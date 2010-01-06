Выпуск VirtualBox 6.1.10

2.5 , iCat ( ok ), 10:14, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Лучшая виртуалка. Смотря для чего...

Для лабораторных работ - весьма хороша.

Для "промышленной эксплуатации" - не очень.

3.6 , Аноним ( 2 ), 10:19, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А объективные пруфы будут или это пук, основанный на личном мнении?

4.28 , iCat ( ok ), 14:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А объективные пруфы будут или это пук, основанный на личном мнении? А сам пруфани: сначала погоняй годик пару десятков серверочков на vIrtualBox, па потом - то же самое, но на XEN или KVM...

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:20, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для рабочего компа норм. Хотя бы развернуть пару машин с СУБД, соединив в локальную сетку, у меня получилось.

2.8 , bess ( ? ), 10:31, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Нет. Не лучшая. Есть vmware.

3.9 , anon2 ( ? ), 10:54, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – По параметру открытости исходников и отсутствию закладок - vmware хуже kvm.

3.13 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 11:59, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Есть vmware. Это её владельцы запрещают публиковать сравнительные тесты производительности?

4.21 , Аноним ( 21 ), 13:09, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как они могут запретить публиковать сравнительные тесты производительности?

5.22 , Аноним ( 22 ), 13:22, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пунктиком в лицензии ?

5.23 , Аноним ( 22 ), 13:22, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пунктиком в лицензии ?

3.26 , rvs2016 ( ok ), 14:07, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет. Не лучшая. Есть vmware. VirtualBox:

Прямо на странице результатов гугло-поиска вижу сразу слова: бесплатная, скачать и т.п. VMWare:

Из гуглопоиска зашёл на их сайт. Ну про наиболее скачиваемые файлы ссылку там нашёл. Перехожу по ссылке и вижу - введите емайл, пароль или в помните их, или вообще зарегистрируйтесь. Да ещё и язык по дороге переключили с русского на басурманский. Тьфу!

3.29 , Аноним ( 29 ), 14:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перестал пользоваться VMWare лет 10 назад, потому что надоело, что VMWare навязывает файл подкачки равный размеру RAM у виртуалки. Просто бесит. Вторая причина - VMWare после 5й версии превратилась в тяжёлый гроб - сама оболочка запускается на обычном винте чуть ли ни минуту, на SSD быстрей, но не сильно. Третья причина - VMWare стартует виртуалки медленней. Итого: в VBox у меня XP до рабочего стола запускается за примерно за 5 секунд (вместе с запуском VirtualBox), а в VMWare - до минуты. На фиг надо. Четвёртая причина: VMWare крайне медленно обновляется до совместимости с новыми ядрами. На данный момент она совместима с Linux 5.4, тогда как 5.6 вышел больше месяца назад. Раньше один сотрудник VMWare поддерживал их совместимость с новыми ядрами (vmware-any-any-update), но он перестал это делать лет 7 назад. Итого: нафиг надо. // b.

