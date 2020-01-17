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Обновление Chrome 79.0.3945.130 с устранением критической уязвимости

17.01.2020 07:46

Доступно обновление браузера Chrome 79.0.3945.130 в котором устранены четыре уязвимости, одной из которых присвоен статус критической проблемы, позволяющей обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения. Детали о критической уязвимости (CVE-2020-6378) пока не раскрываются, известно только, что она вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти в компоненте для распознавания речи.

Остальные три уязвимости помечены как опасные. Уязвимость CVE-2020-6379 также связана с обращением к уже освобождённому блоку памяти (Use-after-free) в коде распознавания речи. Проблема CVE-2020-6380 вызвана ошибкой верификации сообщений от дополнений. Ещё одно изменение связано с добавлением защиты от уязвимости CVE-2020-0601 в Crypto API платформы Windows, допускающей создание поддельных TLS-сертификатов и фиктивных цифровых подписей (уже доступны прототипы кода для генерации фиктивных сертификатов, которые верифицируются в Windows как заслуживающие доверия).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
  3. OpenNews: Chrome, следом за Firefox, добавит защиту от назойливых уведомлений
  4. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  5. OpenNews: Релиз Chrome 79
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, bkstan (ok), 08:12, 17/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ванильный хром распознаёт речь?? Для чего... Интересно - и спрашивает ли он разрешения, прежде чем это делать
     
     
  • 2, ilyafedin (ok), 08:27, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозочкой. Ни разу не видели микрофон на строке поиска гугла в хроноге?
     
  • 3, Аноним (3), 08:27, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь ещё не самое страшное. Я был очень удивлён, когда Chrome нашёл по WiFi телевизор  Samsung и стал предлагать выводить YouTube на большой экран, и работало это без всякой авторизации на телевизоре, просто начинает показывать без подтверждений и прочего. Самое интересное, что находит не только мой телевизор, но и соседа :-)
     
     
  • 4, Аноним (4), 08:31, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В первый раз увидел, что такое chromecast?
    Но вообще, есть и плохие новости - сосед сидит на твоем Wifi (или ты на его).
     
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