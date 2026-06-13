Власти США предписали Anthropic приостановить доступ к AI-моделям Fable 5 и Mythos 5

Компания Anthropic объявила об отключении доступа к AI-моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей после получения от правительства США директивы об экспортном контроле, изданной с упоминанием полномочий в области национальной безопасности и без предоставления детальных пояснений. Директива запрещает доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 любым иностранным гражданам, как на территории США, так и за её пределами, включая иностранных сотрудников компании Anthropic, в результате чего для соблюдения требований компания была вынуждена полностью отключить модели. Выполнение требования не повлияло на доступ к остальным моделям Anthropic.

По предположению Anthropic, поводом для предписания послужило обнаружение метода обхода защитных механизмов (jailbreak) модели Fable 5. В Anthropic заявили, что изучили продемонстрированную технику и пришли к выводу, что речь идёт об узкоспециализированном неуниверсальном обходе, позволяющем выявлять лишь небольшое число ранее известных незначительных уязвимостей, которые могут быть найдены и другими общедоступными моделями, например GPT-5.5, без какого-либо обхода ограничений.

Компания Anthropic подчинилась юридически обязательной директиве, но не согласна с тем, что обнаружение узкоспециализированного потенциального обхода защиты является основанием для отзыва коммерческой модели, развёрнутой для сотен миллионов пользователей, считает произошедшее недоразумением и работает над восстановлением доступа. До урегулирования ситуации новые сеансы в продуктах Claude будут запускаться с Opus 4.8 или выбранной пользователем AI-моделью, а существующие сеансы с Fable 5 будут завершены с выводом ошибки.



