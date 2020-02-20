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Выпуск VirtualBox 6.1.4

20.02.2020 08:53

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.4, в котором отмечено 17 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.1.4:

  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux обеспечена поддержка ядра Linux5.5 и решена проблема с доступом через совместные каталоги (Shared folder) к примонтированным через loopback-устройство дисковым образам;
  • Устранено появившееся в ветке 6.1 регрессивное изменение, вызывающее проблемы с использованием инструкции ICEBP на хостах с CPU Intel;
  • Решена проблема с загрузкой гостевых систем с macOS Catalina, после установки обновления 10.15.2;
  • Улучшена локализация GUI;
  • Для USB налажена изохронная передача данных в виртуальную машину при использовании USB-контроллеров xHCI;
  • Устранены проблемы с обработкой буфера последовательного порта, приводившие к приостановке приёма данных при сбросе очереди;
  • Улучшена поддержка проброса последовательного порта в виртуальную машину на хостах с Windows;
  • В VBoxManage возобновлена поддержка опции "--clipboard" в команде modifyvm;
  • На хостах с macOS задействован более защищённый runtime и обновлён osxfuse (3.10.4);
  • На хостах с Windows улучшена совместимость общих каталогов с определённой в POSIX семантикой дополнения файла (O_APPEND). Возобновлена возможность запуска VM через Hyper-V;
  • В реализации BIOS обеспечена пометка готовности не-ATA дисков и добавлены данные о поддержке EFI в таблицу DMI. В VGA BIOS сокращён размер стека, используемого в обработчиках INT 10h.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Выпуски VirtualBox 6.1.2, 6.0.16 и 5.2.36
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox, virtual
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  • 1.1, Аноним (1), 09:30, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая прога. Пацанам из Оракла респект за неё.
     
     
  • 2.2, ryoken (ok), 09:31, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Поглядите на qemu-kvm.
     
     
  • 3.3, Григорий (??), 09:43, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поглядел, красиво. И чё?
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:52, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Убожество, в котором клавиатура не работает нормально вообще, UI для настроек нет, пачки фич нет.

    Виртуалочки без UI, конечно, можно запускать, но тогда нафиг виртуализация, когда 100500 контейнеров есть, начиная с docker.

    // b.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:55, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы прослушали монолог "я не осилил libvirt".

    А ещё в libvirt есть охрененная вещь — spice, который реально крут, если нужно запускать виртуалки с UI, особенно десятками и на серваках, а рулить ими через десктоп. И поэтому must flow.

     
  • 4.29, ryoken (ok), 13:30, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Виртуалочки без UI, конечно, можно запускать, но тогда нафиг виртуализация, когда 100500
    > контейнеров есть, начиная с docker.
    > // b.

    virt-manager? Не, не слышали.

     
     
  • 5.32, Аноним (21), 13:52, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно в этом убогом Virt-manager не работает половина сочетаний клавиш.

    Но вы минусуйте - от этого убогость никуда не уходит. LMAO

    // b.

     
     
  • 6.39, Аноним (22), 15:06, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему, вы даже когда по малой нужде ходите, в унитаз попасть не можете. Потому что унитаз — это "кривая пoделка", несомненно.
     
     
  • 7.49, Анонин (?), 16:15, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для означенных вами целей именно что кривая поделка.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:05, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пацанам из Sun Microsystems.
     
     
  • 3.16, б.б. (?), 12:23, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    из Innotek
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:38, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И снова Qemu и Фабрису Беллару.
     
     
  • 5.20, б.б. (?), 12:42, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И снова Qemu и Фабрису Беллару.

    и его родителям. и их родителям. и так далее...

     
     
  • 6.23, Аноним (22), 12:56, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю, кто чей родитель, но основную работу сделал явно Беллар, остальные только нескучные рюшечки прикручивали.
     
     
  • 7.28, б.б. (?), 13:30, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю, кто чей родитель, но основную работу сделал явно Беллар, остальные
    > только нескучные рюшечки прикручивали.

    на celeron 500 со 128 мб qemu что с kqemu, что без оного, дико тормозило, а virtualbox первых версий позволял пользоваться и небольшими дистрибутивами, и разными вендами, и досом

    на celeron 1000 с чем-то с 1 гб памяти xp внутри них летала, поддерживала родное разрешение экрана, гостевые дополнения и так далее, и так далее

    только с приходом kvm, qemu, как выбранный бэкенд к нему, стала серьёзным инструментом, а virtualbox активно использовался и до того, особенно когда аппаратных ускорений виртуализации особо не было в массах... virtualbox вполне приличный пользовательский софт, а qemu чаще всего через обёртки используется

     
     
  • 8.41, Ю.Т. (?), 15:08, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда процессоры не имели аппаратной поддержки виртуализации, ни о каких полётах... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, б.б. (?), 15:16, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разница в скорости была значительна и пользоваться можно было нормально ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, заминированный тапок (ok), 09:47, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда же уже завезут штатную поддержку загрузки с usb-девайса и проброс SD-карт :-\
     
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 11:46, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > штатную поддержку загрузки с usb-девайса

    Да кого это волнует. Им же эти самые гики пользуются.
    Ну пару команд и готово.

     
  • 2.19, Аноним (18), 12:42, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. в qemu из консольки одной командой запустить вашу флешку это непосильная задача? Нужен обязательное веселенький гуй, в котором заблаговременно эту фичу выпилили чтобы не ходили тут всякие?
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 12:57, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем временем, в virt-manager загрузка в qemu-kvm с флешки делается в пару кликов.
     
     
  • 4.44, Аноним (18), 16:02, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы нужно если бы вирт-менеджер не был гуёвым не нужно.
     
     
  • 5.53, Аноним (22), 16:49, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не не не нужно бы.
     
  • 3.43, Аноним (43), 15:56, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно что бы удобно и без выежываний?
     
     
  • 4.45, Аноним (18), 16:02, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет нормальным людям это не нужно.
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 09:52, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Эти придурки несколько минорных релизов назад сломали работу Плазмы в гостевых Линуксах
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:55, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плазма не нужна. Тем более в виртуалке.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:23, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :D
     
  • 3.47, БСПФА (?), 16:06, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плазма нужна, без нее дуговая сварка не работает
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:43, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну сломали и сломали
     
     
  • 3.26, Аноним (22), 13:00, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну сломали и сломали

    В этих словах заключено исчерпывающее описание всех разработок Oracle.

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:44, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коротко о состоянии плазмы в виртуалбоксе: https://i.imgflip.com/3pqo51.jpg
     
     
  • 3.17, Fracta1L (ok), 12:34, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Плазме ничего кардинально не менялось, а вот в VB переделали видеоподсистему, из-за чего, в частности, поддержка 3D стала жёстко зависеть от видеодрайвера VB.
     
     
  • 4.25, Аноним (22), 12:59, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы всякие линуксоиды в виндовые игры бесплатно не гоняли.
    Плазме просто случайно досталось.
     
     
  • 5.27, Fracta1L (ok), 13:05, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Виртуалбоксе и без того играть было невозможно, это ж не Вмварь Плеер, где я в Корсаров иногда гоняю
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:53, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие именно и когда? https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/log/drivers
     

  • 1.7, bunker203 (ok), 10:12, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В режиме vmsvga не работает смена разрешения экрана, есть только 800х600 по умолчанию (без установки гостевых дополнений). В режиме легаси vboxsvga все окей. Чинить будут, или не баг, а фича?
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 10:19, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле? У тебя наверно в этом самом линуксе гостевом гостевые дополнения какие-то есть.
    Их же вроде в ядро включали-включали...
     
     
  • 3.12, КО (?), 11:04, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там шаманские танцы помогают. Ставишь гостя-сносишь гостя - опа опять стал масштабироваться по окну.
    Но учитывая что вместе со старым адаптером выкинули проброс 3D я пока сижу на 6.0
     
  • 3.37, bunker203 (ok), 14:43, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет дополнений. Пусто
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 11:44, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=3&t=96378
     

  • 1.30, Анатоним (?), 13:37, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацанам из Санок пора перестать платить зарплату, косячники. Под виндой при наведении курсора на сеть, диск, usb виртуалка падает! Три месяца назад сообщил об этом ораклам, пришлось даже регистрироваться, пачкать почту. И нифига. В новых выпусках те же грабли.
     
     
  • 2.31, oracle (?), 13:51, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мы не увидели в вашем багрепорте подтверждения, что вы уже пробовали переустановить windows на чистый диск и повторить те действия, что ведут к проблеме.

    Если вы не собираетесь этого делать - обратитесь в техподдержку microsoft, у нас - все работает.

     
     
  • 3.33, б.б. (?), 14:00, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы не увидели в вашем багрепорте подтверждения, что вы уже пробовали переустановить
    > windows на чистый диск и повторить те действия, что ведут к
    > проблеме.
    > Если вы не собираетесь этого делать - обратитесь в техподдержку microsoft, у
    > нас - все работает.

    если в Sun-е нет винды... значит падает курсор

     
     
  • 4.48, Аноним (18), 16:06, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Оракле тех поддержка на самом деле стоит таких денег, что вряд ли они умеют её оказывать бесплатно.
     
  • 2.40, Аноним (22), 15:08, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пацанам из Санок пора перестать платить зарплату, косячники.

    А их уже и так давно выгнали.

     
     
  • 3.46, Аноним (18), 16:05, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их выгнали, а почта осталась. Зато чуть что в любом договоре или оферте пишем что техподдержка есть.
     
     
  • 4.54, Аноним (22), 16:50, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям как у нас с импортозамещением и отечественным софтом.
     

  • 1.35, Аноним (-), 14:09, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы! Все правильно сделали.
     

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