Arch Linux перевёл iptables на бэкенд nft по умолчанию

06.04.2026 08:33 (MSK)

Разработчики Arch Linux объявили о переключении инструментария iptables на бэкенд nft, выполняющий трансляцию правил в байткод nftables. Возможность использования классического инструментария сохранена в форме опции, но по умолчанию отныне задействован пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки. Пакет iptables-nft переименован в iptables, а пакет с классическим iptables в iptables-legacy.

Отмечается, что изменение не повлияет на работу большинства систем, но возможно нарушение функциональности, завязанной на нетипичные расширения xtables и поведение, свойственное старому iptables. Для восстановления правил после замены реализации iptables следует проверить файлы /etc/iptables/iptables.rules.pacsave и /etc/iptables/ip6tables.rules.pacsave. Пользователям рекомендуют внимательно оценить работоспособность используемых правил межсетевых экранов и при необходимости откатиться на пакет iptables-legacy.

  • 1.1, Аноним (1), 09:03, 06/04/2026 [ответить]  
    А чего они так долго с этим тормозили то? Впрочем нынче пора уже nft освоить, для мало-мальски продвинутых рулесей он куда лучше.

     
     
  • 2.2, User (??), 09:20, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ээээ... а их в арчелинуксах кто-то руками пишет? А зОчем?
    Что у арчевода на дЫсктопе (Про "на сервере в продакшУн" н-нинада) может быть такого, что потребует аж прям ручной пилёжки iptables? Доскер-через-доскер и сам прекрасно едет, opensnitch какой тоже сам справляется...
     

  • 1.3, jura12 (ok), 09:29, 06/04/2026 [ответить]  
    Использую ufw. Надеюсь его не поломали.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:31, 06/04/2026 [ответить]  
    То есть в имени пакетов врут.

    Если ваша идея так хороша, зачем вам требуется врать для её продвижения?

     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 09:40, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Упитанно, но нет.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:36, 06/04/2026 [ответить]  
    Долго же они думали.
     
  • 1.8, iPony128052 (?), 09:47, 06/04/2026 [ответить]  
    Что скажут местные любители старины?
    Э
    Хорошо или нет?
     
  • 1.9, Соль земли2 (?), 09:57, 06/04/2026 [ответить]  
    Вот те раз! Arch Linux до сих пор на iptables!
     

