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Власти США предписали Anthropic приостановить доступ к AI-моделям Fable 5 и Mythos 5

13.06.2026 06:26 (MSK)

Компания Anthropic объявила об отключении доступа к AI-моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей после получения от правительства США директивы об экспортном контроле, изданной с упоминанием полномочий в области национальной безопасности и без предоставления детальных пояснений. Директива запрещает доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 любым иностранным гражданам, как на территории США, так и за её пределами, включая иностранных сотрудников компании Anthropic, в результате чего для соблюдения требований компания была вынуждена полностью отключить модели. Выполнение требования не повлияло на доступ к остальным моделям Anthropic.

По предположению Anthropic, поводом для предписания послужило обнаружение метода обхода защитных механизмов (jailbreak) модели Fable 5. В Anthropic заявили, что изучили продемонстрированную технику и пришли к выводу, что речь идёт об узкоспециализированном неуниверсальном обходе, позволяющем выявлять лишь небольшое число ранее известных незначительных уязвимостей, которые могут быть найдены и другими общедоступными моделями, например GPT-5.5, без какого-либо обхода ограничений.

Компания Anthropic подчинилась юридически обязательной директиве, но не согласна с тем, что обнаружение узкоспециализированного потенциального обхода защиты является основанием для отзыва коммерческой модели, развёрнутой для сотен миллионов пользователей, считает произошедшее недоразумением и работает над восстановлением доступа. До урегулирования ситуации новые сеансы в продуктах Claude будут запускаться с Opus 4.8 или выбранной пользователем AI-моделью, а существующие сеансы с Fable 5 будут завершены с выводом ошибки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.anthropic.com/news...)
  2. OpenNews: При помощи AI-модели Mythos выявлены 23 тысячи уязвимостей в открытом ПО
  3. OpenNews: AI-модель Claude Mythos не продемонстрировала особых достижений при поиске уязвимостей в Curl
  4. OpenNews: Служба здравоохранения Великобритании намерена закрыть свои репозитории с открытым кодом из-за AI
  5. OpenNews: Anthropic анонсировал AI-модель Claude Mythos, умеющую создавать рабочие эксплоиты
  6. OpenNews: За апрель в Firefox устранено 423 уязвимости
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65677-ai
Ключевые слова: ai, block, mythos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:49, 13/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +12 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:57, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Напомню о https://en.wikipedia.org/wiki/Export_of_cryptography_from_the_United_States, когда люди носили футболки с кодом RSA на Perl.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:00, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Веса Mythos распечатать. На триллиардах футболок
     

  • 1.6, Анонимище (?), 08:26, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Видимо стали слишком хорошо находить бэкдоры оставленные для спецслужб
     
     
  • 2.24, Bob (??), 12:21, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем находить то, что и так точно есть?)
    Не сделал сам - значит есть бэкдор.

    Одно дело, что на западе обычный Джон реально нужен разве что Рекламщикам и Налоговикам. Другое дело, что кое-где при власти братва с 90е и ещё палочная система есть. Азия, Африка, Юг Америка...

     
     
  • 3.28, Кгбот (?), 12:56, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Братки лучше чем эпштейны
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:44, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Озвученная причина не обязана быть реальной.

    То есть реальной причиной может быть, например, существующий способ вытащить информацию, вводимую госслужащими.

     
     
  • 2.16, Абра (?), 11:00, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Или реклама компании, которая хочет идти на фондовый рынок торговать своими акциями
     

  • 1.18, Асен Тотин (?), 11:25, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну конечно же. Одни товарищи раздули пузырь, пришли на биржу, наелись деньжат, теперь при помощи сових связей в правительстве решили, а почему же нам не доконать конкуренцию, так, на всякий случай?
     
     
  • 2.19, LaunchWiskey (ok), 11:40, 13/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, heraldofschiza (ok), 11:55, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет у них никаких деньжат, абсолютно все ИИ компании убыточные. И по некоторым расчётам убыточными они не перестанут быть примерно никогда если чуда не случится (или повышения цен раз так примерно в 50)
     
     
  • 3.27, Admino (ok), 12:54, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет у них никаких деньжат, абсолютно все ИИ компании убыточные.

    Это никак не связанные вещи. Деньги AI компании берут у инвесторов, а не из прибыли. И пока у инвесторов длится AI-euphory (блин, как это будет по-русски?), у компаний будут деньги.

    А потом они кончатся, но это будет потом.

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:44, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-то говорил, что пришёл конец ручному кодингу. Фейбл 5 всех победит. Но не тут-то было. Доставайте свои руки из широких штанин и за работу, господа, за работу - править галюны за опусом.
     
  • 1.21, Разум (?), 11:45, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Реальная причина может быть в том, что Anthropic отказались от сотрудничества по 2 пункта с ВС США
     
     
  • 2.25, Bob (??), 12:25, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они в первую же неделю начали делать anal vacuum нужным людям + отказ чисто для хайпа, контракт текущий они же не разрывали. В Иране всё на Antropic ИИ работает и работало)

    Причина больше в том, что вычислительные ресурсы хотят в госуху подгрести и в "родной" большой бизнес. А в коммерцию гоям - обрубок скинуть.

    Ну, в принципе, как сейчас у больших контор по api збс качество без убогих лимитов. А по подпискам отдельно - ошмётки с барского стола)

     
  • 2.26, Gemorroj (ok), 12:32, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    более вероятно, что они прекрасно сотрудничают, но такими пиар акциями их накачивают как борцунов за все хорошее. дуров с телегой эту тему уже успешно проворачивал.
     

  • 1.23, Геймер (?), 11:57, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ...для всех пользователей

    Поначалу ж писали, что отключают только для неамериканцев. Или же из настоящих американцев васпов только один Донни остался во всей США.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:21, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паспорт американский есть не только у Фредовича,для остальных доступен индусский ноунейм код за много денежек и Дипсик который тоже скоро будет по паспорту к версии 5 какой-нибудь.
     

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