Выпуск VirtualBox 6.1.10

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|2.5, iCat (ok), 10:14, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучшая виртуалка.
Смотря для чего...
Для лабораторных работ - весьма хороша.
Для "промышленной эксплуатации" - не очень.
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|3.6, Аноним (2), 10:19, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А объективные пруфы будут или это пук, основанный на личном мнении?
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|4.28, iCat (ok), 14:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А объективные пруфы будут или это пук, основанный на личном мнении?
А сам пруфани: сначала погоняй годик пару десятков серверочков на vIrtualBox, па потом - то же самое, но на XEN или KVM...
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|3.10, Аноним (10), 11:20, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для рабочего компа норм. Хотя бы развернуть пару машин с СУБД, соединив в локальную сетку, у меня получилось.
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|3.9, anon2 (?), 10:54, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По параметру открытости исходников и отсутствию закладок - vmware хуже kvm.
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|4.21, Аноним (21), 13:09, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как они могут запретить публиковать сравнительные тесты производительности?
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|3.26, rvs2016 (ok), 14:07, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет. Не лучшая. Есть vmware.
VirtualBox:
Прямо на странице результатов гугло-поиска вижу сразу слова: бесплатная, скачать и т.п.
VMWare:
Из гуглопоиска зашёл на их сайт. Ну про наиболее скачиваемые файлы ссылку там нашёл. Перехожу по ссылке и вижу - введите емайл, пароль или в помните их, или вообще зарегистрируйтесь. Да ещё и язык по дороге переключили с русского на басурманский. Тьфу!
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|3.29, Аноним (29), 14:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перестал пользоваться VMWare лет 10 назад, потому что надоело, что VMWare навязывает файл подкачки равный размеру RAM у виртуалки. Просто бесит.
Вторая причина - VMWare после 5й версии превратилась в тяжёлый гроб - сама оболочка запускается на обычном винте чуть ли ни минуту, на SSD быстрей, но не сильно.
Третья причина - VMWare стартует виртуалки медленней.
Итого: в VBox у меня XP до рабочего стола запускается за примерно за 5 секунд (вместе с запуском VirtualBox), а в VMWare - до минуты. На фиг надо.
Четвёртая причина: VMWare крайне медленно обновляется до совместимости с новыми ядрами. На данный момент она совместима с Linux 5.4, тогда как 5.6 вышел больше месяца назад. Раньше один сотрудник VMWare поддерживал их совместимость с новыми ядрами (vmware-any-any-update), но он перестал это делать лет 7 назад.
Итого: нафиг надо.
// b.
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|1.11, Аноним (11), 11:48, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На маке до сих пор отрисовка интерфейса грузит проц под сотню(fedora, ubuntu, mint, rosa)?
(macbook pro 13 2018)
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|1.12, Аноним (29), 11:55, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На федору поставил с --nodeps, потому что эта дрянь почему-то захотела поставить python27 и даже tcl/tk.
// b.
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|2.15, Аноним (15), 12:19, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот когда выйдет WSL2 из инсайдерской ветки, чтобы можно было любой дистрибутив завести с гуем, тогда может быть и заживем.
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|4.25, kusb (?), 14:00, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так он и под macOS есть.
Я про WSL. Так что странно говорить, что WSL это замена Виртуального Ящика.
Мне он заменит думаю только в том случае, если я поставлю винду, и то не совсем...
Но разумеется, если ты пользуешься виндой - да.
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|1.24, Аноним (24), 13:47, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не наю что они там устраняют, но микролаги так и не исчезают. Например есть быстро печатать текст в консоли, то он будет печататься либо с задержками либо пяять символов напечатает, а на шестом зависнет, а потом выдаст все сразу. Уже пробовал разные настройки
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|2.27, Аноним (29), 14:29, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопросы, наверное, к вашему дистрибутиву/ядру/WM.
У меня в VM всё работает так, что VBox не замечаешь. Разве что дисковые операции медленней, но это ожидаемо.
// b.
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