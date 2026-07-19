Релиз языка программирования V 0.5.2

3.8 , Аноним ( 2 ), 14:22, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Единственная вещь, за которую можно поблагодарить Rust - это то, что он подсветил эту проблему, а вот решение, которое он предлагает очень далеко от идеального. Если у V будет человеческий синтаксис и разработчик сможет в полной мере реализовать написанное, а также сможет написать документацию, то лавры самого безопасного языка достанутся ему.

4.24 , Аноним ( 24 ), 16:22, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и Клод сможет в полной мере реализовать написанное, а также сможет написать документацию, то Пофиксил, не благодари. К тому же, на первый взгляд, генерируестя высокоуровневый код на сишечке (т.е. как у 100500 других нескучных ЯП, о которых уже никто и не помнит), который и компилируется шлангм/гцц.

Так что "как в Раст" под большим вопросом (там это отслеживается в MIR = Mid-level intermediate representation https://rustc-dev-guide.rust-lang.org/mir/index.html) ... 4.25 , Аноним ( 25 ), 16:24, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > он подсветил эту проблему Поверь мне, это не заслуга раста, до него уже существовали языки с "безопасной памятью", просто раст стал популярным на волне хайпа от корпов.

5.31 , Аноним ( 30 ), 17:58, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > до него уже существовали языки с "безопасной памятью" Да? И при этом без сборщика мусора?

4.35 , laindono ( ok ), 18:32, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > человеческий синтаксис Что под этим подразумевается вообще? Похожесть на единственный выученный язык 30 лет назад? Единственный язык, который имеет смысл ругать за синтаксис это C++. Да и то больше по причине его необъятности (человек не может его запомнить чисто физически).

3.19 , небесный ученый ( ok ), 15:29, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не умеете вы в смыслы

Rust - ржавчина, это по сути паразит который живёт за счет железа, конечный итог - труха и смерть.

V — значит вендетта, месть за железо, конечный итог -победа.

4.29 , kusb reg ( ok ), 17:50, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот язык назван не в честь ржавчины. AI Overview Язык программирования Rust назван в честь биологического семейства ржавчинных грибов (англ. Rust fungi).Создатель языка Грейдон Хоар выбрал это имя из-за невероятной живучести, способности к росту в самых суровых условиях и устойчивости этих организмов. Это символизирует надежность, безопасность и высокую параллельность, заложенные в основу архитектуры.

5.32 , Аноним ( 32 ), 18:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это уже постфактум придумали, когда после "тёплого" приёма растоевангелистов стало понятно, что такое название вредит репутации языка.

3.23 , Аноним ( 23 ), 16:02, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А зачем нужна замена божественному Rust? Чтобы не видеть эти извращения с подменой переменных, синтаксис даже хуже чем у тайпскрипта (ух запятые мои, с точкозапятыми, да значочки восклицательные - риальне будто бы абвгд+ писали под таблетками гормональными), 100500 анврапов и перевызовов и под конец - уродливую систему доставки и сотню утилит только чтобы оно зашевелилось - растапы (игнорящие пакетник), карги, прочую ужесть.

Даже в го все через один бинарник решается.

4.34 , Аноним ( 30 ), 18:16, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы не видеть эти извращения с подменой переменных, синтаксис даже хуже чем у тайпскрипта Кто о чем, а оперннетные эксперты о синтаксисе, ведь дальше синтаксиса знакомство они не осиливают и сливаются...

4.36 , Аноним ( 36 ), 18:47, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы не видеть эти извращения с подменой переменных, синтаксис даже хуже чем у тайпскрипта (ух запятые мои, с точкозапятыми, да значочки восклицательные - риальне будто бы абвгд+ писали под таблетками гормональными), 100500 анврапов и перевызовов и под конец - уродливую систему доставки и сотню утилит только чтобы оно зашевелилось - растапы (игнорящие пакетник), карги, прочую ужесть. Бредовая бредятина, написанная под таблетками проносными.

