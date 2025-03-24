Релиз языка программирования V 0.4.10

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|2.2, Аноним (2), 07:30, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Каждый уважающий себя программист просто обязан создать свой собственный язык!
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|3.22, Жироватт (ok), 08:48, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У каждого уважающего себя программиста, если он учился не в заборошатательной не-ПТУ-а-колледж или Мухозасиженском Государственном ПолиМиелеТехническом Университете Культуры Имени Отдыха, обычно на 3м - начале 4го курса идёт модуль с теорией компиляторов, в рамках курсача для которого студенты делают свой паскале/бейзико/ассемблероподобный язычок и примитивный компилятор: от разбора текста до генерации бинарного файла вин_х86.
Все верно.
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|4.29, Аноним (29), 09:05, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мухозасиженском Государственном ПолиМиелеТехническом Университете
За что вы так MTI приложили?
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|2.3, Андрей (??), 07:37, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чуть менее зашоренный аналог Go с C ABI и большой библиотекой из коробки ? Шутите ? Конечно нужен, если конечно авторы сохранят такую совместимость на должном уровне и если библиотеки продолжат развиваться. Единственное, с учётом того, что его не спонсируют корпорации, то путь у него будет тернистый, но всё же, если сообщество будет достаточно активным, то хороший язык получится.
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|3.6, Ф1 (?), 07:55, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Чуть менее зашоренный аналог Go с C ABI и большой библиотекой из коробки ?
Давно уже есть, даже раньше чем Go появился, называется D https://dlang.org/
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|4.35, Аноним (35), 09:53, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Zig есть из активных
Язык с ручным управлением ресурсами в 2025 году? Спасибо, уже нажрались Сишечки за полвека.
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|3.15, Аноним (15), 08:27, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спонсоры, донатеры, корпорастеры это так все языки развивались? Си тоже корпами популяризировался или EcmaScript? Или сами разрабы его двигали путем использования?
Это не претензия, это размышления, если ЧО ;)
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|4.42, Аноним (35), 10:08, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Спонсоры, донатеры, корпорастеры это так все языки развивались? Си тоже корпами популяризировался или EcmaScript?
Именно так. Потому что разработчики работают на корпорации и используют технологии, которые применяют в корпорациях. А любительские игрушки вроде сабжа никогда погоды не делали.
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|3.40, Аноним (35), 10:00, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> с учётом того, что его не спонсируют корпорации, то путь у него будет тернистый
Сори, но без спонсирования корпорациями у него вообще не будет никакого пути. Потому что в реальной жизни на реальных проектах это никто использовать не будет. Удел его - вон те игрушки, которые сами авторы и пишут.
Вы бы сами-то завязали свой коммерческий проект поделку от дюжины безработных васянов вместо проверенного в бою языка? Ну вот даже если опустить такую мелочь, как отсутствие на рынке труда разработчиков, его использующих?
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|2.36, Аноним (36), 09:54, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это простой транслятор в си, такое каждый на коленке сделать может. А значит, нужен только если тебе зашёл его синтаксис.
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|3.43, Аноним (29), 10:24, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это простой транслятор в си, такое каждый на коленке сделать может.
Даже это лишним считаю. Можно в Cи #define-ми внешний вид операторов поменять по приколу, и достаточно.
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|1.7, Аноним (7), 07:55, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проблема всех языков в раздутом синтаксисе, а также в том, что люди не могут остановиться. В какой-то момент даже приличные простые языки начинают сжирать сами себя. Тот же Питон, каким он был и каким стал, это просто дичь.
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|3.27, нах. (?), 09:04, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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конечно - вона сколько скобочек надо для просто хеловрота!
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|3.41, Аноним (41), 10:01, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Успокойтесь, где LISP, а где русский программисты. Они такое слово не знают
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|4.44, Аноним (29), 10:26, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знают. У меня даже книжка по лиспу была в 2-х томах. Интересно было ознакомиться, но не нашел практического применения. Можете возразить словами Шерлока Холмса: "Именно практическое!"
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|2.30, Аноним (29), 09:07, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда неясен дальнейший путь, нужно вернуться к истокам. Только C.
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|2.33, Илья (??), 09:37, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Тот же Питон, каким он был и каким стал, это просто дичь.
Был мусором, стал дичью. Прогресс
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|3.45, Аноним (29), 10:28, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну судя по тому, что все поисковые выдачи и куча литературы "типа по программированию" завалены им, он таким и остался.
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|1.11, Аноним (11), 08:23, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>отключаемый сборщик мусора
А надо было делать опционально включаемый.
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|Часть нити удалена модератором
|3.25, n00by (ok), 09:00, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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OCaml транслируется в байт-код или машинный код. "Скриптовый" ортогонально ко всему этому.
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|1.20, Жироватт (ok), 08:39, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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За синтаксис присваивания как ":=" Вирта (и тех, кто скопировал эту "фичу") нужно долго и упорно бить кочергой.
> Vinix
Совсем фантазии у ребят нету. На названия.
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|1.46, Аноним (46), 10:38, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сет альтман уже призывает человечество деградировать, учиться оказывается - безполезно, достаточно правильно формировать запросы к ИИ.
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