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Проект Kakehashi развивает инструментарий для запуска исполняемых файлов macOS в Linux

03.08.2026 08:28 (MSK)

В рамках проекта Kakehashi ведётся разработка транслятора, позволяющего выполнять исполняемые файлы macOS в формате Mach-O, собранные для архитектуры ARM64, в Linux-системах с архитектурой ARM64. Код из macOS выполняется нативно без JIT-компиляции и эмуляции, используя только подмену системных вызовов для libSystem и обработку исключений. Основной целью проекта является обеспечение возможности запуска в Linux утилит командной строки, собранных для macOS. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

На текущем этапе развития продемонстрирован запуск собранных для macOS утилит 7-Zip, 7zz и curl, а также выполнение тестовых сборок компилятором clang. Трансляция системных вызовов реализована целиком в пространстве пользователя. При тестировании сжатия при помощи 7zz производительность запуска macOS-сборок отстаёт от родной Linux-сборки в 5.2 раза (118 секунд против 22.5 секунд). Отмечается, что несмотря на большие накладные расходы на трансляцию проект может оказаться полезен для запуска исполныемых файлов macOS в окружениях непрерывной интеграции, работающих на базе Linux, стоимость процессорного времени в которых на порядок ниже, чем в окружениях на базе macOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/wie-project...)
  2. OpenNews: Apple открыл инструментарий для запуска Linux-контейнеров в macOS
  3. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядра Linux в окружении macOS с LLVM
  4. OpenNews: Возобновлена работа над ОС NextBSD, сочетающей технологии FreeBSD и macOS
  5. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66014-kakehashi
Ключевые слова: kakehashi, linux, macos
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Nameh (?), 08:35, 03/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Без AI писали?
     
     
  • 2.3, pashev.ru (?), 08:41, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, что без.
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:44, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С ним, ридми сразу колдовское по стилю, я нейрослопоэксперт
    (Ну а если серьёзно, то да, нейронками всё)
     
     
  • 3.7, limafresh (ok), 09:31, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может так и есть, но ИИ обычно очень любит вставлять эмодзи куда надо и куда не надо
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:04, 03/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вроде полезная штука как ни странно. ARM64 на линуксе это во много раз дешевле. Вполне годится кросскомпиляция с запуском консольных утилит на роутере или одноплатнике. Название только говно на японском. Медленное исполнение вряд ли так уж важно для консольных утилит.
     

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