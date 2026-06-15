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Проект Curl на месяц прекратит приём отчётов об уязвимостях

15.06.2026 22:14 (MSK)

Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты для получения и отправки данных по сети curl, объявил о приостановке приёма и обработки сообщений об уязвимостях с 1 июля по 3 августа. Исключение будет сделано только для отправителей, пользующихся платной поддержкой. В качестве причины называется необходимость передышки и отдыха после существенного повышения нагрузки по разбору отчётов о выявлении уязвимостей в последние четыре месяца.

Сообщения, отправленные через форму на Hackerone и email security@curl.se в указанное время сопровождающими рассматриваться не будут. Возможность отправки pull-запросов и сообщений о проблемах через GitHub останется доступна, но разбор накопившихся сообщений об уязвимостях начнётся только после 3 августа.

  1. Главная ссылка к новости (https://daniel.haxx.se/blog/20...)
  2. OpenNews: AI-модель Claude Mythos не продемонстрировала особых достижений при поиске уязвимостей в Curl
  3. OpenNews: Проект Curl избавился от использования функции strcpy в коде
  4. OpenNews: Проблемы из-за подготовленных AI-инструментами отчётов об уязвимостях
  5. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  6. OpenNews: Anthropic анонсировал AI-модель Claude Mythos, умеющую создавать рабочие эксплоиты
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65693-curl
Ключевые слова: curl
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  • 1.1, Аноним (1), 22:40, 15/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    В Windows есть токой программа.
     
     
  • 2.4, 12yoexpert (ok), 22:53, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на порнхабе тоже
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:41, 15/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    И пусть весь мир подождёт ...

    Кстати, не подскажете аналоги для замены curl ?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:51, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Invoke-WebRequest
     
  • 2.5, Ivan_83 (ok), 22:54, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что вам нужно.
    fetch, wget если только что то простое выкачать.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:31, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение... Ничего что curl прежде всего библиотека, а уже потом утилита?
     
  • 2.6, morphe (?), 23:09, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://docs.rs/reqwest
     
  • 2.7, Аноним (8), 23:31, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    reqwest
     
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