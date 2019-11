Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2019.11

2.2 , Emily ( ok ), 09:59, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как? Альт по-прежнему использует только синаптик?

3.3 , Анонимище ( ? ), 10:05, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Синаптик вселенское зло? :)

4.9 , Emily ( ok ), 11:09, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Синаптик вселенское зло? :) А я об этом говорила? Альт линуксом я пользовалась, заведуя классом информатики. А хомячков, это может остановить, в освоении линукса в лице ALT Linux. В кабинете были устаревшие P4, но, я не знаю, какие сейчас ПК используются в школах, но уверена, что Альт линукс по прежнему используется в образовании. Поэтому и интересуюсь.

5.11 , Аноним ( 11 ), 11:14, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Iron_Bug'а конкурентка.

3.7 , Аноним ( 1 ), 11:02, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>И как? Альт по-прежнему использует только синаптик?

>И как? Более чем. Надёжно. Тем более в нём есть необходимые мне для работы вещи. >Альт по-прежнему использует только синаптик? Ну что за бред. APT использовал использую и буду использовать это куда лучше всяких графических надстроек. Запомнить несколько наиболее используемых команд куда проще, чем тыкать мышкой.

4.10 , Emily ( ok ), 11:13, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>И как? Альт по-прежнему использует только синаптик?

>>И как?

> Более чем. Надёжно. Тем более в нём есть необходимые мне для работы

> вещи.

>>Альт по-прежнему использует только синаптик?

> Ну что за бред. APT использовал использую и буду использовать это куда

> лучше всяких графических надстроек. Запомнить несколько наиболее используемых команд

> куда проще, чем тыкать мышкой. Зачем воспринимать негативно мой вопрос? Я только спросила. Сама пользовалась синаптиком, до появления различных неудобных менеджеров, направленных на начинающих пользователей. Сейчас им, намеренно, не пользуюсь, предпочитаю терминал.