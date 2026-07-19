Релиз языка программирования V 0.5.2

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|1.2, Аноним (2), 12:57, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Язык на замену Rust, благодаря наличию опционального сборщика мусора, потому что, сюрприз, от всех утечек памяти Rust не защищает.
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|3.38, Аноним (-), 19:13, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так сборщик мусора тоже не защищает от всех утечек памяти.
Зато он их прячет классно. Видишь ты под нагрузкой жор памяти - и гадай, толи GC просто не отработал еще, толи память течет. Очень удобно... поэтому приблуды с GC память жрут как не в себя - всегда и везде.
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|2.5, Аноним10084 и 1008465039 (?), 13:56, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем нужна замена божественному Rust? И да - божественный Rust прежде всего не от утечек памяти защищает, а от ошибок использования памяти вроде дабл-фри, юз-афтер-фри, нул поинтер и т.п.
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|3.8, Аноним (2), 14:22, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Единственная вещь, за которую можно поблагодарить Rust - это то, что он подсветил эту проблему, а вот решение, которое он предлагает очень далеко от идеального. Если у V будет человеческий синтаксис и разработчик сможет в полной мере реализовать написанное, а также сможет написать документацию, то лавры самого безопасного языка достанутся ему.
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|4.24, Аноним (24), 16:22, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и Клод сможет в полной мере реализовать написанное, а также сможет написать документацию, то
Пофиксил, не благодари. К тому же, на первый взгляд, генерируестя высокоуровневый код на сишечке (т.е. как у 100500 других нескучных ЯП, о которых уже никто и не помнит), который и компилируется шлангм/гцц.
Так что "как в Раст" под большим вопросом (там это отслеживается в MIR = Mid-level intermediate representation https://rustc-dev-guide.rust-lang.org/mir/index.html) ...
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|4.25, Аноним (25), 16:24, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> он подсветил эту проблему
Поверь мне, это не заслуга раста, до него уже существовали языки с "безопасной памятью", просто раст стал популярным на волне хайпа от корпов.
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|5.31, Аноним (30), 17:58, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> до него уже существовали языки с "безопасной памятью"
Да? И при этом без сборщика мусора?
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|4.35, laindono (ok), 18:32, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> человеческий синтаксис
Что под этим подразумевается вообще? Похожесть на единственный выученный язык 30 лет назад?
Единственный язык, который имеет смысл ругать за синтаксис это C++. Да и то больше по причине его необъятности (человек не может его запомнить чисто физически).
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|3.19, небесный ученый (ok), 15:29, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не умеете вы в смыслы
Rust - ржавчина, это по сути паразит который живёт за счет железа, конечный итог - труха и смерть.
V — значит вендетта, месть за железо, конечный итог -победа.
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|4.29, kusb reg (ok), 17:50, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот язык назван не в честь ржавчины.
AI Overview Язык программирования Rust назван в честь биологического семейства ржавчинных грибов (англ. Rust fungi).Создатель языка Грейдон Хоар выбрал это имя из-за невероятной живучести, способности к росту в самых суровых условиях и устойчивости этих организмов. Это символизирует надежность, безопасность и высокую параллельность, заложенные в основу архитектуры.
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|5.32, Аноним (32), 18:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже постфактум придумали, когда после "тёплого" приёма растоевангелистов стало понятно, что такое название вредит репутации языка.
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|3.23, Аноним (23), 16:02, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А зачем нужна замена божественному Rust?
Чтобы не видеть эти извращения с подменой переменных, синтаксис даже хуже чем у тайпскрипта (ух запятые мои, с точкозапятыми, да значочки восклицательные - риальне будто бы абвгд+ писали под таблетками гормональными), 100500 анврапов и перевызовов и под конец - уродливую систему доставки и сотню утилит только чтобы оно зашевелилось - растапы (игнорящие пакетник), карги, прочую ужесть.
Даже в го все через один бинарник решается.
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|4.34, Аноним (30), 18:16, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы не видеть эти извращения с подменой переменных, синтаксис даже хуже чем у тайпскрипта
Кто о чем, а оперннетные эксперты о синтаксисе, ведь дальше синтаксиса знакомство они не осиливают и сливаются...
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|4.36, Аноним (36), 18:47, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы не видеть эти извращения с подменой переменных, синтаксис даже хуже чем у тайпскрипта (ух запятые мои, с точкозапятыми, да значочки восклицательные - риальне будто бы абвгд+ писали под таблетками гормональными), 100500 анврапов и перевызовов и под конец - уродливую систему доставки и сотню утилит только чтобы оно зашевелилось - растапы (игнорящие пакетник), карги, прочую ужесть.
Бредовая бредятина, написанная под таблетками проносными.
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|1.3, didok (?), 13:21, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Из однобуквенных ЯП достойные только C и J, ну с натяжкой можно добавить R. Остальные имхо, только зря однобуквенные названия тратят.
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|2.13, Аноним (13), 14:32, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну хочется же хайповать, но вообще здесь название оправдано минимальностью и компактностью языка
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|3.15, didok (?), 15:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минимальность и компактность это про K, а этот NIH ещё даже недописан. Мб он тоже Джавкой станет.
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|1.17, bOOster (ok), 15:23, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный инструмент, кстати.
Прозрачно вызываются C библиотеки. C CPP есть небольшой гиммор c "экстерничанием", в целом как и в Рже.
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|2.28, Аноним (28), 17:35, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В HARE
Нет дженериков.
Нет comptime.
Нет макросов.
Нет встроенного package manager.
Нет нормального многопоточного runtime.
Нет async/await (только event loops или multiprocessing).
Нет полноценного language server (LSP пока нет).
Этот язык кандовее, чем С или Zig
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