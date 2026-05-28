The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Утилита для взаимодействия с AI из консоли с использованием неименованных каналов

28.05.2026 22:31 (MSK)

Опубликован прототип консольной утилиты ai-cli для встраивания больших языковых моделей (GitHub Models, OpenAI, Groq, DeepSeek и др.) в конвейер вызова команд в командной строке. Утилита принимает запрос из аргументов или входного потока и отправляет его в выбранную большую языковую модель, а полученный ответ (команду, сообщение, данные) направляет в терминал, файл, буфер обмена или стандартный вывод. Проект написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT.

Главное отличие от аналогов - ai-cli не является AI-агентом и никогда не выполняет команды автоматически: утилита печатает команды в терминале, эмулируя ввод с клавиатуры, после чего пользователь может отредактировать их и нажать Enter для запуска. Вся конфигурация, история операций, буфер, настройки провайдеров сохраняется в обычных текстовых YAML-файлах. Действия с ответом AI определяется конфигурацией пользователя, утилита не требует установки какого либо специфического эмулятора терминала. 


   echo привет | ai --provider=openai | ai --provider=groq > out.txt


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/johnthesmit...)
Автор новости: stillswamp
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65567-ai
Ключевые слова: ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, pashev.ru (?), 22:36, 28/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    echo привет а жить ты будешь долго | ai --provider=openai | ai --provider=groq | sudo bash
     
  • 2, pashev.ru (?), 22:37, 28/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > утилита печатает команды в терминале, эмулируя ввод с клавиатуры

    Это какой-то брэд.

     
  • 3, Tron is Whistling (?), 22:40, 28/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    echo "hi" | ai provider=grog | glug glug glug | aiaiai
     
  • 4, pashev.ru (?), 22:40, 28/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > The utility types the response into your terminal (X11 keyboard emulation)

    Ой, вэйланд в пролёте?

     
  • 5, pashev.ru (?), 22:42, 28/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Что помешает ЫЫ вставить Enter в терминал?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру