Уязвимость в libinput, позволяющая повысить свои привилегии в системе

|
|1.1, Аноним (1), 10:37, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
есть такая старая уязвимость "cat /dev/zero > /dev/sda"
Но для этого надо быть уже root
|
|
|
|2.19, Аноним (18), 11:59, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"... позволяющие непривилегированным пользователям использовать uinput. Например, в Fedora подобные правила выставляются при установке пакетов steam-devices, antimicrox и kdeconnectd ..."
|
|
|
|3.20, Аноним (20), 12:02, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Иначе гейпады и много чего ещё работать не будут. Ну, работать может и будут, но не у пользователя без прав. Это в иксах можно было изолировать пользователя, в вейланде такой изоляции нет.
|
|
|
|4.34, Аноним (-), 12:38, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Просто не добавляешь пользователя в расширенные группы, чтобы у него не было прав копаться в ядре. Иксы будут работать полноценно -- у них есть все права.
ну то есть прямо как в вайланде?
|
|
|
|5.35, Аноним (20), 12:43, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, в вейланде у тебя без добавления всех пользователей во все группы ничего работать не будет. Лично у меня ещё регулярно отваливаются права на клавиатуру и мышь во время работы.
|
|1.4, ИмяХ (ok), 10:48, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>отсутствием должного экранирования спецсимволов
Потому что написано на небезопасном языке. Надо переписать на языке, который гарантирует безопасность экранирования спецсимволов
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 11:02, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Срочно надо придумать новый язык, который все сломает и 10 лет каждые две недели его переделывать.
Но главное не забыть переписать на нем всё ядро.
|
|2.10, Аноним (18), 11:32, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В библиотеке libinput, предоставляющей унифицированный стек ввода для Wayland ... позволяющая добиться выполнения кода с правами root
А говорили, что вейленд безопасен, ведь он не работает под рутом, как Иксы!
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 11:43, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
иксы, кстати, тоже не работают под рутом с тех пор как появился KMS в ядре.
|
|
|
|4.24, eugener (ok), 12:09, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только большинство дисплейных менеджеров так и не научились запускать иксы не под рутом. Например, если у вас xfce — то по умолчанию используется lightdm. Вот гляньте, под каким пользователем он запустит иксы.)
|
|
|
|5.25, Аноним (13), 12:17, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я в NetBSD startx'ом запускаю, у меня даже suid-бит на иксах не установлен.
|
|
|
|6.26, eugener (ok), 12:18, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> я в NetBSD startx'ом запускаю, у меня даже suid-бит на иксах не установлен.
Ты крутой чел, к тебе вопросов нет.
|
|6.28, Аноним (20), 12:24, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем? Как педали потом подключаешь? Вообще, suid бит на иксах наверно только в ексбсд и был.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 11:06, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А что Вяленд? Он жеж тоже на небезопасном. Вот как перепишут его на безопасТном, вот тогда...
|
|
|
|3.11, Аноним (18), 11:33, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А что Вяленд? Он жеж тоже на небезопасном
Вейленд - это протокол.
|
|
|
|
|
|5.30, Аноним (-), 12:26, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> X11 - это тоже протокол.
ну и как положено в этих ваших линуксах, абсолютно дырявый и проблемный
а еще почему-то существует в единственной реализации (ну ок, теперь еще форк этой реализации от странного чела с тараканами)
а еще с запускалкой исполняемых файлов, принтсервером, сервером шрифтов, без нормального 3d, с ужасным сетевым взаимодействием, без нормального управления мониторами, с ужасным выводом изображения, которое даже теоретически не способно выводить его без статтеров и только на костылях без тиринга
|
|2.12, q (ok), 11:40, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Вот вам и привычка Дидов™ изобретать каждый раз новый местечковый формат для 'ключ = значение' вместо устоявшихся JSON, YAML, TOML, да хоть бы и XML. Да вообще все что угодно подойдет -- форматов как собак нерезанных. Но нет. Надо изобрести свое. Местечковое. Ни с чем не совместимое. Нихрена не стандартизированное. Чтобы любой случайно залетевший дятел все уронил. Диды™.
|
|
|
|
|
|4.33, q (ok), 12:38, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты чего на json остановился? Продолжай дальнейший гуглёж: "yaml разоблачение смотреть на ютуб", "уязвимости toml полный список скачать", "почему xml это плохо"
|
|1.21, Аноним (21), 12:03, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
я посмотрел git blame, автор дыры 'Jason Gerecke committed Jul 30, 2019', наверное стоит посмотреть его остальные коммиты
|
|1.31, жявамэн (ok), 12:27, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
о
в луникс опять можно зайти под рутом введя пустой пароль или зажав 1 кнопку?
|