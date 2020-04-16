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Обновление Chrome 81.0.4044.113 с устранением критической уязвимости

16.04.2020 08:39

Опубликовано обновление браузера Chrome 81.0.4044.113 в котором устранена уязвимость, имеющая статус критической проблемы, позволяющей обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения. Детали об уязвимости (CVE-2020-6457) пока не раскрываются, известно только, что она вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти в компоненте для распознавания речи (к слову, прошлая критическая уязвимость в Chrome также затрагивала данный компонент).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 81
  3. OpenNews: Из Chrome Web Store удалено более 500 вредоносных дополнений
  4. OpenNews: 0-day уязвимость в Chrome, выявленная через анализ изменений в движке V8
  5. OpenNews: Обновление Chrome 79.0.3945.130 с устранением критической уязвимости
  6. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52745-chrome
Ключевые слова: chrome, security
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:43, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Очередная сишная дырень?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:58, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox

    классика жанра :)

     
  • 2.22, Андрей (??), 12:53, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дырявый не Си, а те руки, которые написали тот код.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:44, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    никогда не было, и вот, опять!

    Но запретим-запретим мы, конечно же, страшно опастный flash!

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:26, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конкурентов надо убирать, а то они утащат часть твоего пирога.
     

  • 1.3, КО (?), 08:44, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "распознавания речи"
    Большой брат, бурча:
    "Не прокатило, вычёркиваем"
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:55, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мемно.
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 08:58, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Катком асфальтным
           Копром свайным
                  Вобъём понятие о юзабилити
    Гадам ретроградным!

    P.S. Всё у них прокатило. Я даже в своём селе вижу как люди голосом командуют Андроидом.

     
     
  • 3.6, Fracta1L (ok), 09:20, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, нерды сделали внезапное открытие: оказывается, людям легче говорить голосом, а не топтать клавиши))
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 09:29, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дуракам да, легче буровить какую-то чушь, чем хоть чуточку подумать.
     
     
  • 5.15, Fracta1L (ok), 11:30, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ути, илиточка мамкина)
     
  • 4.11, КО (?), 10:06, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет - голосом легче узнать, что человеку надо. Бросил он мимолетную фразу про сухой воздух - бац и весь интернет завален рекламой освежителей воздуха.
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:58, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобнее людям рекламу вставлять на основании подслушанного чем напечатанного.
     
     
  • 5.16, Fracta1L (ok), 11:30, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рили, распознавать речь проще, чем печатаемый текст? Фига открытие
     
     
  • 6.18, Аноним (20), 12:25, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рассказать что тебе надо проще чем напечатать.
     
     
  • 7.21, Fracta1L (ok), 12:41, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, людям голосовой набор проще, чтд
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:00, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Защитная занавеска от гугля опять нешмогла.
     
  • 1.12, Аноним (13), 10:56, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да там специальный отдел везде где может вставляет дырки, все выявленные убирают. Тут не имеет значение С это или Го.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:26, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >распознавания речи< это гугло функция или хромиума?
     
     
  • 2.23, Аноним (17), 12:53, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть какая-то разница, в котором продукте Гугла - дырень?
     

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