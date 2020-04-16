Обновление Chrome 81.0.4044.113 с устранением критической уязвимости

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|2.17, Аноним (17), 11:58, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox
классика жанра :)
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|1.2, Аноним (2), 08:44, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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никогда не было, и вот, опять!
Но запретим-запретим мы, конечно же, страшно опастный flash!
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|2.20, Аноним (20), 12:26, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конкурентов надо убирать, а то они утащат часть твоего пирога.
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|1.3, КО (?), 08:44, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"распознавания речи"
Большой брат, бурча:
"Не прокатило, вычёркиваем"
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|2.5, A.Stahl (ok), 08:58, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Катком асфальтным
Копром свайным
Вобъём понятие о юзабилити
Гадам ретроградным!
P.S. Всё у них прокатило. Я даже в своём селе вижу как люди голосом командуют Андроидом.
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|3.6, Fracta1L (ok), 09:20, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, нерды сделали внезапное открытие: оказывается, людям легче говорить голосом, а не топтать клавиши))
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|4.7, Аноним (7), 09:29, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дуракам да, легче буровить какую-то чушь, чем хоть чуточку подумать.
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|4.11, КО (?), 10:06, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет - голосом легче узнать, что человеку надо. Бросил он мимолетную фразу про сухой воздух - бац и весь интернет завален рекламой освежителей воздуха.
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|4.13, Аноним (13), 10:58, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобнее людям рекламу вставлять на основании подслушанного чем напечатанного.
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|1.12, Аноним (13), 10:56, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да там специальный отдел везде где может вставляет дырки, все выявленные убирают. Тут не имеет значение С это или Го.
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