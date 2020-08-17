Notepad++ заблокирован в Китае

2.158 , ss ( ?? ), 11:13, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этом опусе отсутствует момент заливки исправленной базы назад в ripe.

Иначе все труды пропадут в туне... :)

2.164 , онанизм ( ? ), 11:21, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – Заблокируй лучше Китай как производителя используемой тобой электроники. Ну так, ради целостности взглядов.

3.177 , Аноним ( 177 ), 11:33, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы не понимаете. Это другое)

4.190 , ss ( ?? ), 11:48, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – То есть? Вы же недовольны действиями Китая...Откажитесь от их продукции... СОВСЕМ!!!

5.215 , Аноним ( 215 ), 12:16, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы не умеете в мемы.

5.230 , ss ( ?? ), 12:41, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У людей горе а вам лишь бы мемкать

6.249 , мемка ( ? ), 13:10, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – мемемемеме

3.229 , пох. ( ? ), 12:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Заблокируй лучше Китай как производителя используемой тобой электроники. я бы с удовольствием - но где взять не-китайскую? 4.303 , onanim ( ? ), 15:03, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ebay.com

5.363 , пох. ( ? ), 18:04, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты издеваешься? Там половина даже не откровенного хлама - продаваны из Гонконга а то и похуже. 3.301 , onanim ( ? ), 15:01, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – мой ноутбук сделан в тайване (clevo), телефон в корее (samsung), фотоаппарат в таиланде (fujifilm), часы в финляндии (suunto), и так далее, так что иди <deleted>. а вот челлендж для тебя: заблокируй китай как производителя своих продуктов.

да-да, смотри внимательно на ценники, откуда импортированы фрукты-овощи и поддерживай отечественного производителя.

4.304 , пох. ( ? ), 15:07, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > а вот челлендж для тебя: заблокируй китай как производителя своих продуктов. э... это ты челендж с элементарным выживанием не попутал? Вот уж что-что, а жрать произведенную китаезами еду - это надо очень себя не любить. И, к счастью, знаменитые во всем мире плантации белорусских креветок по прежнему дают урожай, не смотря на идиотские запреты.

В отличие от грошовой электроники, которую, увы, без китайцев не собрать уже даже из японских компонент. > да-да, смотри внимательно на ценники, откуда импортированы фрукты-овощи смотрю: яблоки - Бразилия (если вы не собираетесь употребить их в яблочный пирог - не покупайте) - вроде, все ок, можно дальше кушать?

(да, е6...лись. Ну так польские-то запрещены, от них у великороссов сразу расстройство желудка, а так и до майдана недалеко!) 5.315 , onanim ( ? ), 15:32, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – по поводу "себя не любить" - а вы часто проверяете страну-экспортёра продуктов питания и производителя сырья для полуфабрикатов? так-то китайские консервы вполне себе продаются под этикетками "сделано в России", ведь по банкам-то оно действительно в России расфасовано. > Китай входит в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия по нескольким категориям продуктов, это в первую очередь овощи, цитрусовые и морепродукты, говорит исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

> По овощам Китай занимает первое место: по данным Руспродсоюза, за 11 месяцев 2019 года Россия завезла более 453 тыс. т китайских овощей на $370 млн. Китай входит в тройку лидеров по поставкам в Россию томатов, огурцов, баклажанов и яблок, добавляет партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Кроме того, Китай, как подсчитал РБК на основе данных Федеральной таможенной службы, в прошлом году поставил в Россию 69% всего импортного чеснока (или 33,7 тыс. т), а также 28% репчатого лука и лука-шалота (всего 54,4 тыс. т).

> За 11 месяцев 2019 года из Китая в Россию были завезены 256 тыс. т фруктов на $267 млн. Больше половины импорта приходится на цитрусовые: за весь прошлый год из Китая, который был четвертым по объему поставок среди всех стран, их было ввезено 146,9 тыс. т, свидетельствуют расчеты РБК.

> В третьей продуктовой категории — рыба и морепродукты — Китай уступает только Фарерским островам, отмечает Востриков. По его данным, в январе—ноябре 2019 года Россия импортировала из Китая 90 тыс. т рыбы и морепродуктов на $243 млн. 6.364 , пох. ( ? ), 18:08, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > по поводу "себя не любить" - а вы часто проверяете страну-экспортёра продуктов питания и

> производителя сырья для полуфабрикатов? каждый раз как на вкус дерьмо - и да, как правило это оказывается хапнутый сослепу китайский протухт. Все же, следует иметь в виду, что некоторое количество жратвы таки производится еще в пределах эрефии, поэтому проценты от импорта не вполне отражают засилье китайской жратвы на прилавках - ее не так много, во всяком случае, в default city (на востоке - говорят, сильно хужее с этим. Ну, собственно, что вы хотели от земель вечной мерзоты? Тюленя-оленя на всех не хватит. Зачем там жить - другой вопрос.) 7.378 , Аноним ( 1 ), 18:57, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это неправда, китайские продукты обычно выше качеством чем "сербские"(? не уверен, что это не по принципу белорусского моря) или российские (очень часто, у российских фруктов/овощей серьёзные проблемы с цена/качество). Я живу на границе с европой, и таки китайские продукты (любые овощи) всё ещё дешевле и очень распространены. Понятно, что можно найти продукты любого качества, но в самом китае нормальная еда весьма недешёва, и глупо было бы рассчитывать купить за дёшево что-либо съедобное, импортированное из другой страны (тем более через весь материк).

8.380 , пох. ( ? ), 19:13, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать в этом и проблема Через эту границу высочайше велено жратву не возить, бухло - ... 2.228 , пох. ( ? ), 12:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > заблокируй китай на своих серверах, сделай мир чуточку лучше. мир-не мир, но твоим серверам точно сделаешь лучше - такого количества попыток взлома, как ломится из узкоглазии, нет больше ниоткуда в мире. 3.306 , onanim ( ? ), 15:08, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нидерланды, делающие вид, что они - белиз, панама, сейшеллы или антарктида :)

но там надо конкретные AS блокировать, доставая их подсети из анонсов BGP.

4.365 , пох. ( ? ), 18:10, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меньше - именно потому что число этих конкретно-as под управлением конкретных пацанов (очень часто из под этих "нидерландов" с панамским акцентом торчит то валенок, то ушанка) не так чтоб велико. А в китае куча /12, причем гарантированно - ни одного нормального пользователя ко мне оттуда не заглянет. 5.377 , Аноним ( 1 ), 18:40, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >ни одного нормального пользователя ко мне оттуда не заглянет Да, я примерно так же хожу по китайским сайтам (через прокси). Это откровенный фашизм с твой стороны -- китайцы такие же бротишки.

6.381 , пох. ( ? ), 19:15, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>ни одного нормального пользователя ко мне оттуда не заглянет

> Да, я примерно так же хожу по китайским сайтам (через прокси). Но зачем - там же одни квадратики? > Это откровенный фашизм с твой стороны -- китайцы такие же бротишки. они, в силу географических и экономических причин - все равно ничего мне полезного на те сайты не принесут, даже если б хотели. Ну это не считая того, что для них все эти закорючки, разумеется, тоже выглядят совершенно бессмысленными.

7.403 , Аноним ( 1 ), 21:08, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже если так. Скажем, в Китае много русскоговорящих китайцев, больше чем в России китаеговорящих. В китае много иностранцев. Многие люди используют китайские прокси в повседневной жизни -- китайцев, как это ни странно, в мире блокируют меньше, чем россиян.

