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Из-за новой атаки в AUR отключена передача бесхозных пакетов новым сопровождающим

31.07.2026 18:08 (MSK)

Проект Arch Linux объявил о приостановке передачи бесхозных пакетов новым сопровождающим в репозитории AUR (Arch User Repository). В качестве причины называется возобновление атак по подстановке вредоносного кода в пакеты, оставшиеся без сопровождения. Для захвата пакетов атакующие использовали предоставляемую в AUR возможность принимать сопровождение над пакетами, оставшимися без сопровождающих и имеющими статус "orphaned".

30 и 31 июля в AUR выявлена подстановка вредоносных изменений в 70 пакетов. Вредоносный компонент включал в себя троян для удалённого доступа, выполнения загружаемых через сеть Tor команд на системе пользователя и отправки на внешний сервер конфиденциальных данных, найденных в системе жертвы. Отправлялись такие данные как внутренние БД браузера, ключи из криптовалютных кошельков, токены доступа к различным облачным сервисам, данные из менеджеров паролей и информация из мессенджеров.

Возможность передачи сопровождения будет возобновлена после реализации мер для блокирования подобных атак. Это уже не первая попытка решить проблему - после прошлой волны атак 15 июня проект приостановил регистрацию новых учётных записей в репозитории AUR, но возобновил её 13 июля после введения обязательной верификации email.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.archlinux.org/ar...)
  2. OpenNews: Arch Linux отключил регистрацию новых учётных записей в AUR
  3. OpenNews: В AUR осуществлена подстановка вредоносного кода ещё в 54 пакета
  4. OpenNews: Атакующие скомпрометировали 1577 пакетов в репозитории AUR
  5. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux выявлены вредоносные пакеты
  6. OpenNews: В Arch Linux обеспечена воспроизводимая сборка образов контейнеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66005-aur
Ключевые слова: aur, archlinux
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 21:03, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >прошлой волны атак 15 июня

    Я волна. Новая волна...

    Такое количество атак и зловредов говорит о том что линух-таки потерял статус неуловимого Джо и потихоньку догоняет винду по нужности атакующим.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:13, 31/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.5, limafresh (ok), 21:14, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ещё бы. Linux популярен среди разработчиков, а у них есть ценные данные, которые можно украсть и заработать на этом. Украл какой-то ценный токен - и вся разработка компании накрылась, а чтобы решить это - остаётся разве что заплатить вымогателю.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:51, 31/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.13, Аноним (12), 21:51, 31/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.16, Аноним (4), 21:59, 31/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.17, Аноним (4), 22:00, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ценные данные, которые можно ...

    Google с самого основания это делал.

     
  • 2.7, Анонисссм (?), 21:19, 31/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:24, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну да, а ты посчитай сколько железок на линухе, и прикинь кто кого догоняет
     
  • 2.14, Аноним (4), 21:56, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по нужности атакующим

    Ну, тут скорее не "нужно", а "можно".

     
  • 2.15, Аноним (4), 21:58, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > линух-таки потерял статус неуловимого Джо

    Ещё с версии 3.14, когда пришли Грег и Саша, сменившие стратегию разработки.

     
  • 2.19, Аноним (19), 22:11, 31/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:14, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Прогнило что-то в арчевском королевстве...
     
  • 1.11, eugener (ok), 21:46, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 13 июля после введения обязательной верификации email

    офигеть, у них даже емейл не проверялся.))

     
  • 1.18, Сладкая булочка (?), 22:08, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шутки про помойку аур оказалиь не шутками.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 22:12, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая C-B-U-H-b-Я мoжет га-дить в oткрытых пoдъездах.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 22:14, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может. Только это всегда "чёрные" почему-то, совпадение, наверное.
     

  • 1.22, Аноним (19), 22:15, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора репы на AUR-е сделать авторскими. Вида username/packagename. Чтобы восстановить модель доверия.
     
  • 1.23, Аноним (23), 22:17, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно, почему только в последнее время об этом стали говорить. Неужто год назад не было бесхозных пакетов? Дыра-то скорее организационная, чем техническая. Выздоравливай, Арчи.
     

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