Релиз языка программирования V 0.4.8

Состоялся релиз статически типизированного языка программирования V (vlang). Основными целями при создании V были простота изучения и использования, высокая читаемость, быстрая компиляция, повышенная безопасность, эффективная разработка, кроссплатформенное использование, улучшенное взаимодействие с языком C, лучшая обработка ошибок, отключаемый сборщик мусора (GC), современные возможности и более удобное сопровождение программ. Проект также развивает свою графическую библиотеку и пакетный менеджер. Код компилятора, библиотек и сопутствующих инструментов открыт под лицензией MIT. Среди изменений в новой версии: Новое необязательное ключевое слово "implements" для явной реализации интерфейса.

Разрешён возврат работы функции в качестве аргумента другой функции.

Возможность определения значения sumtype по умолчанию (на основе первого типа варианта).

Из IError удалены устаревшие поля ".code" и ".msg" в пользу функций .code() и .msg().

Исправлена работа дженериков в лямбда выражениях.

В comptime появилась поддержка обхода параметров метода с помощью конструкции "$for param in method.params {".

Реализовано более качественное и подробное сообщение об ошибке несоответствия типов функции.

Добавлена поддержка @BUILD_DATE, @BUILD_TIME и @BUILD_TIMESTAMP, использующих v.util.get_build_time() и переопределяемых через SOURCE_DATE_EPOCH.

Объявлен устаревшим x.vweb и vweb в пользу veb, более быстрого, простого и стабильного серверного веб-фреймворка. Новости сообщества: На V разрабатывается Volt - лёгкий и быстрый сервис обмена сообщений, который наметил взять лучшее от Discord, Telegram, Signal и Slack.

V удалось запустить на Windows XP.

V адаптирован для систем ARM64.

Создан русскоязычный чат по языку V в Telegram.