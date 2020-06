Выпуск VirtualBox 6.1.10

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.10, в котором отмечено 7 исправлений. Основные изменения в выпуске 6.1.10: В дополнениях для гостевых систем и в хост-окружении обеспечена поддержка ядра Linux 5.7;

В настройках при создании новых виртуальных машин по умолчанию отключены звуковые входы и выходы;

В дополнениях для гостевых систем налажена обработка изменения размера экрана и улучшена работа в многомониторных конфигурациях в гостевых системах на базе Wayland;

Решена проблема с крахом графического интерфейса при использовании Qt в сеансах Xwayland;

Устранена ошибка, мешавшая нормальной работе указателя мыши в гостевых системах Windows при использовании масштабирования;

Устранён крах при выполнении команды 'VBoxManage internalcommands repairhd' в случае передачи некорректных входных данных;

В дополнениях для гостевых систем устранена проблема, связанная с неверным определением сеанса X11 в VBoxClient (выводилась ошибка "The parent session seems to be non-X11").