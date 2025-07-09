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Атака TSA, приводящая к утечке информации из микроархитектурных структур CPU AMD

09.07.2025 18:40

Компания AMD раскрыла информацию новом классе микроархитектурных атак на свои процессоры - TSA (Transient Scheduler Attack). Атака позволяет злоумышленнику обойти механизмы изоляции CPU и определить данные, обрабатываемые в других контекстах, например, из пространства пользователя определить информацию, обрабатываемую на уровне ядра, или из гостевой системы узнать данные, используемые в другой гостевой системе.

Уязвимости выявлены в ходе разработки инструментария, созданного исследователями из Microsoft и Швейцарской высшей технической школы Цюриха для стресс-тестирования микроархитектурной изоляции между различными зонами разграничений доступа, такими как ядро, виртуальные машины и процессы.

Метод атаки основан на зависимости времени выполнения некоторых инструкций от состояния микроархитекткрных структур. Когда процессор ожидает быстрого завершения инструкции чтения данных из памяти (например, полагая, что данные есть в кэше L1), но не удаётся успешно получить данные, возникает состояние "ложного завершения" инструкции (false completion). При этом процессор ещё до определения этого состояния может запланировать спекулятивное выполнение других операций, зависящих от результата выполнения инструкции загрузки из памяти.

Так как загрузка оказалась не завершена, ассоциированные с ней данные признаются процессором недействительными, а операция загрузки позднее повторяется ещё раз. Зависимые операции также повторно выполняются после готовности корректных данных. При этом сброс конвейера (pipeline flush) после выполнения инструкции, для которой зафиксировано состояние "ложного завершения", не производится, и некорректные данные могут быть перенаправлены в зависимые операции.

Выполнение подобных операций не меняет состояние кэша и TLB (Translation Lookaside Buffer), т.е. данные не могут быть восстановлены при помощи традиционных методов определения состояния кэша. Но эти данные влияют на время выполнения других инструкций. Анализ времени выполнения может использоваться как источник утечки информации из микроархитектурных структур, оставшейся после спекулятивного выполнения других операций.

В зависимости от источника извлечения остаточных данных выделены две уязвимости:

  • CVE-2024-36350 (TSA-SQ - TSA Store Queue) - утечка из буфера временного хранения операций записи (Store Queue), позволяющая определить результат работы инструкций записи в память.
  • CVE-2024-36357 (TSA-L1 - TSA L1 Data Cache) - утечка через кэш L1D.

Уязвимости проявляются в семействе процессоров AMD (Fam19h) на базе микроархитектур Zen 3 и Zen 4. Например, проблема присутствует в сериях CPU AMD Ryzen 5000/6000/7000/8000, AMD EPYC Milan/Milan-X/Genoa/Genoa-X/Bergamo/Siena, AMD Instinct MI300A, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX, AMD EPYC Embedded 7003/8004/9004/97X4, AMD Ryzen Embedded 5000/7000/V3000.

Необходимые для блокирования уязвимости изменения включены в состав декабрьского обновления микрокода и PI-прошивок (Platform Initialization), переданных OEM-производителям. Патчи для защиты от уязвимости переданы для включения в состав ядра Linux (для отключения защиты, негативно влияющей на производительность, предусмотрена опция командной строки ядра "tsa=off"). Исправление также добавлено в гипервизор Xen. Для блокирования уязвимости требуется одновременно как обновление микрокода, так и включение режима защиты на уровне ядра или гипервизора.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: CPU AMD Zen 5 подвержены уязвимости, допускающей изменение микрокода и обход изоляции SEV-SNP
  3. OpenNews: Уязвимости в CPU AMD, позволяющие выполнить код на уровне SMM
  4. OpenNews: Google опубликовал инструментарий для анализа и изменения микрокода AMD
  5. OpenNews: Уязвимость в загрузчике микрокода в CPU AMD, позволяющая обойти изоляцию SEV-SNP
  6. OpenNews: Атака BadRAM, позволяющая обойти механизм аттестации SEV-SNP в CPU AMD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63557-amd
Ключевые слова: amd, tsa, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 19:02, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ииии на арене спекулятивное выполнение, снова!
    Интересно, сколько процентов они добавили в маркетинговые материалы, когда релизили новые процессоры?

    И будут ли оправдывать бракоделов запланированным устареванием и хитрыми планами.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:42, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это можно поправить, а вот то, что AMD отказалась от собственного производства в 2009 году это как мне кажется была всё же ошибка.
     
     
  • 3.18, IdeaFix (ok), 20:33, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GlobalFoundries купила MIPS на днях... а далее скорее всего будет пук-среньк.
     

  • 1.2, Анонусс (-), 19:04, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уязвимости проявляются в семействе процессоров AMD (Fam19h) на
    > базе микроархитектур Zen 3 и Zen 4.

    Zen 5 сам себя не продаст.
    Жалко не указали насколько сильно оно влияет на производительности.

     
     
  • 2.10, Аноним (15), 19:29, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Zen 5 сам себя не продаст

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63055
    Потом Zen 6,7,8...

     

  • 1.3, Аноним (3), 19:08, 09/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:08, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В таких случаях принято говорить, что с интелом такого бы никогда не случилось. Но, возможно, и случилось бы. Просто пока не случалось. Каков уровень кадров в амд мы уже поняли.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:24, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут просто инженеры АМД попутали образцы и получился самострел
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 19:27, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не исключено после истории с микрокодом.
     
  • 2.9, YetAnotherOnanym (ok), 19:27, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Каков уровень кадров в амд мы уже поняли.

    Куда ж АМД до опеннета!

     

  • 1.7, Аноним (7), 19:25, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что, где там тот хитрый аноним, который пересел на AMD, чтобы решить проблему с уязвимостями Intel? 🤣 Чел, отпишись, куда теперь переходить?

    "Решил проблему с уязвимостями интел деньгами, перейдя на АМД. Теперь и спится спокойнее [...]"

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137239.html#11

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:38, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на аль брус вестимо
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:41, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > где там тот хитрый аноним

    Судя по вашей же цитате, спит:

    > "Теперь и спится спокойнее"

     

  • 1.12, YetAnotherOnanym (ok), 19:33, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > процессор ещё до определения этого состояния может запланировать спекулятивное выполнение других операций, зависящих от

    Быстрей, быстрей, быстрей, как только можно быстро и ещё быстрей!
    Кто-нибудь, расскажите конструкторам процессоров анекдот про бородатых байкеров в кожаных косухах и нестареющих байкеров в красных "черепашках".

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 20:25, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определённое влияние на сам факт какого-то фейла оказывает так называемая фан база.
    Я лично считаю и AMD и Intel настоящими локомотивами полупроводниковой отрасли, и точно заслужили доверие покупателей.
    Но вот, когда происходят какие-то косяки, в комментариях начинается прям микро адок.
    Причём бывает на ровном месте.
    Пример:
    Интел выпускает новый нейминг своей линейки и добавляет "Ultra" и как минимум в ру-аудитории на абсолютно разных сайтах и на разных ютуб каналах в комментариях находились те кто это подмечал и цеплялся к этому.
    Одновременно АМД выпускает "Ryzen AI Max+ PRO 395" и в комментариях по этому поводу тишина.
     
     
  • 3.19, Аноним (4), 20:48, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык поклонникам АМД необходимо как-то компенсировать свои комплексы. Про это редко говорят, но у АМД вечно были большие проблемы с УСБ, особенные требования к памяти и так далее, вот и получается, что ИНТЕЛ покупают по большей мере из необходимости и вопросов совместимости (в том числе с ПО), а не от большого желания (технически продукция АМД может и превосходить, как получилось с AVX).
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:29, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Быстрей, быстрей, быстрей, как только можно быстро и ещё быстрей!

    Ну а что поделать? Electron же надо ускорять до релятивистских скоростей. Правда, его масса при этом тоже растёт, но то неважно.

     

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