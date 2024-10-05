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Релиз языка программирования V 0.4.8

05.10.2024 17:59

Состоялся релиз статически типизированного языка программирования V (vlang). Основными целями при создании V были простота изучения и использования, высокая читаемость, быстрая компиляция, повышенная безопасность, эффективная разработка, кроссплатформенное использование, улучшенное взаимодействие с языком C, лучшая обработка ошибок, отключаемый сборщик мусора (GC), современные возможности и более удобное сопровождение программ. Проект также развивает свою графическую библиотеку и пакетный менеджер. Код компилятора, библиотек и сопутствующих инструментов открыт под лицензией MIT.

Среди изменений в новой версии:

  • Новое необязательное ключевое слово "implements" для явной реализации интерфейса.
  • Разрешён возврат работы функции в качестве аргумента другой функции.
  • Возможность определения значения sumtype по умолчанию (на основе первого типа варианта).
  • Из IError удалены устаревшие поля ".code" и ".msg" в пользу функций .code() и .msg().
  • Исправлена работа дженериков в лямбда выражениях.
  • В comptime появилась поддержка обхода параметров метода с помощью конструкции "$for param in method.params {".
  • Реализовано более качественное и подробное сообщение об ошибке несоответствия типов функции.
  • Добавлена поддержка @BUILD_DATE, @BUILD_TIME и @BUILD_TIMESTAMP, использующих v.util.get_build_time() и переопределяемых через SOURCE_DATE_EPOCH.
  • Объявлен устаревшим x.vweb и vweb в пользу veb, более быстрого, простого и стабильного серверного веб-фреймворка.

Новости сообщества:



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vlang/v/blo...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования V 0.4.4
  3. OpenNews: Релиз языка программирования V 0.4.3
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты языка программирования V
Автор новости: koplenov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61995-vlang
Ключевые слова: vlang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ilyafedin (ok), 18:19, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Создан русскоязычный чат по языку V в Telegram.

    Еще один? Был же уже чат с автором языка.

     
  • 1.2, Аноним (2), 18:24, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там, is upper функция уже умеет определять не только ascii?
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:25, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На V разрабатывается Volt - лёгкий и быстрый сервис обмена сообщений, который наметил взять лучшее от Discord, Telegram, Signal и Slack.

    Открыл сайт, там очередная "вебня", ну да "лучшее" они взяли ага щас

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 18:40, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не могли бы расшифровать ваш новояз на человеческий? "Вебня" - это что конкретно?
     
     
  • 3.19, scriptkiddis (?), 21:14, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вэбня это вэбня, дополнять нечего.
     
  • 3.21, Аноним (21), 21:47, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Вебня" - это что конкретно?

    Это совокупность современных языков программирования и технологий, который луддитсвующий автор коммента не знает и не умеет готовить.

     
  • 2.7, animechaos (ok), 18:52, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально ты смотришь на нативный код, который в запустили через webassembly
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:18, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там очередная "гэбня" судя по перечню. Это "лучшее".
     
  • 2.18, Аноним (-), 21:09, 05/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:25, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по синтаксису это какой-то го у нас дома.
     
     
  • 2.22, Швондик (?), 21:48, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это смесь паскаля с явой
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:07, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по активности https://github.com/spytheman разрабу хорошо платят. Даже в выходные пашет.
     
     
  • 2.23, Швондик (?), 21:49, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    либо просто ещё молодой на энтузиазме
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:08, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > под лицензией MIT

    Можно даже не смотреть. Сдохнет.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:22, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Можно даже не смотреть. Сдохнет

    Это почему?

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:37, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что Массачусетс.
     
     
  • 4.17, Аноним (13), 21:00, 05/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:44, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень приятный в использовании, конечно до применения в чем то серьезном еще далеко.
    Изучается быстро, выглядит как более совершенный и разумный аналог го.
    Парадигма expected optional для обработки ошибок хорошо структурирует код.
    Можно использовать автономно в отличие от его корпоративного аналога, который требует интернета для репозитория и отсылки телеметрии.

    И вменяемая лицензия кстати :)

     
  • 1.12, Аноним (12), 19:57, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Разрешён возврат работы функции в качестве аргумента другой функции.

    вау! это новое слово в науке и технике!
    что? то есть как это сейчас не 60-ые?

     
     
  • 2.20, Ъ (?), 21:27, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по ссылке сходи, речь о функциях возвращающих несколько значений
     

  • 1.14, Аноним (14), 20:26, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем ещё 1 язык программирования?
     
  • 1.16, Аноним (-), 20:43, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > лёгкий и быстрый сервис обмена сообщений, который
    > наметил взять лучшее от Discord, Telegram, Signal и Slack.

    Если взять лучшее из сортов, простите, д@рьма, то что получится в результате?! Отборное д@рмо чтоли?!

    Прозрачный намек: современные сервисы должны быть распределенными. Во избежании наглого абюза типа сноса акков, цензуры, постоянных наездов на владельцев и прочих рисков которые привносит нездоровая централизация.

     
     
  • 2.24, beck (??), 22:01, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > современные сервисы должны быть распределенными

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