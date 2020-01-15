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Выпуски VirtualBox 6.1.2, 6.0.16 и 5.2.36

15.01.2020 21:28

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.2, в котором отмечено 16 исправлений. Одновременно также выпущены корректирующие релизы VirtualBox 6.0.16 и 5.2.36.

Основные изменения в выпуске 6.1.2:

  • Устранено 18 уязвимостей, из которых 6 имеют высокую степень опасности (CVSS Score 8.2 и 7.5). Подробности не сообщаются, но, судя по уровню CVSS, некоторые проблемы позволяют из окружения гостевой системы выполнить код на стороне хост-системы;
  • На стороне хоста добавлена поддержка ядра Linux 5.5 (в гостевых системах пока не поддерживается);
  • В дополнениях для гостевых систем при использовании драйвера VMSVGA улучшена обработка многомониторных конфигураций и изменения размера рабочей области;
  • Повышена производительность virtio-scsi;
  • Добавлена поддержка (в режиме только для чтения) сжатых кластеров в образах QCOW2;
  • Решена проблема, приводящая к снижению производительности гостевых систем с Windows XP на хостах с процессорами AMD;
  • Налажено корректное информирование о поддержке CPUID IBRS/IBPB, позволившее решить проблему с крахом инсталлятора NetBSD 9.0 RC1;
  • В GUI решены проблемы с обновлением информации о состоянии виртуальной машины;
  • В настройках экрана убран вывод опции "2D video acceleration", если она не поддерживается выбранным графическим адаптером;
  • Решена проблема с обработкой аудиовхода при включении VRDE;
  • Устранён крах в коде эмуляции HDA-звука в конфигурациях с несколькими динамиками;
  • Исправлена проблема с использованием шифрованных дисков со снапшотами;
  • В установщик для Windows возвращена утилита vbox-img.exe;
  • При установке или удалении набора расширений в Windows реализована поддержка повтора операции переименования каталога в случае сбоя, обычно возникающего из-за активности антивирусов;
  • В Windows включено аппаратное декодирование 2D-видео, если используется драйвер VBoxSVGA с активным режимом 3D.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним (1), 21:36, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    6.1.2 кривой релиз, под виндой Extension не ставится, откатился на 6.1.0
     
     
  • 2.5, ё (?), 23:08, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ставиться. но не завершается.
    под 6.1.0 можно поставить 6.1.2 ext и потом накатить 6.1.2
     
  • 2.11, Аноним (-), 00:15, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Давно хотел спросить, а VMware это опенсорс или таки нет?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 02:09, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз их директор с Торвальдсом заигрывает, то опенсорц, однозначно. Он ещё в некрософт_линукс_фаундейшн бобло заносит.
     

  • 1.2, AlexYeCu_not_logged (?), 21:45, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кстати, не сталкивался ли кто с тем, что шестая версия на 5.4 ядре не может найти vboxpci.ko? Что не может — понятно, он же не собран. А вот почему он не собран — вопрос. Это пролюб девелоперов Федоры, или это нынче везде так? Не нашёл по багтрекерам информации.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:48, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не вижу в изменениях исправления мерцания вин10-гостя, придётся дальше на 6.0 сидеть. Вместо исправления мешающих работать багов сидят какое-то ненужное 2D-видео пилят
     
     
  • 2.4, Er (??), 23:06, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключи aero и прозрачность
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:21, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bug report есть? Если нет, то нефиг стонать.

    // b.

     
     
  • 3.15, Аноним (3), 01:56, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давным-давно есть. Ещё с тех пор, как сломали первый раз несколько лет назад.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:01, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня тормоза и мерцание интерфейса в гостевых Windows 7. Пробовал крутить настройки и гуглить, но всё без толку. В итоге перекатываюсь на связку QEMU/KVM/SPICE/Remmina.
     

  • 1.6, Аноним (7), 23:20, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Решена проблема, приводящая к снижению производительности гостевых систем с Windows XP на хостах с процессорами AMD;

    Благодаря мне. :-) Что не мешает меня ненавидеть огромному числу фанатеющих за open source.

    // b.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:29, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя не любят за частые и продолжительные истерики :)
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 00:08, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > частые и продолжительные истерики

    Ложь. Ложь. Трижды ложь, ибо "истерики" про которые вы говорите - реальные и большие косяки Linux, как, например, исправленная ошибка/недоработка.

    Меня в основном не любят, потому что я называю вещи своими именами (порой с жёстким цинизмом и даже матом), а не голословно заявляю, что Linux де замена Windows/MacOS X.

    // b.

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 00:53, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот опять...
     
  • 4.14, Аноним (8), 01:48, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > потому что я называю вещи своими именами

    В остальном цивилизованном мире это называется "визг и истерика". Недаром ты забанен во многих рассылках.

    Анон всё знает и помнит.

     
     
  • 5.17, Аноним (17), 03:17, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я нигде не забанен, кроме как в ваших влажных мечтах. Ведь знал, что снова в г*но обсуждение скатится - и вот оно г*но попёрло. :) Забавно, что про ваше г*но в комментариях никто не вспомнит, а то, что я делаю для линукса сохранено в changelog'ах навсегда. Почувствуйте это - вы воняете тут по-мелкому анонимно на российском форуме (на ЛОРе в т.ч.), тогда как на западе  про меня знают хорошие вещи. Обидно, да? Попробуйте ещё как-нибудь меня оскорбить. Вы же себя этим показываете - свои манеры, язык, стиль общения ... типичной г0поты и бpIдла. Российской. Нигде на западе вот такие оскорбления в свой адрес не получал, кроме как на Phoronix от RussianNeuroMancer, который тоже ... русский. Даже по-английски бедняга пытается вонять. Умора.

    // b.

     

  • 1.12, Аноним (12), 00:19, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >VBoxSVGA

    Это с которым RectalOS не грузится?

     
     
  • 2.18, Аноним (17), 03:20, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Вас кто-то заставляет им пользоваться?  :-) Или даже VirtualBox - почему вы вообще на железо не ставите ReactOS? Это неправославно в виртуалочке. У вас и линукс поди в 10ке Ultimate Zver Edition в виртуалке, да?

    2) Вы считаете, что это баг VBox? Может, всё же ReactOS как бы не может с этим драйвером работать, а не кривое виртуальное железо у программы? :-)

    // b.

     
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