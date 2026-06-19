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Google опубликовал график внедрения верификации разработчиков Android-приложений

19.06.2026 22:02 (MSK)

Компания Google опубликовала график перехода к обязательной регистрации разработчиков и приложений в сертифицированных сборках Android. Предполагается, что верификация разработчиков усложнит распространение вредоносных приложений с использованием мошеннических схем, предлагающих загрузить и установить apk-пакет в обход каталога Google Play Store.

Для верификации разработчик должен платно (25 долларов) зарегистрироваться в сервисе Android Developer Console, если он до этого не зарегистрирован в Google Play, и предоставить такие данные, как ФИО, адрес проживания, email, телефонный номер и фото документа, удостоверяющего личность. Для организаций потребуется подтверждение сайта и предоставление международного идентификатора юридических лиц (DUNS). После регистрации разработчик должен добавить свои приложения и подтвердить, что он является их автором, предоставив полные имена пакетов и ключи для цифровых подписей.

Для установки сторонних приложений, созданных разработчиками, не зарегистрировавшими пакеты в Google и не подтвердившими свои персональные данные, пользователям предоставлены три варианта действий: опция, допускающая установку приложений из вручную загруженных apk-пакетов после 24-часового периода ожидания; установка пакета при помощи утилиты "adb" (Android Debug Bridge) при подключении устройства к внешнему компьютеру; регистрация бесплатной учётной записи для энтузиастов и студентов, ограниченная 20 устройствами.

Этапы введения верификации приложений:

  • В ближайшие несколько месяцев будут предложены API для автоматизации регистрации приложений в пакетном режиме и интеграции с системами непрерывной интеграции (CI) и развёртывания (CD) приложений. Также будет доступен API для проверки регистрации пакетов по их имени.
  • До конца июня на большинство Android-устройств будет автоматически установлен новый системный сервис для проверки регистрации разработчиков.
  • В июле будет реализован общедоступный API Android Developer ID Status для проверки регистрации пакетов, а также начнётся ограниченное тестирование API Android Developer Console для автоматизации регистрации приложений.
  • В августе будут предоставлен повсеместный доступ к API Android Developer Console, реализован новый тип бесплатных учётных записей для энтузиастов и студентов и внедрён метод установки сторонних приложений от неверифицированных разработчиков.
  • 30 сентября 2026 года обязательная верификация разработчиков будет применена для Бразилии, Индонезии, Сингапура и Таиланда, и будет действовать при установке приложений из каталогов Google (Google Play), Honor (HONOR App Market), OPlus (OPPO App Market), Samsung (Galaxy Store), Transsion (Palm Store), vivo (V-Appstore) и Xiaomi (GetApps).
  • В 2027 году верификация будет распространена на другие страны и все приложения на сертифицированных устройствах Android.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 17
  3. OpenNews: Google представил ноутбуки Googlebook, поставляемые с платформой Android
  4. OpenNews: Угроза существованию F-Droid после введения регистрации разработчиков Android-приложений
  5. OpenNews: Google анонсировал новый процесс установки сторонних приложений в Android
  6. OpenNews: В сертифицированных Android-устройствах запретят установку приложений от незарегистрированных разработчиков
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65726-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:42, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >если он до этого не зарегистрирован в Google Play

    Большинство это и так сделали для продажи своих приложений/игр:
    https://developer.android.com/distribute?hl=ru

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:44, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Иными словами дроид с GMS мертв
     
     
  • 2.15, Ivan_83 (ok), 23:32, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, устройства с альтернативной прошивкой и фдройдом клали болт на это.

    И точно так же на эти устройства положат болт банковские аппы и всякие гос приложения из стран европы и около того - эти падонки уже внедрили систему когда у тебя на мобиле должен быть гуголплей и гуглоучётка и девайс должен проходить онлайнаттестацию.

    Пока ещё у меня на рутованном + microG вроде всё работает, после того как в магиск скрыл его от всех приложений и гугломаркета (авроры). И без гуглоучётки.

    А вот на не рутованном уже сейчас кринж: включи мне гуглоплей маркет! Добавь мне учётку гугла! Иначи я ниработаю!


    Ну вот просто будет основная рутованная мобила с симкой и мобила для гуглага без симки...
    Нормального=своего человека будет видно издалека :)

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:41, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормального=своего человека будет видно издалека :)

    Если не орать об этом, как веган с известной картинки — никто и не узнает.

     

  • 1.3, trolleybus (ok), 22:48, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну все, теперь плейстор на территории России заблокируют (и правильно сделают, в принципе-то). Потому что гоогле никогда не согласится хранить персональные данные (наших российских разработчиков) в России.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:55, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Быстро мировой цифровой концлагерь строят, конечно
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 23:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А вы хотите, что выкладывали скам-приложения просто так ?
    - https://opennet.ru/49750-android
    - https://opennet.ru/50087-android
    - https://opennet.ru/54557-android
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:07, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > график перехода к обязательной регистрации разработчиков

    - Становись! Начинаем измерять размеры!

     
  • 2.12, Ivan_83 (ok), 23:23, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько можно факи показывать белым людям, а то позаводили русторы и куавей сторы, и творят там всякую подсанкционщину какую хотят.

    Вот яблоко сразу никому ничего не давало, по принципу: мы нашему куколду-потребителю сказали что он избранный и получает лучший сервис, поэтому он обязат чувствовать себя самым избранным и привести ещё 10 клиентов как минимум.

     
  • 2.20, Аноним (20), 00:13, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Быстро мировой цифровой концлагерь строят, конечно

    В смысле "концлагерь"? Разве хоть один конечный пользователь ощутит какой-то эффект от сабжа?

     
     
  • 3.50, FixingGunsInAir (ok), 01:30, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше бы с уверенностью сказал, 99% обывателей не ощутит.

    Сейчас же, в условиях, когда КВН необходимость, и не все хорошие программы присутствуют в этом вашем сторе, скорее ощутит.

     
  • 2.46, Аноним (46), 01:16, 20/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, нах. (?), 23:00, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > До конца июня на большинство Android-устройств будет
    > автоматически установлен новый системный сервис для проверки
    > регистрации разработчиков.

    т.е. если его выпилить (устанавливаться он явно собрался через тот же плейстор как уже понавыползшие откуда-то "android system safetycore" и "key verifyer", после удаления которых, неожиданно [нет] ничего не случается) то все вернется к исходному состоянию?

     
     
  • 2.11, Ivan_83 (ok), 23:20, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Авотбуй!

    Моторолла уже разослала обновление и сервис этот в составе прошивки.
    Пока ещё его можно "удалить" через adb для конкретного юзера и это пока не кирпичит (бутлупит) мобилу.

    Я вон как то "удалил" через адб com.google.android.sdksandbox, com.android.devicelockcontroller - явно же мусор ненужный, и каждое забутлупило мобилу.

    А то что в новости: com.google.android.verifier / Проверка разработчика Android
    пока "удалилось" без послеледствий.

     
     
  • 3.47, Аноним (46), 01:19, 20/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:27, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> После регистрации разработчик должен добавить свои приложения и подтвердить, что он является их автором, предоставив полные имена пакетов и ключи для цифровых подписей.

    Т.е. не подписать, например, свои персональные данные или что-то другое ключом приложений, а отдать сам приватный ключ? Да и разве на  чужое приложение (которого ещё нет в маркете) нельзя свою подпись налепить?

     
  • 1.17, Аноним (17), 23:51, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фрустрация. Я понимаю на сколько это херово и чем это кончится, но повлиять на них не могу. Варианты?
     
     
  • 2.18, Frestein (ok), 00:00, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Плакать в комментариях
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:00, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аврора
     
  • 2.21, Аноним (20), 00:15, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я понимаю на сколько это херово и чем это кончится

    Чем? В Apple Store, например, так было всегда. И?

     
     
  • 3.28, Ivan_83 (ok), 00:38, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какие же вы.

    Вам дали на выбор два г-на, и вы сидите такой, принухиваетесь, пробуете на вкус и размышляете что выбрать.
    Вместо того чтобы послать оба варианта в того кто предлагает и поискать что то получше.

    Я где то в 9 классе такое осознал. Сейчас дети умнее пошли...

     
     
  • 4.32, Аноним (20), 00:48, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что это за поток словоблудия и какое отношение он имеет к конкретно постовленному вопросу выше?
     
     
  • 5.36, Ivan_83 (ok), 00:56, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выбор не между гуглом или яблоком.
    Понимаете теперь?
     
     
  • 6.40, Аноним (20), 01:01, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было утвержение:

    > Я понимаю на сколько это херово и чем это кончится

    На что я спросил:

    > Чем? В Apple Store, например, так было всегда. И?

    Потом всплываешь ты о рассказах о г*е и выборе между гуглом и яблоком. Второй раз спрашиваю: как твоя писанина относится к моему вопросу?

     
     
  • 7.53, Ivan_83 (ok), 01:41, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.dev/openforum/vsluhforumID3/140512.html#12

    А плохо тем что не все куколды или те кто не разбирается совсем и которым нравится когда за них в жизни всё решают.

    Да и до определённого времени никто даже не думал что из эпла/гугла могут достать всю твою частную жизнь а тебе ещё и доступ запретить.
    Да и самсунг раньше был норм вендором для мобилок.

     
  • 4.33, Аноним (1), 00:53, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чтобы послать оба варианта в того кто предлагает и поискать что то получше

    Что лучше то ? Для разработчиков приложений/игр есть главный store это App Store:
    https://3dnews.ru/1142989/

    В Google Play намного меньше денег, в частности из-за того что там куча хлама и видимо Гугл хочет сделать свой магазин более привлекательным. Больше ответственности, больше качественных приложений.

     
     
  • 5.38, Ivan_83 (ok), 00:59, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы тут про лёгкие заработки, типа ляг под корпорацию и хватит на миска риска.

    Речь то про то как дальше жить в мире когда у тебя в кармане устройство=цифровой кошелёк, а контролирует его кто угодно кроме тебя.

     
     
  • 6.42, Аноним (20), 01:05, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Речь то про то как дальше жить в мире когда у тебя в кармане устройство=цифровой кошелёк, а контролирует его кто угодно кроме тебя.

    Жить без "цифрового кошелька" можно было и 10 лет назад, да только вот лицемеры вроде вас ни тогда, ни сейчас почему-то не спешат пересаживаться на кнопочные телефоны и Posh с Librem, а продолжают кушать Андроид, попутно воюя на словах с корпорациями.

     
     
  • 7.49, Ivan_83 (ok), 01:21, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное обозвать лицемером, и сразу победа!

    Чувак, я с кнопочным ходил года до 2020, а андройд мобила у меня была без симки, а в кармане роутер с опенвр который мобилу в инет пущал.

    А сейчас мне необходимы сервисы которые только через всякие приложения на мобилке и работают.
    Не, я бы мог это обойти, но пришлось бы полетать по разным странам самому и потратить на это время и деньги, не говоря о рисках для жизни.

    Это вам, детям и пенсионерам хорошо живётся с кнопочными, ибо никуда и ничего не надо.
    А главе семьи приходится идти на компромисы с реальностью.


    И отдельно: не знаю что там на вашем пош и либрем есть, но меня бы устроила ситуация когда к владельцам рутованных мобил не цепляются и не мешаются.

     
  • 6.43, Аноним (1), 01:07, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Речь то про то как дальше жить в мире когда у тебя в кармане устройство=цифровой кошелёк, а контролирует его кто угодно кроме тебя.

    Хах это вы мне рассказываете ?
    У нас сейчас под угрозами увольнений/отчислений, под угрозами проверок, штрафами внедряют МАКС из-за которого блокируют всё неугодное.

     
     
  • 7.51, Ivan_83 (ok), 01:33, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну поставьте вы shelter, заведите рабочий профиль и туда упихайте макс и прочий шлак. Это такая песочница где оно не будет мешатся и будет выключатся одной кнопкой.

    Если вы не знаете, то МАКС - это просто детский уровень в сравнении с тем что по миру внедряется.


    Топовые вендоры и гугл внедрили механимы для удалённого управления любым девайсом.
    Это не теория заговора, это всё документировано, просто называется красиво.

    com.android.devicelockcontroller - это же чтобы у тебя мобилу не украли. Но оно долбится в гугл и на новых девайсах без акка. Ну типа вдруг уже украли и обнулили.
    com.motorola.paks и подобное от других вендоров: это же забота о корпоративных юзеров: сообщаешь диапазон серийников устройств и они сами привязываются к твоему корпоративному профилю. А если девайс обнулят - он при первом конекте туда слазает и всё опять поставит/настроит.

    Гугл запромоутил чтобы приложения требовали гугло плей - ну надо же оперативно обновлять.
    Вот в чумку гугл же позаботился и внедрил всем без спроса приложение для отслеживания контактов, хорошо же?
    И гугло акк тоже требуют теперь. А гуглоакк значит что твою историю локаций заботливо сохранят навсегда, так же как и все номера на которые ты звонил, кто и когда тебе звонил, твою записнуху и смс - ну а вдруг там спам был, надо же было проверить.

    Если у тебя там какие то приложения мимо гугла с его трекерами или ты в браузере что то смотришь - то для тебя DoT/DoH и safebrowsing - чтобы знать что ты в бизапаснасти, АНБ клянётся!


    В общем вам макс просто с кучей зондов за раз вставляют, а миру раскатывают по 1-2 за обновление и делают это уже лет 10-15.


    В мире будущего никто не будет бегать за десидентами и прочими - им просто будут лочить мобилу, машину, замок от хаты и домофона и всё. Через 3 дня сами придут сдаватся лишь бы накормили.

     
     
  • 8.55, Аноним (1), 01:52, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, но только это вы сами за границу уехали, возвращайтесь назад Что не хочетс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Ivan_83 (ok), 01:59, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я не из за макса госуслуг уезжал - после отъезда стало только хуже, меня и п... текст свёрнут, показать
     
  • 9.60, Аноним (60), 02:08, 20/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.34, Аноним (34), 00:55, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вместо того чтобы послать оба варианта в того кто предлагает и поискать что то получше.

    И что нашел именно ты? Об этом ведь и был изначальный вопрос.

     
     
  • 5.41, Ivan_83 (ok), 01:05, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ничего особенного.
    1. капаю на мозги тем кто внедряет весь этот цифровой гулаг, в публичном пространстве (местному главе сбера и местному главе госуслуг - обоим по барабану, у них солидный соровский бэкграунд, успешный успех и пр)
    2. готовлюсь ходить с двумя мобилами: одна моя рутованная, другая от мирового правительства и без симки. Может опять вернусь к теме ходить с вифи роутеров где будет фильтроватся ненужное, может получится на рутованной так же настроить тогда будет проще.
    3. Обращаю пристальное внимание на наличие доступа к сервисам через браузер, ну короче чтобы с компа можно было - есть мнение что однажды только они и останутся в доступе. Но теми которые только через приложение - пока приходится пользоватся. Особенно выбешивают местные банки, просто дббд!
     
     
  • 6.44, Аноним (44), 01:08, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Вам дали на выбор два г-на, и вы сидите такой, принухиваетесь
    >> И что нашел именно ты?
    > Да ничего особенного

    Какая ирония. А сколько пафосу-то навалил про г*о.

     
  • 2.23, Аноним (1), 00:31, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Варианты?

    https://www.apple.com/os/ios/

     
     
  • 3.27, Ivan_83 (ok), 00:36, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те шагнуть в то будущее которое в гугле будет только года через 2-3?)
     
  • 2.26, Ivan_83 (ok), 00:35, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока две мобилы: не рутованная с гуглом - без симки.
     

  • 1.22, Аноним (22), 00:28, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Укол в протез. Усложнит жизнь мелким щипачам. Серьезные люди, за которыми, как правило, стоит государство - будут как и раньше вдувать бэкдоры с паспортами Петрова и Баширова.
     
     
  • 2.25, Ivan_83 (ok), 00:33, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь то не про какие то бэкдоры.

    Вон сбер выкинули из всех маркетов, на что завели свой маркет. Теперь и он будет кое как работать, и не понятно как долго пока и изложенные способы не решат заблокировать.

    Опять же, вам самому то нравится цирк когда ваш банк выпускает приложение "учот удоеф куриц сила кукуефка"?

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 00:44, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам не нравится когда кто-то вынуждает банки так делать.
     
     
  • 4.35, Ivan_83 (ok), 00:55, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот а мне не нравится когда банки вынуждают меня держать не рутованную мобилу с гуглеплеем и гуглоакком.
    И тут местные госы теперь такие же со своим госуслужным приложением.
    И в РФ если бы гугл не выкинул на мороз - тоже самое бы было. Вон криптопро госключ тоже не любит рутованные мобилы.

    Я понимаю кто, зачем и почему так делает.
    И пытаюсь сопротивлятся этому капая на мозги в публичной сфере тем кто отчитывается об успешных успехах внидрения гугла в приложения для усиления защиты, и в техническом - не используя или обходя это всё.

    Но думаю пока не произойдёт сокращение штатов а заодно и ес - как бенефициаров так и их безумных исполнителей будет и дальше не волновать подобная возня индивидов.

     
     
  • 5.39, Аноним (1), 01:00, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сокращение штатов а заодно и ес - как бенефициаров так и их безумных исполнителей

    А это не вы писали, что уехали из РФ ?

     
     
  • 6.45, Ivan_83 (ok), 01:13, 20/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.37, Аноним (1), 00:58, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кто-то вынуждает банки так делать

    А вы задавайтесь вопросом ПОЧЕМУ так начали делать после 24.02.2022.
    "Причинно-следственная связь" дело такое.

     
     
  • 5.52, Ivan_83 (ok), 01:35, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делать ваще то начали ещё с 2014 года и даже раньше, но для других локаций.
    Теперь оно и туда добралось просто.
     
  • 5.54, Аноним (54), 01:51, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас обоих с причинно-следственными траблы. Онлайн-банки, госуслуги и прочее прекрасно с десктопа рулятся. И какая после этого разница, чего там хочет гугло, и кому ваш рут на смарте куда впился?
     
     
  • 6.57, Ivan_83 (ok), 02:01, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что вы в РФ, а в других локациях и банки и госуслуги немного другие и с компа не рулятся уже почти.
     

  • 1.24, Анон1110м (?), 00:32, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  подключении устройства к внешнему компьютеру

    Есть какой–то внутренний компьютер?

     
  • 1.29, Аноним (29), 00:39, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таки гугл ну очень хочет видеть линукс на телефонах.
     
     
  • 2.31, Ivan_83 (ok), 00:45, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А толку с него там?

    Позвонить, смс, браузер - это и так везде без проблем.
    Дело же во всяких сервисах которые только через приложения для гугл/андройд.

     
  • 2.48, Аноним (46), 01:20, 20/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.58, Аноним (60), 02:01, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    израильские спайварщики и тут монополию купили?
     
  • 1.59, vadiml (ok), 02:05, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь андроид не обновляем, что не похватить эту заразу,
    а новые покупаем без гуглосервисов.

    Кому надо - ставят migroG

     

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