Google опубликовал график внедрения верификации разработчиков Android-приложений

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|2.15, Ivan_83 (ok), 23:32, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, устройства с альтернативной прошивкой и фдройдом клали болт на это.
И точно так же на эти устройства положат болт банковские аппы и всякие гос приложения из стран европы и около того - эти падонки уже внедрили систему когда у тебя на мобиле должен быть гуголплей и гуглоучётка и девайс должен проходить онлайнаттестацию.
Пока ещё у меня на рутованном + microG вроде всё работает, после того как в магиск скрыл его от всех приложений и гугломаркета (авроры). И без гуглоучётки.
А вот на не рутованном уже сейчас кринж: включи мне гуглоплей маркет! Добавь мне учётку гугла! Иначи я ниработаю!
Ну вот просто будет основная рутованная мобила с симкой и мобила для гуглага без симки...
Нормального=своего человека будет видно издалека :)
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|3.16, Аноним (16), 23:41, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нормального=своего человека будет видно издалека :)
Если не орать об этом, как веган с известной картинки — никто и не узнает.
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|1.3, trolleybus (ok), 22:48, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ну все, теперь плейстор на территории России заблокируют (и правильно сделают, в принципе-то). Потому что гоогле никогда не согласится хранить персональные данные (наших российских разработчиков) в России.
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|2.10, Аноним (10), 23:07, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> график перехода к обязательной регистрации разработчиков
- Становись! Начинаем измерять размеры!
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|2.12, Ivan_83 (ok), 23:23, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сколько можно факи показывать белым людям, а то позаводили русторы и куавей сторы, и творят там всякую подсанкционщину какую хотят.
Вот яблоко сразу никому ничего не давало, по принципу: мы нашему куколду-потребителю сказали что он избранный и получает лучший сервис, поэтому он обязат чувствовать себя самым избранным и привести ещё 10 клиентов как минимум.
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|2.20, Аноним (20), 00:13, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Быстро мировой цифровой концлагерь строят, конечно
В смысле "концлагерь"? Разве хоть один конечный пользователь ощутит какой-то эффект от сабжа?
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|3.50, FixingGunsInAir (ok), 01:30, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше бы с уверенностью сказал, 99% обывателей не ощутит.
Сейчас же, в условиях, когда КВН необходимость, и не все хорошие программы присутствуют в этом вашем сторе, скорее ощутит.
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|1.7, нах. (?), 23:00, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> До конца июня на большинство Android-устройств будет
> автоматически установлен новый системный сервис для проверки
> регистрации разработчиков.
т.е. если его выпилить (устанавливаться он явно собрался через тот же плейстор как уже понавыползшие откуда-то "android system safetycore" и "key verifyer", после удаления которых, неожиданно [нет] ничего не случается) то все вернется к исходному состоянию?
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|2.11, Ivan_83 (ok), 23:20, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Авотбуй!
Моторолла уже разослала обновление и сервис этот в составе прошивки.
Пока ещё его можно "удалить" через adb для конкретного юзера и это пока не кирпичит (бутлупит) мобилу.
Я вон как то "удалил" через адб com.google.android.sdksandbox, com.android.devicelockcontroller - явно же мусор ненужный, и каждое забутлупило мобилу.
А то что в новости: com.google.android.verifier / Проверка разработчика Android
пока "удалилось" без послеледствий.
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|1.14, Аноним (14), 23:27, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> После регистрации разработчик должен добавить свои приложения и подтвердить, что он является их автором, предоставив полные имена пакетов и ключи для цифровых подписей.
Т.е. не подписать, например, свои персональные данные или что-то другое ключом приложений, а отдать сам приватный ключ? Да и разве на чужое приложение (которого ещё нет в маркете) нельзя свою подпись налепить?
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|1.17, Аноним (17), 23:51, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Фрустрация. Я понимаю на сколько это херово и чем это кончится, но повлиять на них не могу. Варианты?
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|2.21, Аноним (20), 00:15, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я понимаю на сколько это херово и чем это кончится
Чем? В Apple Store, например, так было всегда. И?
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|3.28, Ivan_83 (ok), 00:38, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какие же вы.
Вам дали на выбор два г-на, и вы сидите такой, принухиваетесь, пробуете на вкус и размышляете что выбрать.
Вместо того чтобы послать оба варианта в того кто предлагает и поискать что то получше.
Я где то в 9 классе такое осознал. Сейчас дети умнее пошли...
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|4.32, Аноним (20), 00:48, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что это за поток словоблудия и какое отношение он имеет к конкретно постовленному вопросу выше?
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|6.40, Аноним (20), 01:01, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Было утвержение:
> Я понимаю на сколько это херово и чем это кончится
На что я спросил:
> Чем? В Apple Store, например, так было всегда. И?
Потом всплываешь ты о рассказах о г*е и выборе между гуглом и яблоком. Второй раз спрашиваю: как твоя писанина относится к моему вопросу?
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|4.33, Аноним (1), 00:53, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>чтобы послать оба варианта в того кто предлагает и поискать что то получше
Что лучше то ? Для разработчиков приложений/игр есть главный store это App Store:
https://3dnews.ru/1142989/
В Google Play намного меньше денег, в частности из-за того что там куча хлама и видимо Гугл хочет сделать свой магазин более привлекательным. Больше ответственности, больше качественных приложений.
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|5.38, Ivan_83 (ok), 00:59, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы тут про лёгкие заработки, типа ляг под корпорацию и хватит на миска риска.
Речь то про то как дальше жить в мире когда у тебя в кармане устройство=цифровой кошелёк, а контролирует его кто угодно кроме тебя.
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|6.42, Аноним (20), 01:05, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Речь то про то как дальше жить в мире когда у тебя в кармане устройство=цифровой кошелёк, а контролирует его кто угодно кроме тебя.
Жить без "цифрового кошелька" можно было и 10 лет назад, да только вот лицемеры вроде вас ни тогда, ни сейчас почему-то не спешат пересаживаться на кнопочные телефоны и Posh с Librem, а продолжают кушать Андроид, попутно воюя на словах с корпорациями.
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|7.49, Ivan_83 (ok), 01:21, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главное обозвать лицемером, и сразу победа!
Чувак, я с кнопочным ходил года до 2020, а андройд мобила у меня была без симки, а в кармане роутер с опенвр который мобилу в инет пущал.
А сейчас мне необходимы сервисы которые только через всякие приложения на мобилке и работают.
Не, я бы мог это обойти, но пришлось бы полетать по разным странам самому и потратить на это время и деньги, не говоря о рисках для жизни.
Это вам, детям и пенсионерам хорошо живётся с кнопочными, ибо никуда и ничего не надо.
А главе семьи приходится идти на компромисы с реальностью.
И отдельно: не знаю что там на вашем пош и либрем есть, но меня бы устроила ситуация когда к владельцам рутованных мобил не цепляются и не мешаются.
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|6.43, Аноним (1), 01:07, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Речь то про то как дальше жить в мире когда у тебя в кармане устройство=цифровой кошелёк, а контролирует его кто угодно кроме тебя.
Хах это вы мне рассказываете ?
У нас сейчас под угрозами увольнений/отчислений, под угрозами проверок, штрафами внедряют МАКС из-за которого блокируют всё неугодное.
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|7.51, Ivan_83 (ok), 01:33, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну поставьте вы shelter, заведите рабочий профиль и туда упихайте макс и прочий шлак. Это такая песочница где оно не будет мешатся и будет выключатся одной кнопкой.
Если вы не знаете, то МАКС - это просто детский уровень в сравнении с тем что по миру внедряется.
Топовые вендоры и гугл внедрили механимы для удалённого управления любым девайсом.
Это не теория заговора, это всё документировано, просто называется красиво.
com.android.devicelockcontroller - это же чтобы у тебя мобилу не украли. Но оно долбится в гугл и на новых девайсах без акка. Ну типа вдруг уже украли и обнулили.
com.motorola.paks и подобное от других вендоров: это же забота о корпоративных юзеров: сообщаешь диапазон серийников устройств и они сами привязываются к твоему корпоративному профилю. А если девайс обнулят - он при первом конекте туда слазает и всё опять поставит/настроит.
Гугл запромоутил чтобы приложения требовали гугло плей - ну надо же оперативно обновлять.
Вот в чумку гугл же позаботился и внедрил всем без спроса приложение для отслеживания контактов, хорошо же?
И гугло акк тоже требуют теперь. А гуглоакк значит что твою историю локаций заботливо сохранят навсегда, так же как и все номера на которые ты звонил, кто и когда тебе звонил, твою записнуху и смс - ну а вдруг там спам был, надо же было проверить.
Если у тебя там какие то приложения мимо гугла с его трекерами или ты в браузере что то смотришь - то для тебя DoT/DoH и safebrowsing - чтобы знать что ты в бизапаснасти, АНБ клянётся!
В общем вам макс просто с кучей зондов за раз вставляют, а миру раскатывают по 1-2 за обновление и делают это уже лет 10-15.
В мире будущего никто не будет бегать за десидентами и прочими - им просто будут лочить мобилу, машину, замок от хаты и домофона и всё. Через 3 дня сами придут сдаватся лишь бы накормили.
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|8.55, Аноним (1), 01:52, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ой, но только это вы сами за границу уехали, возвращайтесь назад Что не хочетс... текст свёрнут, показать
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|4.34, Аноним (34), 00:55, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вместо того чтобы послать оба варианта в того кто предлагает и поискать что то получше.
И что нашел именно ты? Об этом ведь и был изначальный вопрос.
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|5.41, Ivan_83 (ok), 01:05, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ничего особенного.
1. капаю на мозги тем кто внедряет весь этот цифровой гулаг, в публичном пространстве (местному главе сбера и местному главе госуслуг - обоим по барабану, у них солидный соровский бэкграунд, успешный успех и пр)
2. готовлюсь ходить с двумя мобилами: одна моя рутованная, другая от мирового правительства и без симки. Может опять вернусь к теме ходить с вифи роутеров где будет фильтроватся ненужное, может получится на рутованной так же настроить тогда будет проще.
3. Обращаю пристальное внимание на наличие доступа к сервисам через браузер, ну короче чтобы с компа можно было - есть мнение что однажды только они и останутся в доступе. Но теми которые только через приложение - пока приходится пользоватся. Особенно выбешивают местные банки, просто дббд!
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|6.44, Аноним (44), 01:08, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Вам дали на выбор два г-на, и вы сидите такой, принухиваетесь
>> И что нашел именно ты?
> Да ничего особенного
Какая ирония. А сколько пафосу-то навалил про г*о.
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|3.27, Ivan_83 (ok), 00:36, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те шагнуть в то будущее которое в гугле будет только года через 2-3?)
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|1.22, Аноним (22), 00:28, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Укол в протез. Усложнит жизнь мелким щипачам. Серьезные люди, за которыми, как правило, стоит государство - будут как и раньше вдувать бэкдоры с паспортами Петрова и Баширова.
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|2.25, Ivan_83 (ok), 00:33, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь то не про какие то бэкдоры.
Вон сбер выкинули из всех маркетов, на что завели свой маркет. Теперь и он будет кое как работать, и не понятно как долго пока и изложенные способы не решат заблокировать.
Опять же, вам самому то нравится цирк когда ваш банк выпускает приложение "учот удоеф куриц сила кукуефка"?
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|4.35, Ivan_83 (ok), 00:55, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот а мне не нравится когда банки вынуждают меня держать не рутованную мобилу с гуглеплеем и гуглоакком.
И тут местные госы теперь такие же со своим госуслужным приложением.
И в РФ если бы гугл не выкинул на мороз - тоже самое бы было. Вон криптопро госключ тоже не любит рутованные мобилы.
Я понимаю кто, зачем и почему так делает.
И пытаюсь сопротивлятся этому капая на мозги в публичной сфере тем кто отчитывается об успешных успехах внидрения гугла в приложения для усиления защиты, и в техническом - не используя или обходя это всё.
Но думаю пока не произойдёт сокращение штатов а заодно и ес - как бенефициаров так и их безумных исполнителей будет и дальше не волновать подобная возня индивидов.
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|5.39, Аноним (1), 01:00, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>сокращение штатов а заодно и ес - как бенефициаров так и их безумных исполнителей
А это не вы писали, что уехали из РФ ?
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|4.37, Аноним (1), 00:58, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>кто-то вынуждает банки так делать
А вы задавайтесь вопросом ПОЧЕМУ так начали делать после 24.02.2022.
"Причинно-следственная связь" дело такое.
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|5.52, Ivan_83 (ok), 01:35, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делать ваще то начали ещё с 2014 года и даже раньше, но для других локаций.
Теперь оно и туда добралось просто.
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|5.54, Аноним (54), 01:51, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас обоих с причинно-следственными траблы. Онлайн-банки, госуслуги и прочее прекрасно с десктопа рулятся. И какая после этого разница, чего там хочет гугло, и кому ваш рут на смарте куда впился?
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|6.57, Ivan_83 (ok), 02:01, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это потому что вы в РФ, а в других локациях и банки и госуслуги немного другие и с компа не рулятся уже почти.
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|2.31, Ivan_83 (ok), 00:45, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А толку с него там?
Позвонить, смс, браузер - это и так везде без проблем.
Дело же во всяких сервисах которые только через приложения для гугл/андройд.
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|1.59, vadiml (ok), 02:05, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь андроид не обновляем, что не похватить эту заразу,
а новые покупаем без гуглосервисов.
Кому надо - ставят migroG
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