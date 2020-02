Выпуск VirtualBox 6.1.4

2.2 , ryoken ( ok ), 09:31, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Поглядите на qemu-kvm.

3.3 , Григорий ( ?? ), 09:43, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поглядел, красиво. И чё?

3.21 , Аноним ( 21 ), 12:52, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Убожество, в котором клавиатура не работает нормально вообще, UI для настроек нет, пачки фич нет. Виртуалочки без UI, конечно, можно запускать, но тогда нафиг виртуализация, когда 100500 контейнеров есть, начиная с docker. // b.

4.22 , Аноним ( 22 ), 12:55, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вы прослушали монолог "я не осилил libvirt". А ещё в libvirt есть охрененная вещь — spice, который реально крут, если нужно запускать виртуалки с UI, особенно десятками и на серваках, а рулить ими через десктоп. И поэтому must flow.

4.29 , ryoken ( ok ), 13:30, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Виртуалочки без UI, конечно, можно запускать, но тогда нафиг виртуализация, когда 100500

> контейнеров есть, начиная с docker.

> // b. virt-manager? Не, не слышали.

5.32 , Аноним ( 21 ), 13:52, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно в этом убогом Virt-manager не работает половина сочетаний клавиш. Но вы минусуйте - от этого убогость никуда не уходит. LMAO // b.

6.39 , Аноним ( 22 ), 15:06, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-моему, вы даже когда по малой нужде ходите, в унитаз попасть не можете. Потому что унитаз — это "кривая пoделка", несомненно.

7.49 , Анонин ( ? ), 16:15, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для означенных вами целей именно что кривая поделка.

2.15 , Аноним ( 15 ), 12:05, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – пацанам из Sun Microsystems.

3.16 , б.б. ( ? ), 12:23, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – из Innotek

4.18 , Аноним ( 18 ), 12:38, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И снова Qemu и Фабрису Беллару.

5.20 , б.б. ( ? ), 12:42, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И снова Qemu и Фабрису Беллару. и его родителям. и их родителям. и так далее...

6.23 , Аноним ( 22 ), 12:56, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не знаю, кто чей родитель, но основную работу сделал явно Беллар, остальные только нескучные рюшечки прикручивали.

7.28 , б.б. ( ? ), 13:30, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не знаю, кто чей родитель, но основную работу сделал явно Беллар, остальные

> только нескучные рюшечки прикручивали. на celeron 500 со 128 мб qemu что с kqemu, что без оного, дико тормозило, а virtualbox первых версий позволял пользоваться и небольшими дистрибутивами, и разными вендами, и досом на celeron 1000 с чем-то с 1 гб памяти xp внутри них летала, поддерживала родное разрешение экрана, гостевые дополнения и так далее, и так далее только с приходом kvm, qemu, как выбранный бэкенд к нему, стала серьёзным инструментом, а virtualbox активно использовался и до того, особенно когда аппаратных ускорений виртуализации особо не было в массах... virtualbox вполне приличный пользовательский софт, а qemu чаще всего через обёртки используется

