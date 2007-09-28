Возобновлены попытки удаления поддержки процессоров i486 из ядра Linux

|1.2, Аноним (2), 23:29, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Подобный код время от времени становится источником проблем, разбор которых отнимает у разработчиков время
Стопэ, разработчики же пивко попивают на пляже пока ИИ за них код правит, не?
А за удаление 486 промышленность может сделать fiппish him.
|2.5, Аноним (5), 23:38, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Стопэ, разработчики же пивко попивают на пляже пока ИИ за них код правит, не?
Так там 99% разрабов - луddиты, про ИИ ничего не слышали.
Только Финниш "пишет" что-то на питончике. И Грег отчеты по CVE читает.
> А за удаление 486 промышленность может сделать fiппish him.
О да, ведь там где промышленность до сих пор использует нужно обязательно поставить новое ядро. Без него прям никак))
|3.7, Аноним (7), 23:47, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, без него никак. Иначе софт весь сам будешь и собирать, и патчить. Если тебе это по карману - значит у тебя заведомо нет проблемы купить какое скажут железо и не пердолится, отдать на аутсорс пердолится за тебя, а разрабам ядра и дистрам производители железа как-нибудь заплатят.
|4.8, Аноним (8), 23:52, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Иначе софт весь сам будешь и собирать, и патчить.
Собирать софт для пром оборудования? Серьезно?
Хотя да, наверное в каких-то шарагах и такое бывает.
Но обычно оборудование работает с одной единственной версией, которую предоставил поставщих, а для смены чего либо нужно очень сильно постараться.
|5.10, Аноним (7), 23:55, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А я вот работал с компом на XP, и мне приходилось чуть ли не по рукам давать коллегам, которые туда хотели воткнуть ethernet, чтобы не на флешках файлы таскать, а по SMB. Кончилось тем, что я однажды сказал "проводите, но без меня, я через месяц отсюда свалю, вот тогда - хоть на голове стойте".
|7.51, Аноним (51), 02:02, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Об этом и речи не шло. Речь шла о том, что так можно червя схватить. Или хуже - превратить компьютер в плацдарм для кибератаки. И тогда ко всем в окрестности того компа вопросы возникнут, а ближайший в окрестности был я. Поэтому при мне - никакого ethernetа для того компа. А уж когда я свалил - то крайний сменится, к нему все вопросы и будут, пусть хоть на голове стоит, это уже его проблемы.
|6.62, Аноним (62), 03:21, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть ещё одна херня,если ХР вдруг обновится то она начнет жутко тормозить.как этот станок после этого будет работать х.з.-так что все правильно сделал
|2.9, Аноним (7), 23:53, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А за удаление 486 промышленность может сделать fiппish him.
Нет у промышленности проблемы купить новейшее железо с IOMMU и в нём крутить виртуалку со старой ОС, в которую пробросить все необходимые для работы PCI-карты. Если надо - гостевой код крутить вообще на чисто софтовой эмуляции, скорость современного железа это позволяет вполне.
|3.58, maximnik0 (?), 03:03, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Нет у промышленности проблемы купить новейшее железо с IOMMU и в нём крутить виртуалку со старой ОС, в которую пробросить все необходимые для работы PCI-карты
Не забываем про размеры,часто контроллер встроен в ящик управления.Попробуйте найти чтобы было по этим габаритам, потдерживало Rs-485 и не просто PCI а compact версия .Есть такие платы ,да ещё и с pcmgia разъемом - цены вам не будет чтобы контроллеры на катерпилеровских энерговагонах поменять.А то там инженера дураки мучаться- даже планки памяти вынуждены восстанавливать.Биос зашит - левое оборудование хрен воткнеш, правда хоть жёсткие диски инженера научились обманывать , с памятью такие же сложности,2 планку извратиться нужно чтобы поставить и заработало.Правда там уже не 486 ,пентиумы 450 ммх в основном.
|4.63, Аноним (63), 03:23, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я с таким не работал Я работал только с тем, где есть комп с PCI-платой, к плат... большой текст свёрнут, показать
|2.49, Аноним (49), 01:56, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы так говорите будто промышленность вся на арч Линукс с принудительным ежедневным обновлением.
В любом случае если даже удалят, это изменение попадет в какое-то из следующих LTS ядер через несколько LTS релизов.
Лет 10 ещё в любом случае будет работать на обновляемых ядрах.
А в промышленности ещё 3.14 ядро легко можно найти и никто его на 7.0 никогда не обновит.
|2.56, Аноним (-), 03:02, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А за удаление 486 промышленность может сделать fiппish him.
Какая промышленность? Какие-то ренегаты с радиоактивных задворок в постапокалиптическом мире? Больше i486 особенно с линухом вроде никому не уперся. На столь доисторических мамонтах - если они еще где-то сохранились - линух явно не был установлен. В эпоху 486 он пешком под стол ходил и был не в форме заниматься промоборудованием.
|2.15, Аноним (15), 00:18, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Куда торопятся ? Всего-то 37 лет:
> https://en.wikipedia.org/wiki/I486
По ссылке: Discontinued September 28, 2007
Как раз кора дуба появилась 🤔
Так что не зря опеннетчики напряглись! Глядишь, еще с десяток лет и все, придется заменять вполне себе работающее железо в угоду хайпожорам-смизихлебам!
|3.17, Аноним (17), 00:21, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Придётся заменить уже сейчас, вон Мозилла не может крутить WASM SIMD на камнях без AVX. Значит завтра достаточно на госуслуги внедрить WASM-апплет, и всех обязать пользоваться госуслугами, и миллионы налогов, собранных с продаж железа - как с куста.
|4.19, Аноним (17), 00:24, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не может крутить не потому, что так нельзя, а потому что решили не реализовывать. То что Мозилла нежизнеспособна и умирает - это мы прекрасно знаем, из неё даже Бэйкер свалила, когда зряплаты стало на лайфстайл не хватать.
|
|1.6, Аноним (7), 23:44, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Да вообще всё ниже x86_64-v4 выпилить, что как маленькие! Впрочем именно к этому и идут, просто постепенно, начиная с i486, за который никто и слова не скажет. Но ведь именно они и есть то буферное государство, которое отделяет третьепни от боевого контакта непосредственно с врагом.
|1.11, Аноним (11), 00:10, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В мире дефицит оперативной памяти, 32 битные среды потребляют меньше памяти, а они их удаляют. Гейтс укусил наверное.
|2.13, Аноним (13), 00:17, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В мире дефицит оперативной памяти
Сейчас дефицит ddr5. Ну может где-то ddr4.
А что использовалось в 486? Что в 32 битных? Какие объемы и скорости?
Оно сейчас даже задаром не нужно.
|3.16, Аноним (17), 00:19, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот именно благодаря тем, кто дропнул поддержку - задаром и не нужно. Зачем аппаратура, если софт для неё заведомо в гору хлама превратили?
|4.22, Аноним (22), 00:26, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Зачем аппаратура, если софт для неё заведомо в гору хлама превратили?
Софт под i486 времен i486 никто не отбирал. Но вам срочно нужно свежатинки накатить, да?
|5.28, Аноним (17), 00:33, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>вам
А вам что, нет? Без интернета сидите, без программ? Прежде чем предлагать другим дауншифтить - идите подауншифтите сами. Не на секунду в виртулке понарошку, а лет так на 10. Тогда и поговорим.
|6.33, Аноним (22), 00:40, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> вам
> А вам что, нет? Без интернета сидите, без программ?
Я сижу не на i486. Это как бы главное. Готов поспорит, что и ты тоже.
> Прежде чем предлагать другим дауншифтить - идите подауншифтите сами.
Покажи цитату, где я что-то кому-то предлагал? С тобой там все хорошо?
|7.38, Аноним (17), 00:57, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ваша цитата в переводе с недокрипто-дискурса 978-5-699-46291-9 на литературный... большой текст свёрнут, показать
|8.45, Аноним (22), 01:20, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, это предложение не дауншифтить, а использовать софт, который для вашего жел... большой текст свёрнут, показать
|9.47, Аноним (47), 01:38, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
linux и был спроектирован, но его намеренно поганят, как не раз испоганили уже ... большой текст свёрнут, показать
|5.52, Аноним (49), 02:06, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Даже если упороться самосборками с оптимизациями меньше чем 128Мб оперативки делать вообще нечего и это я про консольный режим, с гуем планка наверное все 512Мб.
468-енжоеры, у вас столько памяти вообще бывает? Мне очень интересно.
|4.26, Аноним (26), 00:30, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вот именно благодаря тем, кто дропнул поддержку - задаром и не нужно.
i586 не дропнули. Но аппаратура уже хлам.
И по производительности, и по объему и пропускной способности памяти.
Это просто электронный мусор, который нужно утилизировать и забыть как пройденный этап.
|3.59, Аноним (-), 03:05, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А что использовалось в 486? Что в 32 битных? Какие объемы и скорости?
Какой-нибудь древний EDO DRAM на SIMM, с производительностью хуже чем китайский тетрис за 200 рублей. Так что в целом эта штука вычисляет - ну может как микроконтроллер с тетрадную клеточку. И то бенчить надо - у того SRAM одноцикловый бывает...
|1.12, Аноним (17), 00:16, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Абсолютно любой код становится источником проблем Если система не может позволи... большой текст свёрнут, показать
|2.18, Аноним (13), 00:21, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> если даже поддержка сравнительно простой архитектуры вдруг внезапно стала ужасной обузой?
Потому что ты пишешь новый код, но при этом нужно все время держать в голове нюансы некроархитектуры, которую ты даже нормально не протестишь у себя на компе.
Это просто бессмысленная трата времени разработчика.
|4.23, Аноним (22), 00:28, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Но "бессмысленная трата времени разработчика" ты тактично пропустил.
|5.27, Аноним (17), 00:30, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Любая трата времени разработчика, не оплаченная из корпоративного кармана - бессмысленна. Любая оплата корпорациями того, что не приносит им денег - бессмысленна.
|6.32, Аноним (22), 00:37, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Любая трата времени разработчика, не оплаченная из корпоративного кармана - бессмысленна. Любая оплата корпорациями того, что не приносит им денег - бессмысленна.
Ну вот ты и ответил сам себе на свои же недоумения из изначального комментария. 😂
|7.36, Аноним (17), 00:41, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Но у меня нет никаких недоумений. Я корпоративных и лахтинских наймитов и так насквозь вижу.
|9.42, Аноним (17), 01:09, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не путайте полемику, публицистику и негодование с недоумением Потому и пережива... текст свёрнут, показать
|4.29, Аноним (26), 00:33, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> QEMU никто не отменял.
Зачем QEMU? Можно пойти на помойку и подраться с 60mжами.
Или поискать на барахолке.
Или купить за бешенные деньги на ибее.
Или грабануть деда из соседней квартиры.
Но может разработчику стоит заняться разработкой, а не геронтофилией?
|2.30, Аноним (22), 00:33, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Абсолютно любой код становится источником проблем.
Нет, только тот, который уже нигде никем не используется, но отнимает время на поддержку.
> Если система не может позволить поддерживать свой гомеостаз - это нежизнеспособная система, которая рухнет под своим весом даже без посторонней помощи.
Нет, просто дропнут ненужное - и нет проблем. И как бы веса меньше стало, не?
> поддержка сравнительно простой архитектуры вдруг внезапно стала ужасной обузой?
Не обузой, а нецелесообразной тратой времени в силу того, что этой архитектурой никто не пользуется.
Ну, в общем, это же опенсорс, не так ли. Тебе одному нужен i486? Ну так бери и поддерживай, в чем проблема?
|1.20, Аноним (20), 00:24, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Существуют ли материнские платы для i486, в которые можно запихнуть необходимый для запуска современного Linux объём оперативки?
