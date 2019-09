Корректирующий выпуск Chrome 77.0.3865.90 с устранением критической уязвимости

2.11 , nobody ( ?? ), 09:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Смишно

2.12 , iZEN ( ok ), 09:45, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Chromium на C++ и так 80 минут компилируется на современном шестиядерном процессоре, а ты хочешь, чтобы его переписали на Rust и тратить четыре часа на компиляцию? Почему не на D? Самое большое и нажористое ПО на десктопе - Chromium. Ему еле-еле хватает 16Gb ОЗУ для распаковки и компиляции исходников. Приходится задействовать SWAP. Раньше было OpenOffice, но тот давно слился в LibreOffice (время компиляции порядка 30 минут).

3.19 , Аноним ( 19 ), 11:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ему еле-еле хватает 16Gb ОЗУ для распаковки и компиляции исходников

>

> Приходится задействовать SWAP Я тебе не верю. Компиляю хромиум самостоятельно на 16 Гб оперативках. Распаковываю все исходники в tmpfs (да) и компиляю с jumbo_file_merge_limit=8, проблем нет. Оперативы остается угрожающе мало, но она все же остается, а в свапе больше 100 Мб (да) не набирается.

4.22 , имя ( ok ), 13:19, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хорошо тем, кому debug-символы в бинарях никогда не нужны. Стоит захотеть возыметь читаемые стектрейсы, как всё, караул, никакой памяти не хватает ни собирать, ни хранить эти гигабайты метаинформации о коде.

3.24 , биба ( ? ), 16:45, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на 10 гигах компилял, даже в своп не сильнот ушло

3.29 , Аноним ( 29 ), 21:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так вот зачем нужны десятки гигабайт ОЗУ. Браузер компилить! А я всё понять не мог, почему мне 2ГБ ОЗУ хватает, а остальные ноют, что без 32ГБ никак.

4.31 , artenox ( ? ), 21:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На генте с 2 Гб хромиум не собрать получается?

А я хотел наконец-то разобраться почему переводчик постоянно пишет "не удалось перевести страницу" и только с десятого раза переводит. Там в быдлокоде, наверное, таймаут какой-нибудь стоит или еще какая-нибудь дичь, как в их капче.

Правда, у меня не Гента, а Xubuntu 16.04.

4.33 , iZEN ( ok ), 12:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А я всё понять не мог, почему мне 2ГБ ОЗУ хватает, а остальные ноют, что без 32ГБ никак. Так ведь в отличие от Free Software, которое и в бинарях свободное, Open Source надо канпелять, чтобы удостовериться, что нету никаких закладок в бинарном коде.