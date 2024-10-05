Релиз языка программирования V 0.4.8

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|1.1, ilyafedin (ok), 18:19, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Создан русскоязычный чат по языку V в Telegram.
Еще один? Был же уже чат с автором языка.
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|1.3, Аноним (3), 18:25, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>На V разрабатывается Volt - лёгкий и быстрый сервис обмена сообщений, который наметил взять лучшее от Discord, Telegram, Signal и Slack.
Открыл сайт, там очередная "вебня", ну да "лучшее" они взяли ага щас
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|2.6, Аноним (2), 18:40, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не могли бы расшифровать ваш новояз на человеческий? "Вебня" - это что конкретно?
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|3.21, Аноним (21), 21:47, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"Вебня" - это что конкретно?
Это совокупность современных языков программирования и технологий, который луддитсвующий автор коммента не знает и не умеет готовить.
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|2.7, animechaos (ok), 18:52, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буквально ты смотришь на нативный код, который в запустили через webassembly
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|1.11, Аноним (11), 19:44, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень приятный в использовании, конечно до применения в чем то серьезном еще далеко.
Изучается быстро, выглядит как более совершенный и разумный аналог го.
Парадигма expected optional для обработки ошибок хорошо структурирует код.
Можно использовать автономно в отличие от его корпоративного аналога, который требует интернета для репозитория и отсылки телеметрии.
И вменяемая лицензия кстати :)
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|1.12, Аноним (12), 19:57, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Разрешён возврат работы функции в качестве аргумента другой функции.
вау! это новое слово в науке и технике!
что? то есть как это сейчас не 60-ые?
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|2.20, Ъ (?), 21:27, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по ссылке сходи, речь о функциях возвращающих несколько значений
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|1.16, Аноним (-), 20:43, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> лёгкий и быстрый сервис обмена сообщений, который
> наметил взять лучшее от Discord, Telegram, Signal и Slack.
Если взять лучшее из сортов, простите, д@рьма, то что получится в результате?! Отборное д@рмо чтоли?!
Прозрачный намек: современные сервисы должны быть распределенными. Во избежании наглого абюза типа сноса акков, цензуры, постоянных наездов на владельцев и прочих рисков которые привносит нездоровая централизация.
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|2.24, beck (??), 22:01, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> современные сервисы должны быть распределенными
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