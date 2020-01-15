Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

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|1.1, Alen (??), 08:24, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот все таки Оракл, какие молодцы! У них устранение и даже нахождение критических ремотных уязвимостей, идет по плану! Во истину оракул :)
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|3.6, Lockywolf (ok), 09:17, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Опенсорсную CDE никто нигде не использует. Да и оракулевую вряд ли много
> кто.
В мейл-листах отмечаются пользователи. Немного, правда.
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|5.10, Lockywolf (ok), 09:34, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это же частные лица, а не дистрибутивы и организации. Не считается.
GUI в никсах (кроме андроида) -- вообще удел частных лиц по большому счёту.
Единственный пример обратного, который я видел -- это ЕМИАС в московском депздраве. Там Гном, естественно.
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|1.8, лютый жабист__ (?), 09:23, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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поскорее бы JVM начали переписывать на rust-е... хотя, кажется, всех всё устраивает и с текущим сишным рэшетом.
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