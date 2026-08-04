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Релиз эмулятора терминала Shitty

04.08.2026 08:54 (MSK)

Опубликован первый релиз эмулятора терминала Shitty, позиционируемого автором как "серьёзный эмулятор терминала с глупым названием". Проект написан на C++23 (сbundled libstd, требующей -std=c++26) и распространяется под двойной лицензией MIT и GPL-3.0. Поддерживаются macOS и Linux. При разработке используется AI-ассистент.

Проект делает ставку на обеспечение низких задержек, быстрого запуска и предсказуемого потребления ресурсов: состояние терминала обрабатывается на CPU, а отрисовка выполняется через бэкенды на базе Vulkan в Linux и Metal в macOS, без использования стороннего графического тулкита. При тестировании производительности вывод 100 МБ ASCII через терминал Shitty показывает ~118 МиБ/с, обгоняя alacritty (0.81 с против 0.96 секунд), kitty и ghostty. На "случайных байтах" с некорректным UTF-8 отрыв от alacritty ещё заметнее (~51 МиБ/с против ~31 МиБ/с).

Корректность работы обеспечивается более чем 5000 тестами, собранными из десятка с лишним внешних наборов - kitty, esctest, vttests из xterm, vttest, tack, libvterm, libtsm, alacritty, ghostty, contour, konsole, mosh. Тесты выполняются с проверкой работы на реальном PTY.

Среди прочих особенностей - работа с графемными кластерами вместо codepoint-ов (emoji-последовательности), изменение размера без мерцания (кадры отрисовываются в той же транзакции, что и изменение границ), ленивая растеризация глифов с постоянным GPU-кешем. Имеется поддержка VT52–VT5xx, расширений xterm, протоколов клавиатуры и мыши Kitty/SGR/urxvt, отображения гиперссылок (OSC 8) и интеграции с командной оболочкой. Шрифты встраиваются в исполняемый файл st, что позволяет запускать приложение даже в системе без установленных шрифтов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Microsoft представил Coreutils для Windows, эмулятор терминала Intelligent Terminal и контейнеры в WSL
  3. OpenNews: Первый выпуск Term.Everything для запуска графических приложений в терминале
  4. OpenNews: Первый выпуск эмулятора терминала Ghostty
  5. OpenNews: Оценка влияния оптимизаций в GNOME 46 на эффективность работы эмуляторов терминала
  6. OpenNews: Выпуск системы терминального доступа LTSM 1.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66020-shitty
Ключевые слова: shitty
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Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    > эмулятора терминала Shitty
    > При разработке используется AI-ассистент.

    Ну, неудивительно, почему такое название

     
     
  • 2.13, опеншлёпивпродакшн (?), 11:04, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя сложно удивить. Ты уже для себя все решения принял заранее.
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:27, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Через 5 лет это будет стандартом, в чем смысл таких комментариев
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:06, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Как лодку назовешь...
     
     
  • 2.4, limafresh (ok), 10:08, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > позиционируемого автором как "серьёзный эмулятор терминала с глупым названием"

    Так тут прямо написано

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:54, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. если в паспорте лодки дописать ЛУЛЗ/шутка, то "Дырявое Корыто" всё же поплывёт?
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 16:17, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, чтобы поплыло, надо написать "наи палид урак анач етыр еку лака". Это заклинание разрушает спелл "дырявое корыто".
     
  • 2.5, zzz (??), 10:10, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Эта лодка не потонет
     

  • 1.3, limafresh (ok), 10:07, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > под двойной лицензией MIT и GPL-3.0

    И зачем? Вторая теряет смысл при первой.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:13, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Глупости не говори, всё ровно наоборот.
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:28, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В это и смысл, автор форкнул zutty под GPL3, и хочет постепенно переписать в MIT.
     
     
  • 3.32, Аноним (6), 14:00, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, очередной паразит-подпроприетарщик. Нравится ему даром на благо корпораций трудиться, видите ли.
     
     
  • 4.35, limafresh (ok), 14:16, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А тут и фанаты GPL со своим лексиконом про "корпорации" и "угнетение" подъехали.
     
     
  • 5.37, Аноним (6), 14:28, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А никто не заставлял паразитировать. Не нравится копилефт, пиши с нуля.
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 16:29, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы кому еще было интересно твое ценное мнение!
     
  • 3.48, Аноним (50), 16:28, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то что хочет, а уже почти переписал, оригинального кода там меньше 10% осталось!
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:34, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше бы сделали нормальную поддержку смарт-карт искаропки
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:01, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терминалу то это зачем?
     

  • 1.10, limafresh (ok), 10:39, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удачи проекту. Альтернативы это всегда круто.
     
     
  • 2.16, Аноним (12), 11:20, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отрисовка выполняется через бэкенды на базе Vulkan в Linux и Metal в macOS
    > обгоняя alacritty, kitty и ghostty

    Тут очередной велосипед.

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:10, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    в репозитории бардак какой-то...
     
     
  • 2.47, Аноним (50), 16:27, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В голове у тебя бардак, а в репозитории - идеальный порядок!
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:59, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > shitty

    ну конечно он на плюсах

     
  • 1.20, Вася Пупкин (?), 12:09, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему написали его на С++? Лучше уже на Яве (версий 25 которая LTS), в Яве нету проблем с памятью
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:28, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда утечка не баг, память не проблема.
     
  • 2.34, Ivan_83 (ok), 14:03, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда оно вместо 100мб/сек выдавало бы 100кб/сек.
     

  • 1.21, JoePeach (ok), 12:15, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >При разработке используется AI-ассистент.

    Ясно.

     
  • 1.22, Аноним (22), 12:24, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно - качество "AI-generated" кода там на голову выше большинства других терминалов. Но структура конечно специфическая, хотя вполне по KISS.
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:40, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Растровые шрифты поддерживает? Чем это лучше xterm?

    ЗЫ Помню решил как-то новомодный терминал потестить, собрал значит я wezterm, а оно через 10 минут работы протекло - 900мб Карл, эмулятор д0лбаного терминала!

    Самое забавное, что еще не каждый ЭТ сможет сравниться по фичам с xterm, хе-хе.

     
  • 1.24, Аноним (24), 12:40, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Без пяти минут новый веб.
    И гитлерссылки, и эмодзи.
    Осталось прикрутить видео через DRI-буфферы и можно будет там жить.
    Не оберон, конечно, но хоть как-то.
     
  • 1.28, bergentroll (ok), 13:29, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы терминал, чтобы индийские абугиды отрисовывал приемлемо.
     
  • 1.29, Аноним (29), 13:41, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >При тестировании производительности вывод 100 МБ ASCII через терминал Shitty показывает ~118 МиБ/с, обгоняя alacritty (0.81 с против 0.96 секунд),

    О да! Как пользователю терминала, мне жизненно необходимо иметь возможность вывести 100 мегабайт текста меньше чем за секунду.

     
     
  • 2.36, limafresh (ok), 14:18, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может в специфических ситуациях надо. В любом случае это хорошо, значит быстрый.
     
     
  • 3.39, небесный ученый (ok), 14:35, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, только надо еще с зелёными договориться о выбросе тепла с видеокарты, а то посчитают как майнинг на видюхе.
     
  • 2.40, Аноним (24), 14:56, 04/08/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.30, Васян Айтишник (?), 13:52, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Memory-unsafe
    > A serious terminal emulator
    > При разработке используется AI-ассистент

    Спасибо, но я останусь на Alacritty. Что называется "fast-enough" :D

     
     
  • 2.31, openssh_user (ok), 13:59, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А никто ни к чему и не призывал
     

  • 1.33, Аноним (33), 14:01, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    st база
     
     
  • 2.45, Аноним (23), 16:26, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >st база

    членов клуба «не такие как все»

     

  • 1.38, небесный ученый (ok), 14:31, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    сравнение с жиробасами alacritty, kitty, ghostty это конечно хорошо, но интересно на сколько эта штука отстаёт от foot
     
     
  • 2.46, Аноним (50), 16:26, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Shitty быстрее foot.
     

  • 1.42, Ivan_83 (ok), 15:05, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В подобных проектах меня всегда интересовало как они делают пересчёт при ресайзе окна.

    Те бывает что вывод большой и строки длинее терминала, их переносит сам терминал, и когда ты ресайзишь терминал то он должен всю историю заного перестроить с учётом новых переносов по ширине.

    Или там просто хак который при скроле/отображении это пересчитывает...

     
  • 1.43, жявамэн (ok), 15:38, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    использую konsole и не понимаю зачем что то иное
     
  • 1.49, Аноним (49), 16:28, 04/08/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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