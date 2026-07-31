Из-за новой атаки в AUR отключена передача бесхозных пакетов новым сопровождающим

Проект Arch Linux объявил о приостановке передачи бесхозных пакетов новым сопровождающим в репозитории AUR (Arch User Repository). В качестве причины называется возобновление атак по подстановке вредоносного кода в пакеты, оставшиеся без сопровождения. Для захвата пакетов атакующие использовали предоставляемую в AUR возможность принимать сопровождение над пакетами, оставшимися без сопровождающих и имеющими статус "orphaned".

30 и 31 июля в AUR выявлена подстановка вредоносных изменений в 70 пакетов. Вредоносный компонент включал в себя троян для удалённого доступа, выполнения загружаемых через сеть Tor команд на системе пользователя и отправки на внешний сервер конфиденциальных данных, найденных в системе жертвы. Отправлялись такие данные как внутренние БД браузера, ключи из криптовалютных кошельков, токены доступа к различным облачным сервисам, данные из менеджеров паролей и информация из мессенджеров.

Возможность передачи сопровождения будет возобновлена после реализации мер для блокирования подобных атак. Это уже не первая попытка решить проблему - после прошлой волны атак 15 июня проект приостановил регистрацию новых учётных записей в репозитории AUR, но возобновил её 13 июля после введения обязательной верификации email.



