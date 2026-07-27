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Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2026 года

27.07.2026 20:27 (MSK)

Опубликован отчёт о развитии проекта FreeBSD за второй квартал 2026 года. Владлен Пополитов перевёл полный отчёт на русский язык. Выжимка интересных проектов:

  • Sylve - унифицированная платформа управления системой, предоставляющая web-интерфейс для управления виртуальными машинами (на базе Bhyve), jail-окружениями, ZFS-хранилищем и сетевым взаимодействием.
  • Развивается модульный двухэтапный инсталлятор Parthenope, написанный на языке Lua. Почти готов фронтэнд с текстовым интерфейсом пользователя. Планируется создание фронтэндов для CLI и web-интерфейса.
  • В состав включена утилита smart для извлечения данных S.M.A.R.T. и мониторинга состояния накопителей с интерфейсами ATA, NVMe и SCSI.
  • Финальная стадия реализации API Process Descriptor, аналога имеющегося в Linux механизма pidfd, решающего проблемы с повторным использованием PID-идентификаторов процессов (pidfd связывается с конкретным процессом и не меняется, в том время как PID может быть привязан к другому процессу после завершения текущего процесса, ассоциированного с этим PID).
  • Развивается новый планировщик задач с более предсказуемым поведением, раздельным управлением задержками и ресурсами CPU, а также расширенными возможностями, такими как планирование на гибридных CPU, планирование c учётом энергопотребления и иерархическое планирование.
  • Проект по интеграции поддержки режимов низкого энергопотребления S0ix и s2idle (Suspend-To-Idle), которые позволят снизить энергопотребление при использовании FreeBSD на современных ноутбуках с процессорами Intel и AMD, некоторые из которых не поддерживают режим сна S3. Также продолжается работа по самодостаточной поддержке спящего режима (Hibernate) без использования возможностей прошивок для сохранения состояния системы.
  • Работа над поддержкой стандарта ACPI CPPC (Collaborative Processor Performance Control), позволяющего операционным системам управлять уровнями производительности и эффективности CPU.
  • На базе LinuxKPI, прослойки для запуска Linux-драйверов во FreeBSD, развиваются беспроводной стек, синхронизированный с ядром Linux 7.0 и предоставляющий драйверы Intel iwlwifi, Realtek rtw88/rtw89, Mediatek mt76, Qualcomm Atheros ath10k, ath11k и ath12k, и Broadcom brcmfmac.
  • Работа по синхронизации графических драйверов i915 и amdgpu с ядром Linux 6.14.
  • Во FreeBSD-CURRENT добавлен драйвер для туннелей GENEVE (Generic Network Virtualization Encapsulation), применяемых в программно-определяемых сетях (SDN) и для построения виртуальных сетей поверх физической сети.
  • Добавлена поддержка метрик маршрутизации, применяемых на маршрутизаторах для принятия решений о выборе маршрута (приоритетными являются шлюзы с меньшими метриками).
  • Проект по реализации родной поддержки протокола MPLS (Multiprotocol Label Switching).
  • Разработка HID-драйверов bthidbus и bthid для устройств ввода, подключаемых через Bluetooth.
  • Создан совместимый с ядром Linux 7.0 драйвер ntsync, позволяющий существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Драйвер реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT.
  • Портирование приложения Raspberry Pi Imager с интерфейсом для настройки и установки системных образов для плат Raspberry Pi.
  • Работа по добавлению инструментария командой строки Arduino CLI в коллекцию портов.
  • Созданы драйверы для платы Banana Pi R64 и R2-PRO на базе чипов MediaTek MT7622 и Rockchip RK 3568.
  • Началась работа по поддержке платформы FreeBSD в инструментарии AMD ROCm.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/status...)
  2. OpenNews: Порты FreeBSD временно заморожены из-за добавления слишком большого файла
  3. OpenNews: Возобновлена работа над ОС NextBSD, сочетающей технологии FreeBSD и macOS
  4. OpenNews: Базовая система FreeBSD-CURRENT избавлена от компонентов под лицензией GPL
  5. OpenNews: Уязвимости во FreeBSD, допускающие повышение привилегий и удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 15.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65988-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:43, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Молодцы, потихоньку работают. 15-ю после релиза ставил для тестов на неделю, всё нормально работало.
    https://www.freebsd.org/ru/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:06, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При том что 15 - несколько экспериментальная всё таки. Хотя б из-за pkgbase.
     
     
  • 3.5, Ivan_83 (ok), 23:03, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там эксперементального то?
    Сижу на десктопе на ней уже давно - с релиза.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 01:12, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сижу на десктопе

    Кому в 2026 интересно что там у анонима на локалхосте? Вот в публично доступном проде, особенно там где петабайты пользовательских данных, выполняется недоверенный код, и другие нетривиальные вещи -- это интересно. А про свой локалхост ты можешь что угодно рассказывать, хоть про DragonflyBSD.

     
     
  • 5.12, Ivan_83 (ok), 04:06, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего вы решили что на фре не крутятся в организациях всякие сервисы?
    Вы бы удивились если бы узнали где оно стоит в РФ.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:02, 27/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:02, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Были бы свои драйвера для видео, для ви-фи и другого. Цены бы этой операционной системе не было.
     
     
  • 2.6, Ivan_83 (ok), 23:06, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какая разница чьи дрова если они работают?
     
  • 2.7, KRAKEN (?), 23:08, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвера для неё будут только тогда, когда она ляжет под корпов, как линукс, а этого не произойдёт никогда в силу специфики разработчиков и аудитории. Так что можешь не ждать драйверов для BSD систем.
     
     
  • 3.8, Ivan_83 (ok), 00:03, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких разработчиков? Какой аудитории?
    2-3 ляма зелени и всего делов, учитывая что готовой бюджет всего лям и тот кажись не всегда удаётся собрать.
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 01:16, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2-3 ляма зелени и всего делов,

    Всего лишь? Смешные деньги для проекта. У меня квартальный бюджет на клауд чуть больше 2 лямов.

    > готовой бюджет всего лям и тот кажись не всегда удаётся собрать

    А что так? Я слышал БСД очень котируется у Нетфликса, Сони, и... Больше нигде, вроде.

     
     
  • 5.13, Ivan_83 (ok), 04:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно много где есть, просто никто не трубит об этом на каждом углу, у людей свой бизнесс которому это паралллельно.

    Про бюджеты это не ко мне, отчётность фонда публично доступна, можете сами посмотреть.

     
  • 3.9, Аноним (3), 01:00, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже под соней, нинтендой, и тем же эполом лежит, тебе мало?
     

  • 1.14, Аноним (14), 06:03, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы
     

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