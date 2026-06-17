В ядре Linux 7.2 прекращена поддержка стека протоколов AppleTalk

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|1.1, Аноним (1), 15:08, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> 5/10 MHz в беспроводном стеке cfg80211/mac80211
Это что за WiFi такой на 5/10 МГц?
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|3.7, Аноним (1), 16:04, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И что, когда WiFi работал в диапазоне 5 или 10 МГц? Это средние волны, 60 и 30 метров, если что.
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|5.29, Аноним (1), 18:12, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаю. Но вопрос в том, какое отношение они имели когда-либо к вайфаю?
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|2.13, Аноним (13), 16:24, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Речь видимо про ширину канала, а не про его базовую частоту. Как правило диапазон побит с шагом 20/40 МГц, но видимо можно делить и в более узкие полосы
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|1.4, sig11 (ok), 15:41, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Забавная хронология. Кому-то нужен был AppleTalk, этот "некто" подготовил патч (пусть даже AI-шный) и получил в итоге бонус "удаление модуля из ядра"
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|2.5, поле name (?), 15:56, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>подготовил патч (пусть даже AI-шный)
вот вам телевизор "витязь" с ним вы и...
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|3.18, Аноним (18), 16:34, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хорошая шутка с долей правды в 1980-е у нас был ламповый чёрно-белый телевизор. Если не показывал то мой батя бил сверху кулакаом и он начинал показывать. К 90-м гг разжились цветным транзисторным. А в это время американцы использовали компьютеры с сетью AppleTalk. Что сказать мы нищие.
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|4.22, Деанимус (?), 17:06, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что сказать мы нищие.
Старайся за себя говорить.
В начале 90-х у нас в школьном классе вполне себе работала локальная сеть на базе Корветов.
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|5.33, Аноним (-), 18:52, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Старайся за себя говорить.
Хорошо, буду говорить за себя. В начале 90-х в уроке информатики алгоритмы мы писали в тетради, школьным алгоритмическим языком. Учительница все алгортмы проверяла собрав наши тетради. В то время американских компьютеров не было, ещё не завезли. А стоявший с советских времён парк ЭВМ был в неисправном состоянии, а потом его убрали. Видимо, никто не умел эти ЭВМ ремонтировать, или им пользоваться. Если не ошибаюсь ЭВМ делали в Белорусской ССР. Отдельных учителей информатики вузы не готовили. Информатику преподовали математики. Или вернее, выпускали математиков с уклоном в кибернетику и информатику. Информатика как бы сбоку, как бедный родственник. Многое уже не помню, дураком школьником был.
Это сейчас "компьтер сайенс", вай круто. А тогда ...
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|2.8, Аноним (8), 16:06, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то кто ходил со своего Apple 2 на свой линуксовый сервер. Его можно было понять.
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|2.12, Лох (?), 16:20, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Кто-то почекал ядро AI и нашел баги в модуле к железу, которого у него нет. Исправил. А тестировать? Нууууу
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|2.31, oficsu (ok), 18:15, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что кто-то подготовил патчи для подсистемы, ещё не значит, что этот кто-то вообще хоть как-то заинтересован в ней
Реальной целью обычно является набивание "репутации" – до llm вот было модно орфографические ошибки в доке и комментах править, а с современными llm этот процесс настолько упростился, что можно даже автоматизированно находить и править никому не нужные дыры, не заглядывая в код
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|1.6, Аноним (8), 15:59, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пошли ответные тяжёлые репрессии в отношении компании Эпл. Одобряю.
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|2.16, Аноним (18), 16:31, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если это правда то это ужас. ATM это старая технология, помните телефонные линии с ISDN и ADSL. Я бы на магистралку установил Ethernet коммутаторы оптические порты которого способны разгонятся до 100 Гигабит.
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|2.28, Аноним1231 (?), 17:35, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если вкратце - нет. ATM умер еще в 2000х, его неофициальная расшифровка - Another Technical Mistake. от ATM остался PPPoATM как оконечка, и он как раз в ядре остался
Вы вероятно путаете со всякими там PDH/SDH ну или с xDSL, там сигналка вроде как раз PPPoATM
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|1.10, Аноним (1), 16:11, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Так ядро Linux может приблизиться к паритету по поддержке протоколов и железа с ядром Hurd.
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|1.21, Талгат (?), 17:03, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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1. я за очистку системы от старья.
2. мне не нравится точечное удаление.
мне кажется, было бы полезно разделить ядро - на 64 битное, новое молодежное, красивое, и 32 битное и все что там делалось в те древние времена.
32 битное ядро - выделить в отдельный репозитарий, отдельный проект,
и начать искать под него ментенеров, плательщиков, и так далее.
и тут произойдет одно из трех:
1. проект никому не нужен, будет музейный экспонат
2. появятся те кто готов тратить свое время или деньги на поддержание мумии в бодром здравии
3. линус все равно не прочитает этот коментарий.
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|2.25, Александр (??), 17:14, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы удаляемый функционал/драйвер выделял в отдельные репозитории (по репе на функционал/драйвер) и помечал бы как "архивный". Далее, если кому надо - найдёт, форкнет. Если нет - останется лежать как есть
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|2.26, Аноним (26), 17:16, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В качестве музейного экспоната отлично подходят теги старых версий в гит репозитории. Создавать отдельный репозиторий для этого не нужно
Если кто-то готов тратить свое время и деньги на поддержку старых подсистем или драйверов, то он может это осуществить в качестве out-of-tree модуля. Форк всего ядра делать необязательно
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|3.32, Аноним (32), 18:18, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В качестве музейного экспоната отлично подходят теги старых версий в гит репозитории.
Пока их не станет много и будет неудобно просматривать (если, конечно, не знаешь точное имя тега).
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|2.36, Энтомолог_русолог (ok), 19:06, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для музейных экспонатов есть ядра выходившие в их время
Если тебе нужна поддержка AppleTalk, которого ты никогда и не видел и о котором узнал только из этой новости, то ты можешь использовать любое ядро его содержащее, вплоть до 7.1
Не нужно ничего выдумывать
Тебе нужна поддержка бесполезной фигни которую никто в мире не использует последние 20 лет? Бери ядро Linux соответствующее времени когда твое железо было выпущено и работало
Местные фрики любят истерить, что дескать они не смогут взять ядро 7.2, поставить на железку которой 25 лет и что-то сделать. Но те кто реально используют ископаемое железо и не станут на железку которой четверть века ставить 7.2, а возьмут соответствующее ядро, которое будет прекрасно работать.
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