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GrapheneOS портирован на Android 17

17.06.2026 10:27 (MSK)

Разработчики проекта GrapheneOS, развивающего защищённую свободную прошивку на базе Android, объявили о готовности порта на базе выпущенной вчера платформы Android 17. В настоящее время осуществляется перенос порта в публичный репозиторий с исходным кодом (разработчики GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков).

Сегодня планируют выпустить финальный релиз GrapheneOS на базе Android 16 QPR2, после чего завтра предложить начальную версию на базе Android 17. В версии GrapheneOS на базе Android 17 обеспечена поддержка всех устройств, для которых формировались сборки на базе ветки Android 16, но протестированы сборки пока только на смартфонах Pixel 6a, 7, 7a, 8, 10a, 10 и 10 Pro Fold.

GrapheneOS развивает ответвление от кодовой базы AOSP (Android Open Source Project), включающее многие экспериментальные технологии, связанные с усилением изоляции приложений, управлением доступом, блокированием проявления уязвимостей и усложнением работы эксплоитов. Среди прочего, в платформе задействована собственная реализация malloc, модифицированный вариант libc с защитой от повреждения памяти и более жёсткое разделение адресного пространства процессов. В ядре Linux включены дополнительные механизмы защиты, такие как канареечные метки в slub для блокирования переполнения буферов. Для усиления изоляции приложений задействованы SELinux и seccomp-bpf. Пользователь может выборочно ограничивать доступ приложений к сетевым операциям, датчикам, адресной книге и периферийным устройствам (USB, камере).

  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.grapheneos.org...)
  2. OpenNews: Motorola и GrapheneOS объявили о сотрудничестве в области создания защищённых смартфонов
  3. OpenNews: Давление французских силовых ведомств на GrapheneOS из-за отказа интегрировать бэкдор
  4. OpenNews: Создан форк systemd без хранения возраста. GrapheneOS отказался верифицировать возраст
  5. OpenNews: В Android-платформе GrapheneOS появилась возможность создания деструктивного PIN-кода
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 17
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65703-grapheneos
Ключевые слова: grapheneos, android, grapheneos, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:49, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >разработчики GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков

    Андроид всё ещё опенсорс говорили они.
    >включающее многие экспериментальные технологии, связанные с усилением изоляции приложений, управлением доступом, блокированием проявления уязвимостей и усложнением работы эксплоитов

    Почему гугл не хочет включить эти технологии? Особенно:
    >Пользователь может выборочно ограничивать доступ приложений к сетевым операциям, датчикам, адресной книге и периферийным устройствам (USB, камере)

     
     
  • 2.4, Bob (??), 11:09, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Андроид всё ещё опенсорс говорили они

    Google это таки бизнес и разработка / превью сборки чисто с OEM. В эпоху ИИ много кто на такое переходит. Код же ещё выпускают.

    Тут прикол в том, что саму платформу в iOS превращают, даже с открытым кодом. Вот это бред полнейший.

    >Почему гугл не хочет включить эти технологии?

    Эксперимениальная гиковская фигня на полтора землекопа, которые и графен поставить способны.
    Аndroid это же мега следящая машина с минимумом фишек из коробки - всегда...

     
  • 2.6, Аноним (6), 11:15, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков

    Надеюсь этого ОЕМ-нахала накажут.

    > Андроид всё ещё опенсорс говорили они.

    Конечно. Порядок получения кода определяет лицензия.
    Вы ее читали?

    > Почему гугл не хочет включить эти технологии?

    Думаю причина в слове "экспериментальные технологии"
    У вас есть уверенность что графен-овцы не налажали?

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:19, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь графеном, там латают баги гугла в части безопасности. Например, улучшили приватное пространство, оно стала более приватным, а не фикция от гугла
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:41, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользуюсь графеном, там латают баги гугла в части безопасности.

    Латают или заявляют что латают?

    > улучшили приватное пространство, оно стала более приватным

    Мы стали более лучшее одеваться (с)

    А что еще умеет графен?
    Ну там волосы становятся более шелковистыми или может потенция повышается?


     
  • 3.9, Аноним (8), 11:28, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, гугл программисты никогда не добавляли с первого раза новый функционал в нормальном работающем виде. Все их инновации в новом релизе андройда постоянно недоделки школьников, которыми невозможно пользоваться, и когда взрослые фирмы перепишут кривую идею гугла и доведут до ума, только тогда гугл реализовывает только в следующей версии андройда приемлемую реализацию нового функционала
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:26, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> разработчики GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков
    > Андроид всё ещё опенсорс говорили они.

    А разве нет? Гугл публикует эти патчи через время - но все же публикует.

     
  • 2.15, Аноним (14), 12:32, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:09, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Доктор Альба (?), 10:52, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По сути, это Android из которого вырезали все признаки присутствия Google. Это довольно большая работа лазить в коде, который ты не разрабатываешь и не можешь принять в этом участие.
    Если не ошибаюсь, то в 2025 году Google теперь разрабатывает AOSP закрыто, но обязуется публиковать исходники.
     
     
  • 2.5, Bob (??), 11:10, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да как сказать... Это разница как между стандартной Ubuntu и CachyOS. Вродь обе Linux, но есть нюанс)
     

  • 1.3, iPony128052 (?), 10:57, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков

    это бан

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:16, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему? Они как подрядчик выполняют для этого OEM определённую работу и имеют ранний доступ к коду. Сам  порт они раскрывают только после помещения гуглом кода новой версии в AOSP. Соглашение о неразглашении не нарушается.
     

  • 1.10, cdef4 (?), 11:39, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем нужен сабж, e/OS и им подобные, когда уже более десятка лет существует и обновляется lineageOS? Каковы принципиальные преимущества перед ней? И что там есть такого, чего нельзя осуществить в lineageOS?
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 11:41, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем же, как и существуют дистрибутивы GNU/Linux.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:09, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В LineageOS уже можно загрузчик заблокировать обратно?
     
  • 2.16, Аноним (8), 13:06, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    e/OS это вообще бессмысленная насмешка, там безопасности нет.
    lineageOS э то для модолюбов тут наоборот все системы безопасности отключены специально ради кастомизации.
    Была попытка сделать CalyxOS для отстойных процессоров snapdragon, но там безопасность посредственная и проект развалился
     

  • 1.13, Аноним (14), 12:24, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> разработчики GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков
    > Андроид всё ещё опенсорс говорили они.

    А что, нет? Гугл публикует эти патчи через время - но все же публикует.

     

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