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Релиз графической библиотеки LDL 0.3, оптимизированной для маломощных систем

16.06.2026 13:08 (MSK)

Опубликован выпуск мультимедийной библиотеки LDL 0.3 (Little DirectMedia Layer), позволяющей создавать графические приложения, способные работать как на современных, так и на устаревших системах (Windows 95+, macOS/OS X/Mac OS X 10.6+, дистрибутивы с ядром Linux 2.0+, FreeBSD 3.0+). Предоставляется простой кроссплатформенный API для управления окнами и обработки событий с устройств ввода. Для отрисовки может использоваться OpenGL 1.0-4.6. Код написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPL 3.0.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка TrueType-шрифтов с использованием библиотеки FreeType.
  • Через интеграцию библиотеки stb_image обеспечена поддержка различных форматов изображений.
  • Проект стал модульным - по умолчанию в составе движка теперь собираются три библиотеки: LDL, LDL_Image и LDL_Ttf.
  • Добавлены новые примеры для работы со шрифтами.
  • Началась подготовка полноценной документации.
  • Проведён рефакторинг кода для повышения стабильности и производительности.
  • Исправлен ошибки и и недоработки в 2D- и 3D-рендерах.

В следующих выпусках планируется завершить работу над документацией, расширить возможности 3D-рендера и предоставить обвязки для языков Python, C# и Object Pascal.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/JordanCpp/L...)
  2. OpenNews: Релиз графической библиотеки LDL 0.2, оптимизированной для маломощных систем
  3. OpenNews: Релиз мультимедийной библиотеки LDL 0.1, оптимизированной для маломощных систем
  4. OpenNews: Проект SDL3Lite развивает версию библиотеки SDL3 с поддержкой старых систем
  5. OpenNews: Опубликована мультимедийная библиотека LDL, оптимизированная для маломощных систем
Автор новости: JordanCpp
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65699-ldl
Ключевые слова: ldl
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:30, 16/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2, Аноним (1), 16:31, 16/06/2026 [ответить]  
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    > 3D-рендера и предоставить обвязки для языков Python

    Я надеюсь, python2 (а лучше вообще первого)?

     

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