Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

2.4 , Anonymoustus ( ok ), 09:16, 15/01/2020 Опенсорсную CDE никто нигде не использует. Да и оракулевую вряд ли много кто.

3.6 , Lockywolf ( ok ), 09:17, 15/01/2020 > Опенсорсную CDE никто нигде не использует. Да и оракулевую вряд ли много

> кто. В мейл-листах отмечаются пользователи. Немного, правда.

4.7 , Anonymoustus ( ok ), 09:18, 15/01/2020 Это же частные лица, а не дистрибутивы и организации. Не считается.

5.10 , Lockywolf ( ok ), 09:34, 15/01/2020 > Это же частные лица, а не дистрибутивы и организации. Не считается. GUI в никсах (кроме андроида) -- вообще удел частных лиц по большому счёту. Единственный пример обратного, который я видел -- это ЕМИАС в московском депздраве. Там Гном, естественно.