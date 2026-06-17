GrapheneOS портирован на Android 17

Разработчики проекта GrapheneOS, развивающего защищённую свободную прошивку на базе Android, объявили о готовности порта на базе выпущенной вчера платформы Android 17. В настоящее время осуществляется перенос порта в публичный репозиторий с исходным кодом (разработчики GrapheneOS получили доступ к коду и патчам Android до передачи в открытый доступ, благодаря партнёрству с одним из OEM-поставщиков).

Сегодня планируют выпустить финальный релиз GrapheneOS на базе Android 16 QPR2, после чего завтра предложить начальную версию на базе Android 17. В версии GrapheneOS на базе Android 17 обеспечена поддержка всех устройств, для которых формировались сборки на базе ветки Android 16, но протестированы сборки пока только на смартфонах Pixel 6a, 7, 7a, 8, 10a, 10 и 10 Pro Fold.

GrapheneOS развивает ответвление от кодовой базы AOSP (Android Open Source Project), включающее многие экспериментальные технологии, связанные с усилением изоляции приложений, управлением доступом, блокированием проявления уязвимостей и усложнением работы эксплоитов. Среди прочего, в платформе задействована собственная реализация malloc, модифицированный вариант libc с защитой от повреждения памяти и более жёсткое разделение адресного пространства процессов. В ядре Linux включены дополнительные механизмы защиты, такие как канареечные метки в slub для блокирования переполнения буферов. Для усиления изоляции приложений задействованы SELinux и seccomp-bpf. Пользователь может выборочно ограничивать доступ приложений к сетевым операциям, датчикам, адресной книге и периферийным устройствам (USB, камере).



