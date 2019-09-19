Корректирующий выпуск Chrome 77.0.3865.90 с устранением критической уязвимости

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|1.5, Аноним (5), 07:38, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Да! Давайте будем использовать современно-инновационно-прогрессивную нумерацию версий где только одна циферка и больше ничего!
> Ой, а давайте для небольших релизов с багфиксами добавим минорную версию?
> Ой, а для случаев, когда релиз не готов, но нужно срочно выкатить патч для закрытия дыры давайте еще билд сзади дописывать?
Остальось спереди дорисовать мажорную версию для случаев преписывания с устарело-ненужно на модно-стильно-молодежно или смены всех кишок на нове и все снова встанет на свои места.
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|2.8, Ан (??), 08:38, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Твои ум не распознаёт больше одной двух цифр после первой точки? Что за вопль идиота...
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|2.16, пох. (?), 09:58, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну вы же первые вопили, когда фуфлофокс (проводник и тестер на ограниченном числе хомячков идей гугла) попытался заменить индикатор номера версии надписью "последняя!" или "обновление в процессе установки" (никаких других ненужных пользователю цифирок).
Правда, тогда эти версии еще хоть что-то означали. Давайте дружно навалимся на фичреквест "проверка версии js api, возвращающая только "последняя" ?
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|2.12, iZEN (ok), 09:45, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Chromium на C++ и так 80 минут компилируется на современном шестиядерном процессоре, а ты хочешь, чтобы его переписали на Rust и тратить четыре часа на компиляцию? Почему не на D?
Самое большое и нажористое ПО на десктопе - Chromium. Ему еле-еле хватает 16Gb ОЗУ для распаковки и компиляции исходников. Приходится задействовать SWAP. Раньше было OpenOffice, но тот давно слился в LibreOffice (время компиляции порядка 30 минут).
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|3.19, Аноним (19), 11:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ему еле-еле хватает 16Gb ОЗУ для распаковки и компиляции исходников
>
> Приходится задействовать SWAP
Я тебе не верю. Компиляю хромиум самостоятельно на 16 Гб оперативках. Распаковываю все исходники в tmpfs (да) и компиляю с jumbo_file_merge_limit=8, проблем нет. Оперативы остается угрожающе мало, но она все же остается, а в свапе больше 100 Мб (да) не набирается.
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|4.22, имя (ok), 13:19, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо тем, кому debug-символы в бинарях никогда не нужны. Стоит захотеть возыметь читаемые стектрейсы, как всё, караул, никакой памяти не хватает ни собирать, ни хранить эти гигабайты метаинформации о коде.
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|3.29, Аноним (29), 21:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так вот зачем нужны десятки гигабайт ОЗУ. Браузер компилить! А я всё понять не мог, почему мне 2ГБ ОЗУ хватает, а остальные ноют, что без 32ГБ никак.
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|4.31, artenox (?), 21:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На генте с 2 Гб хромиум не собрать получается?
А я хотел наконец-то разобраться почему переводчик постоянно пишет "не удалось перевести страницу" и только с десятого раза переводит. Там в быдлокоде, наверное, таймаут какой-нибудь стоит или еще какая-нибудь дичь, как в их капче.
Правда, у меня не Гента, а Xubuntu 16.04.
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|4.33, iZEN (ok), 12:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А я всё понять не мог, почему мне 2ГБ ОЗУ хватает, а остальные ноют, что без 32ГБ никак.
Так ведь в отличие от Free Software, которое и в бинарях свободное, Open Source надо канпелять, чтобы удостовериться, что нету никаких закладок в бинарном коде.
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|1.9, Аноним (9), 08:53, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Резюмируя последние месяцы: нет систем и программ для онлайна без критических и свежих дыр.
Сложные документы, динамические сайты и Ява скрипт - ярко и впечатляет, но
ооочень неудобно. Ибо они-то и несут вредоносный код.
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|1.10, Аноним (19), 09:35, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перешел на файрфокс, ни о чем не жалею. И вам рекомендую. Самая лучшая поддержка всего, что только можно поддерживать, да и руководство gay-friendly, что тоже немаловажно. Ну и отсутствие зондов. В гугле, напоминаю, зонды. Да и защиты от майнеров нет, а в файрфоксе есть. Мне глубоко жаль гуглохромцев.
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|2.13, iZEN (ok), 09:54, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Перешел на файрфокс, ни о чем не жалею.
Как быть с тем, что в Firefox при сохранении ссылки в закладки всплывающий диалог сохранения не по-детски тормозит на редактировании названия закладки - легче сохранить открытую ссылку "как есть", ничего не меняя, чтобы потом найти её в сохранённых и отредактировать отдельно. У вас проявляется подобный эффект?
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|3.15, пох. (?), 09:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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он, тварь, глумитцо. Поэтому нет, не проявляется - откуда, в его-то сафари...
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|3.26, Аноним (26), 19:48, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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60.9.0esr (64-bit) - не проявляется, но у меня мало закладок- не пользуюсь ими.
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|2.14, пох. (?), 09:54, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ну и отсутствие зондов. В гугле, напоминаю, зонды.
да, да, помним - в файрфоксе нет зондов, он только собирает информацию! (с)qwerty
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|3.18, Аноним (18), 11:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но он передаёт её людям кристальной чистоты — сотрудникам NSA. Уж они-то не будут ею злоупотреблять, чай не сра*я р*шка.
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|4.20, пох. (?), 11:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Но он передаёт её людям кристальной чистоты — сотрудникам NSA. Уж они-то
> не будут ею злоупотреблять, чай не сра*я р*шка.
естественно - злоупотреблять будет ср..ый р..шкованский аутсорсер, нанятый NSA за три копейки (и даже без relocation - а зачем? Пусть дома работает - и ему так меньше беспокойства, и бюджет сэкономят.)
Когда у него очередной кашперский сопрет секретные документы - разумеется, он будет виноват.
А фуфлофокс - не виноват! Он честный, честный! (не то что этот проклятый гугль со своими зондами!)
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|1.17, Аноним (17), 11:09, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В современных браузерах критические уязвимости никто не считает. Каждый месяц десяток новых. В файерфоксе летом были найдены эксплуатируемые уязвимости.
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|2.21, robot228 (?), 13:14, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну дык - код открыт - шарят и выводят зоопарк. Был бы закрыт не было бы столь частых уязвимостей.
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|3.28, аноним3 (?), 21:03, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не не тут неверно. были бы и еще больше, только пользовались бы ими "закрыто")) конец 90-х начало 2000-х вспомните. закрытый код когда то останавливал?
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