Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.6

21.03.2026 10:02 (MSK)

После двух лет разработки представлен релиз стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.6, предоставляющей реализацию libc, которая подходит для применения как на стационарных ПК и серверах, так и на мобильных системах, сочетая полноценную поддержку стандартов (как в Glibc) с небольшим размером, низким потреблением ресурсов и высокой производительностью (как в uClibc, dietlibc и Android Bionic). Имеется поддержка всех обязательных интерфейсов C99 и POSIX 2008, а также частично C11 и набор расширений для многопоточного программирования (POSIX threads), управления памятью и работы с локалями. Код Musl поставляется под свободной лицензией MIT.

Основные изменения:

  • Реализована функция posix_getdents, появившаяся в стандарте POSIX-2024. Функция читает содержимое каталога, связанного с открытым файловым дескриптором и помещает информацию о подкаталогах и файлах в структуры posix_dent с возможностью ограничения максимального размера.
  • Добавлена специфичная для Linux функция renameat2, предоставляющая средства для атомарной замены имён двух файлов (первый файл переименовывается во второй, а второй в первый). От renameat новая функция отличается наличием дополнительного флагового поля - без выставления флага поведение renameat2 полностью аналогично renameat, а при указании флага RENAME_NOREPLACE операция переименования не приводит к замене уже существующего файла.
  • Для систем Loongarch64 добавлена поддержка механизма TLSDESC (Thread-Local Storage Descriptor) для эффективного доступа к переменным в локальном хранилище потока.
  • При помощи vDSO оптимизирована работы функции clock_gettime на архитектурах riscv32, riscv64, powerpc, powerpc64 и s390x. vDSO (virtual dynamic shared object) позволяет перенести обработчик системного вызова из ядра в пространство пользователя и избежать переключений контекста.
  • Для определения возможностей CPU в runtime компиляторов, символ __getauxval переведён в публичный ABI.
  • Устранена уязвимость (CVE-2025-26519), приводящая к переполнению буфера при преобразовании специально оформленного текста из кодировки EUC-KR в UTF-8 при помощи функции iconv(). Уязвимость выявлена более года назад и до релиза устранялась через установку патча.
  • Решены проблемы с совместимостью в функциях initgroups, getusershell, exit, atexit, strerror, isatty, hasmntopt и vdso, а также в заголовочных файлах sched.h и shadow.h.
  • Улучшено соответствие спецификациям в функциях pwrite (решена проблема с O_APPEND), mbnrtowcs (учтены требования POSIX-2024), strptim (учтены требования POSIX-2024e), inet_ntop (обеспечено соответствие RFC 5952).


Обсуждение (3) RSS
  • 1, 12yoexpert (ok), 10:10, 21/03/2026 [ответить]  
    > под свободной лицензией MIT.

    она проприетарная

     
     
  • 2, Аркагоблин (?), 10:26, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    MIT, BSD, ISC, Unlicense - свобода. GPL - свобода в большевистском понимании. Я за пермиссивные
     
  • 3, Аркагоблин (?), 10:33, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кроме того, MIT простая и понятная (≈1 КБ), не требует изучения, а GPL - это юридический роман на ≈33 КБ, от которого течёт мозг ещё на первом абзаце. Неужели кто-то рил настолько хочет контроля, что ради этого готов терпеть сложные бумажки, которые он и сам толком не понимает, и которые сам небось немного нарушает?
     
