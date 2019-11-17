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Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2019.11

17.11.2019 09:47

Представлен релиз пользовательского дистрибутива PCLinuxOS 2019.11. Дистрибутив был основан в 2003 году на базе Mandrake Linux (будущей Mandriva), но позднее ответвился в самостоятельный проект. Пик популярности PCLinuxOS пришёлся на 2010 год, в котором, по результатам опроса читателей журнала Linux Journal, PCLinuxOS уступал по популярности лишь Ubuntu (в рейтинге 2013 года PCLinuxOS уже занимал 10 место). Дистрибутив нацелен на использование в Live-режиме, но поддерживает и установку на жесткий диск. Для загрузки подготовлены полный (2 ГБ) и сокращённый (1.2 ГБ) варианты дистрибутива на базе десктоп-окружения KDE. Отдельно сообществом развиваются сборки на базе рабочих столов Xfce, MATE, LXQt, LXDE и Trinity.

PCLinuxOS отличается задействованием инструментария для управления пакетами APT из Dеbian GNU/Linux в сочетании с использованием пакетного менеджера RPM, относясь при этом к классу rolling-дистрибутивов, в которых обновления пакетов выходят постоянно и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ без ожидания формирования очередного релиза дистрибутива. Репозиторий PCLinuxOS насчитывает около 14000 пакетов. В качестве системы инициализации применяется sysvinit.

В базовую поставку входят такие приложениях как утилита для резервного копирования Timeshift, менеджер паролей Bitwarden, система обработки фотографий Darktable, редактор изображений GIMP, система управления коллекцией изображений Digikam, утилита для синхронизации данных в облачных хранилищах Megasync, система удалённого доступа Teamviewer, система управления приложениями Rambox, программа для ведения заметок Simplenotes, мультимедийный центр Kodi, интерфейс для чтения электронных книг Calibre, финансовый пакет Skrooge, браузер Firefox, почтовый клиент Thunderbird, музыкальный проигрыватель Strawberry и видеопроигрыватель VLC.

В новом выпуске обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.3.10, драйвер NVIDIA 430.64, рабочий стол KDE Plasma 5.17.3, KDE Applications 19.08.3 и KDE Frameworks 5.64.0. В редакции на базе Xfce обновлены Thunar 1.8.10, xfce4-whiskermenu-plugin 2.3.4, xfce4-screenshooter 1.9.7, xfburn 0.6.1. Добавлено обновлённое приложение Myliveusb для создания на USB-накопителях live-окружений, в том числе с начинкой, переработанной в соответствии с предпочтениями пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.pclinuxos.com/pcli...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2019.06
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Apt 1.9
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.15
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pclinuxos
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:56, 17/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Второй мой любимый дистрибутив, после Альта, именно с него и перешёл на Альт.
     
     
  • 2.2, Emily (ok), 09:59, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как? Альт по-прежнему использует только синаптик?
     
     
  • 3.3, Анонимище (?), 10:05, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синаптик вселенское зло? :)
     
     
  • 4.9, Emily (ok), 11:09, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Синаптик вселенское зло? :)

    А я об этом говорила? Альт линуксом я пользовалась, заведуя классом информатики. А хомячков, это может остановить, в освоении линукса в лице ALT Linux. В кабинете были устаревшие P4, но, я не знаю, какие сейчас ПК используются в школах, но уверена, что Альт линукс по прежнему используется в образовании. Поэтому и интересуюсь.

     
     
  • 5.11, Аноним (11), 11:14, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Iron_Bug'а конкурентка.
     
  • 3.7, Аноним (1), 11:02, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>И как? Альт по-прежнему использует только синаптик?
    >И как?

    Более чем. Надёжно. Тем более в нём есть необходимые мне для работы вещи.

    >Альт по-прежнему использует только синаптик?

    Ну что за бред. APT использовал использую и буду использовать это куда лучше всяких графических надстроек. Запомнить несколько наиболее используемых команд куда проще, чем тыкать мышкой.

     
     
  • 4.10, Emily (ok), 11:13, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>И как? Альт по-прежнему использует только синаптик?
    >>И как?
    > Более чем. Надёжно. Тем более в нём есть необходимые мне для работы
    > вещи.
    >>Альт по-прежнему использует только синаптик?
    > Ну что за бред. APT использовал использую и буду использовать это куда
    > лучше всяких графических надстроек. Запомнить несколько наиболее используемых команд
    > куда проще, чем тыкать мышкой.

    Зачем воспринимать негативно мой вопрос? Я только спросила. Сама пользовалась синаптиком, до появления различных неудобных менеджеров, направленных на начинающих пользователей. Сейчас им, намеренно, не пользуюсь, предпочитаю терминал.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:23, 17/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный дистр, но зачем разрабы меняют дефолтные картинки в окнах загрузки программ? После того, как при загрузке гимпа я увидел вместо грибов кислотную надпись писилинукса, решил этим дистром больше не пользоваться.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:57, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть ты верен грибам, а псилолинукс тебе не понравился из-за кислоты? Да ты старовер. Хоть я с тобой и не согласен, но уважаю.
     

  • 1.5, Theory (?), 10:37, 17/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Официально сейчас выпускаются Mate, KDE и XFCE, остальное - сообщество делает, гляньте на страницу загрузки.
    Дистрибутивом пользовался. Через некоторое время онперестает обновляться. Роллинг. Возможно, сейчас получше стал. И русскоязычный форум рипнулся.
     
  • 1.8, Zenitur (ok), 11:05, 17/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве системы инициализации применяется sysvinit.

    Хороший повод попробовать

     

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