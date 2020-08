Notepad++ заблокирован в Китае

3.53 , Аноним ( 97 ), 09:38, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Разраб как раз политически активен (в хорошем смысле) - почитайте про то, как он отнесся к US санкциям, и почему переехал с SourceForge на свой домен.

4.61 , Аноним ( 34 ), 09:45, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На какой еще домен? Разработка ведется на гитхабе: https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus

5.98 , Аноним ( 97 ), 10:07, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Причем здесь разработка и возможность скачивать в странах из санкционного списка?

4.180 , iPony129412 ( ? ), 11:36, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Разраб как раз политически активен (в хорошем смысле) - и почему переехал с SourceForge на свой домен https://notepad-plus-plus.org/news/npp-leaves-sourceforge/ Ни какой политики, чисто бизнес. Просто Sourceforge стал пихать "wrapped crapware"

4.355 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 17:24, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В каком «хорошем»? Нет ничего хорошего, когда он в новости о программе суёт своё бесполезное мнение.

3.148 , Xasd5 ( ? ), 11:05, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > их убедительно попросили об этой мелочи... ага, скажи ещё что заплатили. телевизора меньше смотреть надо (или общаться с людьми которые его смотрят). вам там как раз и расскажут о том кто кому якобы заплатил, и попросил, и дережирует кто/кем по чъей указке. всё что угодно нарассказывают для того чтобы сформировать мнение "политика грязное дело, не надо в ней учавствовать". при этом учавствовать вы в ней всёравно будете продолжать (даже с таким-то мнением) но в пассивной форме (но соответственно без возможности выбрать правильную сторону).

4.179 , онанизм ( ? ), 11:34, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Интересно, каким образом люди, не смотрящие телевизор, всегда знают, что именно по нему рассказывают?

5.212 , Алконим ( ? ), 12:13, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ютуб?

6.235 , онанизм ( ? ), 12:52, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Смотреть по ютубу телевизионную пропаганду - это какой-то новый уровень оппозиционного сознания. Или просто избыток свободного времени.

6.282 , EnemyOfDemocracy ( ? ), 13:58, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ютуб -- тагретированная пропаганда либерально-цифрового фашизма с базисом западного национал-капитализма. Там такая "собода", такая "свобода", даже покакать некогда.

3.160 , anonymous ( ?? ), 11:15, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Но так как редактор очень популярен их убедительно попросили об этой мелочи... Сейчас уже весь софт начинают наклонять к пропаганде... Всё куда проще и менее конспирологично: авторам на самом деле просто не плевать, что происходит с миров вокруг. That's it.

4.161 , anonymous ( ?? ), 11:16, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – автозамена.

s/миров/миром/

4.311 , iLex ( ok ), 15:16, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тогда почему же их так удивило, что китайским властям вдруг тоже оказалось не плевать, что там вокруг них происходит?

3.170 , Xasd5 ( ? ), 11:25, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – большой текст свёрнут, показать сказал с таким видом будто бы тут что-то не так то есть пропоганда уважению к ... 4.181 , Annoynymous ( ok ), 11:39, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – вот есть например для источника пропаганды: телевизор -- предположим по нему пропагандируют идеи фашизма.

сарафанное-радио (в том числе через СПО от разработчика к разработчику) -- по нему пропагандируется идеи фашизма. и вот ты например говоришь "ребята! давайте не будем участвовать в политике! пожалуйста НЕ пропагандируйте ни какие идеи. вообще. ничего! политика это грязное дело!" после этого тебе (предположим послушало твоё окружение) и вокруг тебе осталась только: телевизор -- с пропагандой идей фашизма. то есть по сути ты этим своим призывом к "не участвовать к политике" -- перестал участвовать в пропаганде фашизма.

5.186 , Xasd5 ( ? ), 11:44, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > то есть по сути ты этим своим призывом к "не участвовать к политике" -- перестал участвовать в пропаганде фашизма. неверно. убрав другую повестку (которая протеворечит единственно оставшейся повестке -- фашизм) ты тем самым увеличил количетсво пропаганды фашизма (на единицу часа каждого человеко). так что слово "перестал" здесь явно не проходит

5.194 , Xasd5 ( ? ), 11:50, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > сарафанное-радио (в том числе через СПО от разработчика к разработчику) -- по нему пропагандируется идеи фашизма. нет. я не так написал :-)

6.211 , Annoynymous ( ok ), 12:13, 17/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я знаю, что ты не так написал. То ты писал не об обсуждаемой ситуации, очевидно, потому что автор npp повторяет телевизионную о ложь об Уйгурах, выдуманную госдепом. А значит, занимается пропагандой телевизора. И чем меньше он будет этим заниматься, тем лучше.