Возобновлены попытки удаления поддержки процессоров i486 из ядра Linux

05.04.2026 23:10 (MSK)

Инго Молнар (Ingo Molnar), мэйнтейнер архитектуры x86, механизма блокировок и планировщика задач в ядре Linux, вновь поднял тему прекращения поддержки процессоров i486 в ядре Linux и опубликовал патч, удаляющий опции для сборки ядра с поддержкой процессоров 486DX, 486SX и AMD ELAN (CONFIG_M486, CONFIG_M486SX и CONFIG_MELAN). В примечании указано, что очень мало кто использует современные ветки ядра Linux на устаревших 32-разрядных CPU и не удалось найти ни одного основного дистрибутива, для которого продолжали бы публиковаться пакеты с ядром, собранные с опцией "M486=y".

При этом, из-за сохранения поддержки CPU 486 в ядре приходится держать усложнённый код, эмулирующий некоторые аппаратные операции, такие как CX8 (сравнить и обменять 8 байт) и TSC (счётчик циклов CPU, используемый в планировщике задач). Подобный код время от времени становится источником проблем, разбор которых отнимает у разработчиков время, которое можно было бы потратить c больше пользой.

В прошлогоднем обсуждении Линус Торвальдс заявил, что чувствует, что настало время отказаться от поддержки CPU 486 и не видит причин, чтобы продолжать тратить время разработчиков на решение возникающих из-за этих процессоров проблем. До этого Линус поднимал тему удаления поддержки CPU 486 в октябре 2022 года. Поддержка процессоров 386 была удалена из ядра в 2012 году.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65150-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, 486
  • 1.1, zionist (ok), 23:27, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Да, наверное пришло время.
     
     
  • 2.55, Аноним (-), 03:00, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.66, soarin (ok), 04:12, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это даже до Pentium (не четвёртый, просто Пентиум)
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:29, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Подобный код время от времени становится источником проблем, разбор которых отнимает у разработчиков время

    Стопэ, разработчики же пивко попивают на пляже пока ИИ за них код правит, не?

    А за удаление 486 промышленность может сделать fiппish him.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:38, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Стопэ, разработчики же пивко попивают на пляже пока ИИ за них код правит, не?

    Так там 99% разрабов - луddиты, про ИИ ничего не слышали.
    Только Финниш "пишет" что-то на питончике. И Грег отчеты по CVE читает.

    > А за удаление 486 промышленность может сделать fiппish him.

    О да, ведь там где промышленность до сих пор использует нужно обязательно поставить новое ядро. Без него прям никак))

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:47, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, без него никак. Иначе софт весь сам будешь и собирать, и патчить. Если тебе это по карману - значит у тебя заведомо нет проблемы купить какое скажут железо и не пердолится, отдать на аутсорс пердолится за тебя, а разрабам ядра и дистрам производители железа как-нибудь заплатят.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:52, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Иначе софт весь сам будешь и собирать, и патчить.

    Собирать софт для пром оборудования? Серьезно?
    Хотя да, наверное в каких-то шарагах и такое бывает.

    Но обычно оборудование работает с одной единственной версией, которую предоставил поставщих, а для смены чего либо нужно очень сильно постараться.

     
     
  • 5.10, Аноним (7), 23:55, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А я вот работал с компом на XP, и мне приходилось чуть ли не по рукам давать коллегам, которые туда хотели воткнуть ethernet, чтобы не на флешках файлы таскать, а по SMB. Кончилось тем, что я однажды сказал "проводите, но без меня, я через месяц отсюда свалю, вот тогда - хоть на голове стойте".
     
     
  • 6.44, Аноним (44), 01:18, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно воткнуть туда Supermium и спокойно сидеть в интернете
     
     
  • 7.51, Аноним (51), 02:02, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Об этом и речи не шло. Речь шла о том, что так можно червя схватить. Или хуже - превратить компьютер в плацдарм для кибератаки. И тогда ко всем в окрестности того компа вопросы возникнут, а ближайший в окрестности был я. Поэтому при мне - никакого ethernetа для того компа. А уж когда я свалил - то крайний сменится, к нему все вопросы и будут, пусть хоть на голове стоит, это уже его проблемы.
     
  • 6.62, Аноним (62), 03:21, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Есть ещё одна херня,если ХР вдруг обновится то она начнет жутко тормозить.как этот станок после этого будет работать х.з.-так что все правильно сделал
     
  • 5.25, Аноним (25), 00:30, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 6.35, Аноним (35), 00:41, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.9, Аноним (7), 23:53, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >А за удаление 486 промышленность может сделать fiппish him.

    Нет у промышленности проблемы купить новейшее железо с IOMMU и в нём крутить виртуалку со старой ОС, в которую пробросить все необходимые для работы PCI-карты. Если надо - гостевой код крутить вообще на чисто софтовой эмуляции, скорость современного железа это позволяет вполне.

     
     
  • 3.58, maximnik0 (?), 03:03, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Нет у промышленности проблемы купить новейшее железо с IOMMU и в нём крутить виртуалку со старой ОС, в которую пробросить все необходимые для работы PCI-карты

    Не забываем про размеры,часто контроллер встроен в ящик управления.Попробуйте найти чтобы было по этим габаритам, потдерживало Rs-485  и не просто PCI а compact  версия .Есть такие платы ,да ещё и с pcmgia разъемом - цены вам не будет чтобы контроллеры на катерпилеровских энерговагонах поменять.А то там инженера  дураки мучаться- даже планки памяти вынуждены восстанавливать.Биос зашит - левое оборудование хрен воткнеш, правда хоть жёсткие диски инженера научились обманывать , с памятью такие же сложности,2 планку извратиться нужно чтобы поставить и заработало.Правда там уже не 486 ,пентиумы 450 ммх в основном.

     
     
  • 4.63, Аноним (63), 03:23, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я с таким не работал Я работал только с тем, где есть комп с PCI-платой, к плат... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.49, Аноним (49), 01:56, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы так говорите будто промышленность вся на арч Линукс с принудительным ежедневным обновлением.

    В любом случае если даже удалят, это изменение попадет в какое-то из следующих LTS ядер через несколько LTS релизов.

    Лет 10 ещё в любом случае будет работать на обновляемых ядрах.

    А в промышленности ещё 3.14 ядро легко можно найти и никто его на 7.0 никогда не обновит.

     
  • 2.56, Аноним (-), 03:02, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А за удаление 486 промышленность может сделать fiппish him.

    Какая промышленность? Какие-то ренегаты с радиоактивных задворок в постапокалиптическом мире? Больше i486 особенно с линухом вроде никому не уперся. На столь доисторических мамонтах - если они еще где-то сохранились - линух явно не был установлен. В эпоху 486 он пешком под стол ходил и был не в форме заниматься промоборудованием.

     

  • 1.3, Анонэ (?), 23:31, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Да, наверное, время пришло
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:31, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Куда торопятся ? Всего-то 37 лет:
    https://en.wikipedia.org/wiki/I486
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:18, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Куда торопятся ? Всего-то 37 лет:
    > https://en.wikipedia.org/wiki/I486

    По ссылке: Discontinued September 28, 2007
    Как раз кора дуба появилась 🤔

    Так что не зря опеннетчики напряглись! Глядишь, еще с десяток лет и все, придется заменять вполне себе работающее железо в угоду хайпожорам-смизихлебам!


     
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:21, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Придётся заменить уже сейчас, вон Мозилла не может крутить WASM SIMD на камнях без AVX. Значит завтра достаточно на госуслуги внедрить WASM-апплет, и всех обязать пользоваться госуслугами, и миллионы налогов, собранных с продаж железа - как с куста.
     
     
  • 4.19, Аноним (17), 00:24, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не может крутить не потому, что так нельзя, а потому что решили не реализовывать. То что Мозилла нежизнеспособна и умирает - это мы прекрасно знаем, из неё даже Бэйкер свалила, когда зряплаты стало на лайфстайл не хватать.
     
  • 2.57, Аноним (-), 03:03, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.6, Аноним (7), 23:44, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Да вообще всё ниже x86_64-v4 выпилить, что как маленькие! Впрочем именно к этому и идут, просто постепенно, начиная с i486, за который никто и слова не скажет. Но ведь именно они и есть то буферное государство, которое отделяет третьепни от боевого контакта непосредственно с врагом.
     
     
  • 2.64, чел (??), 03:23, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    x86_64-v2+ минимум, но не x86_64-v4 ало..чел.
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:10, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В мире дефицит оперативной памяти, 32 битные среды потребляют меньше памяти, а они их удаляют. Гейтс укусил наверное.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:17, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В мире дефицит оперативной памяти

    Сейчас дефицит ddr5. Ну может где-то ddr4.
    А что использовалось в 486? Что в 32 битных? Какие объемы и скорости?
    Оно сейчас даже задаром не нужно.

     
     
  • 3.16, Аноним (17), 00:19, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот именно благодаря тем, кто дропнул поддержку - задаром и не нужно. Зачем аппаратура, если софт для неё заведомо в гору хлама превратили?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 00:26, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Зачем аппаратура, если софт для неё заведомо в гору хлама превратили?

    Софт под i486 времен i486 никто не отбирал. Но вам срочно нужно свежатинки накатить, да?

     
     
  • 5.28, Аноним (17), 00:33, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >вам

    А вам что, нет? Без интернета сидите, без программ? Прежде чем предлагать другим дауншифтить - идите подауншифтите сами. Не на секунду в виртулке понарошку, а лет так на 10. Тогда и поговорим.

     
     
  • 6.33, Аноним (22), 00:40, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> вам
    > А вам что, нет? Без интернета сидите, без программ?

    Я сижу не на i486. Это как бы главное. Готов поспорит, что и ты тоже.

    > Прежде чем предлагать другим дауншифтить - идите подауншифтите сами.

    Покажи цитату, где я что-то кому-то предлагал? С тобой там все хорошо?

     
     
  • 7.38, Аноним (17), 00:57, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ваша цитата в переводе с недокрипто-дискурса 978-5-699-46291-9 на литературный... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.45, Аноним (22), 01:20, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, это предложение не дауншифтить, а использовать софт, который для вашего жел... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.47, Аноним (47), 01:38, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    linux и был спроектирован, но его намеренно поганят, как не раз испоганили уже ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.52, Аноним (49), 02:06, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Даже если упороться самосборками с оптимизациями меньше чем 128Мб оперативки делать вообще нечего и это я про консольный режим, с гуем планка наверное все 512Мб.
    468-енжоеры, у вас столько памяти вообще бывает? Мне очень интересно.

     
  • 4.26, Аноним (26), 00:30, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Вот именно благодаря тем, кто дропнул поддержку - задаром и не нужно.

    i586 не дропнули. Но аппаратура уже хлам.
    И по производительности, и по объему и пропускной способности памяти.
    Это просто электронный мусор, который нужно утилизировать и забыть как пройденный этап.

     
     
  • 5.31, Аноним (17), 00:37, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 6.37, Аноним (35), 00:45, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 7.41, Аноним (17), 01:07, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.59, Аноним (-), 03:05, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А что использовалось в 486? Что в 32 битных? Какие объемы и скорости?

    Какой-нибудь древний EDO DRAM на SIMM, с производительностью хуже чем китайский тетрис за 200 рублей. Так что в целом эта штука вычисляет - ну может как микроконтроллер с тетрадную клеточку. И то бенчить надо - у того SRAM одноцикловый бывает...

     
  • 2.50, Аноним (49), 02:02, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, Аноним (17), 00:16, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Абсолютно любой код становится источником проблем Если система не может позволи... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.14, Аноним (17), 00:17, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.18, Аноним (13), 00:21, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > если даже поддержка сравнительно простой архитектуры вдруг внезапно стала ужасной обузой?

    Потому что ты пишешь новый код, но при этом нужно все время держать в голове нюансы некроархитектуры, которую ты даже нормально не протестишь у себя на компе.
    Это просто бессмысленная трата времени разработчика.

     
     
  • 3.21, Аноним (17), 00:25, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    QEMU никто не отменял.
     
     
  • 4.23, Аноним (22), 00:28, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но "бессмысленная трата времени разработчика" ты тактично пропустил.
     
     
  • 5.27, Аноним (17), 00:30, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Любая трата времени разработчика, не оплаченная из корпоративного кармана - бессмысленна. Любая оплата корпорациями того, что не приносит им денег - бессмысленна.
     
     
  • 6.32, Аноним (22), 00:37, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Любая трата времени разработчика, не оплаченная из корпоративного кармана - бессмысленна. Любая оплата корпорациями того, что не приносит им денег - бессмысленна.

    Ну вот ты и ответил сам себе на свои же недоумения из изначального комментария. 😂

     
     
  • 7.36, Аноним (17), 00:41, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но у меня нет никаких недоумений. Я корпоративных и лахтинских наймитов и так насквозь вижу.
     
     
  • 8.39, Аноним (22), 00:58, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В первом твоем посте их целая портянка текста но при этом почему-то сильно п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, Аноним (17), 01:09, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не путайте полемику, публицистику и негодование с недоумением Потому и пережива... текст свёрнут, показать
     
  • 4.29, Аноним (26), 00:33, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > QEMU никто не отменял.

    Зачем QEMU? Можно пойти на помойку и подраться с 60mжами.
    Или поискать на барахолке.
    Или купить за бешенные деньги на ибее.
    Или грабануть деда из соседней квартиры.

    Но может разработчику стоит заняться разработкой, а не геронтофилией?

     
     
  • 5.34, Аноним (17), 00:40, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.30, Аноним (22), 00:33, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Абсолютно любой код становится источником проблем.

    Нет, только тот, который уже нигде никем не используется, но отнимает время на поддержку.

    > Если система не может позволить поддерживать свой гомеостаз - это нежизнеспособная система, которая рухнет под своим весом даже без посторонней помощи.

    Нет, просто дропнут ненужное - и нет проблем. И как бы веса меньше стало, не?

    > поддержка сравнительно простой архитектуры вдруг внезапно стала ужасной обузой?

    Не обузой, а нецелесообразной тратой времени в силу того, что этой архитектурой никто не пользуется.

    Ну, в общем, это же опенсорс, не так ли. Тебе одному нужен i486? Ну так бери и поддерживай, в чем проблема?

     
     
  • 3.46, Аноним (47), 01:21, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.20, Аноним (20), 00:24, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Существуют ли материнские платы для i486, в которые можно запихнуть необходимый для запуска современного Linux объём оперативки?
     

  • 1.40, Аноним (40), 01:05, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.54, Аноним (54), 02:46, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.65, Аноним (62), 03:28, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
