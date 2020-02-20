Выпуск VirtualBox 6.1.4

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|3.21, Аноним (21), 12:52, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Убожество, в котором клавиатура не работает нормально вообще, UI для настроек нет, пачки фич нет.
Виртуалочки без UI, конечно, можно запускать, но тогда нафиг виртуализация, когда 100500 контейнеров есть, начиная с docker.
// b.
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|4.22, Аноним (22), 12:55, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы прослушали монолог "я не осилил libvirt".
А ещё в libvirt есть охрененная вещь — spice, который реально крут, если нужно запускать виртуалки с UI, особенно десятками и на серваках, а рулить ими через десктоп. И поэтому must flow.
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|4.29, ryoken (ok), 13:30, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Виртуалочки без UI, конечно, можно запускать, но тогда нафиг виртуализация, когда 100500
> контейнеров есть, начиная с docker.
> // b.
virt-manager? Не, не слышали.
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|5.32, Аноним (21), 13:52, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно в этом убогом Virt-manager не работает половина сочетаний клавиш.
Но вы минусуйте - от этого убогость никуда не уходит. LMAO
// b.
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|6.39, Аноним (22), 15:06, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По-моему, вы даже когда по малой нужде ходите, в унитаз попасть не можете. Потому что унитаз — это "кривая пoделка", несомненно.
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|5.20, б.б. (?), 12:42, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И снова Qemu и Фабрису Беллару.
и его родителям. и их родителям. и так далее...
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|6.23, Аноним (22), 12:56, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаю, кто чей родитель, но основную работу сделал явно Беллар, остальные только нескучные рюшечки прикручивали.
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|7.28, б.б. (?), 13:30, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не знаю, кто чей родитель, но основную работу сделал явно Беллар, остальные
> только нескучные рюшечки прикручивали.
на celeron 500 со 128 мб qemu что с kqemu, что без оного, дико тормозило, а virtualbox первых версий позволял пользоваться и небольшими дистрибутивами, и разными вендами, и досом
на celeron 1000 с чем-то с 1 гб памяти xp внутри них летала, поддерживала родное разрешение экрана, гостевые дополнения и так далее, и так далее
только с приходом kvm, qemu, как выбранный бэкенд к нему, стала серьёзным инструментом, а virtualbox активно использовался и до того, особенно когда аппаратных ускорений виртуализации особо не было в массах... virtualbox вполне приличный пользовательский софт, а qemu чаще всего через обёртки используется
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|8.41, Ю.Т. (?), 15:08, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда процессоры не имели аппаратной поддержки виртуализации, ни о каких полётах... текст свёрнут, показать
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|9.42, б.б. (?), 15:16, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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разница в скорости была значительна и пользоваться можно было нормально ... текст свёрнут, показать
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|2.14, iPony129412 (?), 11:46, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> штатную поддержку загрузки с usb-девайса
Да кого это волнует. Им же эти самые гики пользуются.
Ну пару команд и готово.
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|2.19, Аноним (18), 12:42, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. в qemu из консольки одной командой запустить вашу флешку это непосильная задача? Нужен обязательное веселенький гуй, в котором заблаговременно эту фичу выпилили чтобы не ходили тут всякие?
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|3.24, Аноним (22), 12:57, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем временем, в virt-manager загрузка в qemu-kvm с флешки делается в пару кликов.
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|1.5, Fracta1L (ok), 09:52, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Эти придурки несколько минорных релизов назад сломали работу Плазмы в гостевых Линуксах
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|3.26, Аноним (22), 13:00, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну сломали и сломали
В этих словах заключено исчерпывающее описание всех разработок Oracle.
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|3.17, Fracta1L (ok), 12:34, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Плазме ничего кардинально не менялось, а вот в VB переделали видеоподсистему, из-за чего, в частности, поддержка 3D стала жёстко зависеть от видеодрайвера VB.
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|4.25, Аноним (22), 12:59, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чтобы всякие линуксоиды в виндовые игры бесплатно не гоняли.
Плазме просто случайно досталось.
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|5.27, Fracta1L (ok), 13:05, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Виртуалбоксе и без того играть было невозможно, это ж не Вмварь Плеер, где я в Корсаров иногда гоняю
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|1.7, bunker203 (ok), 10:12, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В режиме vmsvga не работает смена разрешения экрана, есть только 800х600 по умолчанию (без установки гостевых дополнений). В режиме легаси vboxsvga все окей. Чинить будут, или не баг, а фича?
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|2.8, iPony129412 (?), 10:19, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всмысле? У тебя наверно в этом самом линуксе гостевом гостевые дополнения какие-то есть.
Их же вроде в ядро включали-включали...
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|3.12, КО (?), 11:04, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там шаманские танцы помогают. Ставишь гостя-сносишь гостя - опа опять стал масштабироваться по окну.
Но учитывая что вместе со старым адаптером выкинули проброс 3D я пока сижу на 6.0
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|1.30, Анатоним (?), 13:37, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пацанам из Санок пора перестать платить зарплату, косячники. Под виндой при наведении курсора на сеть, диск, usb виртуалка падает! Три месяца назад сообщил об этом ораклам, пришлось даже регистрироваться, пачкать почту. И нифига. В новых выпусках те же грабли.
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|2.31, oracle (?), 13:51, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мы не увидели в вашем багрепорте подтверждения, что вы уже пробовали переустановить windows на чистый диск и повторить те действия, что ведут к проблеме.
Если вы не собираетесь этого делать - обратитесь в техподдержку microsoft, у нас - все работает.
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|3.33, б.б. (?), 14:00, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мы не увидели в вашем багрепорте подтверждения, что вы уже пробовали переустановить
> windows на чистый диск и повторить те действия, что ведут к
> проблеме.
> Если вы не собираетесь этого делать - обратитесь в техподдержку microsoft, у
> нас - все работает.
если в Sun-е нет винды... значит падает курсор
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|4.48, Аноним (18), 16:06, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Оракле тех поддержка на самом деле стоит таких денег, что вряд ли они умеют её оказывать бесплатно.
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|2.40, Аноним (22), 15:08, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пацанам из Санок пора перестать платить зарплату, косячники.
А их уже и так давно выгнали.
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|3.46, Аноним (18), 16:05, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их выгнали, а почта осталась. Зато чуть что в любом договоре или оферте пишем что техподдержка есть.
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