Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2026 года

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 21:06, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
При том что 15 - несколько экспериментальная всё таки. Хотя б из-за pkgbase.
|
|
|
|3.5, Ivan_83 (ok), 23:03, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что там эксперементального то?
Сижу на десктопе на ней уже давно - с релиза.
|
|
|
|4.10, Аноним (10), 01:12, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сижу на десктопе
Кому в 2026 интересно что там у анонима на локалхосте? Вот в публично доступном проде, особенно там где петабайты пользовательских данных, выполняется недоверенный код, и другие нетривиальные вещи -- это интересно. А про свой локалхост ты можешь что угодно рассказывать, хоть про DragonflyBSD.
|
|
|
|5.12, Ivan_83 (ok), 04:06, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А с чего вы решили что на фре не крутятся в организациях всякие сервисы?
Вы бы удивились если бы узнали где оно стоит в РФ.
|
|1.4, Аноним (4), 23:02, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Были бы свои драйвера для видео, для ви-фи и другого. Цены бы этой операционной системе не было.
|
|
|
|2.7, KRAKEN (?), 23:08, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Драйвера для неё будут только тогда, когда она ляжет под корпов, как линукс, а этого не произойдёт никогда в силу специфики разработчиков и аудитории. Так что можешь не ждать драйверов для BSD систем.
|
|
|
|3.8, Ivan_83 (ok), 00:03, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Каких разработчиков? Какой аудитории?
2-3 ляма зелени и всего делов, учитывая что готовой бюджет всего лям и тот кажись не всегда удаётся собрать.
|
|
|
|4.11, Аноним (10), 01:16, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 2-3 ляма зелени и всего делов,
Всего лишь? Смешные деньги для проекта. У меня квартальный бюджет на клауд чуть больше 2 лямов.
> готовой бюджет всего лям и тот кажись не всегда удаётся собрать
А что так? Я слышал БСД очень котируется у Нетфликса, Сони, и... Больше нигде, вроде.
|
|
|
|5.13, Ivan_83 (ok), 04:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Оно много где есть, просто никто не трубит об этом на каждом углу, у людей свой бизнесс которому это паралллельно.
Про бюджеты это не ко мне, отчётность фонда публично доступна, можете сами посмотреть.
|
|3.9, Аноним (3), 01:00, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так уже под соней, нинтендой, и тем же эполом лежит, тебе мало?
|