Выпуск Cambalache 1.0, инструмента для разработки GTK-интерфейсов

Представлен релиз проекта Cambalache 1.0, развивающего инструмент быстрой разработки интерфейсов для GTK 3 и GTK 4, использующий визуальное проектирование (WYSIWYG), парадигму MVC и философию первостепенного значения модели данных. Присвоение номера версии 1.0 преподносится как достижение готовности проекта к широкому использованию. Код написан на Python и поставляется под лицензией LGPLv2.1. Для установки доступен пакет в формате flatpak.

В отличие от Glade в Cambalache предоставляется поддержка ведения нескольких интерфейсов пользователя в одном проекте. Cambalache не зависит от GtkBuilder и GObject, но предоставляет модель данных, соответствующую системе типов GObject. Поддерживается редактирование, визуализация и создание GTK-стилей в формате CSS, редактирование XML-файлов с ресурсами GResources, создание шаблонов и виджетов, использование XML-файлов GtkBuilder и разметки Blueprint.

Модель данных может импортировать и экспортировать разом несколько интерфейсов, поддерживает объекты, свойства и сигналы GtkBuilder, предоставляет стек отката операций (Undo / Redo) и возможность сжатия истории команд. Для генерации модели данных из gir-файлов предоставляется утилита cambalache-db, а для генерации классов GObject из таблиц модели данных - утилита db-codegen.

Интерфейс может генерироваться на базе GTK 3 и GTK 4, в зависимости от определённой в проекте версии. Для обеспечения поддержки разных веток GTK формирование рабочей области осуществляется в отдельном процессе с привлечением виджета Casilda, позволяющего встраивать в GTK4-приложения окна других процессов и реализованного в форме специализированного композитного сервера, использующего протокол Wayland и библиотеку wlroots. Casilda создаёт виртуальные устройства ввода, события в которые транслируются из GtkEventController, а также виртуальное устройство вывода, имеющее размер как у встроенного в приложение виджета. При помощи wlroots содержимое для предпросмотра отрисовывается в пиксельный буфер и загружается как поверхность Cairo (cairo.Surface) для отрисовки в GTK.