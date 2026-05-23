Выполнено дизассемблирования микрокода i386 и создан открытый CPU z386

|
|1.1, Аноним (1), 21:45, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Никак не могу понять, то что они сделали это хорошо, полезно или что?
|
|
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 22:53, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они вскрыли одну из старейших дыр: "... допускало обращение к аппаратным регистрам, доступ к которым должен был быть запрещён".
|
|2.8, AmDr (?), 22:08, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обратный инжиниринг.
Вот попытаются люди понять, как работали кнопочные телефоны, вот применят Ии, и станут выпускать, кнопочники, наподобии Nokia8110, сделав их пиком моды.
|
|2.10, Ширламырла (?), 22:14, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Кто-то вышивает крестиком. Кто-то мастерит и разукрашивает солдатиков. Кто-то ездит на рыбалку или охоту. А кто-то просто бухает.
Если заниматься от всей души и увлеченно, то результаты впечатляют.
Эти вот замутили такое. Молодцы, черт их дери!
|
|2.16, Tron is Whistling (?), 22:26, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да не, есть в этом определённая ценность.
Я как архитектурник, всё гадал, почему у интела вылез P-Pro в итоге который на микрокоде базировался. А вот оказывается заложено было ещё в i386, только потом пытались сделать монолит, но видимо на частотах пня стало понятно, что никак. То, что понятно, было понятно, а вот откуда взялась такая красивая идея с микрокодом так быстро... с ней давно экспериментировали.
|
|
|
|3.17, Tron is Whistling (?), 22:35, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И тоже примерно можно понять, как оно случилось.
Монолит 386 с его кучей линий оказался слишком сложным для целостного полуручного дизайна - и то есть для упрощения задачи решили плюнуть и пожертвовать временем выполнения операций, привернув транслятор из x86 во VLIW.
Потом тот самый 386 двинул технологии проектирования, и автоматизированное проектирование позволило сделать 486 более монолитом, расширив число исполнительных модулей. Микрокод и тут пригодился, но всё равно ещё применялся только как по сути прямая трансляция x86 во VLIW. P5 стал верхом этой архитектуры, где аж порядка 90 бит во внутренней управляющей структуре.
А вот когда начали дизайнить P6 - упёрлись в кучу ошибок. И решили во-первых сделать обновляемый микрокод, во-вторых вместо прямой трансляции во VLIW сделали наконец-то собственно пайплайн для этого микрокода, эдакий промежуточный RISC.
Меня смущал именно переход от внутреннего VLIW к RISC в течение такого короткого времени, но если полная трансляция началась ещё с 386 - тогда понятно.
|
|3.19, Tron is Whistling (?), 22:38, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну и понятно теперь почему вялые попытки на VLIW потом ещё случались, но умерли.
По сути VLIW умер с линейкой P5. Экспериментировали с ним начиная с 386, но в итоге в P6 отказались.
|
|1.2, A.Stahl (ok), 21:47, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А просто попросить эти данные у Интела нельзя? Сомневаюсь, что это какая-то "коммерческая тайна".
|
|
|
|2.4, Аноним10084 и 1008465039 (?), 21:52, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну MS исходники древних MS DOSов открывает со скрипом, Штеуд тоже мб упрется. Хотя как будто и впрямь больших премудростей тут нет, и клоны 386 и делали, и вроде даже ещё и делают для ретро штук
|
|2.14, Ширламырла (?), 22:19, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Подойди к рыбачку с удочкой и задай вопрос: а чё? В магазине купить нельзя?
Тут примерно тоже самое.
Это не потребность. Это такой спорт.
|
|1.11, Tron is Whistling (?), 22:16, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"при 4-байтовом обращении к портам проверялись биты прав доступа только для первых 3 байтов, а доступ к 4-му байту"
Его и не требовалось проверять, потому что доступ к устройствам осуществляется с выравниванием и размером записи. Если доступ невыровненный - i386 разобьёт это на несколько циклов шины, и каждый своё проверит. Если доступ выровненный - последний байт проверять вообще не требуется, потому что если он понадобился - значит устройство ожидает 32-битной записи на выровненный номер порта, и весь порт целиком открыт. 3 байт проверяется, чтобы определить, доступны ли все 32 бита в операции, а не только 16.
|
|
|
|2.12, Tron is Whistling (?), 22:18, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Предположить устройство, использующее схему доступа AABC (выравнен), где A - 16-битный, а у B и C при этом разные пермишны, и B разрешён, а C запрещён - очень сложно.
|
|
|
|3.13, Tron is Whistling (?), 22:19, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
(да ещё чтобы при этом была вот так доступна 32-битная запись во все 4 с первого адреса - это вообще нереал, устройство с 16-битным AA при 32-битном обращении запишет только AA в лучшем случае)
|
|1.15, Bottle (?), 22:25, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А как ИИ тут помог? Из новости непонятно - эти дорожки что ли аппаратно логику микрокода реализуют?
Абзац из новости по ссылке:
Some years later, I was talking to GloriousCow and Smartest Blob (possibly amongst others) on Discord and they mentioned that it would be interesting to get high resolution images of the 80386 die and try to extract the microcode from it. I mentioned that the first part had already been done but that turning the image into a binary blob and a binary blob into intelligible microcode seemed too hard. Well, they may have taken that as a bit of a challenge - they threw various bits of image processing, neural networks, and human-aided automation at the problem and a few days later had the binary blob extracted from the image and cross-checked
Т.е. непонятна роль нейронок, они могли их применять в качестве альтернативного поискового движка.
|
|1.21, Аноним (21), 22:42, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Выявлено, что в CPU 80386 каждая инструкция полностью исполняется через микрокод
То есть, 80386 заменой микрокода можно переквалифицировать хоть в пентиум, хоть в armv7. В теории. За вычетом регистров.
|
|
|
|2.22, IdeaFix (ok), 22:48, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нет. Больше скажу, Трансмету Крузо нельзя по факту ничего кроме х86 заставить "эмулировать" :)
|