Обновление Memcached 1.6.2 с устранением уязвимости

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:16, 24/03/2020 [ответить] +1 + / – > размер определяется на основе параметра, указанного в заголовке запроса

>

> переполнение буфера Детям нельзя давать спички. Алкоголикам нельзя доверить деньги. А сишников ни в коем случае нельзя подпускать к буферу.

2.5 , Ordu ( ok ), 23:28, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > инициировать переполнение буфера, приводящее к краху рабочего процесса. Писали бы на расте, тоже получили бы крах процесса. Хотя переполнения буфера бы не было, конечно. Попытка переполнить его обломалась бы с паникой.

2.6 , kai3341 ( ok ), 23:56, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Детям нельзя давать спички. Алкоголикам нельзя доверить деньги. А сишников ни в коем случае нельзя подпускать к буферу. Анонимуса ни в коем случе нельзя пускать в комментарии



1.2 , Fracta1L ( ok ), 22:31, 24/03/2020 [ответить] –5 + / – Очередная сишная дырень?

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:06, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И на чём же писать тогда, умный человек?

3.4 , Анончик9999 ( ? ), 23:27, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Rust