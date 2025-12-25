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Представлен aeman, инструмент планирования работы инженерных команд

24.07.2026 21:14 (MSK)

Разработчики облачной платформы Cozystack опубликовали исходный код aeman, системы ежедневного планирования для инженерных команд, построенной поверх GitHub Projects v2. Инструмент развивает идею ежедневной доски: инженер видит ровно те задачи, которыми занимается сегодня, а всё отложенное исчезает с доски до того дня, когда за эту задачу кто-то возьмётся. Код написан на языке Go (веб-интерфейс — TypeScript/React) и распространяется под лицензией Apache-2.0.

Основные возможности:

  • Персональная доска дня (Me): задачи инженера из всех его команд на выбранный день, сгруппированные в четыре цветовые зоны — срочное ("сделать сегодня кровь из носу"), обычная запланированная работа, незапланированное (прилетевшее в течение дня) и "делать, если всё остальное готово". У каждой карточки ползунок готовности 0-100%, стадия (Review / Locked / Recurrent / Done), счётчик возраста и автоматически распознаваемые ссылки на issue/PR; сбоку - панель заметок, живущих в контексте дня.
  • Командная доска (Team): сетка "люди × зоны" на выбранный день с быстрым созданием и назначением задач; режим "View as" позволяет лидеру команды посмотреть на доску глазами конкретного инженера.
  • Однодневные спринты, считаемые вперёд: операция "carry-over" одним действием переносит незавершённые задачи в новый день, завершённые остаются в истории, регулярные задачи пересоздаются автоматически. Кнопки "+1 день" и "+1 неделя" откладывают задачу, скрывая её с доски до нужной даты.
  • Недельный план команды с полосами "к среде" и "к пятнице", перетаскиванием задач плана на исполнителей и общим прогресс-баром недели.
  • Механика рецензирования (связанная карточка у рецензирующего с автоматическим освобождением оригинала по завершении), подзадачи с наследуемым прогрессом родителя и учёт незапланированной работы отдельной зоной.
  • Журнал действий по каждой карточке: перемещения, изменения прогресса, смены спринтов - пригоден для аудита и построения статистики.

Отличительная особенность архитектуры - полное отсутствие собственной базы данных: единственным хранилищем выступает GitHub Projects v2. Каждая карточка - это "item" на доске GitHub, все атрибуты (зона, прогресс, спринт, план) - обычные поля проекта, которые aeman при необходимости создаёт автоматически. Ту же доску можно открыть в штатном интерфейсе GitHub, а отказаться от инструмента можно в любой момент - данные остаются у пользователя и не требуют миграции. Заметки и журнал также хранятся в GitHub: у draft-карточек — в теле карточки за специальным маркером, у карточек, привязанных к issue или PR, - обычными комментариями, а служебные события собираются в один пополняемый лог-комментарий, чтобы не засыпать подписчиков уведомлениями.

Проект поставляется одним исполняемым файлом со встроенным через go:embed веб-интерфейсом, JSON REST API, WebSocket-потоком обновлений и MCP-сервером. API построен по образцу Kubernetes: сущности оформлены ресурсами с kind/metadata/spec (Card, Sprint, Ordering, Presence), клиент работает по схеме "list + watch" с событиями ADDED/MODIFIED/DELETED — каждая открытая вкладка действует как informer с локальным кэшем, и правки коллег появляются на всех экранах примерно за секунду.

Для обхода медленных GraphQL-мутаций GitHub и отстающих от записи реплик чтения запись организована по схеме "write-behind": изменения мгновенно применяются к серверному кэшу и рассылаются клиентам, а в GitHub отправляются фоновой очередью с ограничением темпа, повторами и объединением последовательных изменений по аналогии с DeltaFIFO в Kubernetes (несколько правок одного поля сливаются в один запрос с итоговым значением, текст заметок при этом не теряется). Недавние собственные записи временно считаются достовернее свежих чтений из GitHub, что исключает видимые «откаты» интерфейса при отставании реплик; источником истины при конфликтах остаётся GitHub.

Встроенный MCP-сервер позволяет AI-агентам (например, Claude) участвовать в процессе наравне с людьми: создавать и перемещать карточки, вести заметки и проводить "carry-over". Отдельного API для агентов нет - их действия проходят через тот же доменный слой с теми же проверками. Хранилище скрыто за интерфейсом Backend: заявлены планы по git-бэкенду с хранением карточек файлами в репозитории, а движок доски можно встраивать в собственные инструменты как Go-библиотеку.

Для локального запуска достаточно аутентифицированного GitHub CLI: aeman открывает интерфейс на 127.0.0.1:8765 и работает с любым проектом GitHub Projects v2, создавая недостающие поля автоматически. Для командной работы предусмотрен многопользовательский режим со входом через GitHub OAuth (готовый docker-compose в комплекте) и Helm-чарт для развёртывания в Kubernetes.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/aenix-io/ae...)
  2. OpenNews: Выпуск Cozystack 0.35, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes
  3. OpenNews: Опубликован код COSI-драйвера для SeaweedFS
  4. OpenNews: Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes
  5. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
Автор новости: kvaps
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65969-aeman
Ключевые слова: aeman
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