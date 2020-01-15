Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В январском обновлении в сумме устранено 334 уязвимости.

В выпусках Java SE 13.0.2, 11.0.6 и 8u241 устранено 12 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Наивысший уровень опасности - 8.1, который присвоен проблеме с сериализацией (CVE-2020-2604), позволяющей скомпрометировать приложения на Java SE через передачу специально оформленных сериализированных данных. Три уязвимости имеют уровень опасности 7.5. Данные проблемы присутствуют в JavaFX и вызваны уязвимостями в SQLite и libxslt.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе: