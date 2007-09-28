Возобновлены попытки удаления поддержки процессоров i486 из ядра Linux

Инго Молнар (Ingo Molnar), мэйнтейнер архитектуры x86, механизма блокировок и планировщика задач в ядре Linux, вновь поднял тему прекращения поддержки процессоров i486 в ядре Linux и опубликовал патч, удаляющий опции для сборки ядра с поддержкой процессоров 486DX, 486SX и AMD ELAN (CONFIG_M486, CONFIG_M486SX и CONFIG_MELAN). В примечании указано, что очень мало кто использует современные ветки ядра Linux на устаревших 32-разрядных CPU и не удалось найти ни одного основного дистрибутива, для которого продолжали бы публиковаться пакеты с ядром, собранные с опцией "M486=y".

При этом, из-за сохранения поддержки CPU 486 в ядре приходится держать усложнённый код, эмулирующий некоторые аппаратные операции, такие как CX8 (сравнить и обменять 8 байт) и TSC (счётчик циклов CPU, используемый в планировщике задач). Подобный код время от времени становится источником проблем, разбор которых отнимает у разработчиков время, которое можно было бы потратить c больше пользой.

В прошлогоднем обсуждении Линус Торвальдс заявил, что чувствует, что настало время отказаться от поддержки CPU 486 и не видит причин, чтобы продолжать тратить время разработчиков на решение возникающих из-за этих процессоров проблем. До этого Линус поднимал тему удаления поддержки CPU 486 в октябре 2022 года. Поддержка процессоров 386 была удалена из ядра в 2012 году.



