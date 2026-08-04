Релиз эмулятора терминала Shitty

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|1.1, Аноним (1), 10:03, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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> эмулятора терминала Shitty
> При разработке используется AI-ассистент.
Ну, неудивительно, почему такое название
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|2.25, Аноним (25), 13:27, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Через 5 лет это будет стандартом, в чем смысл таких комментариев
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|2.4, limafresh (ok), 10:08, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> позиционируемого автором как "серьёзный эмулятор терминала с глупым названием"
Так тут прямо написано
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|3.12, Аноним (12), 10:54, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. если в паспорте лодки дописать ЛУЛЗ/шутка, то "Дырявое Корыто" всё же поплывёт?
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|4.44, Аноним (-), 16:17, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, чтобы поплыло, надо написать "наи палид урак анач етыр еку лака". Это заклинание разрушает спелл "дырявое корыто".
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|1.3, limafresh (ok), 10:07, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> под двойной лицензией MIT и GPL-3.0
И зачем? Вторая теряет смысл при первой.
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|2.27, Аноним (27), 13:28, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В это и смысл, автор форкнул zutty под GPL3, и хочет постепенно переписать в MIT.
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|3.32, Аноним (6), 14:00, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно, очередной паразит-подпроприетарщик. Нравится ему даром на благо корпораций трудиться, видите ли.
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|4.35, limafresh (ok), 14:16, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тут и фанаты GPL со своим лексиконом про "корпорации" и "угнетение" подъехали.
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|5.37, Аноним (6), 14:28, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А никто не заставлял паразитировать. Не нравится копилефт, пиши с нуля.
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|3.48, Аноним (50), 16:28, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не то что хочет, а уже почти переписал, оригинального кода там меньше 10% осталось!
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|2.16, Аноним (12), 11:20, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отрисовка выполняется через бэкенды на базе Vulkan в Linux и Metal в macOS
> обгоняя alacritty, kitty и ghostty
Тут очередной велосипед.
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|1.20, Вася Пупкин (?), 12:09, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему написали его на С++? Лучше уже на Яве (версий 25 которая LTS), в Яве нету проблем с памятью
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|1.22, Аноним (22), 12:24, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно - качество "AI-generated" кода там на голову выше большинства других терминалов. Но структура конечно специфическая, хотя вполне по KISS.
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|1.23, Аноним (23), 12:40, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Растровые шрифты поддерживает? Чем это лучше xterm?
ЗЫ Помню решил как-то новомодный терминал потестить, собрал значит я wezterm, а оно через 10 минут работы протекло - 900мб Карл, эмулятор д0лбаного терминала!
Самое забавное, что еще не каждый ЭТ сможет сравниться по фичам с xterm, хе-хе.
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|1.24, Аноним (24), 12:40, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Без пяти минут новый веб.
И гитлерссылки, и эмодзи.
Осталось прикрутить видео через DRI-буфферы и можно будет там жить.
Не оберон, конечно, но хоть как-то.
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|1.29, Аноним (29), 13:41, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>При тестировании производительности вывод 100 МБ ASCII через терминал Shitty показывает ~118 МиБ/с, обгоняя alacritty (0.81 с против 0.96 секунд),
О да! Как пользователю терминала, мне жизненно необходимо иметь возможность вывести 100 мегабайт текста меньше чем за секунду.
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|2.36, limafresh (ok), 14:18, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может в специфических ситуациях надо. В любом случае это хорошо, значит быстрый.
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|3.39, небесный ученый (ok), 14:35, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, только надо еще с зелёными договориться о выбросе тепла с видеокарты, а то посчитают как майнинг на видюхе.
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|1.30, Васян Айтишник (?), 13:52, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Memory-unsafe
> A serious terminal emulator
> При разработке используется AI-ассистент
Спасибо, но я останусь на Alacritty. Что называется "fast-enough" :D
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|1.38, небесный ученый (ok), 14:31, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сравнение с жиробасами alacritty, kitty, ghostty это конечно хорошо, но интересно на сколько эта штука отстаёт от foot
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|1.42, Ivan_83 (ok), 15:05, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В подобных проектах меня всегда интересовало как они делают пересчёт при ресайзе окна.
Те бывает что вывод большой и строки длинее терминала, их переносит сам терминал, и когда ты ресайзишь терминал то он должен всю историю заного перестроить с учётом новых переносов по ширине.
Или там просто хак который при скроле/отображении это пересчитывает...
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