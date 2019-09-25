Релиз консольного RSS-ридера newsboat 2.17

3.40 , пох. ( ? ), 14:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > В то, что кто-то может быть таким клиническим дураком, я поверить не могу зря. > А значок RSS в любом браузере уже есть. вернемся к вопросу о дураках. Так в каком любом браузере и какой двадцатилетней давности он у тебя - "есть"? вот смотри - в йоже - нет! В йешаке - ТОЖЕ нет (он, надо признать, откроет - если вручную ткнуть и если есть, куда). В мабильных браузерах - опять же ж нет! (ну ооок, для десктопной сафари есть плагины, как обычно, хз чьи и что о тебе сопрут) В хромом? Ну тоже ж - нет. Лавитття извращенца! 4.42 , user90 ( ? ), 14:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В хромом нет? Ну простити, значит "есть в половине браузеров". Если что, мы тут про линукс и десктоп.

5.47 , пох. ( ? ), 15:12, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В хромом нет? Ну простити, значит "есть в половине браузеров". э... Epiphany? (санитары - сзади, сзади заходите, пока я его отвлекаю!)

> Если что, мы тут про линукс и десктоп. извини, не силен я в линухных десктопах. Кто у вас там "половина браузера", если не хромой и хромой? 5.48 , Аноним84701 ( ok ), 15:15, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В хромом нет? Туда реклама и аналитика плохо встриваются, поэтому в будущем гуглонете этому - не место! > Ну простити, значит "есть в половине браузеров". Если что, мы тут про линукс и десктоп. *Кхе-кхе*

https://support.mozilla.org/en-US/kb/feed-reader-replacements-firefox

> Firefox's built-in support for web feeds and Live Bookmarks was removed with the release of Firefox version 64 in December 2018. Хотя панда уже даааавно даже на четверть браузеров не тянет, не то что на половину.

