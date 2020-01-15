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Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

15.01.2020 08:16

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В январском обновлении в сумме устранено 334 уязвимости.

В выпусках Java SE 13.0.2, 11.0.6 и 8u241 устранено 12 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Наивысший уровень опасности - 8.1, который присвоен проблеме с сериализацией (CVE-2020-2604), позволяющей скомпрометировать приложения на Java SE через передачу специально оформленных сериализированных данных. Три уязвимости имеют уровень опасности 7.5. Данные проблемы присутствуют в JavaFX и вызваны уязвимостями в SQLite и libxslt.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:

  • 12 уязвимостей в сервере MySQL и 3 уязвимости в реализации клиента MySQL (C API). Наибольший уровень опасности 6.5 присвоен трём проблемам в парсере и оптимизаторе MySQL. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.19, 5.7.29 и 5.6.47.
  • 18 уязвимостей в VirtualBox, из которых 6 имеют высокую степень опасности (CVSS Score 8.2 и 7.5). Уязвимости будут устранены в обновлениях VirtualBox 6.1.2, 6.0.16 и 5.2.36, которые ожидаются сегодня.
  • 10 уязвимостей в Solaris. Максимальная степень опасности 8.8 - локально эксплуатируемая проблема в Common Desktop Environment. Из проблем с уровнем опасности выше 7 также можно отметить локальные уязвимости в Consolidation Infrastructure и файловой системе. Проблемы устранены во вчерашнем обновлении Solaris 11.4 SRU 17.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, mysql, java, virtualbox, solaris
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  • 1.1, Alen (??), 08:24, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот все таки Оракл, какие молодцы! У них устранение и даже нахождение критических ремотных уязвимостей, идет по плану! Во истину оракул :)
     
  • 1.2, Lockywolf (ok), 08:47, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опенсорсная CDE не подвержена этой уязвимости и раньше была.
     
     
  • 2.4, Anonymoustus (ok), 09:16, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорсную CDE никто нигде не использует. Да и оракулевую вряд ли много кто.
     
     
  • 3.6, Lockywolf (ok), 09:17, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опенсорсную CDE никто нигде не использует. Да и оракулевую вряд ли много
    > кто.

    В мейл-листах отмечаются пользователи. Немного, правда.

     
     
  • 4.7, Anonymoustus (ok), 09:18, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же частные лица, а не дистрибутивы и организации. Не считается.
     
     
  • 5.10, Lockywolf (ok), 09:34, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же частные лица, а не дистрибутивы и организации. Не считается.

    GUI в никсах (кроме андроида) -- вообще удел частных лиц по большому счёту.

    Единственный пример обратного, который я видел -- это ЕМИАС в московском депздраве. Там Гном, естественно.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:03, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    все как обычно сотни уязвимостей
     
     
  • 2.5, Anonymoustus (ok), 09:16, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исправленных, да. Не то, что ваш нотабуг.
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 09:29, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну сложные продукты — поэтому...
     
  • 2.12, Ан (??), 10:02, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где их нет?
     

  • 1.8, лютый жабист__ (?), 09:23, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поскорее бы JVM начали переписывать на rust-е... хотя, кажется, всех всё устраивает и с текущим сишным рэшетом.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:58, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, что каникулы уже закончились..
     
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