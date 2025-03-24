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Релиз языка программирования V 0.4.10

24.03.2025 07:01

Опубликован релиз статически типизированного языка программирования V 0.4.10 (vlang). Основными целями при создании V были простота изучения и использования, высокая читаемость, быстрая компиляция, повышенная безопасность, эффективная разработка, кроссплатформенное использование, улучшенное взаимодействие с языком C, лучшая обработка ошибок, отключаемый сборщик мусора (GC), современные возможности и более удобное сопровождение программ. Проект также развивает свою графическую библиотеку и пакетный менеджер. Код компилятора, библиотек и сопутствующих инструментов открыт под лицензией MIT.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлены анонимные структуры.
  • Удалена старая функциональность, ранее объявленная устаревшей (до этого 6 месяцев при компиляции проекта выводилось предупреждение о таком коде).
  • Множество улучшений в парсере и верификаторе (checker) языка.
  • Изменения, нарушающие совместимость:
    • Старый синтаксис "[attr]" теперь приводит к выводу ошибки, следует использовать "@[attr]".
    • string.index_after() теперь возвращает Option (как и string.index()), для старого поведения следует использовать string.index_after_().
    • vweb объявлен устаревшим в пользу более быстрого, стабильного и простого в использовании veb.
  • В стандартной библиотеке помимо множества оптимизаций и пополнения документации можно выделить:
    • Добавлен встроенный метод string.split_by_space()
    • В модуль os добавлены вспомогательные методы File.write_u8/1 и File.read_u8/0.
    • В модуль os добавлена функция disk_usage, показывающая доступное место для файлового пути.
    • В модуль time добавлена функция week_of_year().
    • В x.json2 добавлен Any.as_map_of_strings/0.
  • Среди web-изменений:
    • Удалён модуль x.vweb (теперь это модуль veb).
    • В veb.request_id добавлена новая прослойка (middleware) для отслеживания ID запросов.
    • Обновлено руководство по veb.
  • Базы данных:
    • В модуле orm исправлен генератор кода для опции fk.
    • В db.sqlite добавлена трассировка для большего количества вызовов при использовании "-d trace_sqlite", а не только для ORM.
    • В db.pg добавлена поддержка операторов - db.prepare/3 и db.exec_prepared/2.
    • В db.mysql добавлена поддержка SSL и вынесена во флаг подключения.
  • Примеры:
    • Добавлен пример HTTP-сервера vanilla_http_server - быстрого, многопоточного, неблокируемого, повторно использующего порты и хосты, потокобезопасного, использующего epoll.
    • Добавлен пример "1 Billion Row Challenge" для демонстрации возможностей производительности языка.
    • Добавлен пример игры "Сапер" (examples/gg/minesweeper.v).
    • Добавлен пример головоломке Sokoban с уровнями.
    • Добавлен пример игры про астероиды (сейчас она содержит < 400 строк кода и использует gg).
    • Добавлен пример небольшой игры, поддерживающую клавиатуру и сенсорное управление.
  • В утилиту "v" добавлен флаг "-show-depgraph", который генерирует изображение с ModGraph:
  • Проектом развивается новая ОС Vinix со своим ядром, написанная с нуля на языке V. Vinix теперь может работать с GTK3:


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vlang/v/rel...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования V 0.4.8
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты языка программирования V
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Mojo 24.3
  5. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 6.0
  6. OpenNews: Опубликован язык программирования Julia 1.11
Автор новости: koplenov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62938-vlang
Ключевые слова: vlang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:24, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А нужен ли он ?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:30, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Каждый уважающий себя программист просто обязан создать свой собственный язык!
     
     
  • 3.22, Жироватт (ok), 08:48, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У каждого уважающего себя программиста, если он учился не в заборошатательной не-ПТУ-а-колледж или Мухозасиженском Государственном ПолиМиелеТехническом Университете Культуры Имени Отдыха, обычно на 3м - начале 4го курса идёт модуль с теорией компиляторов, в рамках курсача для которого студенты делают свой паскале/бейзико/ассемблероподобный язычок и примитивный компилятор: от разбора текста до генерации бинарного файла вин_х86.

    Все верно.

     
     
  • 4.28, нах. (?), 09:05, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    но на опеннет-то зачем с этим курсовиком?

     
  • 4.29, Аноним (29), 09:05, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мухозасиженском Государственном ПолиМиелеТехническом Университете

    За что вы так MTI приложили?

     
  • 2.3, Андрей (??), 07:37, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чуть менее зашоренный аналог Go с C ABI и большой библиотекой из коробки ? Шутите ? Конечно нужен, если конечно авторы сохранят такую совместимость на должном уровне и если библиотеки продолжат развиваться. Единственное, с учётом того, что его не спонсируют корпорации, то путь у него будет тернистый, но всё же, если сообщество будет достаточно активным, то хороший язык получится.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 07:43, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто пишите на го.
     
  • 3.6, Ф1 (?), 07:55, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Чуть менее зашоренный аналог Go с C ABI и большой библиотекой из коробки ?

    Давно уже есть, даже раньше чем Go появился, называется D https://dlang.org/

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 08:24, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Точнее, вместо Сишки, то BetterC.
     
  • 3.8, Неколюб (?), 07:56, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Zig есть из активных
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 09:53, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Zig есть из активных

    Язык с ручным управлением ресурсами в 2025 году? Спасибо, уже нажрались Сишечки за полвека.

     
  • 3.15, Аноним (15), 08:27, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спонсоры, донатеры, корпорастеры это так все языки развивались? Си тоже корпами популяризировался или EcmaScript? Или сами разрабы его двигали путем использования?
    Это не претензия, это размышления, если ЧО ;)
     
     
  • 4.42, Аноним (35), 10:08, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Спонсоры, донатеры, корпорастеры это так все языки развивались? Си тоже корпами популяризировался или EcmaScript?

    Именно так. Потому что разработчики работают на корпорации и используют технологии, которые применяют в корпорациях. А любительские игрушки вроде сабжа никогда погоды не делали.

     
  • 3.40, Аноним (35), 10:00, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > с учётом того, что его не спонсируют корпорации, то путь у него будет тернистый

    Сори, но без спонсирования корпорациями у него вообще не будет никакого пути. Потому что в реальной жизни на реальных проектах это никто использовать не будет. Удел его - вон те игрушки, которые сами авторы и пишут.

    Вы бы сами-то завязали свой коммерческий проект поделку от дюжины безработных васянов вместо проверенного в бою языка? Ну вот даже если опустить такую мелочь, как отсутствие на рынке труда разработчиков, его использующих?

     
  • 2.36, Аноним (36), 09:54, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это простой транслятор в си, такое каждый на коленке сделать может. А значит, нужен только если тебе зашёл его синтаксис.
     
     
  • 3.43, Аноним (29), 10:24, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это простой транслятор в си, такое каждый на коленке сделать может.

    Даже это лишним считаю. Можно в Cи #define-ми внешний вид операторов поменять по приколу, и достаточно.

     

  • 1.7, Аноним (7), 07:55, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема всех языков в раздутом синтаксисе, а также в том, что люди не могут остановиться. В какой-то момент даже приличные простые языки начинают сжирать сами себя. Тот же Питон, каким он был и каким стал, это просто дичь.
     
     
  • 2.24, n00by (ok), 08:56, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У LISP раздутый синтаксис?
     
     
  • 3.27, нах. (?), 09:04, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    конечно - вона сколько скобочек надо для просто хеловрота!
     
  • 3.41, Аноним (41), 10:01, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Успокойтесь, где LISP, а где русский программисты. Они такое слово не знают
     
     
  • 4.44, Аноним (29), 10:26, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знают. У меня даже книжка по лиспу была в 2-х томах. Интересно было ознакомиться, но не нашел практического применения. Можете возразить словами Шерлока Холмса: "Именно практическое!"
     
  • 2.30, Аноним (29), 09:07, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда неясен дальнейший путь, нужно вернуться к истокам. Только C.
     
  • 2.33, Илья (??), 09:37, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тот же Питон, каким он был и каким стал, это просто дичь.

    Был мусором, стал дичью. Прогресс

     
     
  • 3.34, Аноним (35), 09:48, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что предлагаешь вместо него?
     
     
  • 4.38, 12yoexpert (ok), 09:56, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    perl
     
  • 4.47, Илья (??), 10:40, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что предлагаешь вместо него?

    f#

     
  • 3.45, Аноним (29), 10:28, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну судя по тому, что все поисковые выдачи и куча литературы "типа по программированию" завалены им, он таким и остался.
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:23, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >отключаемый сборщик мусора

    А надо было делать опционально включаемый.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.25, n00by (ok), 09:00, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    OCaml транслируется в байт-код или машинный код. "Скриптовый" ортогонально ко всему этому.
     

  • 1.20, Жироватт (ok), 08:39, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За синтаксис присваивания как ":=" Вирта (и тех, кто скопировал эту "фичу") нужно долго и упорно бить кочергой.
    > Vinix

    Совсем фантазии у ребят нету. На названия.

     
  • 1.46, Аноним (46), 10:38, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сет альтман уже призывает человечество деградировать, учиться оказывается - безполезно, достаточно правильно формировать запросы к ИИ.
     

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