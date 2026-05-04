The OpenNET Project

Amazon опубликовал REX, среду для контролируемого выполнения скриптов

04.05.2026 22:36 (MSK)

Компания Amazon представила движок безопасного исполнения скриптов REX (Trusted Remote Execution), допускающий только разрешённые для каждого конкретного скрипта операции. Например, если скрипт рассчитан на разбор логов, то ему будет предоставлен только доступ на чтение лога, а несанкционированные попытки удаления или изменения файлов заблокируются. Код REX написан на языке Rust и открыт под лицензией Apache 2.0.

REX может применяться для контроля и ограничения операций, выполняемых скриптами, генерируемыми AI-агентами в процессе выполнения запросов системной автоматизации. При помощи REX владелец хоста может блокировать выполнение нецелевых действий и управлять тем, какие именно операции разрешены, независимо от запросов, поступающих AI-агенту. Подобный подход даёт возможность защититься от нового класса атак, в которых злоумышленники используют подстановку запросов AI-агентам для выполнения действий в системе.

Для написания скриптов в REX применяется язык Rhai, использующий динамическую типизацию и предоставляющий синтаксис, напоминающий смесь JavaScript и Rust. К скрипту привязываются правила на языке Cedar, регламентирующие каждую выполняемую скриптом системную операцию. Скрипты выполняются в изолированном sandbox-окружении, в котором допускаются только явно разрешённые правилами операции с файлами, сетевые возможности, средства управления процессами и прочие системные функции. Каждый системный вызов, такой как открытие, чтение или запись файла, перед выполнением авторизируется в соответствии с заданными правилами.

Модель обеспечения безопасности строится на том, что правила отделены от скриптов и определяются не создателями скриптов или запускающими скрипты, а владельцем сервиса. Для исключения состояния гонки в скриптах и атак через символические ссылки в скриптах по возможности используются файловые дескрипторы, а не пути. По умолчанию выполняемые движком REX скрипты не имеют прямого доступа к хосту и проводят операции через авторизированные Rust API.



  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65360-rex
Ключевые слова: rex, script, sandbox, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  1.1, aname (ok), 22:46, 04/05/2026  
    		+1
    Выглядит полезным
     
     
  2.19, Аноним (19), 00:05, 05/05/2026  
    		–2
    угу, гдето между контейнерами и selinux, смесь бульдога с носорогом.
     

  1.2, Аноним (2), 22:48, 04/05/2026  
    		–1
    https://aws.amazon.com/blogs/opensource/introducing-trusted-remote-execution-p

    Так и на Амазон тоже без впн не заходит...

     
     
  2.5, Аноним (5), 23:08, 04/05/2026  
    		+/
    РКН блочит.
     
     
  3.20, Аноним (19), 00:06, 05/05/2026  
    		+/
    дро...т
     
  2.8, Аноним (8), 23:15, 04/05/2026  
    		–1
    tls hello заблокирован опять
     
     
  3.26, 12yoexpert (ok), 00:52, 05/05/2026  
    		+/
    ложь
     
  2.25, 12yoexpert (ok), 00:52, 05/05/2026 Скрыто ботом-модератором
    		+/
     

  1.3, Rev (ok), 22:52, 04/05/2026  
    		+/
    То есть все существующие системы виртуализации признаны негодными, и разработана новая, я так понимаю.
     
     
  2.6, Аноним 9000 (?), 23:09, 04/05/2026  
    		+2
    Очевидно, опубликованная система не имеет ничего общего с виртуализацией
     
     
  3.17, Аноним (19), 23:58, 04/05/2026  
    		–1
    песочница которая "обманывает" скрипт и подменяет собой среду выполнения, ну ачивидна
     

  1.7, Аноним (7), 23:13, 04/05/2026  
    		–1
    А что такое, не понравилось как нейронки сносят базы данных компаниям?
     
     
  2.9, aname (ok), 23:15, 04/05/2026  
    		+/
    Вряд ли Амазон этот аспект интересует.

    Просто на этом точно можно заработать

     
     
  3.18, Аноним (19), 00:04, 05/05/2026  
    		+/
    )) заработать что? проще скрипт проверить, а если не проще, то его можно запустить в контейнере, пусть там хоть все перешлет и удалит..сидеть и назначать права фактически и есть проверка, можно даже автоматизировать прогнав его и отловив запросы, selinux примерно тоже самое и делает, амазон изобрела очередной велосипед
     
     
  4.24, 12yoexpert (ok), 00:51, 05/05/2026  
    		+/
    у тебя лицо скучное, тебе ни один дурак денег не даст
     

  1.10, Аноним83 (?), 23:21, 04/05/2026  
    		+1
    > Например, если скрипт рассчитан на разбор логов, то ему будет предоставлен только доступ на чтение лога

    Ээээ chmod 0444 /path/to/log/file ?

    В остальном можно генерить chroot с только нужным, и обжимать правами на файлы, если что то нужно извне - nullfs.
    Более глобально это напоминает 100500 других систем кастрации возможностей приложений, типа capsicum, MAC и пр, где можно указывать какие сисколы с какими параметрами разрешены.

     
     
  2.12, Аноним (12), 23:24, 04/05/2026  
    		+/
    > это напоминает 100500 других систем кастрации возможностей

    но у них нет

    > смесь JavaScript и Rust

     
     
  3.21, Аноним (19), 00:08, 05/05/2026  
    		+1
    а еще у них нет powershell + 1c, бежим реализовывать?
     
  3.28, Аноним83 (?), 01:54, 05/05/2026  
    		+/
    Всмысле нет!?
    Возможностей порезать приложениям доступ к объектам в ОС полным полном, даже в венде есть такое начиная с NT.

    Применительно к амазону тут вопрос больше в удобстве применения именно в том виде в котором им надо, но я бы лично юзал возможности ОС а не изобретал вот такое.

     

  1.11, Аноним (2), 23:23, 04/05/2026  
    		+1
    >Подобный подход даёт возможность защититься от нового класса атак, в которых злоумышленники используют подстановку запросов AI-агентам для выполнения действий в системе.

    Вот кстати, есть такое ощущение, что использование и внедрение AI уже обгоняет возможности его контроля.
    Как будто все соревнуются куда бы ещё его применить, а вот вопрос какую проблему он будет решать оставляют позади.
    А уж сколько денег туда инвестируют:
    https://servernews.ru/1141065

     
     
  2.22, Аноним (19), 00:17, 05/05/2026  
    		+1
    > Как будто все соревнуются куда бы ещё его применить

    ну так, а чего удивляться, человечество всю историю с новыми изобретениями развлекалось, пыталось их жарить, варить, выпаривать и втерать в измельченном виде, разбавлять чем угодно и пить, ну и пихать себе во всякие места, до сих пор вон лампочки пихают.

    нас еще порадуют новости в которых незадачливые обыватели пытались креативить с этим делом

     

  1.13, dddd (?), 23:30, 04/05/2026  
    		+/
    А как же просьбы в .md файлах, неужели не помогают??? как же так.

    а всякие там se linux и прочие, разве не должны такое делать

    >Каждый системный вызов, такой как открытие, чтение или запись файла, >перед выполнением авторизируется в соответствии с заданными правилами.

    а ядро операционной системы на что?

     
  1.14, Аноним (14), 23:34, 04/05/2026  
    		+/
    >смесь JavaScript и Rust

    можно не обновлять локальный llm,
    так сгаллюцинирует

     
  1.15, Аноним (15), 23:41, 04/05/2026  
    		+/
    А почему не T-REX?
     
  1.16, Аноним (16), 23:56, 04/05/2026  
    		+/
    Юристы IBM потирают руки... Созвучно названию их скиптового языка.
     
  1.23, 12yoexpert (ok), 00:49, 05/05/2026  
    		+/
    trusted и amazon на одном веб-сайте, лол
     
  1.27, Аноним (27), 01:27, 05/05/2026  
    		+/
    какая же это залупа...
     

