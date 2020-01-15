Выпуски VirtualBox 6.1.2, 6.0.16 и 5.2.36

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|1.1, Аноним (1), 21:36, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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6.1.2 кривой релиз, под виндой Extension не ставится, откатился на 6.1.0
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|2.5, ё (?), 23:08, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ставиться. но не завершается.
под 6.1.0 можно поставить 6.1.2 ext и потом накатить 6.1.2
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|3.16, Аноним (16), 02:09, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз их директор с Торвальдсом заигрывает, то опенсорц, однозначно. Он ещё в некрософт_линукс_фаундейшн бобло заносит.
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|1.2, AlexYeCu_not_logged (?), 21:45, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кстати, не сталкивался ли кто с тем, что шестая версия на 5.4 ядре не может найти vboxpci.ko? Что не может — понятно, он же не собран. А вот почему он не собран — вопрос. Это пролюб девелоперов Федоры, или это нынче везде так? Не нашёл по багтрекерам информации.
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|1.3, Аноним (3), 21:48, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не вижу в изменениях исправления мерцания вин10-гостя, придётся дальше на 6.0 сидеть. Вместо исправления мешающих работать багов сидят какое-то ненужное 2D-видео пилят
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|3.15, Аноним (3), 01:56, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давным-давно есть. Ещё с тех пор, как сломали первый раз несколько лет назад.
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|2.9, Аноним (9), 00:01, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня тормоза и мерцание интерфейса в гостевых Windows 7. Пробовал крутить настройки и гуглить, но всё без толку. В итоге перекатываюсь на связку QEMU/KVM/SPICE/Remmina.
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|1.6, Аноним (7), 23:20, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Решена проблема, приводящая к снижению производительности гостевых систем с Windows XP на хостах с процессорами AMD;
Благодаря мне. :-) Что не мешает меня ненавидеть огромному числу фанатеющих за open source.
// b.
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|3.10, Аноним (7), 00:08, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> частые и продолжительные истерики
Ложь. Ложь. Трижды ложь, ибо "истерики" про которые вы говорите - реальные и большие косяки Linux, как, например, исправленная ошибка/недоработка.
Меня в основном не любят, потому что я называю вещи своими именами (порой с жёстким цинизмом и даже матом), а не голословно заявляю, что Linux де замена Windows/MacOS X.
// b.
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|4.14, Аноним (8), 01:48, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> потому что я называю вещи своими именами
В остальном цивилизованном мире это называется "визг и истерика". Недаром ты забанен во многих рассылках.
Анон всё знает и помнит.
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|5.17, Аноним (17), 03:17, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я нигде не забанен, кроме как в ваших влажных мечтах. Ведь знал, что снова в г*но обсуждение скатится - и вот оно г*но попёрло. :) Забавно, что про ваше г*но в комментариях никто не вспомнит, а то, что я делаю для линукса сохранено в changelog'ах навсегда. Почувствуйте это - вы воняете тут по-мелкому анонимно на российском форуме (на ЛОРе в т.ч.), тогда как на западе про меня знают хорошие вещи. Обидно, да? Попробуйте ещё как-нибудь меня оскорбить. Вы же себя этим показываете - свои манеры, язык, стиль общения ... типичной г0поты и бpIдла. Российской. Нигде на западе вот такие оскорбления в свой адрес не получал, кроме как на Phoronix от RussianNeuroMancer, который тоже ... русский. Даже по-английски бедняга пытается вонять. Умора.
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|2.18, Аноним (17), 03:20, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Вас кто-то заставляет им пользоваться? :-) Или даже VirtualBox - почему вы вообще на железо не ставите ReactOS? Это неправославно в виртуалочке. У вас и линукс поди в 10ке Ultimate Zver Edition в виртуалке, да?
2) Вы считаете, что это баг VBox? Может, всё же ReactOS как бы не может с этим драйвером работать, а не кривое виртуальное железо у программы? :-)
// b.
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