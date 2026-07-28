В ночных сборках доступен для тестирования новый интерфейс Firefox

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|2.31, Аноним (31), 16:13, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Основные изменения: Скруглены кнопки вкладок и поля адресной строки.
А что ещё можно на расте делать? Удивительно, что продукты на расте начинают заниматься только внешними скруглениями интерфейса.
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|2.76, Аноним (76), 18:55, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Дезигнер в чате, всем в укрытие!
Ты не предложил свои услуги, вот и выкручиваются как могут. Даже резюме не прислал. На опеннете в комментах каждый атёмий лёбёдёв, а как интерфейсы дизайнить, так никого.
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|2.4, Аноним (2), 15:22, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Странный минус, кто-то возмущён желанием выключить это безобразие перед билдом?
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|3.33, Аноним (31), 16:17, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> там ломается всё в каждом релизе
Это следствие применения раста или slop-кодинга?
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|4.91, КО (?), 19:28, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, будут обратно кровать двигать
Мол заполняем всё пространство для лучшего опыта, фигнёй страдают
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|1.13, limafresh (ok), 15:35, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На первом скриншоте всё стало гораздо компактнее, а не толстые вкладки и пункты, которые добавили в году вроде 2021. Зачёт. Наверное осознали, что всё-таки это десктоп, а не планшет, и эксперименты скрестить смартфоны и ПК провалились в далёких 2010-ых.
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|3.27, Аноним (25), 16:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты думаешь "скругление" само по себе рисуется? Нарисовать две прямые линии или дугу окружности, что по-твоему, быстрее ?
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|4.39, limafresh (ok), 16:22, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чисто острые кнопки сейчас редко встречаются. Даже если они почти острые, они всё равно немного скруглены, значит дуга тоже рисуется.
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|5.41, Аноним (25), 16:26, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом и проблема. Когда все элементы интерфейса становятся скругленными, это неизбежно будет работать медленее, т.е "жрать ресурсы".
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|3.28, eugener (ok), 16:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расчёт координат и отрисовка кривой линии сложнее, нежели прямой, и даже может требовать операций с плавающей точкой. На 386SX точно будет гораздо тормознее.
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|4.94, Аноним (94), 19:34, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В своё время, помню, на арифметическом сопроцессоре скругление добавляло всего пару инструкций, сам же код становился на четверть больше максимум :p
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|3.32, Аноним (32), 16:15, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покури как работают регионы обрезки в винде, wine, x11 или wayland.
Там на каждую строчку пикселей хранится скан или прямоугольник.
А считаются списки сканов и прямоугольников достаточно дорого для CPU.
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|4.34, Аноним (25), 16:18, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только клиппинг. Но, как минимум, уравнение окружности + антиалиасинг.
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|3.79, Аноним (79), 19:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С каких пор обычные скругления жрут ресурсы?
С тех пор, как всякие "сладкие белочки" и прочие эксперты повадились тут умничать на технические темы, ничего в них не шаря. В их фантазиях кривые перерисовываются каждый раз с нуля, 60 раз в секунду.
Ресурсы скругления никак не жрут, потому что нарисованная окружность кэшируется в битмапе, который потом используется заново. То же самое и с глифами в векторных шрифтах.
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|2.60, Аноним (60), 17:46, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Считается, что прямые углы вызывают психическое утомление, а скруглённые наоборот, воспринимаются "мягко". Видеоэкология, если не ошибаюсь, это изучает.
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|2.69, Аноним (69), 18:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Что это меняет? Только ресурсы жрет
Ну вот, на движке Windows 10, вся эта квадратность обьяснялась снижением потребления ресурсов и тд.
Ну тоесть в противовес WebUi.
Но теперь видимо, все скруглять будут, чтобы люди покупали Озу мощные Cpu и тд.
Но кстати говоря, скругления были еще и в Xp. Конечно разница в том что там скругление прозрачным слоем.
А тут скрегления либо Математические, либо Шейдерами.
Короч измудренно.
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|1.17, Аноним (17), 15:54, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пришельцам с планеты 51 понравился бы такой дизайн, но может быть сочли бы его несколько угловатым.
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|1.19, Аноним (19), 15:58, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Меню должно не со скруглёнными углами. Меню должно быть круглое само по себе. Хватит полумер!
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|1.30, anonymous (??), 16:11, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А когда-то давно, лет двадцать назад, я помню баловался с темой, где кнопки были круглые. Вау-эффект некоторый есть, но чуток поработаешь и понимаешь, что жутко неудобно.
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|2.37, Аноним (29), 16:21, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем тебе работать? Бравзер нужен, чтобы котиков смотреть. А котики не квадратные!
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|1.36, Nicho (ok), 16:20, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Бесят эти сильные скругления вкладок и адресных строк, будто взяли дизайн от гугла, даже не идеальный нынешний proton не плох по сравнению с nova, хотя идеальным был photon, хотя в нем вообще скруглений не было, бесит мозила, почему они до сих блин не вернули иконки в меню и добавили их в контекстные меню, почему линию на вкладку активную не вернули, почему кружок не вернули или не добавили линию когда вкладки загружаются, почему нет фона на всех других вкладках кроме активной, почему иконку браузера не поменяли с 2019 года, лучше бы вместо этих скруглений сильных и цветного интерфейса сделали бы дизайн, как у Arc в котором интерфейс размыт и средние умеренные скругления.
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|2.38, Аноним (25), 16:21, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что дизайн делает поколение зумеров, у которых детская травма нанесенная смартфонами.
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|1.40, Аноним (40), 16:25, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм, а почему возмущаются, в лисе и так же скругленно всё, конечно не так сильно как в новой теме, но скруглено всё.
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|1.42, Аноним (42), 16:28, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Скруглены кнопки вкладок и поля адресной строки.
Достойное изменение. Теперь сёрфить станет лучше.
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|2.45, Аноним (69), 16:35, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять эти скругления,
Чтобы потом все сквадрачивать,
Типа, смотрите как мы сквадрачили, ато было все круглое прям, ух жесть.
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|1.47, Аноним (47), 16:48, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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browser.nova.enabled = false
Давно использую лису, но более непрактичной темы оформления не встречалось. Отключить через about:config и накатить userChrome.css, после чего элементы становятся прямоугольными и компактными - красота.
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|2.83, penetrator (?), 19:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дружище огромное спасибо, теперь у меня найтли как и стейбл, а то чуть не проблевался
и дарк темы нету во вкладках приватных...
вот же лисьи дегенераты, ну нормальный браузер же был, зачем этот цирк
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|1.48, Аноним (48), 16:48, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А мне нравится, недавно перешёл на Niri + Noctalia, и такой дизайн со скруглениями лучше вписывается в этот сетап, в отличии от того же брейва, где невозможно настроить нормально ни динамическую тему, ни интеграцию нормальную с gtk или qt5. А на фоксе есть Pywallfox, работающий идеально.
Единственное, если к десктоп Фоксу вопросов нет, то на андроиде они за 6 лет так и не добавили ручной импорт закладок, поэтому пользоваться брейвом и на десктопе, и на андроиде предпочтительнее, я не хочу создавать какие то аккаунты в мозилле, чтобы иметь базовую возможность импортировать закладки.
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=2032633
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|1.52, Аноним (52), 17:24, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь он ещё больше будет залипать? Он уже и так жрёт больше чем IDE вместе с докером
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|1.53, Аноним (52), 17:25, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> оттенки фиолетового цвета
типа у людей не достаточно глаза болят и они не достаточно на свистелки отвлекаются от текста?
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|1.54, Аноним (52), 17:28, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изменены отступы между всеми элементами интерфейса
Отступы от кнопки до меню из неё выпадающего - это таким надмозгом надо быть, что просто руки оторвать и бить ими до просветления. Меню скрывается потому что мышь ушла с кнопки, а на меню не пришла. Тестировал ли кто-то эти изменения? Конечно нет
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|1.55, Аноним (52), 17:30, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Крестик закрытия окна больше не честная шапка окна, а "мы тут сами что-то рисуем". Браузер завис на трёх страничка потому что "у нас тут порция улучшений" - убить можно только через таск менеджер
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|1.56, Аноним (56), 17:37, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Закруглённая выпадашка меню выглядит как "мой первый дизайн" ученика 1 класса.
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|1.61, Аноним (61), 17:58, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На первом скриншоте все ужасно, да и углы не достаточно круглые, надо еще чуток закруглить. Да-с, не доработали-с.
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|1.64, Я (??), 18:03, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот так от версии к версии и будут, то скруглять, то спрямлять, а потом опять скруглять, а затем спрямлять и так по кругу. И каждый раз будут это выдавать за очумительное новшество.
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|1.65, Я (??), 18:04, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только проблема в том, что у монитора углы прямые и пиксели квадратные или прямоугольные.
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|3.73, Аноним (69), 18:49, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот удобыне как бы, но, вот например Ваз 21099, имеет квадратное лобовое стекло. Все квадратное.
И еще Нива, и тд.
Это прощще делать, в плане производственного процесса, линии.
Конечно все эти скругления это очень сложно, сделать как какую нибудь Тойоту современную.
Это я к чему. Шестиугольные пиксели это круто, ну типа соты.
Но прикинь как сложно сделать производственную линию, с такими мониторами.
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|1.80, Аноним (80), 19:03, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Столько лет уже программисты скругляют элементы интерфейса, а они всё ещё не идеально круглые. Боюсь, это не закончится, пока они не вычислят число Пи до последнего знака
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|2.88, AllL (?), 19:24, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле идеально круглые углы - это выглядит некрасиво и устаревше, поэтому Apple для скругления углов давно применяет особую кривую второго порядка (забыл как называется) с переменным радиусом скругления, именно такую кривую применяют также производители автомобилей для скругления углов кузова автомобилей, такие углы прочнее и блики от них правильные.
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|1.87, Аноним (87), 19:18, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Скруглены кнопки вкладок и поля адресной строки.
Молодцы! Стремятся к природе и человеческому естеству. Наши зрачки круглые, разрез глаз у нас овальный. На Мир мы смотрим круглыми глазами. Скруглённость это наша природа.
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|1.95, Avririon (ok), 19:44, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эти cмyзиxлёбы не остановятся, пока окно раузера и каждый его элемент не станут овальными.
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|1.99, Axonic (ok), 19:57, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Можете считать меня неисправимым ретроградом, но прежние настройки Firefox — окно с безупречной табуляцией, где каждый параметр имел свое строгое тематическое место, — обладали подлинной эргономической грацией. Нынешний же дизайн, превращенный в утомительную простыню контента, вынуждает либо бесцельно преодолевать бесконечный скролл, либо уповать на текстовый поиск, что кажется мне скорее архитектурным регрессом, нежели эволюцией удобства.
И тем не менее, Firefox — лучший браузер.
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|1.102, Аноним (102), 20:27, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую расширение Add Water для GNOME, которое ставит
firefox-gnome-theme. Может пронесёт и в этот раз.
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|2.103, Axonic (ok), 20:38, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Add Water — это не расширение оболочки GNOME (GNOME Shell extension), а отдельное утилита-приложение для Linux/GNOME
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