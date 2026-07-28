В ночных сборках доступен для тестирования новый интерфейс Firefox

3.27 , Аноним ( 25 ), 16:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты думаешь "скругление" само по себе рисуется? Нарисовать две прямые линии или дугу окружности, что по-твоему, быстрее ?

4.39 , limafresh ( ok ), 16:22, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чисто острые кнопки сейчас редко встречаются. Даже если они почти острые, они всё равно немного скруглены, значит дуга тоже рисуется.

5.41 , Аноним ( 25 ), 16:26, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этом и проблема. Когда все элементы интерфейса становятся скругленными, это неизбежно будет работать медленее, т.е "жрать ресурсы".

3.28 , eugener ( ok ), 16:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расчёт координат и отрисовка кривой линии сложнее, нежели прямой, и даже может требовать операций с плавающей точкой. На 386SX точно будет гораздо тормознее.

4.94 , Аноним ( 94 ), 19:34, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В своё время, помню, на арифметическом сопроцессоре скругление добавляло всего пару инструкций, сам же код становился на четверть больше максимум :p

3.32 , Аноним ( 32 ), 16:15, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Покури как работают регионы обрезки в винде, wine, x11 или wayland.

Там на каждую строчку пикселей хранится скан или прямоугольник.

А считаются списки сканов и прямоугольников достаточно дорого для CPU.

4.34 , Аноним ( 25 ), 16:18, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не только клиппинг. Но, как минимум, уравнение окружности + антиалиасинг.

3.79 , Аноним ( 79 ), 19:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С каких пор обычные скругления жрут ресурсы? С тех пор, как всякие "сладкие белочки" и прочие эксперты повадились тут умничать на технические темы, ничего в них не шаря. В их фантазиях кривые перерисовываются каждый раз с нуля, 60 раз в секунду. Ресурсы скругления никак не жрут, потому что нарисованная окружность кэшируется в битмапе, который потом используется заново. То же самое и с глифами в векторных шрифтах.

