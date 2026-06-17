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В ядре Linux 7.2 прекращена поддержка стека протоколов AppleTalk

17.06.2026 14:26 (MSK)

Линус Торвальдс принял в состав ядра Linux 7.2, релиз которого ожидается в середине августа, набор патчей с изменениями для сетевой подсистемы, в котором продолжена чистка ядра от устаревших драйверов и подсистем. Наиболее значимым стало удаление из ядра реализации стека протоколов AppleTalk. AppleTalk использовался в компьютерах Apple с 1985 года и в 1990-е годы был заменён на TCP/IP. Поддержка AppleTalk была прекращена Apple в выпуске Mac OS X 10.6 "Snow Leopard", сформированном в 2009 году.

В качестве причины удаления называется наличие неисправленных ошибок в реализации AppleTalk. Разработчикам поступила серия исправлений, подготовленных при помощи AI-ассистентов, но их некому проверять, так как подсистема осталась без сопровождающих. Для тех кому может потребоваться код удалённых из ядра модулей, реализации AppleTalk, ATM, AX.25, ISDN и hamradio вынесены в отдельный репозиторий на GitHub.

Помимо AppleTalk из кодовой базы ядра 7.2 также удалены компоненты технологии передач данных ATM, не связанные с PPPoATM, а также код для интеграции TLS с sockmap и поддержки диапазонов частот 5/10 MHz в беспроводном стеке cfg80211/mac80211. Из-за наличия нерешаемых проблем с блокировками и отсутствия сопровождающих удалена специфичная реализация ускорения обработки TLS на базе TCP Offload Engine (более распространённая реализация TLS offload сохранена). Отключён и запланирован для удаления код совместимости с 32-разрядными x_tables на 64-разрядных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://git.kernel.org/pub/scm...)
  2. OpenNews: В ядро Linux 7.1 добавлена поддержка Realtime-режима для 32-разрядных систем ARM
  3. OpenNews: Из ветки ядра Linux 7.1 удалены старые Ethernet-драйверы, busmouse, AX.25, ISDN и CAIF
  4. OpenNews: В ядре Linux 7.1 начали удаление поддержки процессоров Baikal
  5. OpenNews: Из ядра Linux 7.1 удалены опции сборки для процессоров i486
  6. OpenNews: Критические уязвимости в Netatalk, приводящие к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65707-kernel
Ключевые слова: kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 15:08, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > 5/10 MHz в беспроводном стеке cfg80211/mac80211

    Это что за WiFi такой на 5/10 МГц?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:31, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#History
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 16:04, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И что, когда WiFi работал в диапазоне 5 или 10 МГц? Это средние волны, 60 и 30 метров, если что.
     
     
  • 4.11, AlexN (??), 16:19, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Диапазон от 3 МГц до 30 МГц это короткие волны.
     
     
  • 5.29, Аноним (1), 18:12, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю. Но вопрос в том, какое отношение они имели когда-либо к вайфаю?
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:24, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Речь видимо про ширину канала, а не про его базовую частоту. Как правило диапазон побит с шагом 20/40 МГц, но видимо можно делить и в более узкие полосы
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:13, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.4, sig11 (ok), 15:41, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забавная хронология. Кому-то нужен был AppleTalk, этот "некто" подготовил патч (пусть даже AI-шный) и получил в итоге бонус "удаление модуля из ядра"
     
     
  • 2.5, поле name (?), 15:56, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >подготовил патч (пусть даже AI-шный)

    вот вам телевизор "витязь" с ним вы и...

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:34, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая шутка с долей правды в 1980-е у нас был ламповый чёрно-белый телевизор. Если не показывал то мой батя бил сверху кулакаом и он начинал показывать. К 90-м гг разжились цветным транзисторным. А в это время американцы использовали компьютеры с сетью AppleTalk. Что сказать мы нищие.
     
     
  • 4.19, Аноним (18), 16:36, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.22, Деанимус (?), 17:06, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что сказать мы нищие.

    Старайся за себя говорить.
    В начале 90-х у нас в школьном классе вполне себе работала локальная сеть на базе Корветов.

     
     
  • 5.33, Аноним (-), 18:52, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Старайся за себя говорить.

    Хорошо, буду говорить за себя. В начале 90-х в уроке информатики алгоритмы мы писали в тетради, школьным алгоритмическим языком. Учительница все алгортмы проверяла собрав наши тетради. В то время американских компьютеров не было, ещё не завезли. А стоявший с советских времён парк ЭВМ был в неисправном состоянии, а потом его убрали. Видимо, никто не умел эти ЭВМ ремонтировать, или им пользоваться. Если не ошибаюсь ЭВМ делали в Белорусской ССР. Отдельных учителей информатики вузы не готовили. Информатику преподовали математики. Или вернее, выпускали математиков с уклоном в кибернетику и информатику. Информатика как бы сбоку, как бедный родственник. Многое уже не помню, дураком школьником был.

    Это сейчас "компьтер сайенс", вай круто. А тогда ...

     
  • 4.23, U202204161753 (?), 17:08, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Q в 1980-е у нас был ламповый чёрно-белый телевизор 8230 К 90-м гг разж... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:06, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то кто ходил со своего Apple 2 на свой линуксовый сервер. Его можно было понять.
     
  • 2.12, Лох (?), 16:20, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Кто-то почекал ядро AI и нашел баги в модуле к железу, которого у него нет. Исправил. А тестировать? Нууууу
     
     
  • 3.24, kravich (ok), 17:12, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И вот так всегда с адептами AI
     
  • 2.31, oficsu (ok), 18:15, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что кто-то подготовил патчи для подсистемы, ещё не значит, что этот кто-то вообще хоть как-то заинтересован в ней

    Реальной целью обычно является набивание "репутации" – до llm вот было модно орфографические ошибки в доке и комментах править, а с современными llm этот процесс настолько упростился, что можно даже автоматизированно находить и править никому не нужные дыры, не заглядывая в код

     

  • 1.6, Аноним (8), 15:59, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пошли ответные тяжёлые репрессии в отношении компании Эпл. Одобряю.
     
  • 1.9, Аноним (1), 16:08, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ATM же используется в магистральных сетях операторов связи.
     
     
  • 2.16, Аноним (18), 16:31, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это правда то это ужас. ATM это старая технология, помните телефонные линии с ISDN и ADSL. Я бы на магистралку установил Ethernet коммутаторы оптические порты которого способны разгонятся до 100 Гигабит.
     
     
  • 3.30, Аноним (1), 18:13, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путаю. Про SDH и PDH отдельно имею представление.
     
  • 2.28, Аноним1231 (?), 17:35, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если вкратце - нет. ATM умер еще в 2000х, его неофициальная расшифровка - Another Technical Mistake. от ATM остался PPPoATM как оконечка, и он как раз в ядре остался

    Вы вероятно путаете со всякими там PDH/SDH ну или с xDSL, там сигналка вроде как раз PPPoATM

     

  • 1.10, Аноним (1), 16:11, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Так ядро Linux может приблизиться к паритету по поддержке протоколов и железа с ядром Hurd.
     
  • 1.14, Аноним (18), 16:26, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.21, Талгат (?), 17:03, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1. я за очистку системы от старья.
    2. мне не нравится точечное удаление.
    мне кажется, было бы полезно разделить ядро - на 64 битное, новое молодежное, красивое, и 32 битное и все что там делалось в те древние времена.
    32 битное ядро - выделить в отдельный репозитарий, отдельный проект,
    и начать искать под него ментенеров, плательщиков, и так далее.
    и тут произойдет одно из трех:
    1. проект никому не нужен, будет музейный экспонат
    2. появятся те кто готов тратить свое время или деньги на поддержание мумии в бодром здравии
    3. линус все равно не  прочитает этот коментарий.
     
     
  • 2.25, Александр (??), 17:14, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы удаляемый функционал/драйвер выделял в отдельные репозитории (по репе на функционал/драйвер) и помечал бы как "архивный". Далее, если кому надо - найдёт, форкнет. Если нет - останется лежать как есть
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:16, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В качестве музейного экспоната отлично подходят теги старых версий в гит репозитории. Создавать отдельный репозиторий для этого не нужно

    Если кто-то готов тратить свое время и деньги на поддержку старых подсистем или драйверов, то он может это осуществить в качестве out-of-tree модуля. Форк всего ядра делать необязательно

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 18:18, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В качестве музейного экспоната отлично подходят теги старых версий в гит репозитории.

    Пока их не станет много и будет неудобно просматривать (если, конечно, не знаешь точное имя тега).

     
  • 2.36, Энтомолог_русолог (ok), 19:06, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для музейных экспонатов есть ядра выходившие в их время
    Если тебе нужна поддержка AppleTalk, которого ты никогда и не видел и о котором узнал только из этой новости, то ты можешь использовать любое ядро его содержащее, вплоть до 7.1

    Не нужно ничего выдумывать
    Тебе нужна поддержка бесполезной фигни которую никто в мире не использует последние 20 лет? Бери ядро Linux соответствующее времени когда твое железо было выпущено и работало

    Местные фрики любят истерить, что дескать они не смогут взять ядро 7.2, поставить на железку которой 25 лет и что-то сделать. Но те кто реально используют ископаемое железо и не станут на железку которой четверть века ставить 7.2, а возьмут соответствующее ядро, которое будет прекрасно работать.

     

  • 1.27, Аноним (27), 17:34, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    AppleTalk принтеры используют.
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 18:55, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.35, Энтомолог_русолог (ok), 19:03, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть Apple выпилили его давно из своей OS, но в твоих фантазиях принтеры его продолжают использовать?
     

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