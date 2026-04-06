Arch Linux перевёл iptables на бэкенд nft по умолчанию

Разработчики Arch Linux объявили о переключении инструментария iptables на бэкенд nft, выполняющий трансляцию правил в байткод nftables. Возможность использования классического инструментария сохранена в форме опции, но по умолчанию отныне задействован пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки. Пакет iptables-nft переименован в iptables, а пакет с классическим iptables в iptables-legacy.

Отмечается, что изменение не повлияет на работу большинства систем, но возможно нарушение функциональности, завязанной на нетипичные расширения xtables и поведение, свойственное старому iptables. Для восстановления правил после замены реализации iptables следует проверить файлы /etc/iptables/iptables.rules.pacsave и /etc/iptables/ip6tables.rules.pacsave. Пользователям рекомендуют внимательно оценить работоспособность используемых правил межсетевых экранов и при необходимости откатиться на пакет iptables-legacy.



