Проект Curl на месяц прекратит приём отчётов об уязвимостях

Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты для получения и отправки данных по сети curl, объявил о приостановке приёма и обработки сообщений об уязвимостях с 1 июля по 3 августа. Исключение будет сделано только для отправителей, пользующихся платной поддержкой. В качестве причины называется необходимость передышки и отдыха после существенного повышения нагрузки по разбору отчётов о выявлении уязвимостей в последние четыре месяца.

Сообщения, отправленные через форму на Hackerone и email security@curl.se в указанное время сопровождающими рассматриваться не будут. Возможность отправки pull-запросов и сообщений о проблемах через GitHub останется доступна, но разбор накопившихся сообщений об уязвимостях начнётся только после 3 августа.



