Обновление Chrome 81.0.4044.113 с устранением критической уязвимости

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:55, 16/04/2020 Мемно.

2.5 , A.Stahl ( ok ), 08:58, 16/04/2020 Катком асфальтным

Копром свайным

Вобъём понятие о юзабилити

Гадам ретроградным! P.S. Всё у них прокатило. Я даже в своём селе вижу как люди голосом командуют Андроидом.

3.6 , Fracta1L ( ok ), 09:20, 16/04/2020 Да, нерды сделали внезапное открытие: оказывается, людям легче говорить голосом, а не топтать клавиши))

4.7 , Аноним ( 7 ), 09:29, 16/04/2020 Дуракам да, легче буровить какую-то чушь, чем хоть чуточку подумать.

5.15 , Fracta1L ( ok ), 11:30, 16/04/2020 Ути, илиточка мамкина)

4.11 , КО ( ? ), 10:06, 16/04/2020 Нет - голосом легче узнать, что человеку надо. Бросил он мимолетную фразу про сухой воздух - бац и весь интернет завален рекламой освежителей воздуха.

4.13 , Аноним ( 13 ), 10:58, 16/04/2020 Удобнее людям рекламу вставлять на основании подслушанного чем напечатанного.

5.16 , Fracta1L ( ok ), 11:30, 16/04/2020 Рили, распознавать речь проще, чем печатаемый текст? Фига открытие

6.18 , Аноним ( 20 ), 12:25, 16/04/2020 рассказать что тебе надо проще чем напечатать.

7.21 , Fracta1L ( ok ), 12:41, 16/04/2020 То есть, людям голосовой набор проще, чтд