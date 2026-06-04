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Уязвимость в libinput, позволяющая повысить свои привилегии в системе

04.06.2026 10:23 (MSK)

В библиотеке libinput, предоставляющей унифицированный стек ввода для Wayland и X.Org Server, выявлена уязвимость (CVE не назначен), позволяющая добиться выполнения кода с правами root через подключение локальным пользователем виртуального устройства ввода, сэмулированного в пользовательском пространстве через uinput или uhid. Проблема устранена в выпусках 1.31.3 и 1.30.4.

Уязвимость присутствует в udev-обработчике libinput-device-group и вызвана отсутствием должного экранирования спецсимволов в атрибутах, получаемых от устройств и передаваемых в подсистему udev в форме "ключ=значение". Через подстановку символа перевода строки ("\n") в атрибут, можно добиться добавления своего правила udev, например, через выполнение uinput-команды UI_SET_PHYS("poc\n<SECOND_KEY>=<value>"). Для выполнения произвольных команд с правами root достаточно подобным способом подставить udev-правило со свойством "REMOVE_CMD", запускающем указанную команду после отключения устройства.

Для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь доступ к устройству /dev/uinput или /dev/uhid. Обычно доступ к uinput и uhid имеет только пользователь root, но в некоторых дистрибутивах поставляются udev-правила, позволяющие непривилегированным пользователям использовать uinput. Например, в Fedora подобные правила выставляются при установке пакетов steam-devices, antimicrox и kdeconnectd. Доступен прототип эксплоита.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.freedesktop.org/w...)
  2. OpenNews: Уязвимость в libinput, приводящая к выполнению кода при подключении вредоносного устройства
  3. OpenNews: Релиз Libinput 1.4 с реализацией всех запланированных функций
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65615-libinput
Ключевые слова: libinput
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:37, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    есть такая старая уязвимость "cat /dev/zero > /dev/sda"
    Но для этого надо быть уже root
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:52, 04/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (18), 11:59, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "... позволяющие непривилегированным пользователям использовать uinput. Например, в Fedora подобные правила выставляются при установке пакетов steam-devices, antimicrox и kdeconnectd ..."
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:02, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иначе гейпады и много чего ещё работать не будут. Ну, работать может и будут, но не у пользователя без прав. Это в иксах можно было изолировать пользователя, в вейланде такой изоляции нет.
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 12:20, 04/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 5.29, Аноним (20), 12:26, 04/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.34, Аноним (-), 12:38, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто не добавляешь пользователя в расширенные группы, чтобы у него не было прав копаться в ядре. Иксы будут работать полноценно -- у них есть все права.

    ну то есть прямо как в вайланде?

     
     
  • 5.35, Аноним (20), 12:43, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, в вейланде у тебя без добавления всех пользователей во все группы ничего работать не будет. Лично у меня ещё регулярно отваливаются права на клавиатуру и мышь во время работы.
     

  • 1.4, ИмяХ (ok), 10:48, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>отсутствием должного экранирования спецсимволов

    Потому что написано на небезопасном языке. Надо переписать на языке, который гарантирует безопасность экранирования спецсимволов

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:02, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Срочно надо придумать новый язык, который все сломает и 10 лет каждые две недели его переделывать.
    Но главное не забыть переписать на нем всё ядро.
     
  • 2.10, Аноним (18), 11:32, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В библиотеке libinput, предоставляющей унифицированный стек ввода для Wayland ... позволяющая добиться выполнения кода с правами root

    А говорили, что вейленд безопасен, ведь он не работает под рутом, как Иксы!

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:43, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иксы, кстати, тоже не работают под рутом с тех пор как появился KMS в ядре.
     
     
  • 4.22, Аноним (20), 12:04, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нвидиа всё прекрасно работает.
     
  • 4.24, eugener (ok), 12:09, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только большинство дисплейных менеджеров так и не научились запускать иксы не под рутом. Например, если у вас xfce — то по умолчанию используется lightdm. Вот гляньте, под каким пользователем он запустит иксы.)
     
     
  • 5.25, Аноним (13), 12:17, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я в NetBSD startx'ом запускаю, у меня даже suid-бит на иксах не установлен.
     
     
  • 6.26, eugener (ok), 12:18, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я в NetBSD startx'ом запускаю, у меня даже suid-бит на иксах не установлен.

    Ты крутой чел, к тебе вопросов нет.

     
  • 6.28, Аноним (20), 12:24, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Как педали потом подключаешь? Вообще, suid бит на иксах наверно только в ексбсд и был.
     

  • 1.5, Аноним (20), 10:48, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вам и вейланд.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:05, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Иксах тоже, но для последнего юзал xf86-input-evdev.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:06, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что Вяленд? Он жеж тоже на небезопасном. Вот как перепишут его на безопасТном, вот тогда...
     
     
  • 3.9, kravich (ok), 11:10, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам Wayland написан на XML
     
     
  • 4.17, Сладкая булочка (?), 11:50, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что XML? Он жеж небезопасен. Вот как перепишут на безопасТном JSON, вот тогда...
     
  • 3.11, Аноним (18), 11:33, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А что Вяленд? Он жеж тоже на небезопасном

    Вейленд - это протокол.

     
     
  • 4.14, Аноним (13), 11:44, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    X11 - это тоже протокол.
     
     
  • 5.15, Аноним (18), 11:47, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если нет разницы... Ну, дальше понятно.
     
  • 5.30, Аноним (-), 12:26, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > X11 - это тоже протокол.

    ну и как положено в этих ваших линуксах, абсолютно дырявый и проблемный

    а еще почему-то существует в единственной реализации (ну ок, теперь еще форк этой реализации от странного чела с тараканами)

    а еще с запускалкой исполняемых файлов, принтсервером, сервером шрифтов, без нормального 3d, с ужасным сетевым взаимодействием, без нормального управления мониторами, с ужасным выводом изображения, которое даже теоретически не способно выводить его без статтеров и только на костылях без тиринга

     
  • 2.12, q (ok), 11:40, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот вам и привычка Дидов™ изобретать каждый раз новый местечковый формат для 'ключ = значение' вместо устоявшихся JSON, YAML, TOML, да хоть бы и XML. Да вообще все что угодно подойдет -- форматов как собак нерезанных. Но нет. Надо изобрести свое. Местечковое. Ни с чем не совместимое. Нихрена не стандартизированное. Чтобы любой случайно залетевший дятел все уронил. Диды™.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:48, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно. Ведь ничего плохого например с json никогда не происходит https://seriot.ch/security/parsing_json.html
     
     
  • 4.33, q (ok), 12:38, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты чего на json остановился? Продолжай дальнейший гуглёж: "yaml разоблачение смотреть на ютуб", "уязвимости toml полный список скачать", "почему xml это плохо"
     
  • 3.23, Мемоним (?), 12:04, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > изобретать каждый раз новый местечковый формат

    Unix-way же

     

  • 1.21, Аноним (21), 12:03, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я посмотрел git blame, автор дыры 'Jason Gerecke committed Jul 30, 2019', наверное стоит посмотреть его остальные коммиты
     

  • 1.31, жявамэн (ok), 12:27, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о
    в луникс опять можно зайти под рутом введя пустой пароль или зажав 1 кнопку?
     

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