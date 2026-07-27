Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2026 года

Опубликован отчёт о развитии проекта FreeBSD за второй квартал 2026 года. Владлен Пополитов перевёл полный отчёт на русский язык. Выжимка интересных проектов: Sylve - унифицированная платформа управления системой, предоставляющая web-интерфейс для управления виртуальными машинами (на базе Bhyve), jail-окружениями, ZFS-хранилищем и сетевым взаимодействием.

Развивается модульный двухэтапный инсталлятор Parthenope, написанный на языке Lua. Почти готов фронтэнд с текстовым интерфейсом пользователя. Планируется создание фронтэндов для CLI и web-интерфейса.

В состав включена утилита smart для извлечения данных S.M.A.R.T. и мониторинга состояния накопителей с интерфейсами ATA, NVMe и SCSI.

Финальная стадия реализации API Process Descriptor, аналога имеющегося в Linux механизма pidfd, решающего проблемы с повторным использованием PID-идентификаторов процессов (pidfd связывается с конкретным процессом и не меняется, в том время как PID может быть привязан к другому процессу после завершения текущего процесса, ассоциированного с этим PID).

Развивается новый планировщик задач с более предсказуемым поведением, раздельным управлением задержками и ресурсами CPU, а также расширенными возможностями, такими как планирование на гибридных CPU, планирование c учётом энергопотребления и иерархическое планирование.

Проект по интеграции поддержки режимов низкого энергопотребления S0ix и s2idle (Suspend-To-Idle), которые позволят снизить энергопотребление при использовании FreeBSD на современных ноутбуках с процессорами Intel и AMD, некоторые из которых не поддерживают режим сна S3. Также продолжается работа по самодостаточной поддержке спящего режима (Hibernate) без использования возможностей прошивок для сохранения состояния системы.

Работа над поддержкой стандарта ACPI CPPC (Collaborative Processor Performance Control), позволяющего операционным системам управлять уровнями производительности и эффективности CPU.

На базе LinuxKPI, прослойки для запуска Linux-драйверов во FreeBSD, развиваются беспроводной стек, синхронизированный с ядром Linux 7.0 и предоставляющий драйверы Intel iwlwifi, Realtek rtw88/rtw89, Mediatek mt76, Qualcomm Atheros ath10k, ath11k и ath12k, и Broadcom brcmfmac.

Работа по синхронизации графических драйверов i915 и amdgpu с ядром Linux 6.14.

Во FreeBSD-CURRENT добавлен драйвер для туннелей GENEVE (Generic Network Virtualization Encapsulation), применяемых в программно-определяемых сетях (SDN) и для построения виртуальных сетей поверх физической сети.

Добавлена поддержка метрик маршрутизации, применяемых на маршрутизаторах для принятия решений о выборе маршрута (приоритетными являются шлюзы с меньшими метриками).

Проект по реализации родной поддержки протокола MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Разработка HID-драйверов bthidbus и bthid для устройств ввода, подключаемых через Bluetooth.

Создан совместимый с ядром Linux 7.0 драйвер ntsync, позволяющий существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Драйвер реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT.

Портирование приложения Raspberry Pi Imager с интерфейсом для настройки и установки системных образов для плат Raspberry Pi.

Работа по добавлению инструментария командой строки Arduino CLI в коллекцию портов.

Созданы драйверы для платы Banana Pi R64 и R2-PRO на базе чипов MediaTek MT7622 и Rockchip RK 3568.

Началась работа по поддержке платформы FreeBSD в инструментарии AMD ROCm.



