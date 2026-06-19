Google опубликовал график внедрения верификации разработчиков Android-приложений

2.18 , Frestein ( ok ), 00:00, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Плакать в комментариях

2.19 , Аноним ( 19 ), 00:00, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аврора

2.21 , Аноним ( 20 ), 00:15, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я понимаю на сколько это херово и чем это кончится Чем? В Apple Store, например, так было всегда. И?

3.28 , Ivan_83 ( ok ), 00:38, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Какие же вы. Вам дали на выбор два г-на, и вы сидите такой, принухиваетесь, пробуете на вкус и размышляете что выбрать.

Вместо того чтобы послать оба варианта в того кто предлагает и поискать что то получше. Я где то в 9 классе такое осознал. Сейчас дети умнее пошли...

4.32 , Аноним ( 20 ), 00:48, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что это за поток словоблудия и какое отношение он имеет к конкретно постовленному вопросу выше?

5.36 , Ivan_83 ( ok ), 00:56, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Выбор не между гуглом или яблоком.

Понимаете теперь?

6.40 , Аноним ( 20 ), 01:01, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Было утвержение: > Я понимаю на сколько это херово и чем это кончится На что я спросил: > Чем? В Apple Store, например, так было всегда. И? Потом всплываешь ты о рассказах о г*е и выборе между гуглом и яблоком. Второй раз спрашиваю: как твоя писанина относится к моему вопросу?

7.53 , Ivan_83 ( ok ), 01:41, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.opennet.dev/openforum/vsluhforumID3/140512.html#12 А плохо тем что не все куколды или те кто не разбирается совсем и которым нравится когда за них в жизни всё решают. Да и до определённого времени никто даже не думал что из эпла/гугла могут достать всю твою частную жизнь а тебе ещё и доступ запретить.

Да и самсунг раньше был норм вендором для мобилок.

4.33 , Аноним ( 1 ), 00:53, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >чтобы послать оба варианта в того кто предлагает и поискать что то получше Что лучше то ? Для разработчиков приложений/игр есть главный store это App Store:

https://3dnews.ru/1142989/ В Google Play намного меньше денег, в частности из-за того что там куча хлама и видимо Гугл хочет сделать свой магазин более привлекательным. Больше ответственности, больше качественных приложений.

5.38 , Ivan_83 ( ok ), 00:59, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вы тут про лёгкие заработки, типа ляг под корпорацию и хватит на миска риска. Речь то про то как дальше жить в мире когда у тебя в кармане устройство=цифровой кошелёк, а контролирует его кто угодно кроме тебя.

6.42 , Аноним ( 20 ), 01:05, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Речь то про то как дальше жить в мире когда у тебя в кармане устройство=цифровой кошелёк, а контролирует его кто угодно кроме тебя. Жить без "цифрового кошелька" можно было и 10 лет назад, да только вот лицемеры вроде вас ни тогда, ни сейчас почему-то не спешат пересаживаться на кнопочные телефоны и Posh с Librem, а продолжают кушать Андроид, попутно воюя на словах с корпорациями.

7.49 , Ivan_83 ( ok ), 01:21, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Главное обозвать лицемером, и сразу победа! Чувак, я с кнопочным ходил года до 2020, а андройд мобила у меня была без симки, а в кармане роутер с опенвр который мобилу в инет пущал. А сейчас мне необходимы сервисы которые только через всякие приложения на мобилке и работают.

Не, я бы мог это обойти, но пришлось бы полетать по разным странам самому и потратить на это время и деньги, не говоря о рисках для жизни. Это вам, детям и пенсионерам хорошо живётся с кнопочными, ибо никуда и ничего не надо.

А главе семьи приходится идти на компромисы с реальностью.

И отдельно: не знаю что там на вашем пош и либрем есть, но меня бы устроила ситуация когда к владельцам рутованных мобил не цепляются и не мешаются.

6.43 , Аноним ( 1 ), 01:07, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Речь то про то как дальше жить в мире когда у тебя в кармане устройство=цифровой кошелёк, а контролирует его кто угодно кроме тебя. Хах это вы мне рассказываете ?

У нас сейчас под угрозами увольнений/отчислений, под угрозами проверок, штрафами внедряют МАКС из-за которого блокируют всё неугодное.

7.51 , Ivan_83 ( ok ), 01:33, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну поставьте вы shelter, заведите рабочий профиль и туда упихайте макс и прочий шлак. Это такая песочница где оно не будет мешатся и будет выключатся одной кнопкой. Если вы не знаете, то МАКС - это просто детский уровень в сравнении с тем что по миру внедряется.

Топовые вендоры и гугл внедрили механимы для удалённого управления любым девайсом.

Это не теория заговора, это всё документировано, просто называется красиво. com.android.devicelockcontroller - это же чтобы у тебя мобилу не украли. Но оно долбится в гугл и на новых девайсах без акка. Ну типа вдруг уже украли и обнулили.

com.motorola.paks и подобное от других вендоров: это же забота о корпоративных юзеров: сообщаешь диапазон серийников устройств и они сами привязываются к твоему корпоративному профилю. А если девайс обнулят - он при первом конекте туда слазает и всё опять поставит/настроит. Гугл запромоутил чтобы приложения требовали гугло плей - ну надо же оперативно обновлять.

Вот в чумку гугл же позаботился и внедрил всем без спроса приложение для отслеживания контактов, хорошо же?

И гугло акк тоже требуют теперь. А гуглоакк значит что твою историю локаций заботливо сохранят навсегда, так же как и все номера на которые ты звонил, кто и когда тебе звонил, твою записнуху и смс - ну а вдруг там спам был, надо же было проверить. Если у тебя там какие то приложения мимо гугла с его трекерами или ты в браузере что то смотришь - то для тебя DoT/DoH и safebrowsing - чтобы знать что ты в бизапаснасти, АНБ клянётся!

В общем вам макс просто с кучей зондов за раз вставляют, а миру раскатывают по 1-2 за обновление и делают это уже лет 10-15.

В мире будущего никто не будет бегать за десидентами и прочими - им просто будут лочить мобилу, машину, замок от хаты и домофона и всё. Через 3 дня сами придут сдаватся лишь бы накормили.

8.55 , Аноним ( 1 ), 01:52, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ой, но только это вы сами за границу уехали, возвращайтесь назад Что не хочетс... 9.56 , Ivan_83 ( ok ), 01:59, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так я не из за макса госуслуг уезжал - после отъезда стало только хуже, меня и п... 9.60 , Аноним ( 60 ), 02:08, 20/06/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.34 , Аноним ( 34 ), 00:55, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вместо того чтобы послать оба варианта в того кто предлагает и поискать что то получше. И что нашел именно ты? Об этом ведь и был изначальный вопрос.

5.41 , Ivan_83 ( ok ), 01:05, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да ничего особенного.

1. капаю на мозги тем кто внедряет весь этот цифровой гулаг, в публичном пространстве (местному главе сбера и местному главе госуслуг - обоим по барабану, у них солидный соровский бэкграунд, успешный успех и пр)

2. готовлюсь ходить с двумя мобилами: одна моя рутованная, другая от мирового правительства и без симки. Может опять вернусь к теме ходить с вифи роутеров где будет фильтроватся ненужное, может получится на рутованной так же настроить тогда будет проще.

3. Обращаю пристальное внимание на наличие доступа к сервисам через браузер, ну короче чтобы с компа можно было - есть мнение что однажды только они и останутся в доступе. Но теми которые только через приложение - пока приходится пользоватся. Особенно выбешивают местные банки, просто дббд!

6.44 , Аноним ( 44 ), 01:08, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> Вам дали на выбор два г-на, и вы сидите такой, принухиваетесь

>> И что нашел именно ты?

> Да ничего особенного Какая ирония. А сколько пафосу-то навалил про г*о.

2.23 , Аноним ( 1 ), 00:31, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Варианты? https://www.apple.com/os/ios/

3.27 , Ivan_83 ( ok ), 00:36, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те шагнуть в то будущее которое в гугле будет только года через 2-3?)

2.26 , Ivan_83 ( ok ), 00:35, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока две мобилы: не рутованная с гуглом - без симки.

