Релиз консольного RSS-ридера newsboat 2.17

> В хромом нет? Туда реклама и аналитика плохо встриваются, поэтому в будущем гуглонете этому - не место! > Ну простити, значит "есть в половине браузеров". Если что, мы тут про линукс и десктоп. *Кхе-кхе*

https://support.mozilla.org/en-US/kb/feed-reader-replacements-firefox

> Firefox's built-in support for web feeds and Live Bookmarks was removed with the release of Firefox version 64 in December 2018. Хотя панда уже даааавно даже на четверть браузеров не тянет, не то что на половину.