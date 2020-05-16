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Выпуск VirtualBox 6.1.8

16.05.2020 10:55

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.8, в котором отмечено 10 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.1.8:

  • В дополнениях для гостевых систем устранены проблемы со сборкой в Red Hat Enterprise Linux 8.2, CentOS 8.2 и Oracle Linux 8.2 (при использовании ядра RHEL);
  • В GUI исправлены проблемы с позиционированием курсора мыши и раскладкой элементов интерфейса при использовании виртуальной клавиатуры;
  • В GUI устранён крах, проявляющийся при удалении последней виртуальной машины в списке;
  • В GUI и API добавлена возможность переименования виртуальных машин, для которых сохранено состояние;
  • В драйвере Serial исправлена проблема с медленным выводом при использовании режима сервера TCP, к которому нет активных подключений;
  • Возвращена команда 'VBoxClient --checkhostversion';
  • В гостевых системах с графической подсистемой на базе X11 решены проблемы с изменением размера экрана и обработкой многомониторных конфигураций;
  • При выполнении команды 'VBoxManage guestcontrol VM run' решены проблемы с передачей нескольких переменных окружения;
  • В VBoxManage guestcontrol расширен лимит на размер командной строки и внесены изменения для повышения стабильности.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.6
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  5. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.4
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52967-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним (1), 10:58, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    а баги с reactos так и не правят
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:14, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://reactos.org/wiki/File_Bugs
     
     
  • 3.10, сайсай (?), 12:01, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.linux.org.ru/news/opensource/15245791?cid=15270990
     

  • 1.3, Anonim (??), 11:14, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эх, а я так ждал, что они пофиксят проблемы с памятью при запуске поверх Hyper-V.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:52, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Подождите, v2004 в конце мая вроде релиз =)
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52552
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:32, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё 6.0.22 выпустили. Так что можно не спешить.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:37, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рэкет за guest additionals продолжается?
     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 11:49, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего?
     
     
  • 3.11, сайсай (?), 12:05, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.virtualbox.org/ticket/5598#comment:22
     
     
  • 4.15, iPony129412 (?), 12:27, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ReactOS

    ну несмешно

     
     
  • 5.16, сайсай (?), 12:30, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >несмешно

    ну так там драма ващет

     
     
  • 6.19, дык (?), 12:43, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    виртуалбокс это опенсорц, взял, добавил, собрал, выложил.
     
     
  • 7.21, сайсай (?), 12:46, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же платить за раскрутку тогда?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:44, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему Виртуалбокс считают несерьёзной системой виртуализации?
     
     
  • 2.12, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:11, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждый инструмент хорош в сфере своего применения. В купе с тем же вагрантом коробка вполне себе серьёзная система виртуализации. Вот построить кластер на виртуальной коробке с 10-100-1000 нод, ну такое себе. Для тестовой среды или домашних опытов — сойдёт.
     
  • 2.17, кеша (?), 12:35, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что есть VMWARE
     
  • 2.24, кеша (?), 12:56, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    накатите Proxmox например. вот там я понимаю. Я даже себе видюху прокинул.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:54, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    копипаст работает?
     
  • 1.9, iPony129412 (?), 12:00, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ошб:17 https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian focal Release 404  Not Found

    Ну да...

     
     
  • 2.25, AntonAlekseevich (ok), 13:43, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В dists никто не умудряется посмотреть. Какая досада, А ведь и правда будет 404.

    #Пишем dist вместо dists, а потом исправляем. FIXME Смотри куда следуешь ... . "Офтопик в #"

     

  • 1.13, Николашка (?), 12:21, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Для меня любая система виртуализации, неспособная работать на открытом драйвере Mesa,является несерьёзной. А эта ещё и на проприетарном в 3Д игр из-под неё не умеет.
     
     
  • 2.14, аска (?), 12:27, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >система виртуализации

    для
    >3Д игр

    https://i.ytimg.com/vi/3OZBNvP2_rg/hqdefault.jpg

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:45, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро виртуализаторы каждую клавишу клавиатуры будут вешать в отдельный контейнер.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:39, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тут делаю список клоунов с opennet.
    Записал тебя туда. Скоро будешь медкомиссию проходить с целью трудоустройства в цирк.
    Тебе скоро позвонят по этой теме.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:53, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для F32 сборку не выкатили - приходится rpm -U --nodeps делать

    // b.

     
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