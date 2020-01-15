Выпуски VirtualBox 6.1.2, 6.0.16 и 5.2.36

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:29, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тебя не любят за частые и продолжительные истерики :)

3.10 , Аноним ( 7 ), 00:08, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > частые и продолжительные истерики Ложь. Ложь. Трижды ложь, ибо "истерики" про которые вы говорите - реальные и большие косяки Linux, как, например, исправленная ошибка/недоработка. Меня в основном не любят, потому что я называю вещи своими именами (порой с жёстким цинизмом и даже матом), а не голословно заявляю, что Linux де замена Windows/MacOS X. // b.

4.13 , Аноним ( 13 ), 00:53, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот опять...

4.14 , Аноним ( 8 ), 01:48, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > потому что я называю вещи своими именами В остальном цивилизованном мире это называется "визг и истерика". Недаром ты забанен во многих рассылках. Анон всё знает и помнит.

5.17 , Аноним ( 17 ), 03:17, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я нигде не забанен, кроме как в ваших влажных мечтах. Ведь знал, что снова в г*но обсуждение скатится - и вот оно г*но попёрло. :) Забавно, что про ваше г*но в комментариях никто не вспомнит, а то, что я делаю для линукса сохранено в changelog'ах навсегда. Почувствуйте это - вы воняете тут по-мелкому анонимно на российском форуме (на ЛОРе в т.ч.), тогда как на западе про меня знают хорошие вещи. Обидно, да? Попробуйте ещё как-нибудь меня оскорбить. Вы же себя этим показываете - свои манеры, язык, стиль общения ... типичной г0поты и бpIдла. Российской. Нигде на западе вот такие оскорбления в свой адрес не получал, кроме как на Phoronix от RussianNeuroMancer, который тоже ... русский. Даже по-английски бедняга пытается вонять. Умора. // b.

