Власти США предписали Anthropic приостановить доступ к AI-моделям Fable 5 и Mythos 5

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|2.24, Bob (??), 12:21, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем находить то, что и так точно есть?)
Не сделал сам - значит есть бэкдор.
Одно дело, что на западе обычный Джон реально нужен разве что Рекламщикам и Налоговикам. Другое дело, что кое-где при власти братва с 90е и ещё палочная система есть. Азия, Африка, Юг Америка...
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|1.9, Аноним (9), 08:44, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Озвученная причина не обязана быть реальной.
То есть реальной причиной может быть, например, существующий способ вытащить информацию, вводимую госслужащими.
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|2.16, Абра (?), 11:00, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Или реклама компании, которая хочет идти на фондовый рынок торговать своими акциями
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|1.18, Асен Тотин (?), 11:25, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну конечно же. Одни товарищи раздули пузырь, пришли на биржу, наелись деньжат, теперь при помощи сових связей в правительстве решили, а почему же нам не доконать конкуренцию, так, на всякий случай?
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|2.22, heraldofschiza (ok), 11:55, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет у них никаких деньжат, абсолютно все ИИ компании убыточные. И по некоторым расчётам убыточными они не перестанут быть примерно никогда если чуда не случится (или повышения цен раз так примерно в 50)
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|3.27, Admino (ok), 12:54, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет у них никаких деньжат, абсолютно все ИИ компании убыточные.
Это никак не связанные вещи. Деньги AI компании берут у инвесторов, а не из прибыли. И пока у инвесторов длится AI-euphory (блин, как это будет по-русски?), у компаний будут деньги.
А потом они кончатся, но это будет потом.
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|1.20, Аноним (20), 11:44, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто-то говорил, что пришёл конец ручному кодингу. Фейбл 5 всех победит. Но не тут-то было. Доставайте свои руки из широких штанин и за работу, господа, за работу - править галюны за опусом.
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|1.21, Разум (?), 11:45, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Реальная причина может быть в том, что Anthropic отказались от сотрудничества по 2 пункта с ВС США
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|2.25, Bob (??), 12:25, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они в первую же неделю начали делать anal vacuum нужным людям + отказ чисто для хайпа, контракт текущий они же не разрывали. В Иране всё на Antropic ИИ работает и работало)
Причина больше в том, что вычислительные ресурсы хотят в госуху подгрести и в "родной" большой бизнес. А в коммерцию гоям - обрубок скинуть.
Ну, в принципе, как сейчас у больших контор по api збс качество без убогих лимитов. А по подпискам отдельно - ошмётки с барского стола)
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|2.26, Gemorroj (ok), 12:32, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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более вероятно, что они прекрасно сотрудничают, но такими пиар акциями их накачивают как борцунов за все хорошее. дуров с телегой эту тему уже успешно проворачивал.
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|1.23, Геймер (?), 11:57, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ...для всех пользователей
Поначалу ж писали, что отключают только для неамериканцев. Или же из настоящих американцев васпов только один Донни остался во всей США.
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|2.29, Аноним (29), 13:21, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паспорт американский есть не только у Фредовича,для остальных доступен индусский ноунейм код за много денежек и Дипсик который тоже скоро будет по паспорту к версии 5 какой-нибудь.
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