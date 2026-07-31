Из-за новой атаки в AUR отключена передача бесхозных пакетов новым сопровождающим

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|1.3, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 21:03, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>прошлой волны атак 15 июня
Я волна. Новая волна...
Такое количество атак и зловредов говорит о том что линух-таки потерял статус неуловимого Джо и потихоньку догоняет винду по нужности атакующим.
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|2.5, limafresh (ok), 21:14, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ещё бы. Linux популярен среди разработчиков, а у них есть ценные данные, которые можно украсть и заработать на этом. Украл какой-то ценный токен - и вся разработка компании накрылась, а чтобы решить это - остаётся разве что заплатить вымогателю.
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|3.17, Аноним (4), 22:00, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ценные данные, которые можно ...
Google с самого основания это делал.
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|2.8, Аноним (8), 21:24, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну да, а ты посчитай сколько железок на линухе, и прикинь кто кого догоняет
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|2.15, Аноним (4), 21:58, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> линух-таки потерял статус неуловимого Джо
Ещё с версии 3.14, когда пришли Грег и Саша, сменившие стратегию разработки.
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|1.11, eugener (ok), 21:46, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 13 июля после введения обязательной верификации email
офигеть, у них даже емейл не проверялся.))
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|3.21, Аноним (21), 22:14, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может. Только это всегда "чёрные" почему-то, совпадение, наверное.
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|1.22, Аноним (19), 22:15, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора репы на AUR-е сделать авторскими. Вида username/packagename. Чтобы восстановить модель доверия.
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|1.23, Аноним (23), 22:17, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Непонятно, почему только в последнее время об этом стали говорить. Неужто год назад не было бесхозных пакетов? Дыра-то скорее организационная, чем техническая. Выздоравливай, Арчи.
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