Релиз графической библиотеки LDL 0.3, оптимизированной для маломощных систем

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Опубликован выпуск мультимедийной библиотеки LDL 0.3 (Little DirectMedia Layer), позволяющей создавать графические приложения, способные работать как на современных, так и на устаревших системах (Windows 95+, macOS/OS X/Mac OS X 10.6+, дистрибутивы с ядром Linux 2.0+, FreeBSD 3.0+). Предоставляется простой кроссплатформенный API для управления окнами и обработки событий с устройств ввода. Для отрисовки может использоваться OpenGL 1.0-4.6. Код написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPL 3.0.
В новом выпуске:
- Добавлена поддержка TrueType-шрифтов с использованием библиотеки FreeType.
- Через интеграцию библиотеки stb_image обеспечена поддержка различных форматов изображений.
- Проект стал модульным - по умолчанию в составе движка теперь собираются три библиотеки: LDL, LDL_Image и LDL_Ttf.
- Добавлены новые примеры для работы со шрифтами.
- Началась подготовка полноценной документации.
- Проведён рефакторинг кода для повышения стабильности и производительности.
- Исправлен ошибки и и недоработки в 2D- и 3D-рендерах.
В следующих выпусках планируется завершить работу над документацией, расширить возможности 3D-рендера и предоставить обвязки для языков Python, C# и Object Pascal.