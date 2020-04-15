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Выпуск VirtualBox 6.1.6

15.04.2020 19:32

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.6, в котором отмечено 9 исправлений. Одновременно также выпущены корректирующие релизы VirtualBox 6.0.20 и 5.2.40. В обновлениях устранено 19 уязвимостей, из которых 7 проблем имеют критический уровень опасности (CVSS больше 8). В том числе устранены уязвимости, используемые в атаках, продемонстрированных на соревновании Pwn2Own 2020 и позволяющие через манипуляции на стороне гостевой системы получить доступ к хост-системе и выполнить код с правами гипервизора.

Не связанные с безопасностью изменения в выпуске 6.1.6:

  • В компоненты для хост-окружения и дополнения для гостевых систем добавлена поддержка ядра Linux 5.6;
  • Улучшена поддержка 2D- и 3D-ускорения, а также рендеринга;
  • Внесены улучшения в интерфейс пользователя и обновлены визуальные элементы;
  • Решены проблемы с изменением размера экрана и обработкой многомониторных конфигураций, проявляющиеся в гостевых системах с X11 и виртуальным графическим адаптером VMSVGA;
  • Повышена стабильность и производительность USB-подсистемы;
  • Улучшена обработка ошибок в драйвере последовательного порта и устранено зависание, проявляющееся при пропадании порта хост-системы;
  • В VBoxManage внесены исправления, связанные с операциями guestcontrol;
  • В API устранена проблема с обработкой исключений в биндингах для языка Python;
  • В реализации подсистемы совместного доступа к буферу обмена устранены ошибки и добавлена поддержка данных HTML.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.4
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  4. OpenNews: Выпуски VirtualBox 6.1.2, 6.0.16 и 5.2.36
  5. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Второй бета-выпуск VirtualBox 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52741-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:01, 15/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Полезная софтина. Пользуюсь ей уже 12 лет, прекрасно работает.
     
     
  • 2.6, Нонон (?), 20:30, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там приходит GUI в WSL так что может скоро и не нужно будет ваши виртуалбоксы.
    А там где нет GUI - там есть докер
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:09, 15/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    ну как? реактал ось на ней не работает без багов? а то евангелист говорил что виртуалбокс кривой
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:16, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >реактал ось

    Не могу понять откуда столько злобы? Вас кто-то из разработчиков этого продукта чем-то обидел? Нанёс мучительную анальную травму?

     
     
  • 3.5, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:28, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это называется отбросом общества, не обращайте внимания.
     
  • 3.7, Аноним (2), 20:56, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нанёс мучительную анальную травму?

    попробуй поодкладывать кирпичей от взаимодействия с этим продуктом и повтори вопрос  

     

  • 1.3, TOR (?), 20:13, 15/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    >>> Решены проблемы с изменением размера экрана и обработкой многомониторных конфигураций, проявляющиеся в гостевых системах с X11 и виртуальным графическим адаптером VMSVGA;

    Незнаю, то ли они имеют в виду, но если перестанет глючиться сворачивание в трей, то это будет маной небесной )))

     
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