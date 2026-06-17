В ядре Linux 7.2 прекращена поддержка стека протоколов AppleTalk

Линус Торвальдс принял в состав ядра Linux 7.2, релиз которого ожидается в середине августа, набор патчей с изменениями для сетевой подсистемы, в котором продолжена чистка ядра от устаревших драйверов и подсистем. Наиболее значимым стало удаление из ядра реализации стека протоколов AppleTalk. AppleTalk использовался в компьютерах Apple с 1985 года и в 1990-е годы был заменён на TCP/IP. Поддержка AppleTalk была прекращена Apple в выпуске Mac OS X 10.6 "Snow Leopard", сформированном в 2009 году.

В качестве причины удаления называется наличие неисправленных ошибок в реализации AppleTalk. Разработчикам поступила серия исправлений, подготовленных при помощи AI-ассистентов, но их некому проверять, так как подсистема осталась без сопровождающих. Для тех кому может потребоваться код удалённых из ядра модулей, реализации AppleTalk, ATM, AX.25, ISDN и hamradio вынесены в отдельный репозиторий на GitHub.

Помимо AppleTalk из кодовой базы ядра 7.2 также удалены компоненты технологии передач данных ATM, не связанные с PPPoATM, а также код для интеграции TLS с sockmap и поддержки диапазонов частот 5/10 MHz в беспроводном стеке cfg80211/mac80211. Из-за наличия нерешаемых проблем с блокировками и отсутствия сопровождающих удалена специфичная реализация ускорения обработки TLS на базе TCP Offload Engine (более распространённая реализация TLS offload сохранена). Отключён и запланирован для удаления код совместимости с 32-разрядными x_tables на 64-разрядных системах.



