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Обновление Memcached 1.6.2 с устранением уязвимости

24.03.2020 21:40

Опубликовано обновление системы кэширования данных в оперативной памяти Memcached 1.6.2, в котором устранена уязвимость, позволяющая инициировать крах рабочего процесса через отправку специально оформленного запроса. Уязвимость проявляется начиная с выпуска 1.6.0. В качестве обходного пути защиты можно отключить бинарный протокол для внешних запросов через запуск с опцией "-B ascii".

Проблема вызвана ошибкой в коде разбора заголовка бинарного протокола, связанной с неверным определением размера копируемых в буфер данных при вызове функции memcpy (размер определяется на основе параметра, указанного в заголовке запроса). Через манипуляции со значением парамера в заголовке бинарного протокола, атакующий, имеющий возможность подсоединения к сетевому порту Memcached, может инициировать переполнение буфера, приводящее к краху рабочего процесса.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memcached/m...)
  2. OpenNews: Релиз Memcached 1.6.0 с включением поддержки внешнего хранилища
  3. OpenNews: Компания Apple открыла код распределённой СУБД FoundationDB
  4. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 5.0
  5. OpenNews: Критические уязвимости в Memcached
  6. OpenNews: Выпуск документоориентированной СУБД Apache CouchDB 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52603-memcached
Ключевые слова: memcached
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  • 1.1, Аноним (1), 22:16, 24/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > размер определяется на основе параметра, указанного в заголовке запроса
    >
    > переполнение буфера

    Детям нельзя давать спички. Алкоголикам нельзя доверить деньги. А сишников ни в коем случае нельзя подпускать к буферу.

     
     
  • 2.5, Ordu (ok), 23:28, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > инициировать переполнение буфера, приводящее к краху рабочего процесса.

    Писали бы на расте, тоже получили бы крах процесса. Хотя переполнения буфера бы не было, конечно. Попытка переполнить его обломалась бы с паникой.

     
  • 2.6, kai3341 (ok), 23:56, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Детям нельзя давать спички. Алкоголикам нельзя доверить деньги. А сишников ни в коем случае нельзя подпускать к буферу.

    Анонимуса ни в коем случе нельзя пускать в комментарии

     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 22:31, 24/03/2020 [ответить]  
    		• –5 +/
    Очередная сишная дырень?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:06, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И на чём же писать тогда, умный человек?
     
     
  • 3.4, Анончик9999 (?), 23:27, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Rust
     
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