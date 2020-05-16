Выпуск VirtualBox 6.1.8

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|1.3, Anonim (??), 11:14, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, а я так ждал, что они пофиксят проблемы с памятью при запуске поверх Hyper-V.
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|6.19, дык (?), 12:43, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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виртуалбокс это опенсорц, взял, добавил, собрал, выложил.
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|2.12, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:11, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый инструмент хорош в сфере своего применения. В купе с тем же вагрантом коробка вполне себе серьёзная система виртуализации. Вот построить кластер на виртуальной коробке с 10-100-1000 нод, ну такое себе. Для тестовой среды или домашних опытов — сойдёт.
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|2.24, кеша (?), 12:56, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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накатите Proxmox например. вот там я понимаю. Я даже себе видюху прокинул.
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|2.25, AntonAlekseevich (ok), 13:43, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В dists никто не умудряется посмотреть. Какая досада, А ведь и правда будет 404.
#Пишем dist вместо dists, а потом исправляем. FIXME Смотри куда следуешь ... . "Офтопик в #"
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|1.13, Николашка (?), 12:21, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для меня любая система виртуализации, неспособная работать на открытом драйвере Mesa,является несерьёзной. А эта ещё и на проприетарном в 3Д игр из-под неё не умеет.
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|3.20, Аноним (20), 12:45, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро виртуализаторы каждую клавишу клавиатуры будут вешать в отдельный контейнер.
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|2.18, Аноним (18), 12:39, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тут делаю список клоунов с opennet.
Записал тебя туда. Скоро будешь медкомиссию проходить с целью трудоустройства в цирк.
Тебе скоро позвонят по этой теме.
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