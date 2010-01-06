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Выпуск VirtualBox 6.1.10

06.06.2020 09:37

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.10, в котором отмечено 7 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.1.10:

  • В дополнениях для гостевых систем и в хост-окружении обеспечена поддержка ядра Linux 5.7;
  • В настройках при создании новых виртуальных машин по умолчанию отключены звуковые входы и выходы;
  • В дополнениях для гостевых систем налажена обработка изменения размера экрана и улучшена работа в многомониторных конфигурациях в гостевых системах на базе Wayland;
  • Решена проблема с крахом графического интерфейса при использовании Qt в сеансах Xwayland;
  • Устранена ошибка, мешавшая нормальной работе указателя мыши в гостевых системах Windows при использовании масштабирования;
  • Устранён крах при выполнении команды 'VBoxManage internalcommands repairhd' в случае передачи некорректных входных данных;
  • В дополнениях для гостевых систем устранена проблема, связанная с неверным определением сеанса X11 в VBoxClient (выводилась ошибка "The parent session seems to be non-X11").


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.8
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53105-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox, virtual
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  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удобное использование kvm
     
     
  • 2.4, srgazh (?), 10:12, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    таки VirtualBox это обертка)
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:09, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучшая виртуалка.
     
     
  • 2.5, iCat (ok), 10:14, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучшая виртуалка.

    Смотря для чего...
    Для лабораторных работ - весьма хороша.
    Для "промышленной эксплуатации" - не очень.

     
     
  • 3.6, Аноним (2), 10:19, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А объективные пруфы будут или это пук, основанный на личном мнении?
     
     
  • 4.28, iCat (ok), 14:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А объективные пруфы будут или это пук, основанный на личном мнении?

    А сам пруфани: сначала погоняй годик пару десятков серверочков на vIrtualBox, па потом - то же самое, но на XEN или KVM...

     
  • 3.10, Аноним (10), 11:20, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для рабочего компа норм. Хотя бы развернуть пару машин с СУБД, соединив в локальную сетку, у меня получилось.
     
  • 2.8, bess (?), 10:31, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Нет. Не лучшая. Есть vmware.
     
     
  • 3.9, anon2 (?), 10:54, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По параметру открытости исходников и отсутствию закладок - vmware хуже kvm.
     
  • 3.13, AlexYeCu_not_logged (?), 11:59, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Есть vmware.

    Это её владельцы запрещают публиковать сравнительные тесты производительности?

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:09, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как они могут запретить публиковать сравнительные тесты производительности?
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 13:22, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пунктиком в лицензии ?
     
  • 5.23, Аноним (22), 13:22, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пунктиком в лицензии ?
     
  • 3.26, rvs2016 (ok), 14:07, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет. Не лучшая. Есть vmware.

    VirtualBox:
    Прямо на странице результатов гугло-поиска вижу сразу слова: бесплатная, скачать и т.п.

    VMWare:
    Из гуглопоиска зашёл на их сайт. Ну про наиболее скачиваемые файлы ссылку там нашёл. Перехожу по ссылке и вижу - введите емайл, пароль или в помните их, или вообще зарегистрируйтесь. Да ещё и язык по дороге переключили с русского на басурманский. Тьфу!

     
  • 3.29, Аноним (29), 14:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестал пользоваться VMWare лет 10 назад, потому что надоело, что VMWare навязывает файл подкачки равный размеру RAM у виртуалки. Просто бесит.

    Вторая причина - VMWare после 5й версии превратилась в тяжёлый гроб - сама оболочка запускается на обычном винте чуть ли ни минуту, на SSD быстрей, но не сильно.

    Третья причина - VMWare стартует виртуалки медленней.

    Итого: в VBox у меня XP до рабочего стола запускается за примерно за 5 секунд (вместе с запуском VirtualBox), а в VMWare - до минуты. На фиг надо.

    Четвёртая причина: VMWare крайне медленно обновляется до совместимости с новыми ядрами. На данный момент она совместима с Linux 5.4, тогда как 5.6 вышел больше месяца назад. Раньше один сотрудник VMWare поддерживал их совместимость с новыми ядрами (vmware-any-any-update), но он перестал это делать лет 7 назад.

    Итого: нафиг надо.

    // b.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:12, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland он не умеет? Хотя он на qt5
     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 10:23, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Как бэ одного тулкита гуёв недостаточно.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:48, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На маке до сих пор отрисовка интерфейса грузит проц под сотню(fedora, ubuntu, mint, rosa)?
    (macbook pro 13 2018)
     
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 12:43, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под macOS очень фапабален Parallels.
    Жалко что дороговато 😐
     

  • 1.12, Аноним (29), 11:55, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На федору поставил с --nodeps, потому что эта дрянь почему-то захотела поставить python27 и даже tcl/tk.

    // b.

     
  • 1.14, нигер на снегу (?), 12:14, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сейчас есть WSL.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:19, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда выйдет WSL2 из инсайдерской ветки, чтобы можно было любой дистрибутив завести с гуем, тогда может быть и заживем.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:40, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже вышел.
     
  • 2.16, kusb (?), 12:25, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же под Windows, по моему. Не туда же)
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 12:36, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А VirtualBox под Виндой нету, да?
     
  • 3.20, нигер на снегу (?), 12:43, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он и под macOS есть.
     
     
  • 4.25, kusb (?), 14:00, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так он и под macOS есть.

    Я про WSL. Так что странно говорить, что WSL это замена Виртуального Ящика.
    Мне он заменит думаю только в том случае, если я поставлю винду, и то не совсем...
    Но разумеется, если ты пользуешься виндой - да.

     

  • 1.24, Аноним (24), 13:47, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не наю что они там устраняют, но микролаги так и не исчезают. Например есть быстро печатать текст в консоли, то он будет печататься либо с задержками либо пяять символов напечатает, а на шестом зависнет, а потом выдаст все сразу. Уже пробовал разные настройки
     
     
  • 2.27, Аноним (29), 14:29, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопросы, наверное, к вашему дистрибутиву/ядру/WM.

    У меня в VM всё работает так, что VBox не замечаешь. Разве что дисковые операции медленней, но это ожидаемо.

    // b.

     
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