Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2019.11

Представлен релиз пользовательского дистрибутива PCLinuxOS 2019.11. Дистрибутив был основан в 2003 году на базе Mandrake Linux (будущей Mandriva), но позднее ответвился в самостоятельный проект. Пик популярности PCLinuxOS пришёлся на 2010 год, в котором, по результатам опроса читателей журнала Linux Journal, PCLinuxOS уступал по популярности лишь Ubuntu (в рейтинге 2013 года PCLinuxOS уже занимал 10 место). Дистрибутив нацелен на использование в Live-режиме, но поддерживает и установку на жесткий диск. Для загрузки подготовлены полный (2 ГБ) и сокращённый (1.2 ГБ) варианты дистрибутива на базе десктоп-окружения KDE. Отдельно сообществом развиваются сборки на базе рабочих столов Xfce, MATE, LXQt, LXDE и Trinity.

PCLinuxOS отличается задействованием инструментария для управления пакетами APT из Dеbian GNU/Linux в сочетании с использованием пакетного менеджера RPM, относясь при этом к классу rolling-дистрибутивов, в которых обновления пакетов выходят постоянно и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ без ожидания формирования очередного релиза дистрибутива. Репозиторий PCLinuxOS насчитывает около 14000 пакетов. В качестве системы инициализации применяется sysvinit.

В базовую поставку входят такие приложениях как утилита для резервного копирования Timeshift, менеджер паролей Bitwarden, система обработки фотографий Darktable, редактор изображений GIMP, система управления коллекцией изображений Digikam, утилита для синхронизации данных в облачных хранилищах Megasync, система удалённого доступа Teamviewer, система управления приложениями Rambox, программа для ведения заметок Simplenotes, мультимедийный центр Kodi, интерфейс для чтения электронных книг Calibre, финансовый пакет Skrooge, браузер Firefox, почтовый клиент Thunderbird, музыкальный проигрыватель Strawberry и видеопроигрыватель VLC.

В новом выпуске обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.3.10, драйвер NVIDIA 430.64, рабочий стол KDE Plasma 5.17.3, KDE Applications 19.08.3 и KDE Frameworks 5.64.0. В редакции на базе Xfce обновлены Thunar 1.8.10, xfce4-whiskermenu-plugin 2.3.4, xfce4-screenshooter 1.9.7, xfburn 0.6.1. Добавлено обновлённое приложение Myliveusb для создания на USB-накопителях live-окружений, в том числе с начинкой, переработанной в соответствии с предпочтениями пользователя.



