Выпуск VirtualBox 6.1.8

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.8, в котором отмечено 10 исправлений. Основные изменения в выпуске 6.1.8: В дополнениях для гостевых систем устранены проблемы со сборкой в Red Hat Enterprise Linux 8.2, CentOS 8.2 и Oracle Linux 8.2 (при использовании ядра RHEL);

В GUI исправлены проблемы с позиционированием курсора мыши и раскладкой элементов интерфейса при использовании виртуальной клавиатуры;

В GUI устранён крах, проявляющийся при удалении последней виртуальной машины в списке;

В GUI и API добавлена возможность переименования виртуальных машин, для которых сохранено состояние;

В драйвере Serial исправлена проблема с медленным выводом при использовании режима сервера TCP, к которому нет активных подключений;

Возвращена команда 'VBoxClient --checkhostversion';

В гостевых системах с графической подсистемой на базе X11 решены проблемы с изменением размера экрана и обработкой многомониторных конфигураций;

При выполнении команды 'VBoxManage guestcontrol VM run' решены проблемы с передачей нескольких переменных окружения;

В VBoxManage guestcontrol расширен лимит на размер командной строки и внесены изменения для повышения стабильности.



