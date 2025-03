Релиз языка программирования V 0.4.10

2.2 , Аноним ( 2 ), 07:30, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Каждый уважающий себя программист просто обязан создать свой собственный язык!

3.22 , Жироватт ( ok ), 08:48, 24/03/2025 У каждого уважающего себя программиста, если он учился не в заборошатательной не-ПТУ-а-колледж или Мухозасиженском Государственном ПолиМиелеТехническом Университете Культуры Имени Отдыха, обычно на 3м - начале 4го курса идёт модуль с теорией компиляторов, в рамках курсача для которого студенты делают свой паскале/бейзико/ассемблероподобный язычок и примитивный компилятор: от разбора текста до генерации бинарного файла вин_х86. Все верно.

4.28 , нах. ( ? ), 09:05, 24/03/2025 но на опеннет-то зачем с этим курсовиком? 4.29 , Аноним ( 29 ), 09:05, 24/03/2025 > Мухозасиженском Государственном ПолиМиелеТехническом Университете За что вы так MTI приложили?

2.3 , Андрей ( ?? ), 07:37, 24/03/2025 Чуть менее зашоренный аналог Go с C ABI и большой библиотекой из коробки ? Шутите ? Конечно нужен, если конечно авторы сохранят такую совместимость на должном уровне и если библиотеки продолжат развиваться. Единственное, с учётом того, что его не спонсируют корпорации, то путь у него будет тернистый, но всё же, если сообщество будет достаточно активным, то хороший язык получится.

3.4 , Аноним ( 4 ), 07:43, 24/03/2025 Просто пишите на го.

3.6 , Ф1 ( ? ), 07:55, 24/03/2025 >Чуть менее зашоренный аналог Go с C ABI и большой библиотекой из коробки ? Давно уже есть, даже раньше чем Go появился, называется D https://dlang.org/

4.13 , Аноним ( 13 ), 08:24, 24/03/2025 Точнее, вместо Сишки, то BetterC.

3.8 , Неколюб ( ? ), 07:56, 24/03/2025 Zig есть из активных

4.35 , Аноним ( 35 ), 09:53, 24/03/2025 > Zig есть из активных Язык с ручным управлением ресурсами в 2025 году? Спасибо, уже нажрались Сишечки за полвека.

3.15 , Аноним ( 15 ), 08:27, 24/03/2025 Спонсоры, донатеры, корпорастеры это так все языки развивались? Си тоже корпами популяризировался или EcmaScript? Или сами разрабы его двигали путем использования?

Это не претензия, это размышления, если ЧО ;)

4.42 , Аноним ( 35 ), 10:08, 24/03/2025 > Спонсоры, донатеры, корпорастеры это так все языки развивались? Си тоже корпами популяризировался или EcmaScript? Именно так. Потому что разработчики работают на корпорации и используют технологии, которые применяют в корпорациях. А любительские игрушки вроде сабжа никогда погоды не делали.

3.40 , Аноним ( 35 ), 10:00, 24/03/2025 > с учётом того, что его не спонсируют корпорации, то путь у него будет тернистый Сори, но без спонсирования корпорациями у него вообще не будет никакого пути. Потому что в реальной жизни на реальных проектах это никто использовать не будет. Удел его - вон те игрушки, которые сами авторы и пишут. Вы бы сами-то завязали свой коммерческий проект поделку от дюжины безработных васянов вместо проверенного в бою языка? Ну вот даже если опустить такую мелочь, как отсутствие на рынке труда разработчиков, его использующих?

2.36 , Аноним ( 36 ), 09:54, 24/03/2025 Это простой транслятор в си, такое каждый на коленке сделать может. А значит, нужен только если тебе зашёл его синтаксис.

3.43 , Аноним ( 29 ), 10:24, 24/03/2025 > Это простой транслятор в си, такое каждый на коленке сделать может. Даже это лишним считаю. Можно в Cи #define-ми внешний вид операторов поменять по приколу, и достаточно.