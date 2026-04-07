Проект Solod развивает подмножество языка Go, транслируемое в язык Си

Представлен язык программирования Solod (So), предоставляющий подмножество языка Go, транскомпилируемое в представление на языке Си (C11), пригодное для сборки компиляторами GCC, Clang и zig cc. Ключевым отличием Solod от Go и Tinygo является использование ручного управления памятью, работающего без применения сборщика мусора, без автоматического выделения памяти и без подсчёта ссылок. Транспайлер для Solod написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux, macOS и Windows. Язык поддерживает структуры, методы, интерфейсы, слайсы, возврат функциями нескольких значений (например, результат + код ошибки), дженерики и отложенные вызовы (defer). C целью упрощения в языке не поддерживаются каналы, сопрограммы и замыкания. При разработке на языке Solod могут использоваться существующие LSP-серверы, линтеры, интегрированные среды разработки и редакторы кода, поддерживающие язык Go, а также инструментарий "go test". Написанный на Solod код может интегрироваться с приложениями на языке Си (язык Си может вызвать функции на Solod и наоборот) и не требует прикрепления runtime. Из ключевых областей применения отмечается системное программирование с близкими к Си возможностями, но с синтаксисом в стиле Go и обеспечением проверки типов. Solod также может применяться для портирования Go-библиотек для использования в проектах на Си. На язык Си портированы Go-пакеты strings, io, bytes, mem, slices и т.п. Помимо набора портированных Go-библиотек в программах на языке Solod можно использовать обвязки над стандартной Си-библиотекой libc. По умолчанию вся память выделяется в стеке, но через функции Alloc / Free стандартной библиотеки можно выделять память в куче. Сборка мусора и подсчёт ссылок не используются, но в Solod предоставляются возможности для проверки типов и аварийного завершения при обращении за границу массива. При этом проверки на возвращение висячих указателей (dangling pointer) и отсутствие освобождения памяти не производятся. В качестве основного способа выявления проблем при работе с памятью упоминается использование AddressSanitizer (-fsanitize=address) в современных компиляторах. По производительности скомпилированные программы, написанные на Solod, в большинстве случаев быстрее программ на Go. Например, производительность работы функций из пакета Byte быстрее в полтора раза при идентичном потреблении памяти. Работа с байтовыми буферами быстрее в 1.3 раза при чтении и в 2-4 раза при записи. В пакете Map выборка по целочисленному ключу быстрее в 3.4 раза, но модификация ключей медленнее в 1.6 раза. Выборка по строковым ключам на одном уровне с языком Go, но модификация медленнее в 1.5 раза. Парсинг и форматирование целых чисел быстрее в 2 раза, а с плавающей запятой - в 1.5/1.2 раза. Строковые функции быстрее в 1.3 раза, а создание строк быстрее в 2-4 раза при снижении потребления памяти на 10-20%.



