Релиз консольного RSS-ридера newsboat 2.17

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|2.2, Bbore (?), 07:37, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Соглашусь. Подключил через rss-бота всех, у кого ещё не появилось своего канала, и всё окей)
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|4.65, Bbore (?), 20:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например @AximoBot
Добавляет: coub, medium, twitch, periscope, vine, twitter, vk, vkg ( VK.com public groups ), livejournal, youtube, instagram, facebook, rss.
Пробовал только для rss.
Ещё был @telefeedbot, но не знаю живой он сейчас или нет.
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|2.3, Аноним (3), 07:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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И чем именно они удобнее? Не фанат RSS, но что именно каналы умеют лучше?
Группы в социалочках ещё понятно, там можно комментить. Но каналы?...
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|3.18, Аноним (18), 10:13, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну как что? Персданные воровать и во всякие интересные конторы продавть чем ты там интересуешься
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|3.53, Bbore (?), 16:36, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из плюсов:
Это ещё и облако, куда можно сохранить интересные статьи или новости.
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|4.59, user (??), 17:56, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сохранять лучше независимо от того, где узнал про появление статьи. То есть закладки, Ctrl-S и смежные решения.
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|2.4, xbnfntkm (?), 07:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Телеграм каналы умеют ставить пометки к новостям, чтобы вернуться к ним в будущем? Или, может, там можно проставить свои теги к новостям для упорядочивания и опять же по этим тегам найти что-то прочитанное год назад? А собственные заметки ставить можно? А прочитанные статьи сохраняют в локальной базе? И т.д.
Отстой, короче, эти ваши телеграм каналы. Новомодная поделка для носителей клипового мышления.
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|3.6, JL2001 (ok), 08:18, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Телеграм каналы умеют ставить пометки к новостям, чтобы вернуться к ним в
> будущем? Или, может, там можно проставить свои теги к новостям для
> упорядочивания и опять же по этим тегам найти что-то прочитанное год
> назад? А собственные заметки ставить можно? А прочитанные статьи сохраняют в
> локальной базе? И т.д.
для инфо
1) какая рсс-читалка (желательно на Qt) это может?
2) какая рсс-читалка может работать демоном с возможностью подключать клиент/веб-клиент (как Transmission) ?
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|4.17, xbnfntkm (?), 09:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На QT не знаю.
Сам я сейчас использую tt-rss. На сервере крутится демон и вебморда+API. Есть клиент для андроида.
До этого использовал как раз newsbeuter + свои костыли.
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|3.26, user (??), 11:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ещё не самое плохое, в Твиттере вообще одна лента и многим хватает. Телеграм позволяет хотя бы не смешивать редко пишущих с ежеминутными котиками.
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|3.54, Bbore (?), 16:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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БОльшая часть ваших вопросов легко решается.
Я например насоздавал 5-6 групп из одного участника (меня) для систематизации заметок и новостей. И в них всё пересылаю.
И да, в Телеге есть теги и поиск по ним. И статьи с предпросмотром прекрасно хранятся локально.
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|2.5, whiplash (?), 08:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Телеграмный бот умеет выкачивать всю новость с тех сайтов, которые в rss отдают только часть?
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|2.7, iPony129412 (?), 08:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Кто-то все ещё читает rss?
Тут наверно да, ибо аудитория ... оригинальная.
PS: хотел по другому написать, но опять же начнётся ба-бах...
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|3.9, Adam (??), 08:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Вообще ещё не придумали ничего удобнее чем RSS ленты )
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|2.11, Maxim Chirkov (ok), 08:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати, о телеграмм каналах. В текущем телеграмм-канале opennet (https://tlg.name/opennet_ru) сейчас транслируются заголовки, которые автоматически телеграмм-клиентом преобразуются в превью с аннотацией и возможностью просмотра полного текста по кнопке "Instant view". Мне лично такая форма кажется более удобной, так как новости визуально разделены, сразу виден весь список, при полном просмотре сохраняется оригинальное форматирование с картинками, пользователь может читать лишь то, что ему интересно.
При этом поступают предложения сразу публиковать в телеграмм полные тексты новости. Но так как некоторые тексты достаточно объёмные, лента будет выглядеть как смесь больших портянок текста, которые нужно много прокручивать и нужно отлавливать начало каждой следующей публикации.
Что думайте по этому поводу?
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|3.16, Аноним (16), 09:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что думайте по этому поводу?
Делаю так с рассово верным ботом в mastodon. Но категорически против отказа от rss
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|3.38, Дон Ягон (ok), 14:06, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Читаю опеннет через RSS (через тот самый newsboat, да) и непосредственно с сайта. Но так как вынужден читать некоторые каналы в телеграме (потому что там нет RSS) позволю себе высказать свои пять копеек.
Несомненный плюс текущей схемы с аннотацией и "Instant view" в том, что все сообщения одного размера и просмотреть полную новость не выходя из приложения тривиально (если речь не о чудаке вроде меня, отключившем "In-App Browser").
Помимо этого, масштабирование сообщений в telegram-desktop под Linux сделано ужасно, ширина сообщения всегда имеет размер, сравнимый с оным на смартфоне (не растягивается на ширину окна) - любая новость со сложным форматированием превратится в нечитаемую кашу. Клиент для mac os лишён этого недостатка, но кажется не очень правильным делать подобное только ради части аудитории, при этом создав дискомфорт всем прочим.
С другой стороны, если предлагающих постить полные тексты много и приходят они регулярно, можно рассмотреть вариант заведения для них отдельного канала, а-ля opennet_full, также как есть несколько разных RSS каналов, отдельно с полными текстами новостей и отдельно с аннотациями.
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|2.23, Аноним (23), 10:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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RSS независим, не привязан к какой-либо одной публикационной площадке, а Телеграм — это централизованный мессенджер, подчиненный интересам одной коммерческой компании.
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|3.25, user (??), 11:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Называть ФСБ коммерческой компанией - это экстремизьм.
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|2.31, user90 (?), 12:53, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В то, что кто-то может быть таким клиническим дураком, я поверить не могу :)
1. Новостные ленты имеют простой текстовый формат и их можно читать даже на утюге.
2. Телеграм - это же мессенджер, да? А я вот использую другой. Ии, чего делать? - Ставить еще один? ;) А значок RSS в любом браузере уже есть.
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|3.40, пох. (?), 14:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В то, что кто-то может быть таким клиническим дураком, я поверить не могу
зря.
> А значок RSS в любом браузере уже есть.
вернемся к вопросу о дураках. Так в каком любом браузере и какой двадцатилетней давности он у тебя - "есть"?
вот смотри - в йоже - нет! В йешаке - ТОЖЕ нет (он, надо признать, откроет - если вручную ткнуть и если есть, куда). В мабильных браузерах - опять же ж нет! (ну ооок, для десктопной сафари есть плагины, как обычно, хз чьи и что о тебе сопрут) В хромом? Ну тоже ж - нет.
Лавитття извращенца!
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|4.42, user90 (?), 14:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В хромом нет? Ну простити, значит "есть в половине браузеров". Если что, мы тут про линукс и десктоп.
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|5.47, пох. (?), 15:12, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В хромом нет? Ну простити, значит "есть в половине браузеров".
э... Epiphany?
(санитары - сзади, сзади заходите, пока я его отвлекаю!)
> Если что, мы тут про линукс и десктоп.
извини, не силен я в линухных десктопах. Кто у вас там "половина браузера", если не хромой и хромой?
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|5.48, Аноним84701 (ok), 15:15, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В хромом нет?
Туда реклама и аналитика плохо встриваются, поэтому в будущем гуглонете этому - не место!
> Ну простити, значит "есть в половине браузеров". Если что, мы тут про линукс и десктоп.
*Кхе-кхе*
https://support.mozilla.org/en-US/kb/feed-reader-replacements-firefox
> Firefox's built-in support for web feeds and Live Bookmarks was removed with the release of Firefox version 64 in December 2018.
Хотя панда уже даааавно даже на четверть браузеров не тянет, не то что на половину.
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|3.21, Аноним (23), 10:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ну? В рунете может и маловато (в основном это подыхающий ЖЖ), но у меня в подписках куча разнообразных англоязычных блогов. Среди продвинутых айтишников независимые блоги с RSS довольно распространены, не все хотят уходить в рабство к централизованным соцсетям и мессенджерам.
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|4.28, A.Stahl (ok), 11:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтение именных блогов это довольно специфическое занятие. Возможно там RSS и распространён, но я не в курсе...
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|4.32, user90 (?), 12:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В рунете может и маловато
Чушь несешь. Да любой новостной сайт! Причем их как раз по RSS читать и стоит))
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|1.14, Аноним (14), 09:26, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользуюсь feedly. Удобно, что это сервис и можно хоть со смарта, хоть с ПК получить доступ к общей базе фидов, сохранёнок, тегов и т.д.
Можете посоветовать опенсорс решения с подобным функционалом?
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|2.33, user90 (?), 13:02, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Особенно удобно будет НЕ получить доступ ни к одному из своих фидов, когда этот твой сервис навернется, А-ХА-ХА-ХА!
Читаешь вот это обсуждение, и грустишь, глядя как Опеннет начинает превращаться в площадку непуганых идиотов..
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|1.34, user90 (?), 13:11, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Не могу представить себе любителей читать МногаТекста из консоли. Все-таки она не для этого предназначена..
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|2.39, Дон Ягон (ok), 14:10, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не могу представить себе любителей читать МногаТекста из консоли. Все-таки она не для этого предназначена..
Именно для этого и предназначена. Боюсь предположить, как ты пользуешься консолью, но я (и все в моём окружении) используют её со стандартными unix-утилитами, которые оперируют именно текстом.
Как ты маны читаешь? Или логи?
Ну и всяческий mutt тоже не те, кто боятся текста в консоли придумали.
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|3.41, user90 (?), 14:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Маны стараюсь таки в браузере в html (это можно сделать и из консоли), логи - grep'ом или awk, почта - Emacs и т. д. Речь же шла про "много текста".
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|4.44, Дон Ягон (ok), 14:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Речь же шла про "много текста".
Ну да. Я как раз про это.
Консоль вполне ок. Единственное, может захотеться поменять тему оформления, читать много текста всё же удобнее, когда фон белый, а текст чёрный. Но это всё настраивается.
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|4.45, user (??), 14:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что мешает открыть ссылку браузером прямо из RSS-ридера?
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|4.63, DIO (?), 18:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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простите, а логи - это мало текста?
а греп, авк и т.д. - это не есть консоль?
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|2.50, б.б. (?), 15:54, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не могу представить себе любителей читать МногаТекста из консоли
мы все вышли из гоголе.. Голдеда.
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|2.56, Anonymoustus (ok), 16:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не могу представить себе любителей читать МногаТекста из консоли. Все-таки она не
> для этого предназначена..
Более того! Не сомневаюсь, что эти любители читают МногаТекста во всю ширину своих HD, Full HD и пр. щелей, даже не зная о возможности форматировать вывод шириной в 60, скажем, знаков для удобства чтения.
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|2.58, Аноним (-), 17:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выбираешь новость, нажимаешь 'o'. Случится чудо и новость откроется в браузере.
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|2.61, DIO (?), 18:14, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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повествуйте для чего консоль предназначена - очень интересно
да и разработчики mutt, pine вот-вот подтянутся, им так же безумно интересно...
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