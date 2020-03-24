Обновление Memcached 1.6.2 с устранением уязвимости

Опубликовано обновление системы кэширования данных в оперативной памяти Memcached 1.6.2, в котором устранена уязвимость, позволяющая инициировать крах рабочего процесса через отправку специально оформленного запроса. Уязвимость проявляется начиная с выпуска 1.6.0. В качестве обходного пути защиты можно отключить бинарный протокол для внешних запросов через запуск с опцией "-B ascii".

Проблема вызвана ошибкой в коде разбора заголовка бинарного протокола, связанной с неверным определением размера копируемых в буфер данных при вызове функции memcpy (размер определяется на основе параметра, указанного в заголовке запроса). Через манипуляции со значением парамера в заголовке бинарного протокола, атакующий, имеющий возможность подсоединения к сетевому порту Memcached, может инициировать переполнение буфера, приводящее к краху рабочего процесса.



