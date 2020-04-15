Выпуск VirtualBox 6.1.6

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.6, в котором отмечено 9 исправлений. Одновременно также выпущены корректирующие релизы VirtualBox 6.0.20 и 5.2.40. В обновлениях устранено 19 уязвимостей, из которых 7 проблем имеют критический уровень опасности (CVSS больше 8). В том числе устранены уязвимости, используемые в атаках, продемонстрированных на соревновании Pwn2Own 2020 и позволяющие через манипуляции на стороне гостевой системы получить доступ к хост-системе и выполнить код с правами гипервизора. Не связанные с безопасностью изменения в выпуске 6.1.6: В компоненты для хост-окружения и дополнения для гостевых систем добавлена поддержка ядра Linux 5.6;

Улучшена поддержка 2D- и 3D-ускорения, а также рендеринга;

Внесены улучшения в интерфейс пользователя и обновлены визуальные элементы;

Решены проблемы с изменением размера экрана и обработкой многомониторных конфигураций, проявляющиеся в гостевых системах с X11 и виртуальным графическим адаптером VMSVGA;

Повышена стабильность и производительность USB-подсистемы;

Улучшена обработка ошибок в драйвере последовательного порта и устранено зависание, проявляющееся при пропадании порта хост-системы;

В VBoxManage внесены исправления, связанные с операциями guestcontrol;

В API устранена проблема с обработкой исключений в биндингах для языка Python;

В реализации подсистемы совместного доступа к буферу обмена устранены ошибки и добавлена поддержка данных HTML.



