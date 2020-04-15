Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В январском обновлении в сумме устранено 397 уязвимости.

В выпусках Java SE 14.0.1, 11.0.7 и 8u251 устранено 15 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Наивысший уровень опасности - 8.3, который присвоен проблемам в библиотеках (CVE-2020-2803, CVE-2020-2805). Две уязвимости (в libxslt и JSSE) имеют уровень опасности 8.1 и 7.5.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе: