GrapheneOS портирован на Android 17

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|1.1, Аноним (1), 10:49, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>разработчики GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков
Андроид всё ещё опенсорс говорили они.
>включающее многие экспериментальные технологии, связанные с усилением изоляции приложений, управлением доступом, блокированием проявления уязвимостей и усложнением работы эксплоитов
Почему гугл не хочет включить эти технологии? Особенно:
>Пользователь может выборочно ограничивать доступ приложений к сетевым операциям, датчикам, адресной книге и периферийным устройствам (USB, камере)
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|2.4, Bob (??), 11:09, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Андроид всё ещё опенсорс говорили они
Google это таки бизнес и разработка / превью сборки чисто с OEM. В эпоху ИИ много кто на такое переходит. Код же ещё выпускают.
Тут прикол в том, что саму платформу в iOS превращают, даже с открытым кодом. Вот это бред полнейший.
>Почему гугл не хочет включить эти технологии?
Эксперимениальная гиковская фигня на полтора землекопа, которые и графен поставить способны.
Аndroid это же мега следящая машина с минимумом фишек из коробки - всегда...
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|2.6, Аноним (6), 11:15, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков
Надеюсь этого ОЕМ-нахала накажут.
> Андроид всё ещё опенсорс говорили они.
Конечно. Порядок получения кода определяет лицензия.
Вы ее читали?
> Почему гугл не хочет включить эти технологии?
Думаю причина в слове "экспериментальные технологии"
У вас есть уверенность что графен-овцы не налажали?
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|3.8, Аноним (8), 11:19, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуюсь графеном, там латают баги гугла в части безопасности. Например, улучшили приватное пространство, оно стала более приватным, а не фикция от гугла
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|4.18, Аноним (18), 13:41, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пользуюсь графеном, там латают баги гугла в части безопасности.
Латают или заявляют что латают?
> улучшили приватное пространство, оно стала более приватным
Мы стали более лучшее одеваться (с)
А что еще умеет графен?
Ну там волосы становятся более шелковистыми или может потенция повышается?
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|3.9, Аноним (8), 11:28, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, гугл программисты никогда не добавляли с первого раза новый функционал в нормальном работающем виде. Все их инновации в новом релизе андройда постоянно недоделки школьников, которыми невозможно пользоваться, и когда взрослые фирмы перепишут кривую идею гугла и доведут до ума, только тогда гугл реализовывает только в следующей версии андройда приемлемую реализацию нового функционала
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|2.14, Аноним (14), 12:26, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> разработчики GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков
> Андроид всё ещё опенсорс говорили они.
А разве нет? Гугл публикует эти патчи через время - но все же публикует.
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|1.2, Доктор Альба (?), 10:52, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По сути, это Android из которого вырезали все признаки присутствия Google. Это довольно большая работа лазить в коде, который ты не разрабатываешь и не можешь принять в этом участие.
Если не ошибаюсь, то в 2025 году Google теперь разрабатывает AOSP закрыто, но обязуется публиковать исходники.
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|2.5, Bob (??), 11:10, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да как сказать... Это разница как между стандартной Ubuntu и CachyOS. Вродь обе Linux, но есть нюанс)
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|1.3, iPony128052 (?), 10:57, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков
это бан
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|2.7, Аноним (7), 11:16, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему? Они как подрядчик выполняют для этого OEM определённую работу и имеют ранний доступ к коду. Сам порт они раскрывают только после помещения гуглом кода новой версии в AOSP. Соглашение о неразглашении не нарушается.
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|1.10, cdef4 (?), 11:39, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Зачем нужен сабж, e/OS и им подобные, когда уже более десятка лет существует и обновляется lineageOS? Каковы принципиальные преимущества перед ней? И что там есть такого, чего нельзя осуществить в lineageOS?
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|2.16, Аноним (8), 13:06, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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e/OS это вообще бессмысленная насмешка, там безопасности нет.
lineageOS э то для модолюбов тут наоборот все системы безопасности отключены специально ради кастомизации.
Была попытка сделать CalyxOS для отстойных процессоров snapdragon, но там безопасность посредственная и проект развалился
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|1.13, Аноним (14), 12:24, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> разработчики GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков
> Андроид всё ещё опенсорс говорили они.
А что, нет? Гугл публикует эти патчи через время - но все же публикует.
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