (ok), 13:55, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Предполагается, что причиной блокировки Notepad++ стало участие проекта в акциях против дискриминации уйгуров и в поддержку протестующих в Гонконге.
Всё правильно сделал. Пусть лядей корёжит.
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|2.339, Odalist (?), 16:17, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем он нужен если есть консоль? Куда мир катиться... Мой лесной повелитель дай мне терпенья...
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|1.288, EnemyOfDemocracy (?), 14:04, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и каким теперь текстовым редактором пользоваться? Кто поддерживает борьбу против угнетения негров в америке? Кто готов просто жарить хот-доги, но сначала создать комиссию по трансферу власти в Фашингтоне от нелигитимного правительства к Жириновскому? Американцы уже стонут от 250 лет мучений!
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|1.291, Аноним (321), 14:11, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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У меня тоже есть опенсорц-проектик, с парой сотен звёздочек. Я вывесил на главной сайта баннер, что Пyтин - самый лучший и крутой президент, и Рoccия - сверхдержава №1. И что, мне теперь это убирать?(( Жалоб от пользователей пока не поступало.
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|3.313, Аноним (321), 15:25, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, в технических советах от здешнего сообщества пока не нуждаюсь. А вот в софтскильной области считаю вас икспертами.
Алё, редакция, подскажите - мне следует убрать мой искренне патриотический баннер?
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|4.338, Аноним (1), 16:16, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю, на эти сайты крайне мало кто ходит, особенно, если то поделка для разработчиков. Главное, не донимай пользователей своей пропагандой, и никто слова против не скажет.
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|1.324, Аноним (324), 15:57, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я вот смотрю ...
Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Это почти аналогия с НекимЛукой у которое 26 лет сайт-белрус в разработке
Вывод
товарищ Maxim Chirkov не пора ли обеспечить мирную передачу власти
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|3.362, fske (?), 17:51, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сообщество здешних анонимов скорее пид@р@стическое, нежели демократическое. Так что пусть остается автократ Чирков.
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|2.401, Аноним (392), 20:46, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай выкинешь всё, что связано с Китаем - комп, одежду, технику...
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|1.349, anonymous (??), 16:53, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне кажется, у посетителей opennet критическое мышление угнетено в крайней степени. Никто не запрещал софт. Запретили сайт. А софтом пользуйтесь сколько хотите - устанавливайте с репозитоирев, качайте с архивов.
Одно с другим не связано. Софт не должен страдать за политическую активность сайта, и он не страдает. Страдает только сайт.
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|1.354, Аноним (354), 17:22, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>[quote] на главной сайта баннер, что Пyтин - самый лучший и крутой президент, и Рoccия - сверхдержава №1. И что, мне теперь это убирать?[/quote]
Не вздумайте. Китайцы чень симпатизируют этому президенту.
Даже больше чем Горбачёву европейцы :)
Рискуете потерять часть посетителей.
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|2.359, Аноним (321), 17:39, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, точно, целый миллиард, как там выше пишут :\ Даж не знал, что у меня их столько
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|2.370, гость (?), 18:18, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Китайцы очень симпатизируют этому президенту.
Бедные, их ждёт очень суровая встреча с реальностью.
>Даже больше чем Горбачёву европейцы :)
Так забрали бы себе, дали бы порулить... Хотя нет, таких дураков в мире не найдётся.
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|2.374, Аноним (1), 18:32, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну и нафиг этот Notepad++. Снесу его, перейду на CudaText
После kate/kwrite/kdevelop не могу без боли смотреть на все эти поделки. А сцынтила это ниже дна.
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|1.389, kusb (?), 20:01, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В комментариях боты какие-то? По мне тот кто заблокировал, тот уже проиграл. Морально. Это как треснуть противника дубиной в философском споре,типа зачем пытаться проломить аргументы противника если можно проломить ему череп. Логика истории подсказывает, что тот кто блокирует сайты обычно не прав, как по мне.
Не слишком много знаю об уйгурах вообще и насколько чёрно-берый этот конфликт, но ситуация с геноцидом и официальными концлагерями (если они правда есть) делает эту ситуацию в принципе достаточно чёрно-белой. Руководствуясь ситуацией "свобода одного заканчивается там, где начинается свобода и имущество другого" вижу китайцев которые проявляют агрессию, ведь это они пришли туда для совершения нехороших вещей? Геноцид противника на территории противника это достаточно лёгкая для анализа ситуация с точки зрения "кто прав, а кто виноват", как мне кажется, как и другие конфликты где одна сторона нападает, а другая просто хочет чтобы от неё отстали. Это не не "политический" конфликт вида "как нам обустроить Россию", а скорее факт агрессии, нет? (И вообще, может я склонен защищать тех, кто слабее.)
По поводу "вне политики" - что это вообще за достижение такое? Нет, мне бы не понравилось, если бы приложения разделились на политические лагеря и устаивали безумие вида "поднасрём противнику", "ненавижу их всех", но всё равно разработчики имеют право высказывать позицию.
И эта ситуация - какая-то чёрно белая. Выступать против убийств людей это нормально, не важно называется ли это политикой. Сейчас вы принуждая их быть "вне политики" в основном принуждаете их замалчивать убийства людей. Понятно, что не надо бы размахивать предпочтениями в политике, мы так может все перессоримся, но здесь линия спора "могут ли одни люди садить других людей в концлагеря на основании национальности или убеждений", а это по как по мне не то, что подразумевают люди, которые рекомендуют оставаться вне политики.
Моё мнение, может быть не точным, но не могу молчать, блин.
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|2.400, Vitaliy (??), 20:41, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проиграть морально в философском споре это печально. Бывают неразрешимые противоречитя - как например хищника и жертвы, одному хочется есть, другому жить. "Логика истории подсказывает" - логическая ошибка, популярная индукция.
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|2.407, Аноним (385), 21:29, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "свобода одного заканчивается там, где начинается свобода и имущество другого"
> разработчики имеют право высказывать позицию
Пусть заводят политическую аудиторию и перед ней высказывают. А тратить время людей, которые просто пользуются программой и на минутки политинформации не соглашались, не надо. У них есть свобода тратить это время на что-то другое, и не надо ее ограничивать.
> Выступать против убийств людей это нормально, не важно называется ли это политикой.
Нормально делать это в нормальных местах. Так можно дойти и до того, что нормально придти к людям на работу или учебу и выступать там с утра до вечера.
> садить
сажать
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|1.390, Аноним (392), 20:13, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> участие проекта в акциях
Вот нафига прогеры лезут в политику?! Да ещё хрен знает в какую чужую страну... Лучше бы повозмущались традициями арабов, там бы им быстро мозги вправили.
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|1.395, vz_2 (?), 20:36, 17/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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GPL как-то зашкварился политикой, хотя и те и другие по теме - дурдом какой-то.
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