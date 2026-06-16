Релиз графической библиотеки LDL 0.3, оптимизированной для маломощных систем

Опубликован выпуск мультимедийной библиотеки LDL 0.3 (Little DirectMedia Layer), позволяющей создавать графические приложения, способные работать как на современных, так и на устаревших системах (Windows 95+, macOS/OS X/Mac OS X 10.6+, дистрибутивы с ядром Linux 2.0+, FreeBSD 3.0+). Предоставляется простой кроссплатформенный API для управления окнами и обработки событий с устройств ввода. Для отрисовки может использоваться OpenGL 1.0-4.6. Код написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPL 3.0. В новом выпуске: Добавлена поддержка TrueType-шрифтов с использованием библиотеки FreeType.

Через интеграцию библиотеки stb_image обеспечена поддержка различных форматов изображений.

Проект стал модульным - по умолчанию в составе движка теперь собираются три библиотеки: LDL, LDL_Image и LDL_Ttf.

Добавлены новые примеры для работы со шрифтами.

Началась подготовка полноценной документации.

Проведён рефакторинг кода для повышения стабильности и производительности.

Исправлен ошибки и и недоработки в 2D- и 3D-рендерах. В следующих выпусках планируется завершить работу над документацией, расширить возможности 3D-рендера и предоставить обвязки для языков Python, C# и Object Pascal.



