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Доступен wiyci - сервис по анализу логов сборки пакетов

20.07.2026 07:50 (MSK)

Запущен сервис wiyci (The World Is Your CI) от автора проекта Repology. Сервис агрегирует логи сборки свободных проектов, находит в них индикаторы проблем, включая предупреждения компилятора и сломанные тесты, и представляет результат в виде, напоминающем интерфейс систем непрерывной интеграции. Идея в том, что сборка пакетов настоящих дистрибутивов покрывает большее разнообразие окружений, нежели обычные CI (которые, кроме того, используются не всеми проектами) и может выявить больше проблем, и закрыть слепое пятно в экосистеме СПО.

На данном этапе проект находится в альфа-стадии и поддерживает логи сборки пакетов Alpine, Fedora и FreeBSD, что, впрочем, уже покрывает 2 ядра ОС, 3 реализации libc (glibc, musl, FreeBSD libc), 9 аппаратных архитектур (aarch64, armhf, armv7, loongarch64, ppc64le, riscv64, s390x, x86, x86_64) и 2 компилятора C/C++ (GCC, Clang). Поддерживается парсинг предупреждений компиляторов GCC и Clang, а также результатов тестов Google Test, ctest и pytest. Покрытие на этой стадии ограничено 2 тысячами самых популярных открытых проектов.

В планах расширение списка источников логов (принимаются идеи), парсинг новых типов фактов и ошибок (принимаются идеи), структурированная обработка предупреждений (с поиском по классу предупреждения, например "-Wsign-compare"), рост покрытия по проектам, RSS-фиды и API. Также принимаются идеи по логотипу проекта.

Сервис реализован на языке Rust (tokio, axum, askama, sqlx) и базируется на подготовленном автором шаблоне, обобщающем двухлетний опыт бэкенд-разработки на Rust. Исходный код открыт под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Для хранения данных используется СУБД PostgreSQL.

  1. Главная ссылка к новости (https://wiyci.org/...)
  2. OpenNews: Введён в строй сервис для анализа версий пакетов в репозиториях
  3. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65934-wiyci
Ключевые слова: wiyci, log, ci, build
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:21, 20/07/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    Надеюсь, хотя бы, с LLM написано?
     
     
  • 3, aname (ok), 09:31, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там же раст, там только LLM и писать
     

  • 2, q (ok), 09:27, 20/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Сайт хостится на JSC TIMEWEB, в Питере. Посещать на свой страх и риск.
     
     
  • 4, а (?), 09:38, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашел на свой страх и риск, док станция врубила активный охлад и более не останавливается (только сейчас узнал что у нее он есть).

    Действительно, что-то не так там.

     
     
  • 5, q (ok), 09:41, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понял. Речь про то, что светить публичный адрес своего VPN российскому сайту чревато баном этого VPN в течение суток (если только входной и выходной адреса не разные на уровне абсолютно разных AS).
     
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