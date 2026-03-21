The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Cambalache 1.0, инструмента для разработки GTK-интерфейсов

21.03.2026 11:28 (MSK)

Представлен релиз проекта Cambalache 1.0, развивающего инструмент быстрой разработки интерфейсов для GTK 3 и GTK 4, использующий визуальное проектирование (WYSIWYG), парадигму MVC и философию первостепенного значения модели данных. Присвоение номера версии 1.0 преподносится как достижение готовности проекта к широкому использованию. Код написан на Python и поставляется под лицензией LGPLv2.1. Для установки доступен пакет в формате flatpak.

В отличие от Glade в Cambalache предоставляется поддержка ведения нескольких интерфейсов пользователя в одном проекте. Cambalache не зависит от GtkBuilder и GObject, но предоставляет модель данных, соответствующую системе типов GObject. Поддерживается редактирование, визуализация и создание GTK-стилей в формате CSS, редактирование XML-файлов с ресурсами GResources, создание шаблонов и виджетов, использование XML-файлов GtkBuilder и разметки Blueprint.

Модель данных может импортировать и экспортировать разом несколько интерфейсов, поддерживает объекты, свойства и сигналы GtkBuilder, предоставляет стек отката операций (Undo / Redo) и возможность сжатия истории команд. Для генерации модели данных из gir-файлов предоставляется утилита cambalache-db, а для генерации классов GObject из таблиц модели данных - утилита db-codegen.

Интерфейс может генерироваться на базе GTK 3 и GTK 4, в зависимости от определённой в проекте версии. Для обеспечения поддержки разных веток GTK формирование рабочей области осуществляется в отдельном процессе с привлечением виджета Casilda, позволяющего встраивать в GTK4-приложения окна других процессов и реализованного в форме специализированного композитного сервера, использующего протокол Wayland и библиотеку wlroots. Casilda создаёт виртуальные устройства ввода, события в которые транслируются из GtkEventController, а также виртуальное устройство вывода, имеющее размер как у встроенного в приложение виджета. При помощи wlroots содержимое для предпросмотра отрисовывается в пиксельный буфер и загружается как поверхность Cairo (cairo.Surface) для отрисовки в GTK.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65039-cambalache
Ключевые слова: cambalache, gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4)
  • 1.3, Аноним (3), 12:15, 21/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Cambalache от слова камбала? Хорошо подходит к GTK.
     
     
  • 2.4, llolik (ok), 12:25, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор - аргентинец. Переводится, как магазин подержаных вещей. Почему так назвал, в новости первая ссылка на блог, там написано. Вкратце, просто потому что это характерное местное слово и автор хотел подчеркнуть, что приложение сделано в Южной Америке.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:45, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Переводится, как магазин подержаных вещей.

    Еще лучше подходит для GTK.

     

  • 1.10, trooper97 (?), 12:45, 21/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Хорошо подходит к GTK.

    Было бы странно, если бы инструмент для разработки GTK-интерфейсов плохо подходил к GTK.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру