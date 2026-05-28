Утилита для взаимодействия с AI из консоли с использованием неименованных каналов

Опубликован прототип консольной утилиты ai-cli для встраивания больших языковых моделей (GitHub Models, OpenAI, Groq, DeepSeek и др.) в конвейер вызова команд в командной строке. Утилита принимает запрос из аргументов или входного потока и отправляет его в выбранную большую языковую модель, а полученный ответ (команду, сообщение, данные) направляет в терминал, файл, буфер обмена или стандартный вывод. Проект написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT.

Главное отличие от аналогов - ai-cli не является AI-агентом и никогда не выполняет команды автоматически: утилита печатает команды в терминале, эмулируя ввод с клавиатуры, после чего пользователь может отредактировать их и нажать Enter для запуска. Вся конфигурация, история операций, буфер, настройки провайдеров сохраняется в обычных текстовых YAML-файлах. Действия с ответом AI определяется конфигурацией пользователя, утилита не требует установки какого либо специфического эмулятора терминала.